Mùa tựu trường đang diễn ra sôi nổi và đây là thời điểm tốt nhất để khám phá một trong những khía cạnh thú vị nhất của tiếp thị: hiểu và nhắm mục tiêu đến những thế hệ khác nhau. Đối với các nhà tiếp thị, thời điểm này trong năm là cơ hội vàng để kết nối với những học sinh đang háo hức cũng như gia đình của các em, làm cho thời điểm này trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng và mức độ gắn kết.

Nhưng điều quan trọng là: tiếp thị cho các thế hệ khác nhau — trong trường hợp này là học sinh Gen Z và bố mẹ Millennials — không phải là dạng tiếp thị theo cùng một kiểu cho tất cả mọi người. Mỗi thế hệ đều có những đặc điểm, sở thích và hành vi riêng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những điểm khác biệt chính trong các chiến lược tiếp thị cho Gen Z và Millennials trong mùa tựu trường. Khi hiểu được những sắc thái này, ta sẽ có thể tạo ra các chiến dịch có mục tiêu, có tác động và hiệu quả hơn. Quý vị đã sẵn sàng nâng cao hoạt động tiếp thị mùa tựu trường chưa? Cùng bắt đầu nhé!

Sự phân cách giữa các thế hệ: Gen Z vs. Millennials

Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách xác định hai nhóm chính:

Gen Z — Được sinh ra trong khoảng từ năm 1997 đến 2012, là dân bản địa kỹ thuật số và hiện đang trong độ tuổi trung học và đại học.

— Được sinh ra trong khoảng từ năm 1997 đến 2012, là dân bản địa kỹ thuật số và hiện đang trong độ tuổi trung học và đại học. Millennials — Được sinh ra trong khoảng từ năm 1981 đến 1996, thế hệ này đang trong giai đoạn cân bằng giữa sự nghiệp và, thường là, bổn phận làm cha mẹ có con đang trong độ tuổi đi học.

Thoạt nhìn, sự khác biệt giữa các thế hệ có vẻ nhỏ, nhưng nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy có nhiều đặc điểm riêng biệt và sở thích của các thế hệ đóng vai trò quan trọng để nhắm mục tiêu phù hợp. Chúng ta cùng xem qua nhé!

Giao tiếp

Gen Z thích sự xác thật và giao tiếp tức thời. Họ rất rành về phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt yêu thích các nền tảng như TikTok, Instagram và Snapchat. Họ thích những tương tác nhanh, theo thời gian thực và thoải mái với ngôn ngữ vắn tắt, không cầu kỳ, thường sử dụng emojis, GIF và meme để truyền tải thông điệp của mình.

Millennials coi trọng việc giao tiếp có chiều sâu và có ý nghĩa. Lớn lên cùng với sự phát triển của Internet, họ trân trọng cả tương tác trực tuyến lẫn trực tiếp. Facebook và Instagram là nền tảng mạng xã hội mà họ sử dụng và họ phản hồi tốt với những nội dung chi tiết giúp bổ sung giá trị cho cuộc sống của họ. Email và tin nhắn văn bản vẫn là phương pháp liên lạc ưa thích của họ cho cả tương tác cá nhân lẫn công việc.

Sở thích mua sắm

Mua sắm trực tuyến là điều nằm trong máu của Gen Z. Họ chịu ảnh hưởng lớn từ các xu hướng mạng xã hội và đề xuất từ những người có tầm ảnh hưởng. Họ thích các tiện ích công nghệ, thời trang hợp thời và các sản phẩm bền vững. Họ thường mua hàng theo cảm tính dựa trên xu hướng. Mua sắm thông qua các nền tảng như Instagram và TikTok là hình thức mua sắm đặc biệt phổ biến đối với thế hệ này.

Mặc dù cũng thích mua sắm trực tuyến nhưng Millennials cũng trân trọng sự kết hợp với trải nghiệm tại cửa hàng. Họ coi trọng sự tiện lợi và thiết thực, thường chú ý đến chất lượng và độ bền khi mua hàng. Khi là cha mẹ, họ thường xuyên mua sắm cho con và tập trung vào các sản phẩm giáo dục cũng như đồ dùng thiết yếu. Thế hệ này thường dựa vào các bài đánh giá trực tuyến và nghiên cứu sâu rộng trước khi mua hàng.

Nhận thức về công nghệ

Millennials là thế hệ chứng kiến ​​sự phát triển của internet, phương tiện truyền thông xã hội và điện thoại thông minh. Họ thường được gọi là "những người tiên phong về kỹ thuật số" vì họ là thế hệ đầu tiên lớn lên với công nghệ số được tích hợp vào cuộc sống. Nhờ sự tiếp xúc với công nghệ này, họ có khả năng thích nghi cao với các công nghệ mới, đồng thời cũng thận trọng và suy nghĩ thấu đáo hơn về sự hiện diện online của mình. Millennials coi trọng tính xác thực, có xu hướng sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cho mục đích kết nối và mục đích công việc.

Trái lại, Gen Z thì chưa bao giờ biết đến một thế giới không có internet. Họ là "dân bản địa kỹ thuật số", tích hợp công nghệ liền mạch vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Gen Z thoải mái hơn với những thay đổi công nghệ nhanh, thích giao tiếp qua TikTok và Instagram. Họ cũng có nhiều khả năng sử dụng công nghệ để giải trí và thể hiện bản thân. Đối với họ, ranh giới giữa danh tính online và offline thường mờ nhạt.

Thái độ đối với công việc và sự nghiệp

Millennials tìm kiếm mục đích và ý nghĩa trong sự nghiệp. Họ coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Họ bị thu hút bởi các công ty có tiêu chuẩn đạo đức cao và cam kết về trách nhiệm xã hội. Millennials cũng nổi tiếng là thế hệ trung thành: một khi đã tìm thấy nơi làm việc phù hợp với các giá trị của mình, họ có nhiều khả năng sẽ gắn bó lâu dài.

