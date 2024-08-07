Tất cả chúng ta đều hiểu cảm giác này: dành thời gian, tiền bạc và công sức để thiết lập chiến dịch Google Ads, háo hức mong đợi một loạt chuyển đổi, để rồi lại chẳng thấy chuyển đổi gì. Hoặc có thể quảng cáo của ta từng hoạt động tốt nhưng giờ thì không chuyển đổi nữa. Thật bực bội, phải không? Hãy tin chúng tôi, tất cả chúng ta đều đã từng trải qua điều đó.

Tin vui là quý vị không cô đơn, và có rất nhiều cách để khắc phục sự cố cũng như tối ưu hóa chiến dịch để có lại được những sự chuyển đổi đó. Bài viết này sẽ giúp quý vị xác định điều gì không ổn và cách khắc phục. Chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu 10 lý do hàng đầu có thể khiến Google Ads không chuyển đổi và cung cấp các giải pháp khả thi để đưa chiến lược PPC trở lại đúng hướng.

Vậy thì hãy xắn tay áo lên và bắt tay thực hiện ngay. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ, Google Ads của quý vị có thể thành công!

1. Quá sớm để thấy kết quả

Quý vị mới triển khai chiến dịch Google Ads và chưa thấy chuyển đổi? Đừng phát hoảng! Nếu quảng cáo còn quá mới mẻ, có thể chúng cần thêm một chút thời gian để thu thập dữ liệu cần thiết nhằm hoạt động tốt nhất.

Khi quý vị bắt đầu một chiến dịch mới, Google Ads sẽ trải qua quá trình học thuật toán. Trong thời gian này, nền tảng sẽ tìm hiểu xem ai có nhiều khả năng tương tác với quảng cáo của quý vị nhất thông qua phân tích cách người dùng tương tác với quảng cáo. Quá trình này đòi hỏi một lượng dữ liệu nhất định thì mới có thể có hiệu quả, do đó, việc chuyển đổi chậm lúc đầu cũng là điều bình thường.

Cách khắc phục:

Hãy kiên nhẫn — Đôi khi, chiến dịch của quý vị cần thêm chút thời gian để thu thập dữ liệu và tối ưu hóa.

— Đôi khi, chiến dịch của quý vị cần thêm chút thời gian để thu thập dữ liệu và tối ưu hóa. Tăng ngân sách — Tăng ngân sách để đẩy nhanh quá trình thu thập dữ liệu, giúp Google học nhanh hơn.

— Tăng ngân sách để đẩy nhanh quá trình thu thập dữ liệu, giúp Google học nhanh hơn. Mở rộng mục tiêu — Mở rộng đối tượng khán giả để quảng cáo tiếp cận được nhiều người hơn, từ đó đẩy nhanh giai đoạn học tập.

2. Nhận thức thương hiệu thấp

Một lý do có thể khiến Google Ads không chuyển đổi là do thiếu nhận thức về thương hiệu. Ngay cả khi quảng cáo của ta xuất hiện ở phần đầu kết quả tìm kiếm, người dùng cũng ít có khả năng click vào nếu họ không nhận ra thương hiệu của ta. Nhận thức thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tỷ lệ click và chuyển đổi. Khi người dùng không quen với một thương hiệu nào đó, họ có nhiều khả năng chọn một đối thủ cạnh tranh mà họ biết và tin tưởng.

Xây dựng nhận thức thương hiệu là việc rất quan trọng để thiết lập lòng tin và khuyến khích người dùng tương tác với quảng cáo. Nếu người dùng không có nhận thức về thương hiệu thì ngay cả những quảng cáo được tối ưu hóa hay nhất cũng khó có thể chuyển đổi.

Cách khắc phục:

Tận dụng tiếp thị đa kênh — Giới thiệu thương hiệu đến đối tượng khán giả mục tiêu trên phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo Google Display Network và các nền tảng khác cùng với quảng cáo tìm kiếm để thúc đẩy mức độ nhận thức về thương hiệu.

