Nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID đã đầu tư vào số lượng nhân viên, công nghệ và những quan hệ đối tác có lợi để mang lại hiệu suất kinh doanh mạnh mẽ cho H1, tất cả đều được hỗ trợ bởi hoạt động mở rộng quốc tế đang diễn ra của công ty. Việc mở ra các thị trường cũng như cơ hội doanh thu mới trên khắp Bắc Mỹ và Nam Mỹ, châu Âu và châu Á đã làm cho xu hướng tăng trưởng trong năm năm qua của doanh nghiệp được tiếp tục, giúp khách hàng phát triển mạnh mẽ trong môi trường quảng cáo kỹ thuật số nhiều thử thách hiện nay.

Số lượng nhân viên H1 đã tăng 18%, lên 800 người, với đội ngũ hoạt động toàn cầu được lợi trên toàn thế giới. Công ty cũng đã mở văn phòng thứ 18 trên thế giới tại Barcelona, Tây Ban Nha. Đội ngũ quản lý mở rộng giúp củng cố hoạt động kinh doanh hơn nữa và đảm bảo ban lãnh đạo có thể tiếp tục mang lại sự tăng trưởng trong tương lai, với Guillaume Cribier gia nhập công ty với tư cách là Trưởng phòng Quản lý Thành công Toàn cầu cho Nhà xuất bản.

MGID duy trì tập trung phát triển sản phẩm để khách hàng có thể tiếp cận các công cụ tốt nhất cũng như tiếp cận 1 tỷ lượt truy cập độc nhất mỗi tháng. Các khoản đầu tư và quan hệ đối tác chiến lược đã tạo điều kiện cho MGID phát triển một môi trường AI toàn diện, tự động hóa và tối ưu hóa toàn bộ quy trình quảng cáo, từ phát triển quảng cáo đến vị trí đặt quảng cáo, tận dụng các phân tích dữ liệu mở rộng để mang lại phạm vi tiếp cận, mức độ gắn kết và hiệu suất chiến dịch tuyệt vời hơn cho khách hàng.

Những sự nâng cao này đã dẫn đến CTR được cải thiện ở mọi quốc gia mà công ty hoạt động. Bên cạnh các thị trường đang phát triển, bao gồm Thái Lan và Ấn Độ, nơi có tỷ lệ tăng trưởng CTR lần lượt là 139% và 133%, các thị trường đã ổn định cũng có những cải thiện đáng kể, trong đó Đức tăng 67% và Mỹ tăng 74%.

Tổng Giám đốc Điều hành của MGID là Sergii Denysenko nhận xét rằng: “Trong môi trường năng động nhưng đầy cạnh tranh này, tôi tự hào về hiệu suất năm 2024 của chúng tôi cho đến hiện tại và cam kết của chúng tôi đối với việc phát triển theo cách bền vững, có lợi nhuận và theo cách hữu cơ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức rằng không có gì là chắc chắn cả, vì vậy chúng tôi không thể dậm chân tại chỗ - và chúng tôi sẽ không ngồi yên. Đây là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực miệt mài để cải thiện hoạt động và tiếp tục tái đầu tư vào việc phát triển sản phẩm cũng như nhân tài để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, nhà xuất bản và khách hàng của chúng tôi, trong hiện tại và tương lai.”