Mặt khác, Gen Z thì ưu tiên sự linh hoạt và các cơ hội kinh doanh. Họ ít có khả năng cam kết với một công ty duy nhất và có xu hướng tìm kiếm các công việc của nền kinh tế gig, công việc tự do và các dự án kinh doanh. Thế hệ này coi trọng những công việc linh hoạt và tạo điều kiện phát triển cá nhân. Họ thường thích các lựa chọn làm việc từ xa và các con đường sự nghiệp không theo truyền thống.

Quan điểm xã hội và chính trị

Millennials là thế hệ có quan điểm xã hội và chính trị tiến bộ. Trong quá trình khôn lớn, họ trải qua những thay đổi quan trọng của xã hội, chẳng hạn như việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và sự trỗi dậy của các phong trào công lý xã hội.Vì vậy, họ có xu hướng mang tư duy hoạt động nhiều hơn và ủng hộ các chính sách thúc đẩy sự bình đẳng cũng như sự bền vững.

Gen Z thậm chí có quan điểm xã hội và chính trị còn bao dung và thực tế hơn. Họ lớn lên trong một thế giới đa dạng và kết nối toàn cầu hơn, do đó, họ coi trọng sự bao dung và giao thoa. Gen Z có nhiều khả năng ủng hộ các giải pháp thực tế liên quan đến các vấn đề xã hội. Ưu tiên sự biến đổi khí hậu và nhận thức về sức khỏe tinh thần là những mối quan tâm chính của họ.

Hành vi tiêu dùng

Millennials là thế hệ trung thành với thương hiệu và họ dựa vào các đánh giá trực tuyến. Họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng những giá trị của họ, chẳng hạn như tính bền vững và sản xuất có đạo đức. Thế hệ này thường nghiên cứu kỹ trước khi mua hàng và coi trọng chất lượng cũng như tính xác thực.

Tuy nhiên, Gen Z thì lại hướng đến giá trị nhiều hơn và chịu ảnh hưởng của các xu hướng truyền thông xã hội. Họ thích các thương hiệu cung cấp giá trị xứng đáng với số tiền họ bỏ ra, họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những đề xuất của bạn bè cũng như lời chứng thực của những người có tầm ảnh hưởng. Thế hệ này cũng có nhiều khả năng mua sắm trên mạng xã hội hơn, sử dụng Instagram và TikTok để khám phá cũng như mua sản phẩm.

Phạm trù Gen Z Millennials Giao tiếp Thích sự xác thật, sử dụng giao tiếp thân mật như emoji/meme, thích TikTok, Instagram và Snapchat Coi trọng giao tiếp có chiều sâu, sử dụng Facebook, Instagram, email và tin nhắn văn bản Sở thích mua sắm Thích mua sắm trực tuyến, bị ảnh hưởng bởi xu hướng mạng xã hội và những người có tầm ảnh hưởng, thích mua hàng theo cảm tính Thích kết hợp mua sắm trực tuyến và mua tại cửa hàng, coi trọng chất lượng và tính thiết thực, dựa vào các đánh giá và nghiên cứu Nhận thức về công nghệ Là dân bản địa kỹ thuật số, tích hợp công nghệ liền mạch, thích giao tiếp trực quan (TikTok, Instagram) Là những người tiên phong về kỹ thuật số, dễ thích nghi nhưng thận trọng, sử dụng công nghệ cho mục đích kết nối và công việc Thái độ đối với công việc và sự nghiệp Coi trọng sự linh hoạt và cơ hội kinh doanh, thích nền kinh tế gig và làm việc từ xa Tìm kiếm mục đích và sự cân bằng giữa công việc & cuộc sống, trung thành với các công ty có đạo đức, coi trọng việc làm lâu dài Quan điểm xã hội và chính trị Hội nhập và thực tế, ưu tiên nhận thức về biến đổi khí hậu và sức khỏe tinh thần Tiến bộ và mang tư duy hoạt động, ủng hộ sự bình đẳng và bền vững Hành vi tiêu dùng Thiên về giá trị, chịu ảnh hưởng bởi xu hướng truyền thông xã hội và đề xuất của bạn bè, thích mua sắm trên mạng xã hội Trung thành với thương hiệu, coi trọng các đánh giá trực tuyến, sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm bền vững và có đạo đức

Thu hút sự chú ý của Gen Z: Chiến lược chinh phục

Bí quyết thu hút sự chú ý của Gen Z trong một thế giới đầy những nội dung là gì? Là gặp họ ở nơi họ đang ở và nói ngôn ngữ của họ. Thế hệ này am hiểu công nghệ, thiên về giá trị và luôn săn lùng xu hướng lớn. Để kết nối với họ, cách tiếp cận của ta cần phải mới lạ, hấp dẫn và xác thực. Vậy, chúng ta hãy cùng phân tích và khám phá cách tạo ra tác động lâu dài với nhóm tuổi năng động này khi họ chuẩn bị cho năm học mới.

Hiểu về hành vi mua sắm của Gen Z

Đầu tiên, cùng tóm tắt nhanh các đặc điểm chính của người tiêu dùng Gen Z mà chúng ta đã thảo luận ở trên.

Độc lập và am hiểu về công nghệ

Sinh ra trong thế giới thương mại kỹ thuật số, Gen Z được tạo điều kiện để tự duyệt sản phẩm, so sánh và định giá hàng hóa. Sự độc lập này kết hợp với tầm ảnh hưởng của công nghệ đã định hình hành vi mua sắm của họ. Họ tháo vát, tự chủ và biết rõ giá cả, với 60% chọn thương hiệu dựa trên mức giá.