— Giới thiệu thương hiệu đến đối tượng khán giả mục tiêu trên phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo Google Display Network và các nền tảng khác cùng với quảng cáo tìm kiếm để thúc đẩy mức độ nhận thức về thương hiệu. Đầu tư vào quảng cáo hiển thị — Sử dụng quảng cáo hiển thị bắt mắt để tạo nhận thức ban đầu, thúc đẩy hiệu suất của quảng cáo tìm kiếm có liên quan và tăng khả năng chuyển đổi.

— Sử dụng quảng cáo hiển thị bắt mắt để tạo nhận thức ban đầu, thúc đẩy hiệu suất của quảng cáo tìm kiếm có liên quan và tăng khả năng chuyển đổi. Sử dụng các chiến lược tiếp thị khác — Kết hợp PPC với tiếp thị qua email và SEO để giữ cho thương hiệu luôn được chú ý và đảm bảo khả năng hiển thị trong các kết quả tìm kiếm tự nhiên, củng cố thông điệp thương hiệu và xây dựng lòng tin.

3. Ngân sách không đủ

Một trong những lý do phổ biến nhất có thể khiến Google Ads không chuyển đổi là do ngân sách quá eo hẹp. Ngay cả với những quảng cáo và mục tiêu tốt nhất, nếu ngân sách không đủ để cạnh tranh thì ta có thể bỏ lỡ những cơ hội có giá trị.

Trong thế giới Google Ads đầy cạnh tranh, ta không đơn độc trong việc đặt bid các vị trí quảng cáo quý giá đó. Nếu ngân sách thấp, ta có thể sẽ không thắng đủ số phiên đấu giá để đưa quảng cáo của mình đến với khách hàng tiềm năng. Trên thực tế, Google thậm chí có thể giảm giá bid của ta hoặc ngừng hiển thị quảng cáo của ta hoàn toàn khi ta hết ngân sách, và điều này nghĩa là ta không có được mức độ hiển thị cần thiết.

Cách khắc phục:

Tăng ngân sách — Đánh giá và cân nhắc tăng ngân sách hàng ngày hoặc hàng tháng để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo nhiều hơn và đạt số lượt click nhiều hơn.

— Đánh giá và cân nhắc tăng ngân sách hàng ngày hoặc hàng tháng để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo nhiều hơn và đạt số lượt click nhiều hơn. Kiểm tra giới hạn ngân sách — Hãy chú ý đến thông báo "limited by budget" (giới hạn theo ngân sách) trong Google Ads để đảm bảo ngân sách của mình không làm hạn chế hiệu suất quảng cáo.

— Hãy chú ý đến thông báo "limited by budget" (giới hạn theo ngân sách) trong Google Ads để đảm bảo ngân sách của mình không làm hạn chế hiệu suất quảng cáo. Sử dụng số liệu bid — Xem lại ước tính bid đầu trang để hiểu các điều chỉnh ngân sách cần thiết cho vị trí đặt quảng cáo cạnh tranh.

4. Kỳ vọng quá cao

Có phải Google Ads có chuyển đổi nhưng không nhiều như ta mong đợi? Có lẽ đã đến lúc đánh giá lại kỳ vọng của mình. Nhiều nhà quảng cáo mắc phải sai lầm là mong đợi tỷ lệ chuyển đổi cao ngất ngưởng ngay từ đầu, nhưng thực tế thường không như vậy.

Các ngành khác nhau có tỷ lệ chuyển đổi trung bình khác nhau, và tỷ lệ chuyển đổi tuyệt vời đối với ngành này có thể bị coi là thấp đối với ngành khác. Ví dụ như tỷ lệ chuyển đổi 2.53% trong ngành nội thất là bình thường, trong khi một chiến dịch liên quan đến Bác sĩ và Bác sĩ phẫu thuật có thể có tỷ lệ chuyển đổi trung bình là 11.08%. Chúng ta phải đặt mục tiêu thực tế dựa trên các chuẩn mực cụ thể của ngành thay vì mức trung bình chung.

