Глобальная рекламная платформа MGID объявила о назначении вице-президентом по продажам Мади Бачара. Он будет заниматься управлением и улучшением текущей стратегии компании, а также расширением ее географической экспансии на ключевых рынках, включая Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Западную Европу.

Мади Бачар имеет более 12 лет опыта в цифровых продажах, работал в командах, занимающихся разработкой SaaS-продуктов в разных странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Европы. До прихода в MGID он занимал должность консультанта по B2B продажам и развитию бизнеса в MBdigital, а также был вице-президентом по продажам и партнерству на платформе програматик-рекламы Gamoshi, где отвечал за построение и реализацию стратегии маркетинга и продаж. Будучи опытным руководителем в области корпоративных технологий и программного обеспечения, Мади Бачар имеет опыт достижения бизнес-результатов как в компаниях, давно присутствующих на рынке, так и в стартапах.

“Некоторое время я наблюдал за развитием компании MGID и тем, как она разрабатывает решения для рекламодателей и платформ, позволяющих справляться с текущими и будущими проблемами отрасли, такими как исчезновение посторонних куки. Я рад присоединиться к компании, которая ставит клиентский сервис во главу угла и находится на передовой инноваций”, — комментирует свое назначение Мади Бачар.

Генеральный директор MGID Сергей Денисенко делится ожиданиями от назначения: “Хорошо выстроенные процессы и отлаженная структура внутри компании позволяют нам привлекать лучших специалистов без привязки к стране. Мади живет и работает в Израиле — AdTech-хабе мира, и мы рады, что его опыт и экспертиза усилят нашу команду“.

О MGID

Компания MGID — международная платформа по размещению нативной рекламы, которая способствует росту доходов всех участников экосистемы. С момента основания в 2008 году MGID стала ведущей платформой для рекомендаций по контенту, ориентированной на 850 миллионов уникальных читателей со 185 миллиардами ежемесячных рекомендаций. Платформа помогает ресурсам удерживать и монетизировать аудиторию, одновременно повышая эффективность и узнаваемость брендов и связывая их с уникальной аудиторией в нужное время с помощью нужного контента.