Xu hướng mua hàng theo cảm tính

Mặc dù có sở thích duyệt web nhưng người tiêu dùng Gen Z ít có khả năng lên kế hoạch mua hàng trước. Do vậy, họ dễ mua hàng theo cảm tính. Ví dụ như 28% người mua sắm Gen Z mua những gì họ cần một cách tự phát tại bất kỳ cửa hàng nào mà họ tình cờ ghé vào. Các nhà bán lẻ nên chuẩn bị những chương trình khuyến mãi pop-up và các ưu đãi theo thời gian thực để nắm bắt những quyết định nhất thời này.

Ít quan tâm đến phần thưởng dài hạn

Gen Z ít quan tâm đến các chương trình phần thưởng dài hạn hơn so với các thế hệ trước. Chưa đến một nửa số người trong độ tuổi này có khả năng đưa ra quyết định mua hàng dựa trên các chương trình phần thưởng, bởi họ thích sự thỏa mãn tức thì hơn là lợi ích dài hạn. Các thương hiệu nên cân nhắc cung cấp các phần thưởng có ngưỡng thấp, dễ đạt được và mang lại giá trị tức thì.

Bây giờ, chúng ta chuyển sang một số chiến lược và khuyến nghị.

Tập trung vào phương tiện truyền thông xã hội

Gen Z dành nhiều thời gian cho phương tiện truyền thông xã hội và do đó, đây là kênh tương tác chính của họ. Sau đây là cách tối ưu hóa chiến lược truyền thông xã hội cho các chiến dịch mùa tựu trường.

1. Nền tảng: TikTok, Instagram, Snapchat

TikTok: Nội dung video dạng ngắn của nền tảng này hoàn toàn phù hợp cho thị hiếu đối với phương tiện truyền thông giải trí nhanh của Gen Z. Hãy tham gia các thử thách, hashtag và nhạc thịnh hành của TikTok để tạo nội dung dễ hiểu và lan truyền, tập trung vào chủ đề mùa tựu trường.

Nội dung video dạng ngắn của nền tảng này hoàn toàn phù hợp cho thị hiếu đối với phương tiện truyền thông giải trí nhanh của Gen Z. Hãy tham gia các thử thách, hashtag và nhạc thịnh hành của TikTok để tạo nội dung dễ hiểu và lan truyền, tập trung vào chủ đề mùa tựu trường. Instagram: Tính năng kể chuyện trực quan với hình ảnh, câu chuyện và video khiến Instagram trở nên hấp dẫn với Gen Z. Hãy tập trung vào hình ảnh chất lượng cao, nội dung hậu trường và các tính năng tương tác như các bảng thăm dò ý kiến ​​và các phiên hỏi đáp nêu bật hoạt động chuẩn bị cho mùa tựu trường.

Tính năng kể chuyện trực quan với hình ảnh, câu chuyện và video khiến Instagram trở nên hấp dẫn với Gen Z. Hãy tập trung vào hình ảnh chất lượng cao, nội dung hậu trường và các tính năng tương tác như các bảng thăm dò ý kiến ​​và các phiên hỏi đáp nêu bật hoạt động chuẩn bị cho mùa tựu trường. Snapchat: Được biết đến với nội dung nhất thời, Snapchat rất phù hợp cho các chương trình khuyến mãi có giới hạn thời gian, những hình ảnh hậu trường độc quyền, nội dung tương tác có góc nhìn phù hợp với mùa tựu trường.

2. Phong cách nội dung: Video ngắn, nội dung do người dùng tạo ra, meme

Video ngắn: Tạo video ngắn và hấp dẫn. Các video ngắn, dễ tạo tác động có nhiều khả năng được Gen Z chia sẻ và ghi nhớ. Hãy sử dụng TikTok và Instagram Reels để tạo nội dung ngắn nhưng hấp dẫn, làm nổi bật cá tính thương hiệu.

Tạo video ngắn và hấp dẫn. Các video ngắn, dễ tạo tác động có nhiều khả năng được Gen Z chia sẻ và ghi nhớ. Hãy sử dụng TikTok và Instagram Reels để tạo nội dung ngắn nhưng hấp dẫn, làm nổi bật cá tính thương hiệu. Nội dung do người dùng tạo ra (User-generated content - UGC): Hãy khuyến khích khán giả tạo và chia sẻ nội dung có thương hiệu của chúng ta. UGC giúp xây dựng cộng đồng và đóng vai trò là lời chứng thực xác thật. Hãy chạy các chiến dịch mời người dùng cho biết họ sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta cho nhu cầu mùa tựu trường như thế nào.

Hãy khuyến khích khán giả tạo và chia sẻ nội dung có thương hiệu của chúng ta. UGC giúp xây dựng cộng đồng và đóng vai trò là lời chứng thực xác thật. Hãy chạy các chiến dịch mời người dùng cho biết họ sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta cho nhu cầu mùa tựu trường như thế nào. Meme: Meme rất phù hợp với Gen Z do tính hài hước và dễ liên tưởng. Hãy sử dụng các meme thịnh hành để kết nối với đối tượng khán giả, đồng thời đảm bảo chúng phù hợp với giọng điệu của thương hiệu để tránh tình trạng trông không đâu vào đâu.

3. Quan hệ đối tác với người có tầm ảnh hưởng: Hãy hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng quy mô nhỏ và những người nổi tiếng trên YouTube

Những người có tầm ảnh hưởng quy mô nhỏ: Những người có tầm ảnh hưởng này tuy có thể có lượng người theo dõi ít nhưng những người theo dõi họ lại rất tích cực. Những người có tầm ảnh hưởng quy mô nhỏ có mối liên hệ chặt chẽ hơn với khán giả của họ, nhờ đó họ đạt được sự tin tưởng và tính xác thực cao hơn. Khi hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng quy mô nhỏ, ta có thể có được lời chứng thực xác thật và có tác động.

