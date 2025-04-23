Giao diện tạo widget mới hiện có trên Bảng điều khiển MGID

Khám phá những tính năng mới và cách tận dụng tối đa giao diện tạo widget

Chúng tôi có một tin quan trọng dành cho các đối tác tự phục vụ. Bảng điều khiển dành cho nhà phát hành mới cập nhật giờ đây đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều với bản ra mắt mới nhất của MGID: giao diện tạo widget. Giờ đây, quý vị có thể tạo và quản lý widget trực tiếp trong bảng điều khiển mới, với trải nghiệm mượt mà và bắt mắt hơn bao giờ hết.

Đây là một bước tiến lớn hướng tới các chức năng đầy đủ trong nền tảng mới cập nhật — và bởi vì nền tảng này đã được nâng cấp không chỉ về tính khả dụng mà còn về khả năng sử dụng cũng như thiết kế. Hãy đọc tiếp để khám phá những tính năng mới và cách tận dụng tối đa giao diện tạo widget.

Những tính năng mới trong giao diện tạo widget

MGID đã thiết kế lại hoàn toàn trải nghiệm thiết lập widget, tập trung vào sự đơn giản, rõ ràng và tối ưu hóa cho thiết bị di động. Dưới đây là những thay đổi:

Quy trình rõ ràng, từng bước: Ta sẽ luôn biết bước tiếp theo khi thiết lập một widget mới.

Ta sẽ luôn biết bước tiếp theo khi thiết lập một widget mới. Mô tả định dạng chi tiết: Được hướng dẫn tốt hơn về việc chọn loại widget phù hợp cho chiến lược kiếm tiền.

Phương pháp ưu tiên thiết bị di động: Cho dù ta đang làm việc trên điện thoại hay xem trước bố cục trên thiết bị di động, tất cả đều hoạt động trơn tru.

Cho dù ta đang làm việc trên điện thoại hay xem trước bố cục trên thiết bị di động, tất cả đều hoạt động trơn tru. Xem trước widget được cải thiện: Hiểu rõ hơn diện mạo và cảm nhận về giao diện của widget trước khi ra mắt.

Bản nâng cấp này hoàn thiện các tính năng cốt lõi của bảng điều khiển mới, khiến đây trở thành nền tảng một cửa cho các nhà phát hành muốn kiểm soát hoàn toàn, quản lý dễ dàng và có cơ hội tăng doanh thu tốt hơn.

Cần nhắc lại? Đây là các định dạng widget chính tại MGID

Nếu quý vị đang lên kế hoạch cho vị trí quảng cáo hoặc thử nghiệm các chiến lược kiếm tiền mới, dưới đây là bảng phân tích nhanh về các loại widget cốt lõi của chúng tôi và cách chúng cùng nhau hoạt động hiệu quả nhất:

Smart Widget (Widget thông minh): Bố cục thích ứng với khả năng cuộn vô hạn, rất tuyệt để tối đa hóa doanh thu

Bố cục thích ứng với khả năng cuộn vô hạn, rất tuyệt để tối đa hóa doanh thu Under Article Widget (Widget dưới bài viết): Lý tưởng để đặt ngay sau nội dung, đặc biệt là trong các bài viết dài

Lý tưởng để đặt ngay sau nội dung, đặc biệt là trong các bài viết dài In-Article Widgets (Widget trong bài viết) (Impact, Main, Carousel): Lý tưởng để chia nhỏ nội dung và giữ chân người dùng trong suốt bài viết

Lý tưởng để chia nhỏ nội dung và giữ chân người dùng trong suốt bài viết Header Widget (Widget tiêu đề): Hiển thị đầu trang, thường hữu ích cho việc xây dựng thương hiệu hoặc tái gắn kết

Bí quyết về vị trí đặt quảng cáo chuyên kiếm tiền

Dưới đây là cách tận dụng tối đa widget — dựa trên dữ liệu hiệu suất thực và các phương pháp hay nhất từ những nhà phát hành có doanh thu cao nhất.

Những vùng đặt quảng cáo tốt nhất để kiếm tiền

Vị trí dưới bài viết (Smart Widget hoặc Under Article Widget)

Đây là nguồn doanh thu khổng lồ, vì vậy đừng bỏ lỡ!

Sử dụng các định dạng hiển thị càng nhiều nội dung sáng tạo càng tốt — lý tưởng nhất là Smart Widget với tính năng cuộn vô hạn.

— lý tưởng nhất là Smart Widget với tính năng cuộn vô hạn. Đặt ngay sau bài viết , trước phần bình luận hoặc các khối như Internal Exchange.

, trước phần bình luận hoặc các khối như Internal Exchange. Chọn kích thước nội dung sáng tạo lớn hơn : chúng tự nhiên thu hút chú ý nhiều hơn.

: chúng tự nhiên thu hút chú ý nhiều hơn. Theo dõi tỷ lệ hiển thị. Chỉ số này cho biết tỷ lệ phần trăm người dùng nhìn thấy widget. Nếu tỷ lệ thấp (ví dụ như do nội dung dài), hãy kích hoạt nút Đọc Thêm để cải thiện.

