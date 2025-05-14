Trước đây, công cụ tìm kiếm trên internet được coi là công cụ thay đổi cuộc chơi đối với hoạt động khám phá nội dung; tuy nhiên, với tìm kiếm tạo sinh, trò chơi đã lên một tầm cao mới! Để theo kịp, nhiều nhà tiếp thị liên kết phải tìm kiếm các phương án tốt nhất để tối ưu hóa công cụ tạo sinh trong AI.

Trước khi tìm hiểu sâu hơn về các công cụ có thể giúp ích cho hoạt động này, trước tiên chúng ta cần hiểu generative engine optimization (GEO - tối ưu hóa công cụ tạo sinh). Khi có kiến ​​thức vững vàng về cách hoạt động của GEO, ta sẽ được trang bị tốt hơn để tối đa hóa mọi nguồn lực (và đúng vậy, các nguồn lực này bao gồm các công cụ!) mà ta có. Chúng tôi dành phần còn lại của bài viết này để cung cấp những thông tin cơ bản nhằm giúp quý vị bắt đầu ngay.

Generative Engine Optimization (GEO) là gì?

Generative engine optimization là tối ưu hóa nội dung để có khả năng hiển thị cao hơn trên các công cụ tìm kiếm sử dụng AI, chẳng hạn như ChatGPT, Gemini và Google AI Overviews. Tuy nhiên, định nghĩa tối ưu hóa công cụ tạo sinh này không chỉ liên quan đến việc nội dung được nhìn thấy.

Mục tiêu của chúng ta cũng là cung cấp nội dung phong phú theo ngữ cảnh mà AI có thể dễ dàng xử lý. Vì vậy, khi thực hiện tối ưu hóa công cụ tạo sinh được đánh giá cao nhất trong AI, hãy làm cho nội dung dễ hiểu, sao cho máy có thể truyền đạt nội dung đó cho người khác.

Cách hoạt động của Generative Engine Optimization

Ta có thể sử dụng một số phương pháp để chuẩn bị nội dung cho công cụ tạo sinh AI, nhưng hiện tại, chúng ta tập trung vào cách hoạt động của GEO.

Người dùng đặt câu hỏi hoặc nhập truy vấn. AI xử lý mọi thông tin hiện có và quyết định thông tin nào có liên quan nhất đến truy vấn của người dùng. AI phản hồi dựa trên câu hỏi.

Vậy, khi hiểu được cách hoạt động của generative engine optimization và sử dụng các giải pháp hàng đầu về khả năng hiển thị AI cũng như tối ưu hóa công cụ tạo sinh mà ta sẽ tìm hiểu ở đây, ta có thể đảm bảo nội dung vượt qua được bước thứ ba. Cuối cùng, chìa khóa thành công với GEO nằm ở sự chuẩn bị.

Các nguyên tắc cốt lõi của GEO: Các giải pháp tối ưu hóa công cụ tạo sinh cho hoạt động tìm kiếm hiện đại

Generative AI sẽ không dừng lại ở cấp độ hiện tại: sự tiến triển của Generative AI là điều tất yếu. Do đó, ta phải tránh bị gò bó theo những cách nhất định. Thay vào đó, ta nên hiểu cốt lõi của hoạt động tối ưu hóa công cụ tạo sinh được đánh giá cao nhất cho AI là gì.

Khi đã được trang bị kiến ​​thức này, ta sẽ có thể:

Liền mạch hóa chiến lược để có được kết quả tốt hơn mà ít phải nỗ lực hơn;

Áp dụng GEO theo cách nhất quán trên các định dạng nội dung khác nhau;

Không chỉ xoay quanh công nghệ mà còn tập trung vào khả năng thích ứng lâu dài.

Bởi vì các hành động của ta sẽ được hướng dẫn theo những nguyên tắc cốt lõi của hoạt động tối ưu hóa công cụ tạo sinh nên ta sẽ có thể không chỉ tập trung vào công nghệ.

Nội dung hướng đến mục đích

Các công cụ tối ưu hóa công cụ tạo sinh tốt nhất cho AI sẽ không yêu cầu ta nhồi nhét từ khóa vào nội dung.

