Phong cách “thành công rực rỡ” từng thống trị, nhưng khán giả giờ đây đã chán sự xa hoa quá đà và những nụ cười mang tính trình diễn – những thứ tạo cảm giác lạnh lẽo, xa cách.

Năm nay, tình yêu không còn được đo bằng giá trị vật chất. Thay vào đó, mọi người đang tìm về cốt lõi của ngày lễ. Trên thực tế, chúng ta đang chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt sang kiểu lãng mạn ấm áp, gần gũi và đời thường. Quên hình ảnh người mẫu tạo dáng bên siêu xe đi, hãy cho mọi người thấy một căn bếp bừa bộn, ly cà phê buổi sáng và một câu chuyện cười chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Trong mùa Valentine này, các thương hiệu cần ngừng bán vật chất và bắt đầu bán cảm xúc – điều đến từ việc có một người hiểu mình.

Sáng tạo: Thay đổi góc nhìn

Hầu hết các quảng cáo vẫn đặt người xem vào vai trò người ngoài cuộc. Cách tiếp cận đó không còn hiệu quả. Đã đến lúc chúng ta kéo họ bước vào bên trong câu chuyện.

Thay đổi góc nhìn

Những bức ảnh sản phẩm tĩnh đã trở nên nhàm chán và thiếu sức sống. Để tạo cảm giác phấn khích cho mùa Valentine năm nay, các thương hiệu đang chuyển sang sử dụng góc nhìn thứ nhất (First-Person Perspective - POV).

Cách cũ : Một hộp nhẫn đặt trên kệ nhung

: Một hộp nhẫn đặt trên kệ nhung Cách mới: Một bàn tay vươn ra, hoặc góc nhìn từ đôi mắt của người nhận khi họ chiêm ngưỡng món quà

Đây là một thủ thuật đơn giản nhưng hiệu quả. Người xem không còn chỉ “xem” quảng cáo — họ ở trong khoảnh khắc đó. Góc nhìn độc đáo này khiến họ cảm thấy mình là một phần của câu chuyện: không chỉ là một bàn tay, mà là khoảnh khắc của chính họ.

Gần gũi và thân mật

Hãy bỏ qua những khung hình toàn cảnh. Hãy phóng to hơn nữa, tập trung vào những ngón tay chạm nhẹ, một cái vuốt ve thoáng qua hay ánh mắt giao nhau. Sản phẩm chỉ đóng vai trò đạo cụ. Sự kết nối cảm xúc mới là trung tâm của câu chuyện.

“Anh hiểu em” thay vì “Anh mua cho em thứ này”

Tặng quà không còn là biểu tượng địa vị. Đây là một bài kiểm tra sự thấu cảm. Lấy ví dụ như kính mát: đừng quảng bá kính mát như một món đồ xa xỉ để phô trương. Hãy đặt chúng vào góc nhìn của một người bạn đời hiểu rõ phong cách và cá tính của người mình yêu. Thông điệp không còn là “Anh đã chi tiền”, mà là “Anh biết em là ai”.

Thiết kế: Nhiệt độ và kết cấu

Đã đến lúc ngừng “chơi an toàn” với bảng màu. Những quảng cáo hiệu quả nhất năm nay đang chủ động phá vỡ các quy tắc truyền thống về độ tương phản.

Băng giá vs. ánh mặt trời

Sự căng thẳng thị giác tạo nên sức hút. Chúng ta thấy các thiết kế mang sắc thái ấm áp đặt trên nền lạnh đang chiếm ưu thế. Hãy tưởng tượng một hộp quà rực sáng, ấm áp nằm trên một khối băng, hoặc một sản phẩm đỏ rực nổi bật trên nền xanh lạnh. Hiệu ứng đến từ sự tương phản tạo ra cường độ — thu hút ánh nhìn nhanh hơn bản hiệu đèn neon.

Tuyệt chiêu trắng trên nền trắng đầy quyền lực

Nghe có vẻ phản trực giác: tại sao lại đặt một hộp quà trắng trên nền một bức tượng trắng? Nó chẳng phải sẽ “biến mất” sao? Thực tế thì ngược lại. Cách xử lý này buộc người xem phải nhìn kỹ hơn. Khi loại bỏ tương phản màu sắc, bạn làm nổi bật kết cấu: vân giấy hiện rõ, dải ruy băng lộ độ bóng mượt, ánh sáng hắt lên các cạnh sắc nét. Đây là cách thể hiện sự cao cấp một cách tinh tế — không phô trương, nhưng đầy sức hút.

