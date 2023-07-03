Щоб вести успішний бізнес партнерського маркетингу (або будь-який бізнес, якщо на те пішло!), вам потрібні правильні інструменти. А сьогодні ви розпещені вибором. Хоча мати варіанти завжди краще, ніж їх не мати, постає нова проблема: які ресурси та інструменти партнерського маркетингу вибрати?

Якщо ви шукаєте правильні інструменти для максимального підвищення ефективності вашої кампанії, ви в потрібному місці. У цій публікації ми поділимося нашими рекомендованими інструментами для різних аспектів партнерського маркетингу, щоб допомогти вам залучити успішних рефералів. Але спочатку давайте поговоримо про те, що таке партнерський маркетинг.

Партнерський маркетинг: ось дял чого створені всі інструменти!

Партнерський маркетинг — це домовленість, за якої роздрібний продавець або компанія платить комісію за кожен продаж, який ви робите. Це популярний і ефективний спосіб отримання пасивного доходу. Якщо у вас є активи, необхідні для просування вашої аудиторії по customer journey, ви можете заробляти гроші за допомогою партнерського маркетингу.

Однією з найкращих переваг партнерського маркетингу є низький бар’єр входу. Але, хоча приєднатися до партнерських програм можна безкоштовно, вам потрібно докласти значних зусиль, щоб справді досягти успіху в цій сфері.

Чому ми використовуємо інструменти для афілійованого маркетингу?

Якщо ви займаєтеся партнерським маркетингом, то будьте готові, що ваша конкуренція всюди. Ви повинні бути швидшими та кращими у впровадженні своїх кампаній, якщо не хочете втратити реферала. Навіть незважаючи на те, що теоретично ви можете стати партнерським онлайн-маркетологом, не використовуючи жодних спеціальних інструментів, це буде складніше. Ваші конкуренти завжди будуть напоготові, і ви не зможете охопити багато потенційних покупців. Тому використання інструментів є необхідністю, а не розкішшю.

Отже, як дізнатися, який інструмент підходить саме вам? Ось кілька факторів, які слід враховувати, вибираючи правильний інструмент.

#1. Вартість послуги/цифрового продукту

Коли ви обираєте інструменти, необхідні для паротнерського маркетингу, не забувайте про свій бюджет. Розглядайте кожне вкладення як інвестицію. Це означає, що ви завжди повинні порівнювати вартість із потенційною цінністю інструменту з точки зору таких важливих факторів, як досягнення результатів або економія часу. Якщо ви тільки починаєте, навіть безкоштовні інструменти можуть допомогти вам випередити конкурентів, поки у вас не буде достатньо коштів для інвестування в дорожчі послуги.

Пропозиції щодо недорогих і безкоштовних інструментів: Grammarly, Yoast SEO, AffJet

#2. Якість підтримки клієнтів

У будь-яких інструментах нема сенсу, якщо ви не можете максимізувати їхні переваги. Ось чому, коли ви вкладаєте гроші в будь-які бізнес-інвестиції, ви повинні використати їх негайно, і завдяки якісній підтримці клієнтів ви зможете це зробити. Звичайно, наявність спеціалістів, які допоможуть вирішити технічні проблеми, є обов’язковою умовою. Однак, якщо ви бажаєте більш комплексної підтримки, вам також слід шукати посібники, спільноту користувачів і систему звітів про помилки.

Пропозиції щодо інструментів із чудовою підтримкою клієнтів: Ahrefs, Hunter, ConvertKit

#3. Простота використання

Ідеальний інструмент повинен працювати сам, але якщо це неможливо, принаймні розгляньте рівень технічних знань, потрібний для його використання. Ви ж не хочете застрягти, з’ясовуючи, як змусити щось працювати?

Пропозиції щодо простих у використанні інструментів: Link Whisper, Frase IO, Nitropack

Найкращі інструменти партнерського маркетингу, які змінять ваш бізнес

Тепер, коли ви краще розумієте, як інструменти партнерського маркетингу можуть покращити та трансформувати ваш бізнес, давайте заглибимося в деталі. У цьому розділі ми поділимося нашими рекомендаціями, які допоможуть вам звузити вибір. Щоб надати вам зручнішу навігацію, ми розділили їх на кілька категорій.