Thay vào đó, trọng tâm là phản hồi với ý định tìm kiếm. Người dùng thực sự đang cố gắng tìm hiểu điều gì? Đó là điều mà nội dung của ta phải nhắm đến — rõ ràng và trực tiếp.

Để thực hiện một cách hiệu quả thì:

Cơ cấu sao cho nội dung xoay quanh các truy vấn thực tế, có liên quan của người dùng;

Tránh các giải thích dài dòng không mang lại nhiều giá trị;

Đảm bảo câu trả lời đơn giản, trực tiếp và dễ hiểu.

Điểm cần nhớ: Không dùng từ khóa dày đặc. GEO liên quan đến cung cấp các câu trả lời rõ ràng, phù hợp với mục đích.

Sẵn sàng cho cuộc trò chuyện

Để sẵn sàng cho cuộc trò chuyện, ta thậm chí không cần phần mềm tối ưu hóa công cụ tạo sinh được đề xuất tốt nhất. Quý vị có đang tạo được nội dung không có vẻ lạnh lùng và máy móc không? Nếu có thì xin chúc mừng! Quý vị đang làm rất tốt.

Tuy nhiên, còn một lớp thứ hai: khả năng đọc của máy. Các công cụ tạo sinh xử lý nội dung theo cách khác, vì vậy nội dung cần phải thật rõ ràng.

Các biện pháp thực hành tốt nhất bao gồm:

Sử dụng ngôn ngữ trò chuyện tự nhiên nhưng chính xác;

Tránh mơ hồ — cách diễn đạt không nên khiến người đọc hiểu sai;

Viết theo ngữ cảnh để AI có thể lấy nội dung và áp dụng chính xác.

Điểm cần nhớ: Nội dung phải có vẻ là sản phẩm của con người và thân thiện với AI — rõ ràng, không mơ hồ và nhận thức được ngữ cảnh.

Topical Authority

Hầu hết mọi chủ đề trên đời đều có nội dung. Vậy thì tại sao AI tạo sinh lại quyết định sử dụng nội dung của ta? Đây chính là khi topical authority (thẩm quyền chuyên môn) phát huy tác dụng. Với generative engine optimization, ta có thể triển khai bằng cách:

Xây dựng nội dung có liên quan và kết nối xoay quanh lĩnh vực của mình để thiết lập chuyên môn;

Bao gồm các thương hiệu, tiểu sử và thông tin xác thực để thiết lập công ty hoặc trang web;

Đảm bảo nội dung phản ánh trải nghiệm trực tiếp để cải thiện độ tin cậy.

Đối với các hoạt động tối ưu hóa công cụ tạo sinh, hãy tham khảo lại hướng dẫn E-E-A-T của Google. Những điểm này giúp ta xây dựng uy tín không chỉ với độc giả mà còn với các công cụ AI tạo sinh.

Điểm cần nhớ: AI ưu tiên tiếng nói của chuyên gia. Hãy xây dựng lòng tin bằng cách chứng minh kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực của mình.

Tại sao Generative Engine Optimization lại quan trọng đối với các nhà tiếp thị

Không có dấu hiệu nào cho thấy hoạt động tối ưu hóa công cụ tìm kiếm sẽ biến mất cả; tuy nhiên, ta không nên đánh giá thấp khả năng của generative engine optimization. Như ta có thể đã khám phá, những hoạt động này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau, vì vậy ta không cần lo phải bắt đầu từ con số 0.

Cho dù ta có quyết định sử dụng các công cụ AI tốt nhất để tối ưu hóa công cụ tạo sinh AI hay không thì GEO rõ ràng cũng sẽ tồn tại. Nếu không tối ưu hóa cho công cụ tạo sinh thì ta sẽ tụt hậu.

Công cụ tạo sinh đang định hình hành vi khám phá của người dùng

Hoạt động tìm kiếm truyền thống không còn là con đường duy nhất để có được khả năng hiển thị. Các công cụ tạo sinh như Search Generative Experience (SGE) của Google hoặc các trợ lý AI đang trở thành lựa chọn hàng đầu để chúng ta có được câu trả lời nhanh chóng và rõ ràng.

