Статті з тегами
Programmatic
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14 хв читання
Курація в рекламних технологіях: змінюємо алгоритмічну рекла...
Останнім часом, коли заходить мова про цифрову рекламу, неодмінно почуєш термін «curation» — к...
31 січ. 2025 р. • 14 хв читання
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14 хв читання
Що таке header bidding у мобільних застосунках
Header bidding (попередній аукціон, або торги за заголовком) вже довів, що є успішним варіанто...
19 вер. 2023 р. • 14 хв читання
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11 хв читання
Що таке Supply Path Optimization (SPO)
З впровадженням оптимізації шляху постачання в цифрову рекламу рекламодавці та паблішери отрим...
1 трав. 2023 р. • 11 хв читання
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11 хв читання
Що таке нативна реклама programmatic
Programmatic — модне слово у сфері рекламних технологій. Працює чудово, користуються ним, здає...
25 квіт. 2023 р. • 11 хв читання
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4 хв читання
Моделі аукціонів у рекламі програматик
Складність попиту та пропозиції в індустрії програматик реклами призвела до більшої потреби у ...
19 жовт. 2021 р. • 4 хв читання
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4 хв читання
Programmatic vs. Нативна Реклама
Спершу може здатися, що програматик та нативну рекламу можна порівнювати. Ми могли б продемонс...
14 лип. 2021 р. • 4 хв читання
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5 хв читання
Чому нативна реклама — це ліки від смерті Cookie-файлів [З т...
Індустрія рекламних технологій відкриває нові горизонти конфіденційності, де сторонні файли co...
13 трав. 2021 р. • 5 хв читання