Найкращі шпигунські інструменти для партнерського маркетингу

У епоху, коли люди жадають приватності, вживання таких слів, як «шпигунство», може здатися неприємним. Однак spying, або так звані шпигунські інструменти просто використовуються для дослідження конкуренції.

Adbeat

Ціна: $249 to $399 на місяць

Основні особливості:

Високоякісні дані з більш ніж 120 рекламних мереж надають найповнішу інформацію для прийняття рішень

надають найповнішу інформацію для прийняття рішень Конкурентний бенчмаркінг дозволяє легше побачити ключові стратегічні відмінності п’яти конкурентів

дозволяє легше побачити ключові стратегічні відмінності п’яти конкурентів Миттєві сповіщення надають вам відомості, щойно рекламодавці запускають нові кампанії

Ціни Adbeat можуть здатися зависокими, але якщо у вас є значний рекламний бюджет на місяць, Adbeat є одним із найкращих шпигунських інструментів для партнерського маркетингу. Він слугуватиме вашими очима та вухами скрізь у світі реклами, тож ви зможете переналаштувати свою стратегію та кампанію, щоб отримати накращий результат.

Mobidea

Ціна: $79.99 на місяць для push; $59.99 на місяць для native; $124.99 на місяць для push & native

Основні особливості:

Список із понад 19 мільйонів оголошень , за якими можна стежити

, за якими можна стежити Інформація про ставки для пошукових оголошень PPC допоможе вам перевершити конкурентів

допоможе вам перевершити конкурентів Інформація про джерела трафіку та цільовий ринок допоможе прийняти рішення

Якщо ви використовуєте push-рекламу, Mobidea є найкращим серед усіх доступних шпигунських інструментів партнерського маркетингу. Він допоможе вам побачити найкращі рекламні кампанії з точки зору прибутку, а також знайти виграшні оголошення та найкращі канали для вашої пропозиції.

Adplexity

Ціна: Від $149 до $249 на місяць

Основні особливості:

Збір даних у режимі реального часу допомагає підтримувати актуальність вашої стратегії.

допомагає підтримувати актуальність вашої стратегії. П'ять версій на вибір: mobile, desktop, native, push, enterprise

на вибір: mobile, desktop, native, push, enterprise Продумані рекламні фільтри для фільтрації за ключовим словом, видавцем, рекламодавцем та партнерською мережею.

Якщо ви плануєте використовувати різні джерела трафіку або отримувати комісійні від різних компаній, варто звернути увагу на Adplexity. Завдяки зручній навігації, фільтрації та параметрам пошуку ви можете отримати детальну інформацію про те, як проводити свою кампанію.

Найкращі інструменти відстеження партнерського маркетингу

Яка ефективність вашої кампанії? Будь-який партнерський маркетолог завжди знатиме, як відповісти на це запитання. Поведінка користувачів, кліки та трафік є важливими показниками ефективності; тому виділення коштів із вашого рекламного бюджету на інструменти для вимірювання ефективності є однаково важливим. Інформація з інструментів відстеження допоможе вам прийняти кращі рішення та запобігти марній витраті грошей у процесі. Нижче наведено наші основні рекомендації для кращого розуміння ваших кампаній.

Hotjar

Ціна: Безкоштовно до $79 на місяць

Основні особливості:

Записи сеансів дозволяють побачити ваш сайт з точки зору окремого користувача

дозволяють побачити ваш сайт з точки зору окремого користувача Теплові карти показують, як відвідувачі взаємодіють із вашими сторінками

показують, як відвідувачі взаємодіють із вашими сторінками Опитування та відгуки надають якісну інформацію безпосередньо від вашої аудиторії

Якщо залучення є проблемою для вашого бізнесу, Hotjar може чудово підійти. Він може надати вам інформацію про поведінку користувачів, яку не можуть виявити цифри, дозволяючи вносити необхідні зміни в певні елементи вашої цільової сторінки.

