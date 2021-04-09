Спуфінг найбільший головний біль екосистеми programmatic до масового прийняття технічних стандартів IAB. Ця поширена форма рекламного шахрайства за якою рекламні мережі намагаються зробити продаваний інвентар привабливішим для покупців, підставляючи помилковий URL під час аукціону.

Технічні інструменти IAB: ads.txt, sellers.json і schain object, зменшили обсяг шахрайства і додали прозорості грошовим переміщенням. Давайте докладніше розглянемо ці стандарти, а також дізнаємося, чому існує потреба у впровадженні ще одного — buyers.json.

Перші кроки: ads.txt і app-ads.txt

У 2017 році ads.txt став першим стандартом безпеки, впровадженим IAB для боротьби зі Спуфінгом. Ця назва з'явилася з абревіатури «Authorized Digital Sellers» — авторизовані цифрові продавці. Схожий інструмент прозорості для паблішерів, app-ads.txt, був представлений кілька років тому для захисту від підробки їх інвентарю.

Файли ads.txt і app-ads.txt містять інформацію про авторизованих продавців паблішерів. Вони розміщені у кореневій папці домену або на сайті розробника програми. Тільки у такому разі інформація стає публічною і може бути використана сторонніми продавцями для авторизації транзакцій.

Структура файлу виглядає так:

Кожен рядок файлу відповідає за одного авторизованого продавця і містить три обов'язкових поля й одне додаткове. Ось ці поля:

Домен рекламної біржі ID паблішеру в рекламній системі продавця Тип співпраці (прямі або посередницькі відносини з продавцем) ID продавця, виданий уповноваженим органом сертифікації (додатково)

Все більше і більше покупців вимагають використання ads.txt і app-ads.txt, бо невідповідність цьому стандарту може спричинити втрату прибутку паблішерів. Google не тільки запропонував рекламодавцям опцію купівлі реклами зі схваленими файлами ads.txt, але і додав її за замовчуванням у DSP-платформі DV360. Потім інші продавці: DSP-платформа Centro і Trade Desk, почали наполягати на застосуванні ads.txt і app-ads.txt.

Sellers.json

З впровадженням ads.txt і ads-ads.txt видні перші елементи ланцюжка постачання, але покупці та посередники все ще не могли бачити повний інвентар programmatic. Ads.txt і app-ads.txt не показували, що представляє собою продавець, і як багато учасників залучено в здійсненні конкретної транзакції.

Sellers.json був запущений IAB Tech Lab у 2019 році та набув великого попиту як інструмент для перевірки, які біржі та SSP-платформи уповноважені продавати інвентар паблішерів. Якщо ads.txt керувався паблішерами, то sellers.json розкривав джерела рекламного інвентарю в рекламних системах.

Sellers.json — публічний файл, який містить всю дійсну інформацію про продавця і знаходиться в кореневій директорії домену рекламних бірж і посередників. Він показує всіх паблішерів і посередників, яких рекламна система направляє у відповідь на запити ринку, а також показує їх ID і юридичні особи. З отриманням доступу до цієї інформації, покупці рекламного інвентарю і DSP-платформи отримали можливість перевіряти інформацію про продавця і викреслювати підозрілих постачальників з транзакцій.

Сам файл має наступну структуру: він містить список пов'язаних з рекламною біржею продавців, набір ідентифікаторів, які розкривають інформацію про кожного партнера, контактну адресу та електронну пошту, а також версію стандарту.

Специфікація Sellers.json

Розкрита інформація про кожного партнера, продавця включає ID продавця, тип (паблішер, посередник, змішаний), конфіденційність, найменування бізнесу та ім'я домену (для неконфіденційних продавців).

OpenRTB SupplyChain об'єкт

SupplyChain об'єкт створений як доповнення sellers.json і являє собою розширення запиту аукціону OpenRTB, що складається з набору вузлів — конкретних суб'єктів, що беруть участь у транзакції programmatic. Schain об'єкт додається у вихідний запит аукціону і має кілька маршрутних атрибутів:

complete або "завершений" (сигнал, чи містить schain усі вузли транзакції programmatic)

версія специфікації ланцюжка постачання

додаткове місце

масив вузлів до зазначених списком обов'язкових і додаткових полів

Перший продавець у транзакції повинен створити schain об'єкт і вставити свій вузол. Потім всі учасники, що отримують цінність від транзакції, копіюють об'єкт зі значенням атрибута «complete» 1 і додають свої вузли. Якщо продавець, що перепродає інвентар, втрачає schain об'єкт тоді він повинен відтворити його і встановити значення «complete» на 0.

Після отримання schain об'єкту DSP-платформи можуть перевірити файл ads.txt і знайти відповідного ID паблішера першого вузла, а потім переглянути всі інші в транзакції та зіставити цю інформацію з відповідними файлами sellers.json.

Sellers.json і schain дозволяють покупцям перевіряти рекламні біржі та SSP-платформи, визначати інвентар прямих продажів і посередників. Крім того, ці файли дозволяють відстежувати та оптимізувати весь шлях постачання й досягати своїх цілей з меншою кількістю посередників. Як і у випадку з ads.txt, ці ініціативи почали масово використовуватися після того, як DSP-платформи почали вимагати їх впровадження.

Висновок

Ads.txt і sellers.json використовуються для однакових цілей. Вони дозволяють медіа покупцям санкціонувати процес продажу рекламного інвентарю і гарантувати, що транзакції безпечні для бренду і не є шахрайськими. Обидва механізми почали широко впроваджуватися після їх випуску і стали невід'ємною частиною світу programmatic. Варто відзначити, що MGID повністю відповідає впровадженим стандартам, а також буде підтримувати нові кроки до прозорості та відкритості торговельних майданчиків у майбутньому: ініціатива buyers.json.

Тоді як уже впроваджені стандарти дозволяють краще розуміти шлях постачання, наявні вразливості на стороні покупця все ще не виправлені. Для паблішерів це означає, що стороннім учасникам, зокрема невідомим, дозволено розміщувати рекламний контент і взаємодіяти з аудиторією. Рекламодавці приховують свою особистість від учасників і знову швидко з'являються на аукціонах programmatic після блокування, реєструючись через іншу DSP-платформу. Від buyers.json очікується, що він зможе пролити світло на останню темну пляму в рекламному ланцюжку постачання, допоможе запобігти подібним порушенням з боку рекламодавців і зробить ланцюжок купівельного попиту більш прозорим.