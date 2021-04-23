Юридичні особи та браузери сприяють припиненню використання сторонніх файлів cookie. Спільною метою цих зусиль є захист конфіденційності користувачів та сприяння впровадженню змін у тому, як працює реклама в Інтернеті.

Згідно з недавнім дослідженням IAS, 94% споживачів у Великій Британії заявляють, що конфіденційність даних в Інтернеті важлива для них під час перегляду Інтернет-контенту. Відповідаючи на цей попит, ключові зацікавлені сторони рекламної галузі мають намір підвищити прозорість та надати користувачам кращий вибір способу збору, зберігання та використання їх даних.

Правове середовище

Положення про конфіденційність, такі як Загальний регламент про захист даних (GDPR) у ЄС та Закон про Конфіденційність споживачів Каліфорнії (CCPA) у США, спрямовані на розв'язання проблем, що стосуються конфіденційності споживачів, і нещодавно проголосили, що файли cookie є особистими даними.

GDPR набув чинності у 2018 році й застосовується до будь-якої організації, що базується в ЄС, а також охоплює широкий спектр процесів обробки даних, які використовують персональні дані. Будь-яка організація, яка не базується в ЄС, пропонує товари чи послуги суб'єктам даних у ЄС, також повинна дотримуватися GDPR.

CCPA застосовується до комерційних організацій, які збирають особисту інформацію жителів Каліфорнії та мають річний дохід, що перевищує 25 мільйонів доларів США, управляють даними принаймні 50 тисяч споживачів або отримують більш ніж половину свого доходу від продажу особистої інформації жителів Каліфорнії.

Інші юрисдикції також найближчим часом планують впровадити норми конфіденційності, зокрема: Небраска, Вірджинія, Таїланд, Індія та Нова Зеландія. Запускаючи ці заходи щодо конфіденційності, уряди діють від імені споживачів та змушують технологічні компанії підвищувати рівень конфіденційності та змінювати спосіб обробки ідентифікаторів користувачів.

IDFA та мобільні ідентифікатори

IDFA — це ідентифікатор рекламних оголошень для мобільних пристроїв від Apple, подібний до AAID від Google. Хоча файли cookie — це лише вебтехнологія, ці ідентифікатори надаються операційною системою та використовуються для ідентифікації користувачів у мобільних оголошеннях.

Компанія Apple оголосила, що iOS14 надасть користувачам можливість відхилити або погодитись на рекламу в додатках, що відстежують їх IDFA. Навіть якщо користувач висловить явну згоду та вирішить ділитися своїми даними з певним додатком, рекламодавцям знадобиться їх згода на рекламу також у всіх інших додатках з націленими оголошеннями. Ці зміни представлені як ініціатива прозорості відстеження програм, і очікується, що вони набудуть чинності у квітні 2021 року.

Браузери

Відповідаючи на збільшену популярність орієнтованих на конфіденційність браузерів: Tor, та усі інші також зробили крок у цьому напрямку. У 2019 році Safari та Mozilla Firefox від Apple вже посилили заходи запобігання відстеженню та за замовчуванням заблокували сторонні файли cookie. За цей час компанія Microsoft також представила подібні функції у своєму браузері Edge.

У 2020 році Google Chrome запустив деякі додаткові функції безпеки, які зробили обов’язковим забезпечення читання файлів cookie через HTTPS. До 2022 року Google припинить підтримку сторонніх файлів cookie в браузері Chrome, на який припадає найбільша частка ринку всього світу. Останній крок повністю припинить використання сторонніх файлів cookie як інструменту відстеження, оскільки більшість користувачів Інтернету не будуть доступні у такий спосіб.

Як заміна файлів cookie у питанні відстеження конверсій та атрибуції користувачів, Google представив ініціативу під назвою “Privacy Sandbox” або "Пісочниця Конфіденційності". По суті, вона створює анонімізовані сигнали (які не є файлами cookie) для користувачів, які взаємодіють з рекламою, надає інтерфейсам API рекламодавців можливість отримання агрегованих даних. Однак це рішення не розв’яже проблему адресності та націлювання без файлів cookie.

Усі основні браузери також обмежили або заявили про майбутнє скорочення цифрових відбитків та можливих ідентифікаторів, які перевіряють користувачів на основі широкого спектра сигналів: версія операційної системи, версія браузера, шрифти тощо. У поєднанні зі втратою мобільних ідентифікаторів: IDFA або Google AAID, всі ці заходи означають, що епоха відстеження користувачів без згоди в Інтернеті закінчується. Простіше кажучи, дивним чином відповідна та постійна реклама, заснована на останніх встановлених додатках, відвіданих сторінках або покинутих кошиках для покупок, швидше за все, зникне.