Chuỗi hoạt động cập nhật sản phẩm của chúng tôi tiếp tục với một loạt cải tiến mới trên khắp nền tảng MGID. Các hoạt động này mang đến một số thay đổi quan trọng, tất cả đều nhằm mục đích cải thiện hiệu suất, khả năng sử dụng và khả năng kiểm soát cho cả nhà phát hành lẫn nhà quảng cáo. Sau đây là tổng quan về những hoạt động phát triển mới nhất tại MGID.

Dành cho nhà phát hành

Trình tạo widget mới: Khả năng thiết lập thông minh hơn, kiểm soát tốt hơn cho nhà phát hành

MGID đã đưa vào sử dụng giao diện tạo widget được cải tiến hoàn toàn trong Bảng điều khiển dành cho nhà phát hành mới cập nhật. Giao diện này mang đến cho nhà phát hành quy trình thiết lập nhanh hơn, gọn gàng hơn và bắt mắt hơn. Bản phát hành này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong trải nghiệm tự phục vụ, tạo điều kiện cho nhà phát hành toàn quyền kiểm soát công tác quản lý và kiếm tiền từ widget.

Giao diện mới đi cùng một số cải tiến quan trọng:

Thiết lập từng bước đảm bảo quy trình làm việc trơn tru và rõ ràng hơn ở mọi giai đoạn;

đảm bảo quy trình làm việc trơn tru và rõ ràng hơn ở mọi giai đoạn; Mô tả định dạng được cải thiện giúp các nhà phát hành chọn loại widget có hiệu suất tốt nhất cho mục tiêu kiếm tiền của họ;

giúp các nhà phát hành chọn loại widget có hiệu suất tốt nhất cho mục tiêu kiếm tiền của họ; Thiết kế ưu tiên thiết bị di động đơn giản hóa việc tạo và xem trước widget trên thiết bị di động;

đơn giản hóa việc tạo và xem trước widget trên thiết bị di động; Bản xem trước widget được cải thiện giúp cung cấp cái nhìn về widget hoạt động trong thực tế.

Với bản cập nhật này, các nhà phát hành giờ đây có thể xây dựng và quản lý tất cả các loại widget cốt lõi, bao gồm Smart, Under Article, In-Article và Header Widget, ngay trong bảng điều khiển mới. Trình xây dựng được cải tiến này kết hợp những lời khuyên về vị trí dựa trên hiệu suất và những cách điều khiển bố cục linh hoạt, giúp đơn giản hóa quá trình thử nghiệm và tăng tiềm năng doanh thu.

Định dạng Swipe Up: Một giải pháp thay thế có khả năng hiển thị cao dành cho thanh cố định

Swipe Up là một định dạng kiếm tiền mới dành cho thiết bị di động được tạo ra để nâng cấp trải nghiệm và hiệu suất của thanh cố định cổ điển. Sau khi người dùng tương tác với trang và cuộn được một khoảng cách nhất định, một phần tử cố định dạng động sẽ xuất hiện. Khi người dùng vuốt lên, phần tử này sẽ mở rộng thành một khung iframe có thể cuộn, chiếm 85% màn hình, trong đó có các widget MGID.

Cách hoạt động:

1. Khởi động: Swipe Up được đội ngũ MGID bật và định cấu hình trực tiếp. 2. Kích hoạt: Định dạng này sẽ xuất hiện sau khi người dùng cuộn một khoảng cách được xác định trước trên trang, dựa trên cài đặt pixel. 3. Hành vi:

Khi hơn 50% vị trí widget đầu tiên đã hiển thị, một thanh cố định sẽ xuất hiện ở dưới cùng màn hình.

Khi người dùng vuốt lên trên thanh cố định, thanh này sẽ mở rộng thành định dạng lớn hơn, chiếm đến 85% màn hình.

Định dạng mở rộng này chứa một widget MGID có thể cuộn với nội dung tự nhiên.

Người dùng có thể dễ dàng vuốt widget trở lại kích thước thanh cố định ban đầu hoặc đóng hẳn.

4. Tần suất: Swipe Up được kích hoạt một lần cho mỗi lượt xem trang để duy trì trải nghiệm người dùng mượt mà. 5. Nền tảng được hỗ trợ: Chỉ dành cho thiết bị di động.

Các phiên bản khả dụng:

Định dạng kết hợp: Lớp đầu tiên hiển thị In-Content Impact Widget có nội dung được biên tập để thúc đẩy sự gắn kết của người dùng. Lớp thứ hai hiển thị Smart Widget tập trung vào hoạt động kiếm tiền, trao đổi nội bộ và các nguồn nhu cầu của Campaign Studio.

Lớp đầu tiên hiển thị In-Content Impact Widget có nội dung được biên tập để thúc đẩy sự gắn kết của người dùng. Lớp thứ hai hiển thị Smart Widget tập trung vào hoạt động kiếm tiền, trao đổi nội bộ và các nguồn nhu cầu của Campaign Studio. Định dạng chuẩn: Phiên bản liền mạch chỉ chứa Smart Widget, cung cấp trải nghiệm kiếm tiền trực tiếp mà không cần lớp gắn kết biên tập.

