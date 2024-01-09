Năm 2024, thế giới kỹ thuật số đã chuẩn bị sẵn sàng cho một sự thay đổi đáng kể khi các trình duyệt chủ chốt chuẩn bị tắt cookie bên thứ ba. Quá trình chuyển đổi này đã bắt đầu được thực hiện, cụ thể là Chrome tiếp bước Firefox và Safari trong việc triển khai các bước thay đổi để ngừng sử dụng cookie bên thứ ba. Từ ngày 4 tháng 1 năm 2024, Chrome bắt đầu hạn chế cookie bên thứ ba đối với 1% người dùng thông qua tính năng Tracking Protection (Theo dõi Bảo vệ), một biện pháp nhằm thử nghiệm trước khi mở rộng áp dụng cho 100% người dùng vào quý 3 năm 2024.

Mặc dù động thái này đánh dấu một bước tiến tích cực hướng tới việc nâng cao quyền riêng tư trên web nhưng cũng đặt ra những thắc mắc quan trọng về tương lai của quảng cáo nói chung và nhắm mục tiêu nói riêng. Tại MGID, chúng tôi chủ động đón nhận những thay đổi này và đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình hình ngày càng phát triển. Hãy cùng chúng tôi đi sâu tìm hiểu chi tiết về cách MGID đang chuẩn bị cho ngày tận thế của cookie sắp tới.

Cuộc sống hậu cookie bên thứ ba: Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà quảng cáo và nhà phát hành?

Thời kỳ hậu cookie sẽ như thế vào và ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi không dùng cookie nữa? Trên thực tế, điều này có thể có tác động đáng kể đối với cả nhà quảng cáo lẫn nhà phát hành, nhưng tùy góc nhìn mà có thể được cảm nhận khác nhau.

Nhà quảng cáo:

Khó khăn: Nhà quảng cáo phụ thuộc rất nhiều vào cookie bên thứ ba để nhắm mục tiêu quảng cáo, nhắm mục tiêu lại và đánh giá hiệu quả của chiến dịch. Khi ngừng sử dụng cookie bên thứ ba, nhà quảng cáo có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi phân phối quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên hành vi duyệt web của người dùng ở các website khác nhau.

Nhà quảng cáo phụ thuộc rất nhiều vào cookie bên thứ ba để nhắm mục tiêu quảng cáo, nhắm mục tiêu lại và đánh giá hiệu quả của chiến dịch. Khi ngừng sử dụng cookie bên thứ ba, nhà quảng cáo có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi phân phối quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên hành vi duyệt web của người dùng ở các website khác nhau. Cơ hội: Nhà quảng cáo sẽ phải thích ứng với những phương pháp thay thế để nhắm mục tiêu và đánh giá hiệu suất, chẳng hạn như dữ liệu của bên thứ nhất, nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh và các công nghệ mới như API bảo vệ quyền riêng tư. Sự thay đổi này có thể dẫn đến phương pháp tiếp cận tập trung nhiều hơn vào quyền riêng tư và lấy người dùng làm trung tâm, có khả năng nuôi dưỡng lòng tin và sự gắn kết nhiều hơn.

Nhà phát hành:

Khó khăn: Nhà phát hành có thể gặp khó khăn trong việc kiếm tiền từ nội dung của mình bởi vì việc ngừng sử dụng cookie bên thứ ba có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của quảng cáo lập trình. Đây là vì nếu không dựa vào dữ liệu của bên thứ ba, các nhà quảng cáo có thể thấy khó nhắm mục tiêu đến các đối tượng khán giả cụ thể hơn.

