MGID, глобальная платформа нативной рекламы, объявила сегодня, что ее решение Contextual Intelligence выбрано «Лучшим решением AdTech 2021 года» на ежегодной премии MarTech Breakthrough. Лидирующая организация по исследованию рыночной конъюнктуры с 2017 года награждает лучшие компании, технологии и продукты в международных продажах, маркетинге и рекламе. Уже третий раз MarTech Breakthrough признает превосходную эффективность продуктов MGID.

Нативное рекламное решение Contextual Intelligence от MGID использует Ai-алгоритмы для оценки контекста и настроения статей. Оно определяет и отмечает контент на основе собственной классификации, что намного превосходит стандартные решения контекстуального таргетинга.

Contextual Intelligence от MGID позволяет маркетологам охватывать потребителей, когда они наиболее готовы к покупке, показывая объявления, связанные с контентом каждой страницы. Результатом становится более релевантный пользовательский опыт, гарантия brand safety и улучшенная эффективность кампании.

«Рывок в сторону отключения отслеживания пользователей в браузерах и приложениях совместно с ужесточением регулирования конфиденциальности данных вынудил рекламодателей и паблишеров искать тактики, приносящие значительные бизнес-результаты без cookies. Это опять возвращает в центр внимания контекстуальный таргетинг, — заявил Джеймс Джонсон, руководитель MarTech Breakthrough. — MGID — ведущий новатор в этом пространстве. Компания возродила контекстуальный таргетинг, как жизнеспособное рекламное решение для мира после cookie».

Премия MarTech Breakthrough ежегодно чествует заслуги и отмечает инновационные технологические решения в областях, связанных с маркетингом, продажами и рекламой. Это включает в себя автоматизацию маркетинга, исследование рынка и пользовательский опыт, AdTech, SalesTech, маркетинговую аналитику, контент-маркетинг, социальный и мобильный маркетинг и многое другое. В этом году конкурс привлек более 2850 заявок из 17 стран со всего мира.

«Мы рады оказаться среди победителей премии Martech Breakthrough 2021. Наше решение Contextual Intelligence гарантирует равный баланс между рекламодателем, паблишером и потребителем, — заявил Сергей Денисенко, CEO MGID. — Рекламодатели могут улучшить brand safety, у них есть возможность размещать релевантный контент перед верной аудиторией в нужное время. Они рады более гибким подходам к рекламному таргетингу с лучшим ROAS. Паблишеры, с другой стороны, могут достичь более глубокого понимания интересов и поведения аудитории и в то же время сохранить ценность рекламного инвентаря, и увеличить средний CPM после отмены сторонних cookie».

О MarTech Breakthrough

MarTech — часть Tech Breakthrough, лидирующей платформы по исследованию рынка и признания инноваций и лидерства в мировых технологиях. Премия MarTech Breakthrough посвящена чествованию заслуг технологических компаний в маркетинге, рекламе и продажах; продуктов и людей. Ежегодно она признает прорывы маркетинговых технологических компаний и продуктов. Мероприятие привлекает тысячи участников из различных индустрий: автоматизация маркетинга, AdTech, SalesTech, маркетинговая аналитика, CRM, контент-маркетинг, социальный и мобильный маркетинг, интернет и поисковый маркетинг и т.д.

Для более подробной информации посетите MarTechBreakthrough.com.