Cách khắc phục:

Nghiên cứu chuẩn mực ngành — Hiểu tỷ lệ chuyển đổi trung bình cho ngành của mình để đặt ra kỳ vọng thực tế.

— Hiểu tỷ lệ chuyển đổi trung bình cho ngành của mình để đặt ra kỳ vọng thực tế. So sánh táo với táo — Hãy nhớ rằng một số hành động (chẳng hạn như đặt lịch tư vấn) dễ thực hiện hơn đối với khách hàng so với những hành động khác (chẳng hạn như mua hàng). Hãy điều chỉnh mục tiêu dựa trên mức độ phức tạp của sự chuyển đổi mong muốn.

— Hãy nhớ rằng một số hành động (chẳng hạn như đặt lịch tư vấn) dễ thực hiện hơn đối với khách hàng so với những hành động khác (chẳng hạn như mua hàng). Hãy điều chỉnh mục tiêu dựa trên mức độ phức tạp của sự chuyển đổi mong muốn. Tinh chỉnh mục tiêu — Thay vì nhắm đến những mục tiêu xa vời ngay lập tức, hãy đặt ra các mục tiêu gia tăng mà ta có thể xây dựng trong khi thu thập thêm dữ liệu và tối ưu hóa các chiến dịch.

5. Theo dõi chuyển đổi bị hư

Khi không thấy chuyển đổi nào hoặc chuyển đổi đột nhiên giảm trong chiến dịch Google Ads, điều này có thể liên quan đến sự cố với tính năng theo dõi chuyển đổi. Tính năng theo dõi cần phải được thiết lập chính xác, vì ngay cả những lỗi nhỏ cũng có thể dẫn đến dữ liệu không chính xác và khiến ta lỡ mất cơ hội.

Việc theo dõi chuyển đổi giúp ta đo lường hiệu quả của quảng cáo bằng cách ghi lại những hành động mà người dùng thực hiện sau khi tương tác với quảng cáo. Nếu không thiết lập đúng cách, ta có thể nhận được chuyển đổi mà không biết. Sự cố với tính năng theo dõi có thể xảy ra do một số lý do, chẳng hạn như cài đặt mã theo dõi không đúng cách, những sự thay đổi trong cơ cấu website hoặc những cập nhật trong cài đặt Google Ads.

Cách khắc phục:

Xem lại lịch sử thay đổi — Nếu trước đây quý vị thấy chuyển đổi nhưng bây giờ không thấy nữa, hãy kiểm tra lịch sử thay đổi trong tài khoản Google Ads. Hãy tìm bất kỳ sự thay đổi gần đây nào có thể đã làm gián đoạn việc theo dõi.

— Nếu trước đây quý vị thấy chuyển đổi nhưng bây giờ không thấy nữa, hãy kiểm tra lịch sử thay đổi trong tài khoản Google Ads. Hãy tìm bất kỳ sự thay đổi gần đây nào có thể đã làm gián đoạn việc theo dõi. Xác minh cài đặt mã theo dõi — Đảm bảo rằng mã theo dõi được cài đặt đúng trên website.

— Đảm bảo rằng mã theo dõi được cài đặt đúng trên website. Sử dụng Google Tag Assistant — Sử dụng các công cụ như Google Tag Assistant để khắc phục sự cố và đảm bảo các tag đang kích hoạt đúng cách.

6. Nhắm mục tiêu theo vị trí không chính xác

Nếu Google Ads không chuyển đổi, đó có thể là do nhắm mục tiêu theo vị trí không được thiết lập đúng cách. Việc nhắm mục tiêu theo vị trí đảm bảo quảng cáo tiếp cận đúng đối tượng. Do đó, việc cài đặt cấu hình không đúng có thể khiến quảng cáo hiển thị cho những người không ở trong khu vực mục tiêu, dẫn đến lãng phí khoản chi cho quảng cáo và tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn.

Khi thiết lập nhắm mục tiêu theo vị trí, quý vị có hai tùy chọn:

Presence or interest (Sự hiện diện hoặc mối quan tâm): Tùy chọn này nhắm mục tiêu đến những người đang ở, thường xuyên ở hoặc đã thể hiện sự quan tâm đến vị trí mục tiêu của ta.