Nhà phát hành có thể gặp khó khăn trong việc kiếm tiền từ nội dung của mình bởi vì việc ngừng sử dụng cookie bên thứ ba có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của quảng cáo lập trình. Đây là vì nếu không dựa vào dữ liệu của bên thứ ba, các nhà quảng cáo có thể thấy khó nhắm mục tiêu đến các đối tượng khán giả cụ thể hơn. Cơ hội: Xét về phương diện tích cực, các nhà phát hành có mối quan hệ gắn bó giữa bên thứ nhất và khán giả của mình có thể được lợi từ sự thay đổi này. Họ có thể tận dụng dữ liệu của bên thứ nhất để quảng cáo cũng như phát triển mối quan hệ với các nhà quảng cáo theo cách trực tiếp và được cá nhân hóa hơn. Thêm vào đó, nhà phát hành có thể khám phá quảng cáo theo ngữ cảnh, là những quảng cáo dựa vào nội dung của trang thay vì theo dõi người dùng.

Và bây giờ, chúng ta đi thẳng vào lộ trình của MGID trước những sự thay đổi về cookie.

Bước #1: Tập trung vào dữ liệu của bên thứ nhất

Một phần trong kế hoạch tổng thể hậu cookie của MGID là chú trọng dữ liệu của bên thứ nhất. Dữ liệu của bên thứ nhất ám chỉ những thông tin được thu thập trực tiếp từ người dùng khi họ tương tác với một website hay nền tảng và sẵn lòng chia sẻ những điều như sở thích, hành vi.

Tại MGID, dữ liệu của bên thứ nhất đã trở thành viên đá tảng cho việc xây dựng và nhắm mục tiêu đối tượng khán giả. Khi theo dõi sự tương tác của người dùng với quảng cáo, MGID khai thác sức mạnh của dữ liệu này để tạo ra trải nghiệm được cá nhân hóa và phù hợp hơn cho người dùng. Phương pháp này đặc biệt có giá trị khi chúng ta ứng phó với những thay đổi do ngừng sử dụng cookie bên thứ ba.

Ngoài ra, việc chúng tôi tích hợp với LiveRamp Connect, một nền tảng kết nối dữ liệu hàng đầu, cũng tạo điều kiện cho chúng tôi kết hợp liền mạch đối tượng khán giả bên thứ nhất của nhà quảng cáo. Hoạt động cộng tác này đảm bảo rằng các nhà quảng cáo có thể kết nối với những đối tượng khán giả phù hợp từ những nhà phát hành hàng đầu trên toàn cầu, đồng thời ưu tiên quyền kiểm soát và lựa chọn của người dùng.

Bước #2: Định danh thống nhất

Định danh thống nhất là các giải pháp được tiêu chuẩn hóa, chú trọng đến quyền riêng tư và có thể tương tác giúp thu hẹp khoảng cách do việc ngừng sử dụng cookie bên thứ ba tạo ra. Chúng cung cấp một phương pháp nhận dạng và theo dõi người dùng trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần dựa vào cookie. Đối với nhà quảng cáo và nhà phát hành, các giải pháp định danh thống nhất mang đến một số lợi thế. Chúng giúp tăng khả năng xác định và gắn kết với các đối tượng khán giả có thể tiếp cận theo cách chú trọng quyền riêng tư. Điều này đảm bảo rằng nội dung phù hợp và được cá nhân hóa có thể tiếp cận đúng người dùng mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân.

Một phần trong cam kết của MGID nhằm thích ứng với thế giới quảng cáo ngày càng phát triển là tích cực hỗ trợ các nhà cung cấp định danh hàng đầu như LiveRamp ATS, ID5, Lotame Panorama ID và Unified ID. Những quan hệ đối tác này tạo điều kiện cho các đối tác xác định những khán giả có thể nhắm đến trong hệ sinh thái MGID một cách chính xác và an toàn. Bằng cách tích hợp với các nhà cung cấp giải pháp định danh đáng tin cậy này, MGID đảm bảo rằng các nhà quảng cáo và nhà phát hành có thể chuyển đổi liền mạch sang kỷ nguyên không cookie đồng thời vẫn duy trì độ chính xác và hiệu quả của các chiến lược nhắm mục tiêu.