Vị trí trong bài viết (Impact, Main, Carousel)

Hoàn hảo cho các bài viết dài vì giúp duy trì mức độ gắn kết cao trong suốt quá trình cuộn.

Định dạng Impact và Main thường hoạt động tốt nhất.

thường hoạt động tốt nhất. Với nội dung dài, hãy sử dụng nhiều widget trong bài viết được đặt cách nhau trong nội dung chữ để duy trì khả năng hiển thị.

Vị trí tiêu đề

Các widget ở đầu trang sẽ rất tuyệt nếu được đặt đúng vị trí.

Đặt vị trí gần đầu trang (nhưng không phải ngay đầu trang) (trước hoặc sau tiêu đề). Người dùng thường cuộn qua phần đầu ngay lập tức.

(trước hoặc sau tiêu đề). Người dùng thường cuộn qua phần đầu ngay lập tức. Khi sử dụng định dạng sticky, hãy đảm bảo widget hiển thị đầy đủ trên mọi thiết bị.

Các phương pháp hay nhất để sử dụng widget hiệu quả

Quý vị muốn widget hoạt động hiệu quả hơn và mang lại kết quả tốt hơn? Những khuyến nghị này sẽ giúp quý vị tránh những lỗi thường gặp và tận dụng tối đa mọi lượt hiển thị.

Kiểm tra cách widget hiển thị trên các thiết bị và nguồn

Widget cần trông đẹp mắt và hoạt động đúng cách ở mọi nơi.

Kiểm tra bài viết của bạn trên cả máy tính để bàn lẫn thiết bị di động.

Thử mở chúng qua Google Search, Facebook, lượt truy cập trực tiếp và giới thiệu của bên thứ ba — một số nguồn có thể ảnh hưởng đến bố cục hoặc hành vi.

— một số nguồn có thể ảnh hưởng đến bố cục hoặc hành vi. Bố cục bị hỏng có thể làm giảm CTR và làm hỏng trải nghiệm người dùng, vì vậy hãy đưa yếu tố này vào danh sách kiểm tra thường xuyên.

Chú ý đến bố cục: Khoảng cách, luồng và vị trí

Vị trí và cách đặt widget rất quan trọng.

Luôn để ít nhất một đoạn nội dung chữ giữa các widget . Nếu ta đặt chúng liên tiếp nhau, CTR thường giảm.

. Nếu ta đặt chúng liên tiếp nhau, CTR thường giảm. Tránh đặt widget ngay sau hình ảnh tiêu đề , bởi vì người đọc có xu hướng cuộn qua. Đặt widget sau phần nội dung chữ sẽ hiệu quả hơn.

, bởi vì người đọc có xu hướng cuộn qua. Đặt widget sau phần nội dung chữ sẽ hiệu quả hơn. Đảm bảo mỗi bài viết đều có widget: đây là cách duy nhất để tận dụng tối đa tiềm năng lưu lượng truy cập.

Sử dụng mã riêng cho mỗi widget

Ngay cả khi ta đang sử dụng cùng một định dạng thì cũng đừng sao chép cùng một mã.

Muốn có hai widget bên dưới bài viết? Hãy tạo hai widget riêng biệt trong bảng điều khiển và sử dụng mã duy nhất của chúng.

trong bảng điều khiển và sử dụng mã duy nhất của chúng. Cách này giúp ta theo dõi hiệu suất, quản lý vị trí đặt quảng cáo dễ dàng và tránh xung đột kỹ thuật.

Chất lượng lưu lượng truy cập rất quan trọng

Cho dù ta đặt widget tốt như thế nào, lưu lượng truy cập chất lượng thấp cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả.

Tập trung thu hút người dùng thực sự quan tâm đến nội dung.

đến nội dung. Bot, lưu lượng truy cập ít gắn kết hoặc các chiến dịch trả phí rầm rộ có thể mang lại những con số nhưng không mang lại doanh thu.

Sử dụng tiêu đề thông minh, tuân thủ chính sách

Tiêu đề widget mang tính quyết định: hãy sử dụng chúng để thu hút sự chú ý.

Các tiêu đề như “Bạn có thể thích”, “Khuyến nghị cho bạn” hoặc “Bài đọc thú vị” sẽ khơi gợi sự tò mò.

hoặc sẽ khơi gợi sự tò mò. Tránh bất kỳ nội dung nào như “Click vào đây”, “Click đôi” hoặc những lời kêu gọi hành động trực tiếp. Đó là vi phạm chính sách và có thể dẫn đến các vấn đề về khả năng kiếm tiền.

Sẵn sàng dùng thử?

Hãy vào bảng điều khiển MGID và trải nghiệm giao diện tạo widget mới ngay hôm nay. Giao diện này nhanh hơn, thông minh hơn và được thiết kế để giúp quý vị kiếm được nhiều tiền hơn từ mỗi lượt truy cập.