Xin đừng hiểu lầm, từ khóa vẫn đóng vai trò đưa ta lên trang đầu tiên của Google. Tuy nhiên, có thể sẽ ít người xem những kết quả đó. Nhiều người hiện dựa vào:

Các tóm tắt do AI tạo thay vì duyệt SERP;

Các câu trả lời trực tiếp thay vì danh sách;

Đề xuất theo ngữ cảnh dựa trên hành vi trước đây.

GEO mở rộng khả năng hiển thị ở những nơi SEO truyền thống không đạt tới — bên trong chính các câu trả lời do AI cung cấp.

Người dùng ngày càng tin tưởng các tóm tắt, đề xuất và câu trả lời của AI

Người dùng trực tuyến hiện cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng phản hồi do AI tạo vì:

Dễ hơn do AI thực hiện nghiên cứu dùm họ;

do AI thực hiện nghiên cứu dùm họ; Mọi người hài lòng với câu trả lời vì đa số họ thấy chúng đáng tin cậy và toàn diện;

vì đa số họ thấy chúng đáng tin cậy và toàn diện; Các phản hồi được cá nhân hóa cao, cung cấp thông tin phù hợp dựa trên các tương tác trước đây

Người dùng đang chuyển từ "tìm kiếm và click" sang "hỏi và nhận". Nếu một nội dung không được tối ưu hóa để được các công cụ tạo sinh hiển thị thì có thể nội dung đó sẽ không bao giờ được nhìn thấy.

Nếu nội dung không được tối ưu hóa để hiển thị AI thì ta có nguy cơ trở nên vô hình

Sự thật phũ phàng là gì? Nếu một nội dung không được tối ưu hóa theo GEO thì nội dung này có nguy cơ trở nên vô hình.

Quý vị có nhận thấy rằng AI đang ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mình không? Theo thời gian, hoạt động generative engine optimization trở nên phù hợp hơn. Khi người ta thấy AI tạo sinh giúp mọi thứ dễ dàng hơn, họ càng ngừng dựa vào các đường link màu xanh dương khi tìm kiếm câu trả lời.

Do đó, nếu quá trình hiệu chỉnh lại chiến lược chưa tiến triển, quý vị có thể cần tham khảo ý kiến ​​của các công ty tốt nhất về generative engine optimization cho AI. Công việc ở đây chủ yếu là tạo ra nội dung chất lượng cao, vậy tại sao không bắt đầu từ đó?

Các chiến lược Generative Engine Optimization hàng đầu cho nhà tiếp thị liên kết để hiển thị với AI

Giờ thì làm thế nào để chuyển các nguyên tắc thành những chiến lược khả thi? Chúng tôi đã gợi ý một vài việc mà quý vị có thể làm. Và tin vui là quý vị cũng có thể khám phá rất nhiều con đường khác nữa – có nghĩa là quý vị không phải nghĩ ra bất cứ điều gì sơ đẳng.

Hoạt động generative engine optimization tốt nhất cho các doanh nghiệp tập trung vào AI sẽ nhắm đến tất cả các chiến lược này. Bất kể ta đang phục vụ cho phân khúc nào, tất cả các chiến lược vẫn có thể hoạt động tốt. Hãy duy trì và phát triển sự liên quan cũng như ảnh hưởng bằng cách kết hợp chúng bất cứ khi nào thích hợp.

Nhắm mục tiêu đến truy vấn dựa trên ý định

Chúng ta luôn cần cung cấp thông tin để thiết lập uy tín, nhưng hãy nhớ rằng, là nhà tiếp thị liên kết, tiền nằm ở các lượt click! Vì vậy, trong hoạt động tối ưu hóa công cụ tạo sinh, hãy cố gắng tập trung vào nội dung được thiết kế cho những người đã sẵn sàng mua hàng.

Hãy cố trả lời câu hỏi này: họ sẽ tìm kiếm gì khi đã sẵn sàng mua hàng? Hãy tập trung giải quyết câu hỏi này để tối ưu hóa công cụ tạo sinh. Hãy nghĩ đến các nội dung như "x tốt nhất cho y" hoặc "x có đáng mua không?" Theo cách này, AI sẽ hiểu nội dung của ta nhiều hơn để đưa vào các truy vấn tìm kiếm.