Bước #3: Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh

Giải pháp Thông minh theo ngữ cảnh của MGID là một tính năng đã có từ lâu và đang giải quyết một cách hiệu quả những khó khăn do việc ngừng dùng cookie bên thứ ba gây ra. Giải pháp này là cứu cánh cho các nhà phát hành online, đảm bảo họ duy trì doanh thu quảng cáo đồng thời vẫn cung cấp cho nhà quảng cáo khả năng nhắm mục tiêu hiệu quả.

Cách hoạt động: sử dụng các thuật toán AI tiên tiến, tính năng thông minh theo ngữ cảnh của MGID đi sâu vào các bài viết, hiểu nội dung, ngữ cảnh và cảm xúc của chúng. Tính năng này giống như một chuyên gia ngôn ngữ, phân loại nội dung dựa trên phép phân loại nội dung độc quyền của MGID, vượt xa những tiêu chuẩn hiện tại của các giải pháp nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh ngày nay. Ngoài ra, MGID còn tiến xa hơn một bước khi cho phép các nhà quảng cáo tạo các định nghĩa tùy chỉnh theo ngữ cảnh để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của họ. Các thuật toán AI được đào tạo qua một loạt bài viết đa dạng, đảm bảo phân loại chính xác và hiểu được cảm xúc.

Đối với các nhà quảng cáo, điều này có nghĩa là nhắm mục tiêu chính xác vì sự an toàn thương hiệu và để phù hợp theo ngữ cảnh, từ đó mang lại lợi tức đầu tư tốt hơn. Nhà phát hành cũng được lợi bằng cách duy trì giá trị của không gian quảng cáo đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm tích cực cho người dùng. Đây là giải pháp có lợi cho cả hai thái cực của ngành quảng cáo.

Bước #4: Hỗ trợ SDA

Tiếp theo, chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu Khán giả do người bán xác định (Seller Defined Audiences - SDA) – nhân tố thay đổi cuộc chơi trong bối cảnh hậu cookie. SDA là một nhân tố kỹ thuật có thể nhắm đến được thiết kế để tạo điều kiện cho nhà phát hành kiếm tiền từ khán giả một cách hiệu quả mà không phải chỉ đơn thuần dựa vào cookie bên thứ ba.

Sử dụng công nghệ Thông minh theo ngữ cảnh từng đoạt giải thưởng của MGID, SDA vượt trội so với các giải pháp thông thường, cung cấp một tập hợp tính năng toàn diện:

Phân loại nội dung tự động: SDA của MGID cách mạng hóa hoạt động phân loại nội dung, sử dụng tính năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) để phân loại chi tiết các trang của nhà phát hành vào Phép phân loại Nội dung IAB. Với 698 danh mục, 12 danh mục an toàn thương hiệu và phân tích cảm xúc, công nghệ này đảm bảo độ chính xác rất cao.

SDA của MGID cách mạng hóa hoạt động phân loại nội dung, sử dụng tính năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) để phân loại chi tiết các trang của nhà phát hành vào Phép phân loại Nội dung IAB. Với 698 danh mục, 12 danh mục an toàn thương hiệu và phân tích cảm xúc, công nghệ này đảm bảo độ chính xác rất cao. Quản lý dữ liệu tuân thủ quyền riêng tư: SDA hoạt động dựa trên các nguyên tắc hoàn toàn tuân thủ quyền riêng tư, tập trung sử dụng nội dung thay vì theo dõi cá nhân. Phương pháp này phù hợp với các chuẩn mực không ngừng phát triển về quyền riêng tư, nuôi dưỡng một hệ sinh thái dữ liệu an toàn và có trách nhiệm.

SDA hoạt động dựa trên các nguyên tắc hoàn toàn tuân thủ quyền riêng tư, tập trung sử dụng nội dung thay vì theo dõi cá nhân. Phương pháp này phù hợp với các chuẩn mực không ngừng phát triển về quyền riêng tư, nuôi dưỡng một hệ sinh thái dữ liệu an toàn và có trách nhiệm. Tích hợp và tùy chỉnh liền mạch: MGID tích hợp với phép phân loại IAB để phân loại dữ liệu đối tượng khán giả của bên thứ nhất. Sự phân loại này không chỉ tinh chỉnh các tùy chọn nhắm mục tiêu bên trong nền tảng của MGID mà còn cung cấp giải pháp linh hoạt cho nhà phát hành. Họ có thể tích hợp liền mạch những đối tượng khán giả phong phú này vào quá trình thiết lập prebid bằng cách dùng mô-đun chuyên dụng của MGID.

