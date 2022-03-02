Мы благодарны всем украинским героям, которые провели последнюю неделю, сражаясь с хорошо вооруженными российскими войсками. Солидарность и поддержка сейчас важны как никогда.
Прошло семь дней с тех пор, как российская армия жестоко вторглась в Украину. Эта неоправданная и неспровоцированная атака нарушила и поставила под угрозу безопасность более 500 сотрудников MGID, а также миллионы граждан Украины.
Человеческие потери постоянно растут: Комиссия ООН по правам человека зафиксировала 536 жертв среди гражданского населения Украины. Среди них 136 убитых мирных жителей, в том числе 13 детей. Ранено более 400 мирных жителей, в том числе 26 детей.
В данный момент бомбят Киев, Харьков, Житомир, Мариуполь и десятки других украинских городов. Миллионы украинцев стали заложниками в собственной стране. Еще полмиллиона стали беженцами.
Не заблуждайтесь: влияние этой войны не ограничивается границами Украины. Жестокие военные действия России подорвали нашу коллективную безопасность, и мы должны ответить.
MGID делает все возможное, чтобы противостоять вторжению и поддерживать украинских коллег и их близких. Вот прямые действия, которые для этого предпринимаются MGID:
- Эвакуация членов команды MGID и их семей в безопасные места;
- Поддержка Вооруженных Сил и спасательная волонтерская деятельность;
- Борьба с фейками и российской пропагандой, помощь украинцам в ведении информационной войны против России
Мы по-прежнему стремимся предоставлять превосходный сервис нашим клиентам и партнерам, как всегда. Мы продолжаем работать, несмотря на сложившуюся ситуацию. И у нас в приоритете безопасность наших людей. Все сотрудники MGID благодарят своих партнеров за доверие и продолжение сотрудничества.
Вот как вы можете помочь Украине дать отпор России:
Информационная бдительность
Сохраняйте информационную устойчивость в это тяжелое время и получайте все обновления от независимых мировых СМИ.
Пожертвуйте на нужды украинской армии и благотворительных фондов
Делитесь правдой
Помогите нам поделиться с миром правдой и предъявить доказательства преступлений высшего руководства России.
Слава Украине!