Swipe Up được thiết kế để cải thiện đáng kể kết quả của vị trí đặt Smart Widget tiêu chuẩn. Các nhà phát hành triển khai Swipe Up thường thấy:

Tăng 15% vRPM (giá trị trên một ngàn lượt hiển thị).

Tỷ lệ khả năng hiển thị luôn ở mức trên 80%, do đó rất hấp dẫn đối với nhu cầu CPM cao cấp, bao gồm các giao dịch theo chương trình, giao dịch PMP và các chiến dịch MCM.

Swipe Up tạo trải nghiệm kiếm tiền trên thiết bị di động tốt hơn bằng cách:

Cung cấp tương tác tự nhiên và thân thiện với người dùng, tạo cảm giác tự nhiên trên thiết bị di động.

Tăng gắn kết mà không làm gián đoạn mạch duyệt web.

Sử dụng các định dạng đã được chứng minh là luôn mang lại tỷ lệ click (CTR) cao và khả năng hiển thị cao, cho ra kết quả doanh thu tốt hơn.

Scroll Ads: Tăng khả năng hiển thị và doanh thu từ các vị trí bên dưới bài viết

MGID đã ra mắt Scroll Ads (Quảng cáo cuộn), một cải tiến mới cho Smart Widget và Under-Article Widget, được xây dựng để cải thiện đáng kể khả năng hiển thị và mức độ gắn kết của quảng cáo. Định dạng này đưa vào một thanh quảng cáo cố định xuất hiện khi người dùng bắt đầu cuộn qua nội dung, để cho quảng cáo được nhìn thấy sớm hơn trong trải nghiệm đọc.

Lợi ích chính:

Khả năng hiển thị cao hơn: Quảng cáo được hiển thị sớm hơn khi cuộn, cải thiện khả năng hiển thị lên đến 167%.

Quảng cáo được hiển thị sớm hơn khi cuộn, cải thiện khả năng hiển thị lên đến 167%. Gắn kết tốt hơn: Tỷ lệ click có thể tăng lên đến 25% nhờ hiển thị sớm hơn và nhờ sự chú ý của người dùng được cải thiện.

Tỷ lệ click có thể tăng lên đến 25% nhờ hiển thị sớm hơn và nhờ sự chú ý của người dùng được cải thiện. Doanh thu tăng: Thu nhập từ widget có thể tăng lên đến 30% do hiệu suất quảng cáo mạnh hơn.

Trong những lần triển khai đầu tiên, Scroll Ads đã mang đến kết quả khả quan, tạo cho các nhà phát hành cơ hội tối đa hóa khả năng hiển thị và doanh thu từ vị trí đặt quảng cáo của họ.

Dành cho nhà quảng cáo

Khả năng theo dõi chuyển đổi dễ dàng cho nhà quảng cáo Shopify

MGID đã mở rộng tính năng Native Integration, hỗ trợ trực tiếp cho Shopify, giúp các nhà quảng cáo thương mại điện tử theo dõi chuyển đổi dễ dàng hơn bao giờ hết mà không cần dựa vào các công cụ của bên thứ ba. Bản cập nhật này giúp chủ cửa hàng Shopify kết nối cửa hàng của họ với MGID Ads chỉ bằng vài cú click — không cần mã hóa thủ công hay nền tảng bên ngoài.

Tại sao khả năng này quan trọng:

Thiết lập một cú click: Loại bỏ nhu cầu sử dụng Google Tag Manager hoặc các tập lệnh được mã hóa cứng

Loại bỏ nhu cầu sử dụng Google Tag Manager hoặc các tập lệnh được mã hóa cứng Theo dõi chuyển đổi chính xác: Ghi lại các sự kiện chính như lượt xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và mua hàng

Ghi lại các sự kiện chính như lượt xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và mua hàng Khắc phục các hạn chế của Shopify: Đảm bảo dữ liệu đầy đủ ngay cả khi các UTM tag hoặc pixel của bên thứ ba bị hạn chế

Đảm bảo dữ liệu đầy đủ ngay cả khi các UTM tag hoặc pixel của bên thứ ba bị hạn chế Quy trình làm việc liền mạch: Cho phép các nhà quảng cáo quản lý theo dõi trực tiếp trong bảng điều khiển MGID

Cho dù quý vị đang chạy một chiến dịch duy nhất hay mở rộng quy mô trên nhiều cửa hàng, Shopify Native Integration luôn đơn giản hóa việc theo dõi và cung cấp thông tin chuyên sâu cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất và thúc đẩy nhiều lượt bán hàng hơn.

