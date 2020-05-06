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Статті з тегами

Programmatic

9851
14 хв читання
Curation in AdTech
Ad Tech тренди
Курація в рекламних технологіях: змінюємо алгоритмічну рекла...

Останнім часом, коли заходить мова про цифрову рекламу, неодмінно почуєш термін «curation» — к...

31 січ. 2025 р. • 14 хв читання
9965
14 хв читання
Ad Tech тренди
Що таке header bidding у мобільних застосунках

Header bidding (попередній аукціон, або торги за заголовком) вже довів, що є успішним варіанто...

19 вер. 2023 р. • 14 хв читання
6079
11 хв читання
Ad Tech тренди
Що таке Supply Path Optimization (SPO)

З впровадженням оптимізації шляху постачання в цифрову рекламу рекламодавці та паблішери отрим...

1 трав. 2023 р. • 11 хв читання
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11 хв читання
Everything about programmatic native advertising
Рекламодавці
Що таке нативна реклама programmatic

Programmatic — модне слово у сфері рекламних технологій. Працює чудово, користуються ним, здає...

25 квіт. 2023 р. • 11 хв читання
2369
4 хв читання
Ad Tech тренди
Моделі аукціонів у рекламі програматик

Складність попиту та пропозиції в індустрії програматик реклами призвела до більшої потреби у ...

19 жовт. 2021 р. • 4 хв читання
2448
4 хв читання
Ad Tech тренди
Programmatic vs. Нативна Реклама

Спершу може здатися, що програматик та нативну рекламу можна порівнювати. Ми могли б продемонс...

14 лип. 2021 р. • 4 хв читання
2548
5 хв читання
Паблішери
Чому нативна реклама — це ліки від смерті Cookie-файлів [З т...

Індустрія рекламних технологій відкриває нові горизонти конфіденційності, де сторонні файли co...

13 трав. 2021 р. • 5 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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