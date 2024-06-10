MGID luốn cố gắng không ngừng củng cố công nghệ AI với nỗ lực nâng cao và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Như một phần của nỗ lực này, MGID đã hợp tác với Memorable AI nhằm mang đến cho quý vị một công cụ mới được AI hỗ trợ để dự đoán hiệu suất quảng cáo. Tính năng này xuất hiện sau sự ra mắt gần đây của trình tạo hình ảnh bằng AI của MGID, một công cụ tự phục vụ để tạo hình ảnh bằng AI trong bảng điều khiển MGID Ads. Tính năng mới nhất này của chúng tôi giúp dễ dàng phân tích cách hoạt động của các quảng cáo được hỗ trợ bởi công nghệ, giúp ta xác định nên sử dụng phiên bản quảng cáo nào, cũng như biết nội dung và dòng tiêu đề có thể có tác động như thế nào đến kết quả.

Xin hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về tính năng này!

Tính năng Dự đoán Hiệu suất là gì?

Tính năng dự đoán hiệu suất, hiện có trong bảng điều khiển MGID Ads, là một mô hình AI dự đoán tác động của quảng cáo. Mô hình này ước tính hiệu quả của một quảng cáo dựa trên các thiết lập chiến dịch và thiết kế của quảng cáo.

Lợi ích của tính năng Dự đoán Hiệu suất Quảng cáo

Khả năng dự đoán hiệu suất quảng cáo giúp ta thay đổi cuộc chơi. Tính năng này cung cấp thông tin chuyên sâu có giá trị về hiệu quả của quảng cáo và chứng minh rằng ngay cả những điều chỉnh nhỏ cũng có thể tác động đến hiệu suất quảng cáo trong mạng MGID. Chúng ta cùng xem qua một số lợi ích dưới đây.

Khả năng ra quyết định được cải thiện: Nhờ phân tích dự đoán, ta sáng suốt hơn trong việc đưa ra quyết định nên sử dụng biến thể quảng cáo nào, giúp tối đa hóa hiệu quả của chiến dịch. Hiệu quả được nâng cao: Bằng cách biết quảng cáo nào có khả năng hoạt động tốt nhất, ta tiết kiệm được thời gian và nguồn lực khi thử nghiệm nhiều biến thể. ROI tăng: Việc tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo sẽ mang lại lợi tức đầu tư quảng cáo tốt hơn, bởi vì quảng cáo hiệu quả hơn sẽ thúc đẩy mức độ tương tác và chuyển đổi cao hơn. Điều chỉnh có mục tiêu: Khi hiểu những thay đổi ở nội dung quảng cáo và dòng tiêu đề tác động đến hiệu suất như thế nào, ta có thể thực hiện các điều chỉnh chính xác để nâng cao kết quả. Lợi thế cạnh tranh: Khi tận dụng các công cụ AI tiên tiến, ta có khả năng vượt qua đối thủ vì có thể nhanh chóng thích ứng với xu hướng thị trường và sở thích của người tiêu dùng.

Các loại Dự đoán Hiệu suất Quảng cáo

Như đã đề cập, chúng tôi hợp tác với đối tác Memorable AI để phát triển mô hình dự đoán này. Có bốn loại dự đoán và chúng cũng bao gồm các thông báo ngắn để giúp khách hàng hiểu được tác động tiềm ẩn của nội dung cũng như biết nên thực hiện những bước gì tiếp theo.

Kém: "Hãy thử phương án khác. Quảng cáo này sẽ không mang lại kết quả nếu ta không thay đổi hình ảnh hoặc dòng tiêu đề." Trung bình: "Tại sao lại không thử qua? Hiệu suất của quảng cáo này nằm trong phạm vi trung bình." Tốt: "Đủ tốt! Quảng cáo này sẽ mang lại kết quả tốt." Xuất sắc: "Dấu hiệu sẵn sàng khởi chạy! Hiệu suất của quảng cáo này sẽ rất tuyệt vời."

Cách sử dụng tính năng Dự đoán Hiệu suất

Khi ta điền vào trường tiêu đề và hình ảnh trong biểu mẫu quảng cáo trên bảng điều khiển MGID Ads, tính năng dự đoán hiệu suất sẽ tự động xuất hiện. Sau đây là những thông tin cần biết.

Vị trí trong Bảng điều khiển

Chức năng dự đoán hiệu suất nằm ở phía bên phải màn hình, dưới phần xem trước (preview). Ngoài ra, chỉ báo dự đoán (prediction indicator) được hiển thị cho từng hình thu nhỏ (thumbnail) ở bảng ngoài cùng bên trái.

Cập nhật tự động

Khi ta chỉnh sửa tiêu đề và/hoặc hình ảnh, dự đoán sẽ tự động được cập nhật theo nội dung mới.

Xử lý sự cố

Nếu gặp sự cố với tính năng dự đoán hiệu suất, hãy thực hiện các bước đơn giản sau trước khi liên hệ với Nhóm Hỗ trợ:

Thử tải lại trang. Xóa và tải lại hình ảnh. Đảm bảo kết nối Internet ổn định.

Câu hỏi thường gặp

Có phải kết quả dự đoán sẽ như nhau cho mọi chiến dịch quảng cáo của tôi không?

Không, dự đoán dựa trên thông tin cài đặt chiến dịch quảng cáo. Đối với những cài đặt nhắm mục tiêu khác nhau, các kết quả dự đoán cho cùng một quảng cáo có thể khác nhau.

Có phải những quảng cáo được dự đoán là tốt và xuất sắc thì chắc chắn sẽ qua được khâu Kiểm duyệt không?

Không, Đội ngũ Kiểm duyệt có thể từ chối quảng cáo, bất kể kết quả dự đoán hiệu suất của quảng cáo như thế nào.

Có phải kết quả dự đoán hôm nay cũng giống như kết quả dự đoán 6 tháng sau không?

Không, vì môi trường quảng cáo khá năng động nên mô hình sẽ được cập nhật liên tục và bao gồm dữ liệu mới trong hệ thống. Dự báo có thể có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Kết luận

Tính năng dự đoán hiệu suất là một công cụ vô giá để tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo. Khi tận dụng những kiến thức chuyên sâu do AI phân tích, ta có thể đưa ra quyết định sáng suốt về quảng cáo, tiết kiệm thời gian, nguồn lực và hơn hết là đạt được kết quả tốt hơn.

Hãy luôn dẫn đầu xu hướng với dự đoán hiệu suất được AI hỗ trợ của MGID — bí quyết giúp ta quảng cáo thông minh hơn, hiệu quả hơn.