Voluum

Ціна: Від $499 до $1999 на місяць

Основні особливості:

Розширена оптимізація з використанням даних у реальному часі

з використанням даних у реальному часі Спеціальне відстеження конверсій дозволяє відстежувати певні сегменти ринку без спеціального програмного забезпечення

дозволяє відстежувати певні сегменти ринку без спеціального програмного забезпечення Сегментація високого рівня дозволяє відстежувати ринкові сегменти вашої кампанії

Якщо ви використовуєте платну рекламу для залучення трафіку на свій сайт, Voluum буде неймовірно корисним. Окрім відстеження ефективності ваших оголошень, він також дозволяє автоматизувати та вносити зміни до вашої кампанії.

Thrive Tracker

Ціна: Від $44 до $79 на місяць

Основні особливості:

Оптимізація ШІ може вносити зміни до вашої кампанії на основі заданих параметрів.

може вносити зміни до вашої кампанії на основі заданих параметрів. Піксель відстеження цільової сторінки відстежує все без необхідності перенаправлення.

відстежує все без необхідності перенаправлення. Підтримка воронки дозволяє налаштувати кілька версій воронки без необхідності редагувати код цільової сторінки

Thrive Tracker не лише відстежує ефективність вашої кампанії. На основі певних параметрів він також може приймати рішення на основі відстежених даних. Крім того, він пропонує різноманітні інструменти для точного порівняння витрат і прибутків у реальному часі.

Найкращі інструменти керування партнерською мережею

Максимізація прибутку – ось суть гри! Ось чому партнерські маркетологи часто є частиною різних партнерських мереж. Це допомагає їм давати рекомендації, які справді принесуть користь їхній аудиторії. Крім того, якщо ви маєте аудиторію з різних країн, деякі сайти можуть бути для них недоступні. Отже, щоб допомогти вам керувати всіма мережами, частиною яких ви є, ми відібрали найкращі інструменти маркетингу для керування партнерськими мережами. З ними ви зможете зосередитись на важливіших завданнях, таких як прийняття рішень на основі аналізу даних.

AffJet

Ціна: Безкоштовно до to £30 на місяць ($33 на місяць)

Основні особливості:

Одна інформаційна панель для всіх облікових записів гарантує, що вам не доведеться входити в кожний обліковий запис окремо

гарантує, що вам не доведеться входити в кожний обліковий запис окремо Спрощена звітність про доходи дозволяє приймати фінансові рішення на основі зведених даних

дозволяє приймати фінансові рішення на основі зведених даних Мобільна платформа дозволяє відстежувати прибутки незалежно від пристрою

Якщо ви належите до більшої кількості партнерських мереж, ніж можете порахувати, AffJet — це рішення, яке вам потрібно. Замість окремого входу на кожну платформу все, що вам знадобиться, це Affjet. Просто додайте свої партнерські мережі, і все готово.

WeCanTrack

Ціна: Від €59 ($65) до €279 ($307) на місяць

Основні особливості:

Доступні різні звіти , зокрема звіти про рекламодавців, контент, мережі, джерела трафіку та ефективність кампанії

, зокрема звіти про рекламодавців, контент, мережі, джерела трафіку та ефективність кампанії Понад 350 мережевих інтеграцій майже гарантують мережеву сумісність

майже гарантують мережеву сумісність Інтеграція маркетингових інструментів дозволяє виконувати консолідовані дії в усіх партнерських мережах

За допомогою WeCanTrack ви можете відстежувати всі свої партнерські дані в одному місці. Завдяки консолідації даних і маркетингових інструментів ви зможете ефективно перенацілювати аудиторію, автоматизувати свою кампанію та багато іншого.