(Sự hiện diện hoặc mối quan tâm): Tùy chọn này nhắm mục tiêu đến những người đang ở, thường xuyên ở hoặc đã thể hiện sự quan tâm đến vị trí mục tiêu của ta. Presence (Sự hiện diện): Tùy chọn này nhắm mục tiêu đến những người hiện đang ở hoặc thường xuyên ở vị trí mục tiêu của ta.

Google mặc định sử dụng cài đặt "Presence or interest" và cài đặt này có thể không lý tưởng cho mọi doanh nghiệp. Ví dụ như ai đó tìm kiếm thành phố của ta vì họ có kế hoạch đến tham quan chứ không quan tâm đến các dịch vụ địa phương như tiệm làm tóc hay phòng khám thú y.

Cách khắc phục:

Xem lại cài đặt vị trí — Đảm bảo đặt nhắm mục tiêu theo vị trí là "Presence" nếu quý vị chỉ muốn nhắm mục tiêu đến những người thực sự ở trong khu vực đã chỉ định của mình.

— Đảm bảo đặt nhắm mục tiêu theo vị trí là "Presence" nếu quý vị chỉ muốn nhắm mục tiêu đến những người thực sự ở trong khu vực đã chỉ định của mình. Điều chỉnh bán kính nhắm mục tiêu — Đảm bảo bán kính đã đặt bao phủ khu vực dịch vụ thực tế mà không quá rộng.

— Đảm bảo bán kính đã đặt bao phủ khu vực dịch vụ thực tế mà không quá rộng. Phân tích đối tượng khán giả — Xem dữ liệu chiến dịch để xem các lượt click đến từ đâu. Nếu nhiều lượt click ngoài khu vực mục tiêu thì đã đến lúc điều chỉnh cài đặt.

7. Giảm hiệu suất theo mùa

Không phải mọi biến động trong hiệu suất Google Ads đều là do sự cố với chiến dịch. Đôi khi, việc giảm chuyển đổi chỉ là một phần của mô hình theo mùa. Quảng cáo có thể trải qua các giai đoạn đỉnh và đáy dựa trên thời điểm trong năm, ngày lễ hay thậm chí là xu hướng hàng tháng.

Ví dụ như nếu điều hành một cửa hàng thương mại điện tử, quý vị có thể nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi cao hơn trong các mùa lễ hội và chậm hơn trong những tháng trước các dịp lễ đó. Tương tự, các doanh nghiệp trong một số ngành nhất định có thể gặp tình trạng sụt giảm trong thời gian ngoài giờ cao điểm hoặc trong những tháng hè.

Cách khắc phục:

Xác định các mô hình — Theo dõi dữ liệu chuyển đổi theo thời gian để phát hiện các xu hướng theo mùa. Sử dụng dữ liệu trước đây hoặc theo dõi các chiến dịch để thiết lập đường cơ sở.

— Theo dõi dữ liệu chuyển đổi theo thời gian để phát hiện các xu hướng theo mùa. Sử dụng dữ liệu trước đây hoặc theo dõi các chiến dịch để thiết lập đường cơ sở. Điều chỉnh bid và ngân sách — Sử dụng thông tin chuyên sâu để điều chỉnh bid và ngân sách, tăng trong thời gian cao điểm và giảm quy mô trong những lúc hoạt động chậm hơn.

— Sử dụng thông tin chuyên sâu để điều chỉnh bid và ngân sách, tăng trong thời gian cao điểm và giảm quy mô trong những lúc hoạt động chậm hơn. Lên kế hoạch trước — Chuẩn bị cho thời gian hoạt động chậm đã dự kiến ​​bằng cách chạy chương trình khuyến mãi hoặc điều chỉnh thông điệp quảng cáo nhằm duy trì mức độ liên quan.