Sử dụng định dạng có cơ cấu

Nếu thực sự đầu tư vào tiếp thị nội dung thì có thể quý vị đã cơ cấu nội dung. Hoạt động này bao gồm kết hợp các yếu tố sau để giúp AI dễ dàng quét bài viết hơn:

Tiêu đề

Bảng biểu

Dấu đầu dòng

Câu hỏi thường gặp

Nếu quý vị đang sử dụng các nền tảng tối ưu hóa công cụ tạo sinh hàng đầu cho AI thì đây là một yếu tố đã được nhúng vào hệ thống. Vì vậy, hãy kiểm tra lại nội dung trước khi đăng tải.

Tập trung viết câu trả lời trước

Người dùng và AI mong đợi câu trả lời thẳng thắn nên ta cần đáp ứng nhu cầu này. Quý vị có nhận thấy rằng khi đặt một câu hỏi cho các chatbot AI thì chúng sẽ đi thẳng vào vấn đề không? Để cải thiện hoạt động tối ưu hóa công cụ tạo sinh, chúng ta cũng nên làm như vậy.

Hãy cung cấp câu trả lời nhanh ngay lập tức. Sau đó, hãy sử dụng phần còn lại của nội dung chữ để hỗ trợ cho các lập luận. Chúng tôi hiểu là một số nhà tiếp thị liên kết lo sợ rằng những điều này có thể khiến người dùng rời đi. Và mặc dù lo ngại này có thể đúng, nhưng phong cách viết này cũng đảm bảo rằng những ai click vào và tiếp tục đọc sau khi đã có câu trả lời ban đầu đều thực sự gắn kết và quan tâm.

Thúc đẩy tính nhất quán và rõ ràng

AI thích tính nhất quán và rõ ràng vì nó giúp nội dung dễ tiếp thu hơn. Tin vui là độc giả cũng cảm thấy như vậy! Do đó, sau đây là những cách để ta có thể đáp ứng nhu cầu này cho GEO:

Sử dụng cùng một cơ cấu xem duyệt cho mọi nội dung chữ;

Đảm bảo giọng điệu nhất quán;

Chỉ sử dụng một hoặc vài thuật ngữ khi thảo luận về một chủ đề nhất định.

Nhiều thương hiệu tối ưu hóa công cụ tạo sinh tốt nhất cho AI chú trọng sự rõ ràng bởi đây là một yếu tố xếp hạng cơ bản. Vì vậy, nếu ta muốn có sự liên quan và phạm vi tiếp cận lâu dài thì nội dung của ta nên phản ánh điều đó.

Thiết lập độ tín nhiệm

Tại sao ai đó lại trích dẫn nội dung của chúng ta? Nếu có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của họ thì ta có thể đã làm tăng độ tín nhiệm cho mình phần nào. Ở đây, chúng tôi mời quý vị quay lại với nguyên tắc cốt lõi của tối ưu hóa công cụ tạo sinh: topical authority.

Là nhà tiếp thị liên kết, sẽ thật tuyệt khi ta nói về trải nghiệm để cải thiện độ tin cậy cho các tuyên bố của mình. Hãy cho thấy cách ta đã tương tác với sản phẩm thông qua cung cấp những kiến thức chuyên sâu mà ta sẽ không thể có được nếu không tương tác với sản phẩm.

Tối ưu hóa cho cả người dùng lẫn AI

Khi thúc đẩy tối ưu hóa công cụ tạo sinh, ta không nên quên độc giả thực sự của mình. Nội dung phải dễ trích dẫn để AI có thể trích dẫn, đồng thời vẫn duy trì tính hữu ích cho những ai vào trang web của ta.

Ở đây, ta có thể sử dụng các cấu trúc rõ ràng, thông tin chuyên sâu thực tế và lời kêu gọi hành động nồng nhiệt. Một số công cụ AI có các tính năng tối ưu hóa công cụ tạo sinh tốt nhất thậm chí còn quét nội dung để kiểm tra xem ta có đi đúng hướng hay không. Hãy tận dụng chức năng này khi có thể, để cân bằng giữa khả năng đọc và tính hữu ích của AI.