Найкращі інструменти аналітики та звітності для партнерського маркетингу

Дані є основою кожної маркетингової кампанії. Ось чому ви помітите, що більшість інструментів певною мірою пов’язані з даними ваших партнерських маркетингових зусиль. Наступний крок – аналітика та звітність. Якщо ви є частиною великого бізнесу, інструменти, які ми рекомендуємо, значно полегшать вашу роботу! Вони дають вам змогу зосередитися на застосуванні результатів аналізу до ваших кампаній. Тож давайте розглянемо інструменти та ресурси партнерського маркетингу, які можуть допомогти вам прийняти об’єктивні та керовані даними рішення для вашої стратегії.

Whatagraph

Ціна: Від $223 до $335 на місяць

Основні особливості:

Необмежена кількість історичних даних дозволяє побачити й оцінити рекламні тенденції та зміни протягом багатьох років

дозволяє побачити й оцінити рекламні тенденції та зміни протягом багатьох років Попередньо створені шаблони значно полегшують звітність

значно полегшують звітність Дозволено до 10 користувачів, щоб кожен у вашій команді міг переглядати аналітику

Якщо у вас є власна маркетингова команда, Whatagraph може підійти. Він полегшує виконання завдань, пов’язаних із обробкою, аналізом і звітуванням даних, тож ви можете зосередитися на створенні нових стратегій для розвитку свого партнерського бізнесу.

ClickDimensions

Ціна: Не розкривається

Основні особливості:

13 панелей маркетингу та продажів допомагають контролювати різні аспекти афілійованого маркетингу та продажів

допомагають контролювати різні аспекти афілійованого маркетингу та продажів 172 KPI відстежуються різними каналами, що дає вам змогу отримувати статистичні дані, не виконуючи жодної роботи

відстежуються різними каналами, що дає вам змогу отримувати статистичні дані, не виконуючи жодної роботи Керовані підключення до даних та інтеграції надають вам доступ до даних, необхідних для прийняття маркетингових рішень

ClickDimensions — це інструмент партнерського маркетингу, який поєднує всі інші інструменти та процеси звітності, тож маркетологи можуть досліджувати продажі та маркетингові події на макрорівні.

Google Analytics

Ціна: Безкоштовно

Основні особливості:

– Сегментація аудиторії високого рівня допомагає створювати кампанії для цільової демографічної групи.

Докладні аналітичні дані, що базуються на штучному інтелекті , дають вам відправну точку в тому, як продовжити свою кампанію.

, дають вам відправну точку в тому, як продовжити свою кампанію. Повна інформація охоплює практично всі дані, які вам потрібні від аудиторії

Google Analytics завжди буде необхідним інструментом для партнерських маркетологів, які хочуть дізнатися більше про свою аудиторію. Це один із найпотужніших інструментів дослідження партнерського маркетингу для поглибленого розуміння кількісних даних.

Найкращі інструменти для оптимізації партнерського маркетингу

Рекламні оголошення та маркетинг постійно розвиваються, тому ваша кампанія ніколи не повинна бути статичною. Вона має відображати останні дані, щоб гарантувати, що кожен витрачений долар того вартий. Ці інструменти партнерського маркетингу для оптимізації реклами допоможуть наблизити вашу рекламу до цієї мети, що постійно змінюється, — досконалості.

AdRoll

Ціна: Від $36 на місяць

Основні особливості:

Автоматизовані міжканальні рецепти для підвищення впізнаваності бренду, ретаргетингу, повернення та багато іншого

для підвищення впізнаваності бренду, ретаргетингу, повернення та багато іншого Настроювані звіти про кампанію дозволяють бачити, що працює, а що ні, тож ви можете вносити зміни за потреби

дозволяють бачити, що працює, а що ні, тож ви можете вносити зміни за потреби Сумісність медійної, нативної, соціальної та електронної кампанії дозволяє оптимізувати будь-які активи кампанії для партнерського маркетингу

Незважаючи на те, що AdRoll розроблено як програмне забезпечення для керування кампаніями на різних платформах, багато функцій AdRoll дозволяють високорівневу оптимізацію реклами. Крім того, ви отримуєте кредити AdRoll, які можете використовувати для додаткової реклами. Таким чином ви можете протестувати оптимізовану кампанію практично безкоштовно.