Những người có tầm ảnh hưởng này tuy có thể có lượng người theo dõi ít nhưng những người theo dõi họ lại rất tích cực. Những người có tầm ảnh hưởng quy mô nhỏ có mối liên hệ chặt chẽ hơn với khán giả của họ, nhờ đó họ đạt được sự tin tưởng và tính xác thực cao hơn. Khi hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng quy mô nhỏ, ta có thể có được lời chứng thực xác thật và có tác động. Những người nổi tiếng trên YouTube: Hãy hợp tác với những người sáng tạo nội dung trên YouTube phù hợp với các giá trị thương hiệu và đối tượng khán giả mục tiêu của mình. Những quan hệ đối tác này có thể bao gồm những bài đánh giá sản phẩm, mở hộp sản phẩm, hướng dẫn và vlog tích hợp liền mạch sản phẩm vào nội dung của người có tầm ảnh hưởng, làm nổi bật sự liên quan của sản phẩm với năm học mới.

4. Nội dung tương tác và gắn kết: Sử dụng bảng thăm dò ý kiến, trắc nghiệm và quảng cáo tương tác

Thăm dò ý kiến ​​và trắc nghiệm: Những nội dung tương tác như bảng thăm dò ý kiến ​​và bài trắc nghiệm có thể thúc đẩy mức độ gắn kết đáng kể. Hãy sử dụng Instagram Stories hoặc bảng thăm dò ý kiến ​​trên Twitter để đặt câu hỏi, thu thập ý kiến ​​và tạo ra những trải nghiệm tương tác thú vị. Điều này không chỉ thu hút đối tượng khán giả mà còn cung cấp những thông tin chuyên sâu có giá trị về sở thích của họ.

Những nội dung tương tác như bảng thăm dò ý kiến ​​và bài trắc nghiệm có thể thúc đẩy mức độ gắn kết đáng kể. Hãy sử dụng Instagram Stories hoặc bảng thăm dò ý kiến ​​trên Twitter để đặt câu hỏi, thu thập ý kiến ​​và tạo ra những trải nghiệm tương tác thú vị. Điều này không chỉ thu hút đối tượng khán giả mà còn cung cấp những thông tin chuyên sâu có giá trị về sở thích của họ. Quảng cáo tương tác: Triển khai các quảng cáo tương tác khuyến khích mọi người tham gia. Ví dụ: sử dụng dạng quảng cáo trò chơi trên các nền tảng chơi game hoặc các bài đăng dạng có thể mua sắm trên Instagram. Những quảng cáo này không chỉ thu hút sự chú ý mà còn thúc đẩy những hành động trực tiếp như truy cập website hoặc mua sản phẩm, vì vậy rất hoàn hảo cho hoạt động mua sắm mùa tựu trường.

Tóm lại, dưới đây là những lời khuyên chính của chúng tôi để quảng cáo với Gen Z trong mùa tựu trường này và hơn thế nữa.

Tập trung vào tính xác thực: Gen Z coi trọng tính xác thực và tính minh bạch. Hãy thể hiện sự chân thành trong thông điệp và tránh nội dung quá trau chuốt hoặc mang tính tập đoàn. Hãy thể hiện tính nhân văn của thương hiệu thông qua các cảnh quay hậu trường và những câu chuyện đời thật.

Gen Z coi trọng tính xác thực và tính minh bạch. Hãy thể hiện sự chân thành trong thông điệp và tránh nội dung quá trau chuốt hoặc mang tính tập đoàn. Hãy thể hiện tính nhân văn của thương hiệu thông qua các cảnh quay hậu trường và những câu chuyện đời thật. Đón nhận sự hòa nhập: Đảm bảo nội dung đa dạng và hòa nhập. Gen Z là thế hệ đa dạng nhất từ ​​trước đến nay và họ đánh giá cao các thương hiệu đại diện cho những nền tảng, văn hóa và quan điểm khác nhau.

Đảm bảo nội dung đa dạng và hòa nhập. Gen Z là thế hệ đa dạng nhất từ ​​trước đến nay và họ đánh giá cao các thương hiệu đại diện cho những nền tảng, văn hóa và quan điểm khác nhau. Tập trung vào thiết bị di động: Gen Z chủ yếu truy cập internet qua thiết bị di động. Hãy đảm bảo website, nội dung và quảng cáo được tối ưu hóa để xem trên thiết bị di động nhằm mang lại trải nghiệm liền mạch.

Gen Z chủ yếu truy cập internet qua thiết bị di động. Hãy đảm bảo website, nội dung và quảng cáo được tối ưu hóa để xem trên thiết bị di động nhằm mang lại trải nghiệm liền mạch. Luôn cập nhật xu hướng: Sở thích và xu hướng của Gen Z thay đổi nhanh chóng. Hãy linh lợi và sẵn sàng nắm bắt các xu hướng mới nổi. Hãy dùng các công cụ lắng nghe xã hội để theo dõi những chủ đề thịnh hành và hashtag để đảm bảo nội dung của mình mang tính phù hợp và kịp thời.

Sở thích và xu hướng của Gen Z thay đổi nhanh chóng. Hãy linh lợi và sẵn sàng nắm bắt các xu hướng mới nổi. Hãy dùng các công cụ lắng nghe xã hội để theo dõi những chủ đề thịnh hành và hashtag để đảm bảo nội dung của mình mang tính phù hợp và kịp thời. Mang đến giá trị thực: Hãy tập trung tạo nội dung mang lại giá trị, cho dù đó là nội dung giáo dục, giải trí hay truyền cảm hứng. Điều này giúp xây dựng mối liên hệ sâu sắc hơn với đối tượng khán giả mục tiêu và định vị thương hiệu của ta như một nguồn lực giá trị.