Cách thực hiện tối ưu hóa công cụ tạo sinh: Tối ưu hóa kỹ thuật cho công cụ tạo sinh

Nội dung chỉ là một phần trong số những gì giúp công cụ tạo sinh có thể truy cập trang web của ta. Cũng giống như hoạt động SEO yêu cầu mã và cấu trúc sạch, hoạt động tối ưu hóa công cụ tạo sinh yêu cầu thực hiện công việc sao cho AI có thể hiểu mọi thứ dễ dàng.

Nếu chỉ thực hiện SEO trên trang và ngoài trang thì vẫn chưa đủ. Ta cũng nên tích hợp các hoạt động này để trí tuệ nhân tạo có thể đọc được nội dung của mình.

Sử dụng HTML ngữ nghĩa

HTML ngữ nghĩa giúp cải thiện GEO vì nó cho AI biết cấu trúc nội dung của ta – nghĩa là sử dụng thẻ HTML cho các tiêu đề như h2 hoặc h3 và các danh sách như ul, ol hoặc li. Nếu ta đang sử dụng các nền tảng phát hành như WordPress thì việc này có thể đã được thực hiện rồi. Tuy nhiên, vì không chính xác 100% nên chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra.

Khi trang được đánh dấu rõ ràng bằng các thẻ ngữ nghĩa thì AI sẽ dễ dàng trích xuất thông tin hơn nhiều. Điều này giúp hoạt động tối ưu hóa công cụ tạo sinh trích xuất dữ liệu có liên quan và trình bày chính xác trong các truy vấn có liên quan dễ dàng hơn.

Thêm Schema Markup

Schema markup (đánh dấu lược đồ) là một cách khác để ta cho AI biết nội dung của mình liên quan đến những gì. Sau đây là những gì ta có nhiều khả năng sử dụng nhất trên trang liên kết của mình:

Trang Câu hỏi thường gặp

Sản phẩm

Đánh giá

Bài viết

Về mặt tối ưu hóa công cụ tạo sinh của trang tiếp thị liên kết thì khi hiển thị thông tin này, ta sẽ đảm bảo rằng mọi thông tin cần thiết, chẳng hạn như giá và thông số kỹ thuật, đều được hiển thị trên các nền tảng AI.

Tạo nền tảng kỹ thuật vững vàng cho trang

Để cải thiện GEO, ta nên:

Đảm bảo chuẩn hóa phù hợp để thiết lập nội dung dưới dạng nội dung gốc;

để thiết lập nội dung dưới dạng nội dung gốc; Ưu tiên tốc độ trang , vì thời gian tải chậm có thể khiến nội dung không được ưu tiên;

, vì thời gian tải chậm có thể khiến nội dung không được ưu tiên; Nhắm đến trải nghiệm của người dùng di động vì hầu hết mọi người đều hiện đang sử dụng điện thoại để tìm kiếm.

Hoạt động tối ưu hóa công cụ tạo sinh không chỉ yêu cầu chúng ta tạo nội dung hay mà cũng cần nền tảng xây dựng vững chắc.

Generative Engine Optimization và quảng cáo tự nhiên: sự kết hợp hiệu quả

Với quảng cáo tự nhiên, ta có thể quảng bá sản phẩm đến người dùng một cách tinh tế. Bởi vì ta không làm gián đoạn trải nghiệm duyệt web của họ nên họ sẽ tiếp thu các hoạt động quảng cáo của ta nhiều hơn. Dựa trên phản hồi từ khách hàng, chúng tôi thấy rằng điều này giúp ích cho hoạt động tối ưu hóa công cụ tạo sinh bằng cách:

Thu hút lưu lượng truy cập mục tiêu đến nội dung được tối ưu hóa theo GEO như đánh giá sản phẩm và bài viết liên kết;