CTR Guard: Bảo vệ bằng AI chống lại tình trạng chán quảng cáo

Tình trạng chán quảng cáo là một thử thách thực sự. Bởi vì khi người dùng liên tục nhìn thấy một nội dung sáng tạo thì mức độ gắn kết sẽ giảm xuống — và ROI cũng giảm. Để giải quyết vấn đề này, MGID đã ra mắt CTR Guard, một công cụ hỗ trợ bằng AI chuyên theo dõi hiệu suất chiến dịch, phát hiện tình trạng quảng cáo burnout và tự động tạo ra nội dung sáng tạo mới để duy trì hiệu quả cho chiến dịch.

CTR Guard có giá trị là vì:

Chủ động phát hiện tình trạng burnout: Kích hoạt khi vCTR giảm 15% trở lên trong ba ngày

Kích hoạt khi vCTR giảm 15% trở lên trong ba ngày Nội dung sáng tạo do AI tạo ra: Tạo tối đa ba phiên bản mới cho mỗi quảng cáo kém hiệu quả

Tạo tối đa ba phiên bản mới cho mỗi quảng cáo kém hiệu quả Kiểm soát linh hoạt: Cung cấp cho nhà quảng cáo khả năng lựa chọn xem duyệt thủ công hay Auto-Launch (khởi chạy tự động) để thuận tiện hơn

Cung cấp cho nhà quảng cáo khả năng lựa chọn xem duyệt thủ công hay Auto-Launch (khởi chạy tự động) để thuận tiện hơn Giới hạn thông minh: Đặt CPC, ngân sách và giới hạn click cho mỗi nội dung sáng tạo AI.

Đặt CPC, ngân sách và giới hạn click cho mỗi nội dung sáng tạo AI. Tích hợp logic tạm dừng: Tự động tạm dừng tạo nội dung nếu không có quảng cáo mới nào được khởi chạy để tránh tình trạng spam.

CTR Guard khả dụng cho các chiến dịch nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và tìm kiếm, giúp các nhà quảng cáo tiết kiệm thời gian, giảm công việc thủ công và đảm bảo nội dung sáng tạo của họ luôn phù hợp — đồng thời tối đa hóa hiệu suất chiến dịch thông qua tối ưu hóa AI theo thời gian thực.

Delivery Indicators: Thông tin chuyên sâu theo thời gian thực để lập kế hoạch ngân sách thông minh hơn

MGID đã giới thiệu Delivery Indicators (Chỉ số phân phối), một tính năng mới trong bảng điều khiển, giúp các nhà quảng cáo theo dõi mức độ tiến triển của chiến dịch theo thời gian và ngân sách. Thay vì so sánh chi tiêu vs. lịch trình theo cách thủ công, các nhà quảng cáo giờ đây có được trạng thái trực quan rõ ràng, được cập nhật theo thời gian thực, nhờ đó biết được chiến dịch có đang đi đúng hướng, có chi tiêu quá mức hay có nguy cơ phân phối không đủ hay không.

Tại sao chỉ số này lại quan trọng?

Làm rõ tức thì tiến độ chiến dịch với các chỉ báo mã màu đơn giản (🟢 Đúng tiến độ, 🟡 Hơi chậm, 🟠 Cần chú ý, 🔴 Rất chậm)

tiến độ chiến dịch với các chỉ báo mã màu đơn giản (🟢 Đúng tiến độ, 🟡 Hơi chậm, 🟠 Cần chú ý, 🔴 Rất chậm) Sử dụng ngân sách thông minh hơn bằng cách phát hiện sớm những sai lệch và điều chỉnh bid, ngân sách hoặc hoạt động nhắm mục tiêu trước khi hiệu suất bị ảnh hưởng

bằng cách phát hiện sớm những sai lệch và điều chỉnh bid, ngân sách hoặc hoạt động nhắm mục tiêu trước khi hiệu suất bị ảnh hưởng Tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ nhu cầu kiểm tra thủ công và báo cáo phức tạp

bằng cách loại bỏ nhu cầu kiểm tra thủ công và báo cáo phức tạp Giám sát nhất quán trên mọi chiến dịch với logic chuẩn hóa cho các cơ quan và đội ngũ nội bộ

Với Delivery Indicators, các nhà quảng cáo có thể nhanh chóng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, tránh tình trạng phải thực hiện hấp tấp vào phút chót và đảm bảo ngân sách được sử dụng hiệu quả. Đây là điều đặc biệt giá trị đối với các chiến dịch có thời gian hạn hẹp và hướng đến mục tiêu.

Kết luận

Tất cả các bản cập nhật này đều nhằm mục đích giúp cho công việc của chúng ta dễ dàng hơn, giúp tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất và kiểm soát tình hình. Cho dù quý vị tập trung vào việc tăng doanh thu hay việc chạy các chiến dịch mượt mà hơn, những tính năng mới mà chúng tôi đưa vào đều nhằm hỗ trợ quý vị đạt mục tiêu và giảm bớt áp lực cho công việc hàng ngày.

Hãy vào bảng điều khiển MGID và xem có gì mới — sự khác biệt có thể khiến quý vị ngạc nhiên đấy.