AdEspresso

Ціна: Від $49 на місяць

Основні особливості:

Функція A/B-тестування дає змогу побачити, яка версія оголошення може отримати більше кліків

дає змогу побачити, яка версія оголошення може отримати більше кліків Дійсні поради дають вам ідеї щодо того, як покращити вашу кампанію

дають вам ідеї щодо того, як покращити вашу кампанію Автоматичне призупинення реклами для неефективних кампаній, щоб допомогти вам заощадити гроші

Від створення до оптимізації партнерських рекламних кампаній, AdEspresso може бути вашим надійним партнером. Навіть не змінюючи платформи, ви можете створювати рекламу для Google, Facebook та Instagram. Обробка даних завжди буде легкою, оскільки вона дозволяє рекламним обліковим записам підключатися до інших платформ CRM та інструментів партнерського маркетингу.

RevealBot

Ціна: Від $99 на місяць

Основні особливості:

Інтеграція для Google Sheets, AppsFlyer, Wicked Reports, Slack і Hyros

для Google Sheets, AppsFlyer, Wicked Reports, Slack і Hyros Користувацькі показники та часові рамки дозволяють виявляти конкретну інформацію

дозволяють виявляти конкретну інформацію Спеціальні аудиторії можуть допомогти покращити вплив вашої реклами

Один із наших улюблених інструментів афілійованого маркетингу для оптимізації реклами Facebook, RevealBot піклується про всі аспекти створення реклами. Від розробки стратегій і моніторингу ефективності до оптимізації кампаній – ви можете робити все в одному місці.

Найкращі інструменти керування посиланнями партнерського маркетингу

Посилання – це те, що дозволяє заробляти комісійні. Це ваш доказ того, що хтось купив у компанії завдяки вашим рекламним зусиллям. Оскільки кількість пропозицій, які ви рекламуєте, продовжує зростати, керувати посиланнями стає важче. Пам'ятаєте, як ми говорили про можливі проблеми, пов'язані з перебуванням у численних партнерських мережах? Це одна із них. Однак завдання жонглювання кількома партнерськими посиланнями стають набагато легшими за допомогою наведених нижче інструментів партнерського маркетингу.

Affilimate

Ціна: $99 до $374 на місяць

Основні особливості:

Історичні дані за 48 місяців , щоб побачити тенденції з макро точки зору

, щоб побачити тенденції з макро точки зору Необмежена кількість інтеграцій , тож у вас справді все в одному місці

, тож у вас справді все в одному місці Універсальний генератор партнерських посилань створює партнерські посилання, готові до розповсюдження

Якщо ви заробляєте щонайменше 1000 доларів у вигляді партнерської комісії, вважайте Affilimate своїм новим найкращим другом. Крім інтеграції всіх ваших партнерських мереж та посилань в одному місці, він також має теплові карти, функції сегментації та оптимізації контенту, а також зведені звіти, які допоможуть вам заробляти ще більше.

PrettyLinks

Ціна: $99.50 до $199.50 на рік

Основні особливості:

Автоматичне посилання на ключові слова , тож вам не потрібно робити це вручну

, тож вам не потрібно робити це вручну Різноманітні функції керування посиланнями, як-от користувацькі слаги, автоматичні заголовки посилань, фільтрація роботів, посилання без переходу та багато іншого

PrettyLinks візьме на себе всі клопоти, пов’язані з керуванням посиланнями. Ви можете автоматично посилати, створювати та замінювати посилання на сторінках лише за одноразовий річний платіж.

ThirstyAffiliates

Ціна: Безкоштовно до $149 на місяць

Основні особливості:

Проактивний засіб виправлення посилань гарантує, що ваше посилання працює постійно

гарантує, що ваше посилання працює постійно Ключові слова автоматичного посилання дозволяють автоматично пов’язувати партнерське посилання з певними ключовими словами

дозволяють автоматично пов’язувати партнерське посилання з певними ключовими словами Імпорт/Експорт CSV дозволяє керувати посиланнями на всіх ваших сайтах

ThirstyAffiliates — це плагін WordPress, який допоможе вам у виконанні одного з найболючіших завдань під час проведення кампанії: керування всіма посиланнями на всіх ваших сайтах. І оскільки це плагін, ви можете використовувати панель пошуку на WordPress, щоб знайти будь-яке конкретне посилання.