đến nội dung được tối ưu hóa theo GEO như đánh giá sản phẩm và bài viết liên kết; Giúp các công cụ tạo sinh nhận dạng nội dung có giá trị bằng cách cải thiện tương tác thực tế của người dùng, bao gồm thời gian trên trang, mức độ cuộn trang và tỷ lệ thoát;

bằng cách cải thiện tương tác thực tế của người dùng, bao gồm thời gian trên trang, mức độ cuộn trang và tỷ lệ thoát; Cho phép ta kiểm tra các bố cục nội dung khác nhau như các bảng biểu, Hỏi & Đáp và dấu đầu dòng để xem bố cục nào hoạt động tốt nhất;

như các bảng biểu, Hỏi & Đáp và dấu đầu dòng để xem bố cục nào hoạt động tốt nhất; Thúc đẩy nội dung thường xanh mà các công cụ AI có thể thu thập theo thời gian;

mà các công cụ AI có thể thu thập theo thời gian; Chuyển hướng lưu lượng truy cập đến nội dung được cơ cấu để cải thiện cả ROI ngắn hạn lẫn khả năng khám phá dài hạn bởi AI.

Thông qua tất cả các yếu tố này, MGID đã hỗ trợ cho cả hoạt động GEO lẫn SEO!

Cách đo thành công của các dịch vụ và nỗ lực Generative Engine Optimization

Nếu chúng ta chỉ xem xét GEO thì thước đo tốt nhất sẽ luôn là tần suất trích dẫn nội dung. Chúng ta có các công cụ tối ưu hóa công cụ tạo sinh có thể giúp đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, chúng ta lại có ít số liệu trực tiếp để xác định thành công của các hoạt động này.

Hãy xem lưu lượng truy cập giới thiệu đến từ đâu. Nếu ta nhận được lượt giới thiệu AI từ các công cụ và nền tảng khám phá nội dung do AI điều khiển thì lưu lượng truy cập đến từ đó.

Nếu ta nhận được lượt giới thiệu AI từ các công cụ và nền tảng khám phá nội dung do AI điều khiển thì lưu lượng truy cập đến từ đó. Theo dõi mức độ gắn kết trên các trang được tối ưu hóa. Có rất nhiều điểm trùng lặp giữa SEO và GEO. Vì vậy, nếu ta thực hiện tốt thì các số liệu về mức độ gắn kết, chẳng hạn như thời gian trên trang và mức độ cuộn trang, sẽ được cải thiện.

Có rất nhiều điểm trùng lặp giữa SEO và GEO. Vì vậy, nếu ta thực hiện tốt thì các số liệu về mức độ gắn kết, chẳng hạn như thời gian trên trang và mức độ cuộn trang, sẽ được cải thiện. Kiểm tra tỷ lệ chuyển đổi. Mục đích của tối ưu hóa công cụ tạo sinh là duy trì lợi nhuận cho trang liên kết của ta. Vì vậy, hãy kiểm tra xem ta đã kiếm được bao nhiêu sau khi thực hiện công việc.

Theo dõi các số liệu này một cách nhất quán để có thể hiểu rõ hơn về hiệu suất nội dung của mình!

Không cần khóa học Generative AI Search Engine Optimization, ta cũng vẫn có thể làm được!

Chúng tôi không đánh giá thấp hiệu quả của các khóa học trực tuyến. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào chúng, hãy cân nhắc những gì ta có thể tự mình làm được. Ở đây, rất nhiều khuyến nghị thậm chí không yêu cầu các công cụ hiển thị AI hiệu quả nhất với các giải pháp tối ưu hóa công cụ tạo sinh. Chỉ với một vài sự điều chỉnh chiến lược ở đôi ba chỗ, ta có thể sẽ đi đúng hướng.

Khi đăng ký trên MGID, quý vị sẽ được tiếp cận các công cụ nâng cao, một người quản lý cá nhân và một đội ngũ chuyên gia sáng tạo. Chúng tôi có thể trợ giúp quý vị mà không cần nhờ đến công ty tối ưu hóa công cụ tạo sinh tốt nhất cho khả năng hiển thị AI. Với quảng cáo tự nhiên, chúng tôi giúp chiến lược GEO của quý vị tăng hiệu quả.