Gắn kết với Millennials: Các chiến thuật hiệu quả

Làm thế nào để thu hút sự chú ý của Millennials? Không phải là chỉ thông thạo kỹ thuật số mà còn phải khai thác thế hệ coi trọng tính xác thực, trải nghiệm và tác động xã hội này. Những người tiên phong này được định hình bởi sự phát triển của phương tiện truyền thông xã hội, nền kinh tế gig và bối cảnh văn hóa không ngừng thay đổi. Nếu muốn thu hút nhóm có tầm ảnh hưởng này, ta cần làm nhiều việc hơn là chỉ tạo những quảng cáo hào nhoáng. Sau đây là thông tin chi tiết về các chiến lược, lời khuyên và khuyến nghị giúp quý vị kết nối với Millennials theo cách ý nghĩa. Quý vị đã sẵn sàng tạo ra tác động thực sự chưa? Chúng ta bắt đầu thôi!

Hiểu về hành vi mua sắm của Millennials

Giống như khi nói về Gen Z, chúng ta sẽ nêu bật một số khía cạnh quan trọng trong hành vi mua sắm của Millennials.

Trung thành với thương hiệu và nhạy cảm với giá trị

Millennials là thế hệ trung thành với thương hiệu, nhưng họ cũng rất ý thức về giá cả. Họ tìm kiếm những thương hiệu cung cấp cả giá trị lẫn chất lượng. Lòng trung thành này được xây dựng thông qua những trải nghiệm tích cực, các hoạt động minh bạch và sự phù hợp với các giá trị cá nhân. Millennials thường nghiên cứu sản phẩm và so sánh giá cả trước khi mua hàng. Vì vậy, cung cấp giá trị nhất quán là điều quan trọng, đặc biệt là đối với các mặt hàng chuẩn bị cho năm học mới, bởi họ tìm kiếm cả chất lượng lẫn mức giá phải chăng.

Mua hàng theo kế hoạch và mua hàng theo cảm tính

Mặc dù Millennials có xu hướng lên kế hoạch mua hàng nhưng họ vẫn có thể mua hàng tự phát, đặc biệt là khi có các ưu đãi hấp dẫn. Họ đánh giá cao các giao dịch và chương trình khuyến mãi phù hợp với sở thích và giá trị của mình. Việc xây dựng các chiến dịch kết hợp những offer chu đáo với thời điểm mang tính chiến lược có thể thu hút sự chú ý của họ một cách hiệu quả, đặc biệt là với các chương trình giảm giá chuẩn bị cho mùa tựu trường và các chương trình khuyến mãi trong thời gian giới hạn.

Sở thích mua sắm online và mua sắm tại cửa hàng

Millennials dễ dàng chuyển đổi giữa mua sắm online và mua sắm tại cửa hàng. Họ coi trọng trải nghiệm đa kênh trơn tru, với nghiên cứu trực tuyến giúp bổ sung cho trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng. Khi đảm bảo các cửa hàng trực tuyến và thực tế cung cấp thông tin chi tiết, nhất quán và trải nghiệm mua sắm gắn kết, chúng ta có thể tăng mức gắn kết của họ trong thời gian cao điểm chuẩn bị cho mùa tựu trường.

Trọng tâm truyền thông xã hội

Millennials lớn lên cùng với sự phát triển của truyền thông xã hội, vì vậy các nền tảng này trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Để gây ấn tượng với họ, ta phải hiểu họ thường ở những đâu và họ thích gắn kết như thế nào.

1. Nền tảng: Facebook, Instagram, LinkedIn

Facebook: Vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người thuộc thế hệ Millennials, Facebook là một nơi tuyệt vời cho mọi thứ, từ các nhóm cộng đồng đến những chương trình khuyến mãi sự kiện. Hãy sử dụng Facebook để chia sẻ các thông tin cập nhật thú vị, chạy quảng cáo nhắm mục tiêu và tham gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa. Hãy làm nổi bật các sự kiện, chương trình khuyến mãi và nội dung giáo dục về mùa tựu trường để gắn kết khán giả.

Vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người thuộc thế hệ Millennials, Facebook là một nơi tuyệt vời cho mọi thứ, từ các nhóm cộng đồng đến những chương trình khuyến mãi sự kiện. Hãy sử dụng Facebook để chia sẻ các thông tin cập nhật thú vị, chạy quảng cáo nhắm mục tiêu và tham gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa. Hãy làm nổi bật các sự kiện, chương trình khuyến mãi và nội dung giáo dục về mùa tựu trường để gắn kết khán giả. Instagram: Đây là thế giới của hình ảnh. Millennials thích hình ảnh chất lượng cao và các câu chuyện hấp dẫn. Hãy nghĩ đến những góc nhìn hậu trường, bảng thăm dò tương tác và nội dung đích thực thể hiện cá tính thương hiệu. Hãy chia sẻ những lời khuyên hấp dẫn về mùa tựu trường, các buổi giới thiệu sản phẩm và các mẹo vặt cho học sinh để tạo được tiếng vang với họ.

Đây là thế giới của hình ảnh. Millennials thích hình ảnh chất lượng cao và các câu chuyện hấp dẫn. Hãy nghĩ đến những góc nhìn hậu trường, bảng thăm dò tương tác và nội dung đích thực thể hiện cá tính thương hiệu. Hãy chia sẻ những lời khuyên hấp dẫn về mùa tựu trường, các buổi giới thiệu sản phẩm và các mẹo vặt cho học sinh để tạo được tiếng vang với họ. LinkedIn: Đối với thế hệ Millennials chú trọng sự nghiệp, LinkedIn là nền tảng chính yếu. Hãy chia sẻ các bài viết sâu sắc, những bí quyết chuyên nghiệp và tin tức trong ngành để kết nối với họ ở cấp độ nghiêm túc hơn. Tất cả đều nhằm tăng thêm giá trị cho công việc của họ, chẳng hạn như lời khuyên về việc cân bằng giữa công việc và giáo dục thường xuyên hoặc các cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp gắn liền với thời điểm tựu trường.