Hình nền như một tấm thiệp kể câu chuyện

Khoảng trống không phải để lãng phí. Hình nền cần mang linh hồn của sản phẩm. Những cánh hoa bay nhẹ hay những đám mây mềm mại trôi bồng bềnh không chỉ là yếu tố trang trí. Chúng tạo ra trọng lượng cảm xúc. Món quà này gợi cảm giác mong manh, mộng mơ? Hay vững chắc, bền bỉ? Đừng chỉ trưng bày sản phẩm — hãy thể hiện cả không gian cảm xúc mà nó tồn tại.

Công nghệ: Làm cho quảng cáo sống động

Banner tĩnh ngày nay gần như trở nên vô hình. Bộ não con người được lập trình để bỏ qua những gì không chuyển động. Nhưng quay video riêng cho từng SKU? Chi phí sẽ nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chuyển tĩnh thành động

Ta không cần phải chi tiêu khoản kếch xù để tạo nội dung động. Ta không cần một đoàn làm phim — chỉ cần những công cụ AI có khả năng biến một bức ảnh thành một cảnh quay sống động.

Đó chính là điều công cụ chuyển hình ảnh thành video được hỗ trợ bởi AI của MGID mang lại: một giải pháp thông minh, có khả năng mở rộng, giúp chuyển đổi tức thì các nội dung tĩnh thành video động.

Chúng ta không nói đến những hiệu ứng hoạt hình phức tạp. Công cụ chuyển hình ảnh thành video của MGID tạo ra những chuyển động tinh tế nhưng đủ sức thu hút ánh nhìn: đám mây nền trôi lững lờ, tia sáng lướt nhẹ trên hộp quà hay cánh hoa hồng rơi khẽ. Chỉ cần một chút chuyển động — đủ để khiến người xem dừng lại giữa dòng cuộn vô thức.

Làm mới nội dung chữ trong tích tắc

Đừng chỉ tập trung vào hình ảnh. Khi cần làm mới nhanh phần tiêu đề, ta cũng có công cụ phù hợp.

Hãy khám phá Chiến lược Valentine's Day mới trong Bảng điều khiển MGID (hiện có sẵn để tạo thủ công). Công cụ này tự động tạo các tiêu đề được tối ưu hóa theo mùa lễ, đúng thời điểm, đúng ngữ cảnh. Ta không cần thay đổi nội dung quảng cáo hay trang đích — chỉ cần thay đổi văn bản. Một chỉnh sửa nhỏ, nhưng đủ để quảng cáo luôn mới mẻ trong khi đối thủ còn đang vội vàng viết lại nội dung.

Quảng cáo đa phương tiện: Yếu tố “chạm”

Quảng cáo tương tác (Rich Media) không còn xa lạ, nhưng với Valentine's Day, chúng trở thành một chiến lược hoàn hảo.

Đừng hiển thị mã giảm giá ngay lập tức — hãy giấu nó đi. Yêu cầu người dùng vuốt để mở dải ruy băng ảo, hoặc “cào” lớp phủ để hé lộ bất ngờ. Khi người dùng chạm vào màn hình, họ không còn là khán giả thụ động mà trở thành người tham gia. Chính hành động nhỏ đó có thể tạo ra cú hích lớn cho tỷ lệ chuyển đổi.

Xem ví dụ tại đây Xem thêm ví dụ khác tại đây

Kết luận

Những chiến dịch xuất sắc nhất năm nay sẽ không trông giống quảng cáo. Chúng sẽ giống như những kỷ niệm được lưu giữ.

Hãy ngừng theo đuổi sự hoàn hảo — điều an toàn nhưng nhàm chán. Thay vào đó, hãy theo đuổi cảm xúc cốt lõi của Valentine's Day. Thị trường có thể ồn ào, nhưng sự thân mật luôn tạo tác động sâu sắc hơn bất kỳ nhãn giảm giá nào. Chúng ta dùng công nghệ để thu hút ánh nhìn, nhưng hãy dùng sự đồng cảm để giữ chân người xem. Dù đó là một bàn tay vươn ra trong góc nhìn POV hay một chuyển động tinh tế trên hình ảnh tĩnh, mục tiêu vẫn không đổi: tạo nên cảm giác chân thực. Hãy để những ý tưởng sáng tạo lên tiếng. Năm 2026, sự chân thực luôn chiến thắng sự hoàn hảo.