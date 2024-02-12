Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu MGID Ads 2.0 — công cụ tối ưu để khởi chạy chiến dịch quảng cáo thành công. Nền tảng mới cập nhật này có giao diện mới mẻ và nhiều tính năng mới hiệu quả, giúp đạt được kết quả vượt trội và khai thác tiềm năng quảng cáo.

Trải nghiệm thông tin chuyên sâu nâng cao với MGID Ads 2.0

Bên cạnh thông tin chuyên sâu nâng cao, cài đặt cấp cao và báo cáo hiệu suất, MGID Ads 2.0 còn mang đến báo cáo tùy chỉnh để giúp quý vị phân tích dữ liệu thật hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta có thể tối đa hóa Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) bằng công nghệ sử dụng AI, được thiết kế đặc biệt để tăng hiệu suất quảng cáo và mức độ gắn kết của người dùng.

Thiết kế đẹp mắt và mang tính trực quan

Thiết kế mới cập nhật của nền tảng đảm bảo giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng, chạy nhanh và phản hồi nhanh. Dù quý vị thích chủ đề sáng hay tối, MGID Ads 2.0 sẽ cung cấp các tùy chọn cá nhân hóa để nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể.

Thiết lập chiến dịch dễ dàng

Thiết lập chiến dịch với quy trình đơn giản, nhanh hơn gấp hai lần và mang tính trực quan hơn bao giờ hết. Ngoài ra, MGID Ads 2.0 còn có các trường được tối ưu hóa cũng như các tùy chọn nhắm mục tiêu được đơn giản hóa, giúp ta dễ dàng thiết lập chiến dịch. Hơn nữa, ta có thể tận dụng tính năng tính toán CPC mới được đề xuất trong phần Ngân sách và Lịch trình để nâng cao việc quản lý chiến dịch.

Tác động sáng tạo được tối đa hóa

Trải nghiệm tác động sáng tạo được tối đa hóa với quy trình làm việc sáng tạo hiệu quả. Khởi chạy 100 quảng cáo cùng lúc, đồng thời sử dụng các trường văn bản tùy chọn để điền thông tin mô tả hấp dẫn và thêm các nút kêu gọi hành động. Chúng ta có thể chọn từ các tùy chọn hình ảnh linh hoạt, bao gồm các công cụ có tích hợp AI, thư viện ảnh, tải lên trực tiếp hoặc URL hình ảnh, đồng thời trực quan hóa quảng cáo theo nhiều kích thước và định dạng khác nhau để đảm bảo cách trình bày thật tối ưu. Tính năng tạo hình ảnh bằng AI của MGID giúp tạo ra những quảng cáo độc đáo đại diện cho thương hiệu và truyền đạt thông điệp theo cách hay nhất. Nhờ có những lời nhắc đơn giản và lời khuyên thiết kế trực quan giúp hướng dẫn xuyên suốt, ta có thể tạo hình ảnh vô số lần cho đến khi thật hài lòng với kết quả.

Tối ưu hóa theo hướng dữ liệu

Tối ưu hóa theo hướng dữ liệu và có được sự hiểu biết toàn diện về hiệu suất chiến dịch bằng phạm vi số liệu có sẵn và được mở rộng — từ 9 đến 27. Hãy tùy chỉnh bảng điều khiển bằng cách chọn các số liệu quan trọng nhất đối với mình, đảm bảo bảng điều khiển phản ánh các mục tiêu quảng cáo riêng của mình.

Với MGID Ads 2.0, chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị những công cụ và tính năng cần có để quảng cáo thành công. Hãy trải nghiệm cách quản lý chiến dịch quảng cáo hiện đại với MGID Ads 2.0 ngay hôm nay.