8. Trang đích không được tối ưu hóa

Nếu Google Ads thu hút được lượt click nhưng không chuyển đổi, vấn đề có thể nằm ở trang đích. Trang đích hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc biến những lượt click đó thành lượt chuyển đổi thực tế. Nếu trang đích không đạt yêu cầu, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ chuyển đổi.

Điều gì làm cho trang đích được tối ưu hóa?

Thời gian tải nhanh

Thân thiện với thiết bị di động

Thiết kế rõ ràng và tập trung

Trang đích phải bao gồm:

Tiêu đề Tiêu đề phụ Nút kêu gọi hành động (CTA) Đề xuất giá trị Hình ảnh hoặc video nổi bật Lợi ích hoặc tính năng Bằng chứng xã hội hoặc lời chứng thực Tín hiệu tin cậy (ví dụ như huy hiệu an ninh, bảo đảm) Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng Các chi tiết hỗ trợ hoặc các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Cách khắc phục:

Kiểm tra tốc độ tải — Đảm bảo trang đích tải nhanh trên mọi thiết bị bằng các công cụ như Google PageSpeed ​​Insights để xác định và khắc phục sự cố.

— Đảm bảo trang đích tải nhanh trên mọi thiết bị bằng các công cụ như Google PageSpeed ​​Insights để xác định và khắc phục sự cố. Tối ưu hóa cho di động — Kiểm tra trang đích trên nhiều kích thước màn hình khác nhau để xác minh màn hình trông tuyệt vời và hoạt động tốt trên thiết bị di động.

— Kiểm tra trang đích trên nhiều kích thước màn hình khác nhau để xác minh màn hình trông tuyệt vời và hoạt động tốt trên thiết bị di động. Đơn giản hóa thiết kế — Tập trung vào thiết kế sạch, trực quan, loại bỏ các yếu tố không cần thiết, đảm bảo CTA nổi bật và dễ tìm.

9. Nội dung quảng cáo không hiệu quả

Một lý do phổ biến khác có thể khiến Google Ads không chuyển đổi là nội dung quảng cáo không đạt được mục tiêu. Ngay cả với việc nhắm mục tiêu tốt nhất, nếu nội dung quảng cáo không hấp dẫn, quý vị có thể sẽ không có được các lượt click và chuyển đổi có giá trị.

Nội dung quảng cáo là sự tương tác đầu tiên mà khách hàng tiềm năng có với thương hiệu của ta. Nếu nội dung quảng cáo quá chung chung hoặc không nói trực tiếp đến nhu cầu của họ, họ có thể lướt qua mà không cần suy nghĩ thêm. Việc tạo nội dung thu hút sự chú ý và tạo được tiếng vang với đối tượng khán giả là rất quan trọng để thúc đẩy khả năng chuyển đổi.

Cách khắc phục:

Xác định trước đối tượng khán giả — Đảm bảo quảng cáo thu hút những người dùng thực sự quan tâm bằng cách đưa vào các chi tiết như giá cả hoặc người dùng mục tiêu.

— Đảm bảo quảng cáo thu hút những người dùng thực sự quan tâm bằng cách đưa vào các chi tiết như giá cả hoặc người dùng mục tiêu. Sử dụng các từ khóa phù hợp — Bao gồm các từ khóa mục tiêu trong nội dung quảng cáo để cải thiện mức độ liên quan đến tìm kiếm và làm nổi bật các điểm bán hàng độc đáo, sao cho mình nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh.

— Bao gồm các từ khóa mục tiêu trong nội dung quảng cáo để cải thiện mức độ liên quan đến tìm kiếm và làm nổi bật các điểm bán hàng độc đáo, sao cho mình nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Tạo tiêu đề hấp dẫn — Sử dụng ngôn ngữ hướng đến hành động và làm nổi bật các lợi ích hoặc vấn đề mà sản phẩm hoặc dịch vụ của ta giải quyết, nhằm thu hút sự chú ý của người dùng và khuyến khích click.