MGID tích hợp với phép phân loại IAB để phân loại dữ liệu đối tượng khán giả của bên thứ nhất. Sự phân loại này không chỉ tinh chỉnh các tùy chọn nhắm mục tiêu bên trong nền tảng của MGID mà còn cung cấp giải pháp linh hoạt cho nhà phát hành. Họ có thể tích hợp liền mạch những đối tượng khán giả phong phú này vào quá trình thiết lập prebid bằng cách dùng mô-đun chuyên dụng của MGID. Khả năng tiếp cận toàn cầu: MGID mở rộng phạm vi tiếp cận của giải pháp SDA sang danh mục các nhà phát hành cao cấp trên toàn cầu. Khả năng tiếp cận này giúp các nhà phát hành trên toàn thế giới xác định đối tượng khán giả của bên thứ nhất dựa trên các số liệu về sự gắn kết của người dùng, chẳng hạn như tần suất truy cập và những lần truy cập gần đây vào các danh mục nội dung cụ thể.

MGID mở rộng phạm vi tiếp cận của giải pháp SDA sang danh mục các nhà phát hành cao cấp trên toàn cầu. Khả năng tiếp cận này giúp các nhà phát hành trên toàn thế giới xác định đối tượng khán giả của bên thứ nhất dựa trên các số liệu về sự gắn kết của người dùng, chẳng hạn như tần suất truy cập và những lần truy cập gần đây vào các danh mục nội dung cụ thể. Hiểu khái niệm an toàn thương hiệu: SDA của MGID không đơn thuần đếm từ khóa mà tập trung vào việc hiểu khái niệm cũng như những mối quan hệ giữa chúng. Phương pháp tiếp cận này giúp tăng đáng kể sự an toàn cho thương hiệu bằng cách giảm những thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho nhà quảng cáo khi mua không gian quảng cáo.

Bước #5: Trung tâm khán giả

Trung tâm khán giả của MGID là một giải pháp chủ chốt, giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhà phát hành và nhà quảng cáo bằng cách tạo điều kiện thu thập và chuyển đổi dữ liệu người dùng có giá trị. Mục tiêu chính là giúp nhà phát hành xây dựng nền tảng vững chắc bằng các địa chỉ email, sau đó chuyển đổi thành các yếu tố định danh như UUID2 và RampID. Hoạt động có chiến lược này giúp nhà quảng cáo tăng khả năng xác định và nhắm mục tiêu chính xác đến đối tượng khán giả mong muốn.

Đón nhận tương lai cùng MGID: Cuộc cách mạng không cookie

Khi chúng ta chào từ biệt cookie bên thứ ba, MGID không phải đang đón nhận một thử thách mà là một thế giới đầy những cơ hội mới. Bởi đã được chuẩn bị trước, chúng tôi sẵn sàng hoạt động trong kỷ nguyên hậu cookie năng động này. Tại MGID, chúng tôi không phải đơn thuần thích nghi; chúng tôi đổi mới.

Việc vô hiệu hóa cookie bên thứ ba chính là lời mời gọi khám phá các giải pháp sáng tạo và xác định lại sự gắn kết của khán giả. Đối với những ai đã hoạt động cùng MGID, quý vị đang sát cánh cùng một nhà tiên phong được trang bị chức năng tiên tiến để đáp ứng những thách thức trong tương lai. Nếu quý vị vẫn chưa tham gia cùng chúng tôi thì đây chính là lúc thực hiện. Chúng ta hãy cùng nhau tự tin sải bước vào tương lai, sẵn sàng chinh phục những điều phức tạp của thế giới quảng cáo đang không ngừng phát triển. Hãy gia nhập MGID và chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những khả năng mới trong tương lai không cookie.