2. Phong cách nội dung: Giá trị, tính xác thực, nét chấm phá cá nhân

Nội dung hướng đến giá trị: Cung cấp cho họ thứ gì đó mà họ có thể sử dụng. Cho dù là lời khuyên hữu ích, hướng dẫn hữu dụng hay những câu chuyện truyền cảm hứng, hãy đảm bảo nội dung của mình xứng đáng với thời gian mà Millennials bỏ ra. Họ đánh giá cao các thương hiệu cung cấp giá trị thực và lời khuyên thiết thực.

Cung cấp cho họ thứ gì đó mà họ có thể sử dụng. Cho dù là lời khuyên hữu ích, hướng dẫn hữu dụng hay những câu chuyện truyền cảm hứng, hãy đảm bảo nội dung của mình xứng đáng với thời gian mà Millennials bỏ ra. Họ đánh giá cao các thương hiệu cung cấp giá trị thực và lời khuyên thiết thực. Tính xác thực: Hãy chân thật với Millennials. Họ có thể phát hiện ra sự giả tạo thật dễ dàng, vì vậy hãy chân thực. Hãy chia sẻ những câu chuyện chân thực về trải nghiệm thực tế của học sinh sinh viên và sự chuẩn bị cho mùa tựu trường, thể hiện những sắc màu thực sự của thương hiệu và đừng ngại tỏ ra kỳ quặc một chút.

Hãy chân thật với Millennials. Họ có thể phát hiện ra sự giả tạo thật dễ dàng, vì vậy hãy chân thực. Hãy chia sẻ những câu chuyện chân thực về trải nghiệm thực tế của học sinh sinh viên và sự chuẩn bị cho mùa tựu trường, thể hiện những sắc màu thực sự của thương hiệu và đừng ngại tỏ ra kỳ quặc một chút. Cá nhân hóa: Điều chỉnh nội dung theo sở thích đa dạng của họ. Hãy sử dụng những gì ta đã biết về đối tượng khán giả của mình để tạo ra các thông điệp và offer khiến họ cảm thấy như được tạo ra dành riêng cho họ. Trải nghiệm càng được cá nhân hóa thì càng tốt.

Xây dựng cộng đồng: Nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc

Gắn kết bằng các cuộc trò chuyện: Millennials đánh giá cao các thương hiệu gắn kết trực tiếp với họ. Hãy trả lời bình luận, tham gia thảo luận và hiện diện trên các không gian mạng xã hội của họ. Khi xây dựng cộng đồng xung quanh thương hiệu của mình, ta có thể thúc đẩy lòng trung thành và sự kết nối sâu sắc hơn, đặc biệt là xung quanh những trải nghiệm và thử thách chung của mùa tựu trường.

Millennials đánh giá cao các thương hiệu gắn kết trực tiếp với họ. Hãy trả lời bình luận, tham gia thảo luận và hiện diện trên các không gian mạng xã hội của họ. Khi xây dựng cộng đồng xung quanh thương hiệu của mình, ta có thể thúc đẩy lòng trung thành và sự kết nối sâu sắc hơn, đặc biệt là xung quanh những trải nghiệm và thử thách chung của mùa tựu trường. Hỗ trợ các mục đích cao đẹp: Hãy liên kết với các mục đích quan trọng đối với Millennials. Cho dù đó là tính bền vững, công lý xã hội hay hỗ trợ cộng đồng, hãy chứng tỏ rằng thương hiệu của mình không chỉ đại diện cho lợi nhuận. Thế hệ này coi trọng mục đích cao đẹp và muốn hỗ trợ các thương hiệu tạo ra những tác động tích cực. Hãy làm nổi bật các sáng kiến mùa tựu trường ​​và những đóng góp của thương hiệu cho các chương trình giáo dục và cộng đồng.

Trải nghiệm của khách hàng: Dịch vụ và sự gắn kết đặc biệt

Dịch vụ khách hàng đặc biệt : Millennials muốn dịch vụ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả và hữu ích. Hãy đảm bảo thương hiệu phản hồi nhanh và hiện diện trên nhiều kênh, từ phương tiện truyền thông xã hội đến live chat trên website.

Millennials muốn dịch vụ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả và hữu ích. Hãy đảm bảo thương hiệu phản hồi nhanh và hiện diện trên nhiều kênh, từ phương tiện truyền thông xã hội đến live chat trên website. Chương trình khách hàng thân thiết: Hãy cung cấp các chương trình khách hàng thân thiết mang lại giá trị thực. Millennials có nhiều khả năng gắn bó với các thương hiệu thưởng cho lòng trung thành của họ bằng các khoản giảm giá, ưu đãi độc quyền và các đặc quyền được cá nhân hóa.

Tóm lại, dưới đây là những lời khuyên chính để nắm bắt thị trường Millennials.

Thể hiện sự quan tâm: Millennials yêu thích các thương hiệu tạo nên sự khác biệt. Hãy nêu bật những nỗ lực của mình trong việc phát triển bền vững, tìm nguồn cung ứng có đạo đức và có trách nhiệm xã hội. Hãy trung thực về các hoạt động của mình và chia sẻ về hành trình biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Millennials yêu thích các thương hiệu tạo nên sự khác biệt. Hãy nêu bật những nỗ lực của mình trong việc phát triển bền vững, tìm nguồn cung ứng có đạo đức và có trách nhiệm xã hội. Hãy trung thực về các hoạt động của mình và chia sẻ về hành trình biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Xây dựng cộng đồng: Hãy tạo cảm giác cộng đồng xung quanh thương hiệu của mình. Hãy kết nối với khán giả trên phương tiện truyền thông xã hội, khởi chạy các chương trình khách hàng thân thiết và tổ chức sự kiện (cả online lẫn offline). Hãy làm cho họ cảm thấy như họ là một phần của điều gì đó lớn lao và tiếng nói của họ có giá trị.