Kết hợp tiêu đề quảng cáo tìm kiếm đáp ứng

Công thức Ví dụ Từ khóa + Lợi ích + CTA theo cảm nhận "Giày thể thao nhẹ như mây mang lại sự thoải mái tối đa, mua ngay!" Lợi ích + CTA + Thông điệp thương hiệu "Được giao hàng miễn phí, mua ngay để có chất lượng quý vị tin tưởng" Tính năng + CTA theo giá + Điểm khác biệt "Giày thể thao nhẹ giá 49.99 đô la, lựa chọn hàng đầu cho người chạy bộ" Từ khóa + Offer + CTA khẩn cấp "Mua giày chạy bộ giảm giá 20%, ưu đãi có hạn!" Lợi ích + Thương hiệu + CTA "Trải nghiệm sự thoải mái vượt trội, chỉ có tại [Brand], mua ngay!" Tính năng + Tín hiệu tin tưởng + CTA "Giày thể thao bền với hàng ngàn đánh giá, mua ngay" Từ khóa + Giải pháp + CTA "Giày thể thao tốt nhất để giải quyết tình trạng đau chân, đặt hàng ngay" Giá + Lợi ích + CTA "Giày thể thao giá phải chăng tạo sự thoải mái tối đa, mua ngay"

10. Ý định từ khóa không khớp

Ngay cả khi quảng cáo và trang đích khớp hoàn hảo với các từ khóa mà ta đang nhắm mục tiêu, ta vẫn có thể không đạt mục tiêu chuyển đổi. Điều này thường xảy ra khi mục đích đằng sau các từ khóa không khớp với những gì quảng cáo cung cấp. Nếu từ khóa thu hút lượt click từ những người dùng chưa sẵn sàng chuyển đổi, thì về cơ bản, ta đang lãng phí chi phí quảng cáo.

Hiểu ý định từ khóa là điều bắt buộc. Người dùng đang tìm kiếm thông tin hay họ đã sẵn sàng mua? Nếu quảng cáo hiển thị cho các tìm kiếm thông tin khi ta cần ý định giao dịch, tỷ lệ chuyển đổi sẽ bị ảnh hưởng.

Cách khắc phục:

Nhắm mục tiêu ý định thương mại — Chọn các từ khóa báo hiệu sự sẵn sàng mua hàng, chẳng hạn như "mua", "rẻ" và "so sánh".

— Chọn các từ khóa báo hiệu sự sẵn sàng mua hàng, chẳng hạn như "mua", "rẻ" và "so sánh". Sử dụng từ khóa đuôi dài — Sử dụng các từ khóa đuôi dài cụ thể để thu hút nhiều lưu lượng truy cập có liên quan, sẵn sàng mua hàng và giảm chi phí.

— Sử dụng các từ khóa đuôi dài cụ thể để thu hút nhiều lưu lượng truy cập có liên quan, sẵn sàng mua hàng và giảm chi phí. Thêm từ khóa phủ định — Theo dõi báo cáo thuật ngữ tìm kiếm và thêm từ khóa phủ định để loại trừ các truy vấn không liên quan và cải thiện mức độ phù hợp của quảng cáo.

Các loại ý định từ khóa

Thông tin

Bản chất: Để có câu trả lời

Để có câu trả lời Mục tiêu: Cung cấp thông tin chi tiết và hữu ích

Cung cấp thông tin chi tiết và hữu ích Từ khóa phù hợp: làm thế nào, là gì, mẹo thực hiện, cách hay nhất, hướng dẫn

làm thế nào, là gì, mẹo thực hiện, cách hay nhất, hướng dẫn Ví dụ: cách chọn giày thể thao

Thương mại

Bản chất: So sánh các chọn lựa

So sánh các chọn lựa Mục tiêu: Giúp người dùng đánh giá sản phẩm

Giúp người dùng đánh giá sản phẩm Từ khóa phù hợp: tốt nhất, hàng đầu, đánh giá, so sánh, lợi ích

tốt nhất, hàng đầu, đánh giá, so sánh, lợi ích Ví dụ: giày chạy bộ tốt nhất

Giao dịch

Bản chất: Để hoàn thành một hành động

Để hoàn thành một hành động Mục tiêu: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hàng hoặc hành động cụ thể

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hàng hoặc hành động cụ thể Từ khóa phù hợp: mua, mua hàng, giảm giá, ưu đãi, đặt hàng

mua, mua hàng, giảm giá, ưu đãi, đặt hàng Ví dụ: mua giày thể thao

Điều hướng

Bản chất: Đến một trang cụ thể

Đến một trang cụ thể Mục tiêu: Hướng người dùng đến một trang web hoặc trang cụ thể

Hướng người dùng đến một trang web hoặc trang cụ thể Từ khóa phù hợp: tên thương hiệu, tên công ty, tên website, tên sản phẩm

tên thương hiệu, tên công ty, tên website, tên sản phẩm Ví dụ: https://sneakers.com/

Mở rộng ra ngoài Google Ads với các giải pháp sáng tạo của MGID

Cảm thấy bị giới hạn bởi Google Ads? Đã đến lúc khám phá một thế giới hoàn toàn mới về các cơ hội quảng cáo với MGID. Chúng tôi không chỉ chạy quảng cáo — chúng tôi cách mạng hóa toàn bộ phương pháp tiếp cận quảng cáo. Nền tảng của chúng tôi cung cấp vô vàn khả năng nâng cao chiến dịch cho quý vị và mở rộng phạm vi tiếp cận của quý vị.

MGID luôn hướng đến sự đổi mới. Các giải pháp hỗ trợ AI của chúng tôi đưa quảng cáo của quý vị lên một tầm cao mới bằng cách tự động hóa và tối ưu hóa mọi khía cạnh của chiến dịch. Cho dù là phát triển sáng tạo hay thiết kế trang đích, chúng tôi luôn hỗ trợ quý vị bằng công nghệ tiên tiến và sự hỗ trợ của chuyên gia.

Cách chúng tôi thực hiện:

Tạo ra quảng cáo sáng tạo: Các công cụ AI của chúng tôi giúp quý vị tạo quảng cáo bắt mắt, từ hình ảnh và tiêu đề đến mô tả hấp dẫn. Chúng tôi sử dụng thử nghiệm A/B và phân tích dữ liệu để tinh chỉnh quảng cáo và tăng hiệu suất.

Các công cụ AI của chúng tôi giúp quý vị tạo quảng cáo bắt mắt, từ hình ảnh và tiêu đề đến mô tả hấp dẫn. Chúng tôi sử dụng thử nghiệm A/B và phân tích dữ liệu để tinh chỉnh quảng cáo và tăng hiệu suất. Trí tuệ theo ngữ cảnh: Các thuật toán tiên tiến của chúng tôi đảm bảo quảng cáo của quý vị xuất hiện trong môi trường an toàn và phù hợp nhất. Điều này giúp quảng cáo có tác động mạnh hơn bằng cách liên kết chúng với nội dung và đối tượng khán giả phù hợp.

Các thuật toán tiên tiến của chúng tôi đảm bảo quảng cáo của quý vị xuất hiện trong môi trường an toàn và phù hợp nhất. Điều này giúp quảng cáo có tác động mạnh hơn bằng cách liên kết chúng với nội dung và đối tượng khán giả phù hợp. Thuật toán so khớp AI: Chúng tôi sử dụng AI tinh vi để so khớp quảng cáo của quý vị với những người dùng phù hợp nhất. Cách tiếp cận được cá nhân hóa này làm tăng cơ hội chuyển đổi bằng cách đáp ứng sở thích và nhu cầu của người dùng.

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Một trong những cải tiến mới nhất của chúng tôi là tính năng dự đoán hiệu suất giúp quý vị khám phá tiềm năng của chiến dịch. Tính năng này sử dụng các mô hình nâng cao để dự báo hiệu suất của quảng cáo sáng tạo dựa trên cài đặt và các yếu tố thiết kế. Đây là một công cụ thay đổi cuộc chơi để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo để có mức độ gắn kết và chuyển đổi cao hơn.

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