Hãy tạo cảm giác cộng đồng xung quanh thương hiệu của mình. Hãy kết nối với khán giả trên phương tiện truyền thông xã hội, khởi chạy các chương trình khách hàng thân thiết và tổ chức sự kiện (cả online lẫn offline). Hãy làm cho họ cảm thấy như họ là một phần của điều gì đó lớn lao và tiếng nói của họ có giá trị. Tận dụng bằng chứng xã hội: Millennials tin tưởng các đánh giá, lời chứng thực và khuyến nghị từ những người ngang hàng. Hãy cho họ xem các đánh giá tích cực của khách hàng, đề cập đến những nội dung do người dùng tạo và hợp tác với những người đáng tin cậy trong ngành để xây dựng uy tín và lòng tin.

Millennials tin tưởng các đánh giá, lời chứng thực và khuyến nghị từ những người ngang hàng. Hãy cho họ xem các đánh giá tích cực của khách hàng, đề cập đến những nội dung do người dùng tạo và hợp tác với những người đáng tin cậy trong ngành để xây dựng uy tín và lòng tin. Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời: Dịch vụ khách hàng tuyệt vời là điều bắt buộc phải có. Hãy hiện diện trên nhiều kênh như phương tiện truyền thông xã hội, email và live chat. Khi phản hồi nhanh và sẵn sàng trợ giúp, ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn và nuôi dưỡng lòng trung thành.

Dịch vụ khách hàng tuyệt vời là điều bắt buộc phải có. Hãy hiện diện trên nhiều kênh như phương tiện truyền thông xã hội, email và live chat. Khi phản hồi nhanh và sẵn sàng trợ giúp, ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn và nuôi dưỡng lòng trung thành. Đi sâu vào nội dung: Không giống như Gen Z, Millennials thích nội dung dài. Hãy đầu tư vào các bài blog, podcast và webinar chuyên khám phá các chủ đề chuyên sâu. Làm như vậy, thương hiệu của ta không chỉ trông giống như một chuyên gia mà còn cung cấp cho họ những hiểu biết và kiến ​​thức chuyên sâu có giá trị.

Điểm khác biệt về quảng cáo: Ví dụ về quảng cáo cho cả hai thế hệ

Và bây giờ, chúng ta cùng đi sâu vào thế giới quảng cáo thú vị! Sẵn sàng chờ xem loại quảng cáo nào thu hút Gen Z và Millennials? Chúng ta cùng phân tích một số hình động và CTA (lời kêu gọi hành động) thực sự thu hút sự chú ý của họ.

Ý thích quảng cáo của Gen Z

Gen Z thích nội dung súc tích, bắt mắt và hài hước. Họ phản hồi với các meme, thử thách và chiến dịch tương tác mà họ có thể tham gia và chia sẻ nội dung của riêng mình.

Hình ảnh Giọng điệu Lời kêu gọi hành động Sử dụng những màu đậm và chuyển động sôi nổi. Sử dụng tông màu sặc sỡ và hình động sống động để họ thấy bắt mắt. Ví dụ như hãy làm một quảng cáo TikTok nhịp độ nhanh với những đồ dùng học tập màu neon bay ra từ trên kệ. Tính hài hước là rất quan trọng! Hãy sử dụng meme và ngôn ngữ vui nhộn để tạo cảm giác giải trí. Hãy thử tạo một Instagram Reel vui nhộn về ý tưởng "sống sót qua ngày đầu đến trường" với sản phẩm của thương hiệu của mình. Hãy sử dụng CTA trực tiếp và thu hút để thúc đẩy hành động. Những cụm từ như "Vuốt lên để xem thiết bị cool ngầu nhất" hoặc "Chạm ngay để hoàn thiện diện mạo mùa tựu trường" sẽ rất hiệu quả. Hãy tạo tác động nhanh và hấp dẫn!

Sau đây là một số quảng cáo mẫu đã gây ấn tượng với Gen Z.

Hình ảnh động với những màu đậm: Hãy tưởng tượng một video TikTok sôi động, nhịp độ nhanh với một nhóm học sinh đang chuẩn bị đến trường. Các em ấy đang sử dụng ba lô mới thời trang và đồ dùng học tập cool ngầu trong một đoạn video sống động với nhiều màu sắc và các cảnh quay nhanh. Video kết thúc bằng một pop-up thú vị có nội dung: "Chuẩn bị đến trường thôi! Vuốt lên để mua sắm đồ dùng!"

Hãy tưởng tượng một video TikTok sôi động, nhịp độ nhanh với một nhóm học sinh đang chuẩn bị đến trường. Các em ấy đang sử dụng ba lô mới thời trang và đồ dùng học tập cool ngầu trong một đoạn video sống động với nhiều màu sắc và các cảnh quay nhanh. Video kết thúc bằng một pop-up thú vị có nội dung: "Chuẩn bị đến trường thôi! Vuốt lên để mua sắm đồ dùng!" Các tình huống hài hước dễ liên tưởng đến bản thân: Đây có thể là một video Instagram Reel minh họa theo cách hài hước một học sinh quay cuồng tìm những món đồ dùng học tập bị thất lạc. Video có thể bao gồm những khoảnh khắc bấn loạn hài hước, cường điệu và kết thúc bằng cảnh học sinh phát hiện ra chiếc ba lô mang thương hiệu của chúng ta đã được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp. CTA có thể kiểu như: "Đừng để mất tất cả — hãy chạm để mua đồ dùng học tập thiết yếu!"

Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa ra một số ý tưởng sáng tạo từ đội ngũ MGID cho chiến dịch mùa tựu trường của quý vị.

Để thu hút sự chú ý của Gen Z, chúng tôi đã kết hợp meme chú chuột hamster buồn vào quảng cáo. Đây là một meme nổi tiếng của văn hóa internet đương đại và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ cũng như khơi dậy sự tò mò về quảng cáo.

Đối với chiến dịch này, chúng tôi đã hợp tác với một người có tầm ảnh hưởng nổi tiếng trong giới trẻ và là người tạo được tiếng vang với Gen Z. Vì thế hệ này đặt niềm tin đáng kể vào thần tượng nên họ có nhiều khả năng chú ý và gắn kết với các chương trình bán hàng cũng như khuyến nghị được các thần tượng chứng thực.

Ý thích quảng cáo của Millennials

Millennials phản ứng tốt với thông điệp mang tính thông tin và hoài niệm, đáp ứng mong muốn của họ về chất lượng và độ tin cậy. Họ đánh giá cao tính hài hước và cách kể chuyện phù hợp với những trải nghiệm sống của họ.

Hình ảnh Giọng điệu Lời kêu gọi hành động Chọn những hình ảnh chất lượng cao, hướng đến phong cách sống. Hãy nghĩ đến những khoảnh khắc gia đình hoặc những cuộc phiêu lưu hàng ngày. Ví dụ như một bức ảnh chụp gia đình đang chuẩn bị đồ đạc nhập học với các sản phẩm của chúng ta. Hãy cung cấp nhiều thông tin đáng tin cậy. Hãy cung cấp những lợi ích rõ ràng và thông tin chi tiết trung thực. Hãy tưởng tượng một quảng cáo dạng carousel trên Instagram với từng trang minh họa chi tiết về cách sản phẩm giúp gia đình chuẩn bị cho mùa tựu trường. Hãy dùng những CTA cung cấp giá trị và bối cảnh. Đừng chỉ dùng những cụm từ như "Mua ngay" mà hãy cân nhắc "Tìm những vật dụng thiết yếu hoàn hảo cho ngày tựu trường" hoặc "Khám phá các sản phẩm của chúng tôi có thể đơn giản hóa năm học như thế nào."

Dưới đây là một số quảng cáo ví dụ rất phù hợp với Millennials.

Hình ảnh chất lượng cao, biểu trưng cho phong cách sống: Hãy tưởng tượng một quảng cáo trên Facebook được sáng tạo khéo léo với hình ảnh một gia đình đang mua sắm đồ dùng học tập cho mùa tựu trường. Hình ảnh cho thấy cha/mẹ và con đang chọn những món đồ dùng học tập hợp thời trang và thiết thực. Nội dung quảng cáo có thể là: "Chuẩn bị cho năm học với những lựa chọn hàng đầu về đồ dùng hợp thời trang và thiết thực. Mua ngay để biến công việc chuẩn bị tựu trường thành một hoạt động dễ dàng!"

Hãy tưởng tượng một quảng cáo trên Facebook được sáng tạo khéo léo với hình ảnh một gia đình đang mua sắm đồ dùng học tập cho mùa tựu trường. Hình ảnh cho thấy cha/mẹ và con đang chọn những món đồ dùng học tập hợp thời trang và thiết thực. Nội dung quảng cáo có thể là: "Chuẩn bị cho năm học với những lựa chọn hàng đầu về đồ dùng hợp thời trang và thiết thực. Mua ngay để biến công việc chuẩn bị tựu trường thành một hoạt động dễ dàng!" Nội dung thông tin có giá trị: Tạo bài đăng dạng Instagram carousel giới thiệu chi tiết nhiều mặt hàng thiết yếu khác nhau cho mùa tựu trường, từ đồ dùng công nghệ đến các dụng cụ. Mỗi trang trong carousel sẽ cung cấp những lời khuyên về cách các mặt hàng này giúp học sinh sắp xếp mọi thứ ngăn nắp hơn. Trang cuối có thể có CTA như: "Tìm giải pháp hoàn hảo mùa tựu trường cho gia đình. Click để khám phá các đề xuất hàng đầu của chúng tôi!"

Xem qua các quảng cáo được đội ngũ MGID thiết kế để thu hút sự chú ý của Millennials cho chiến dịch mùa tựu trường.

Đối với Millennials, một quảng cáo hiệu quả phải sạch sẽ và tối giản về mặt hình ảnh, giới thiệu sản phẩm cận cảnh và nói rõ về các lợi ích của sản phẩm. Ví dụ của chúng tôi đạt được mục tiêu một cách hoàn hảo thông qua việc thể hiện tính thực tế, đơn giản và rõ ràng. Cách tiếp cận này đảm bảo quảng cáo phù hợp với ý thích của Millennials.

Quảng cáo này nhấn mạnh sự tiện lợi bằng cách đưa ra mọi đồ dùng học tập thiết yếu ở cùng một nơi, tạo điều kiện cho khách hàng mua mọi thứ họ cần cùng một lúc. Cách tiếp cận thực tế này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang lại giá trị tuyệt vời, tạo được ấn tượng mạnh với Millennials – những người coi trọng tính hiệu quả và sự đơn giản trong trải nghiệm mua sắm.

Lời kết: Tóm lại

Và đó là những thông tin quý vị cần biết! Chúng tôi đã đề cập đến nhiều cách để thu hút sự chú ý của cả Gen Z lẫn Millennials. Rõ ràng, hiểu khán giả mục tiêu là chìa khóa để tạo ra những quảng cáo thực sự ấn tượng. Cho dù đó là cách tiếp cận táo bạo, dùng meme để thu hút Gen Z hay phong cách trau chuốt, tập trung vào giá trị để thu hút Millennials thì để thành công, ta cần điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

Nếu quý vị đã sẵn sàng đưa những kiến thức chuyên sâu này vào hành động, các giải pháp quảng cáo tự nhiên của MGID sẽ giúp quý vị tiếp cận cả hai thế hệ trong mùa tựu trường một cách hiệu quả. Hãy khởi động với MGID và làm cho chiến dịch của mình thật nổi bật!