Найкращі інструменти партнерського маркетингу для створення контенту

Як партнерському маркетологу, на початку для вас буде багато роботи. Окрім налаштування різних систем перед запуском кампанії, вам також потрібно створити багато контенту для вашої аудиторії. Тож у цій сфері вам знадобиться вся можлива допомога. Зрештою, контент – це те, що спонукатиме вашу аудиторію до дій. Отже, якщо ви ведете блог, канал YouTube чи сторінку в соціальних мережах, ці інструменти допоможуть вам презентувати своє повідомлення в найкращому світлі.

Grammarly

Ціна: Безкоштовно до $15 на місяць

Основні особливості:

Перевірка граматики та синтаксису робить ваш контент більш професійним

робить ваш контент більш професійним Перевірка в режимі реального часу дозволяє негайно виправляти помилки

дозволяє негайно виправляти помилки Просте завантаження для перегляду попередньо створених файлів

З Grammarly чітко надіслати повідомлення буде не так складно. Таким чином ви зможете зосередитися на контенті, а не придиратися до кожного написаного слова. Ви також можете встановити цілі, щоб пропозиції відповідали вашій аудиторії та платформі.

Frase.IO

Ціна: Від $12.66 на місяць

Основні особливості:

Короткі матеріали, створені ШІ , дають вам свіжі ідеї

, дають вам свіжі ідеї Дослідження запитань генерує відповідні запитання на основі вашого ключового слова

генерує відповідні запитання на основі вашого ключового слова SEO-оптимізація навколо вашого ключового слова покращує рейтинг сайту

Якщо ви хочете підвищити рейтинг у пошуковій системі та органічний трафік, Frase.IO стане в нагоді. Тут ви побачите ключові слова, які можна ввести для оптимізації контенту. Рейтинг вашого сайту в очах пошукових систем підвищуватиметься залежно від того, наскільки контент оптимізований.

Canva

Ціна: Безкоштовно до $119.99

Основні особливості:

Застосовуйте різні графічні елементи , які можна використовувати для презентацій, зображень і відео

, які можна використовувати для презентацій, зображень і відео Створюйте та конвертуйте відео у .mp4 , щоб ви могли використовувати його з будь-якою метою

, щоб ви могли використовувати його з будь-якою метою Покращуйте тексти та зображення різними ефектами, щоб підвищити їх естетичну цінність

Canva — це платформа для графічного дизайну, яка спрощує створення візуального контенту. Найкраща частина полягає в тому, що ви можете почати безкоштовно. Але якщо ви хочете отримати доступ до всіх функцій, які є на сайті, вам слід, принаймні, перейти на найдешевший тарифний план.

Найкращі інструменти для виявлення та запобігання шахрайству в партнерському маркетингу

Шахрайство поширене скрізь, у тому числі в партнерському маркетингу. Навіть якщо ви не покупець, ви все одно можете стати жертвою шахраїв. Для партнерських маркетологів найпоширенішою формою шахрайства є використання ботів, які клікають на ваші оголошення. Це збільшує ваші витрати на рекламу, не даючи жодних позитивних результатів. Отже, якщо ви плануєте налаштувати кампанію, переконайтеся, що вона перевірена будь-яким із цих маркетингових інструментів. Вони допоможуть захистити вас від виснаження рекламного бюджету на кліки ботів.

Lunio

Ціна: Не розкривається

Основні особливості:

Підтримується 15 платформ , включаючи Meta, LinkedIn і TikTok

, включаючи Meta, LinkedIn і TikTok Запобігання помилковим позитивним результатам , щоб ваша цільова аудиторія зберегла можливість купувати через ваше партнерське посилання

, щоб ваша цільова аудиторія зберегла можливість купувати через ваше партнерське посилання Збереження даних першої сторони про кліки, щоб ви могли переглядати дані та повторно перевіряти, чи не відбулося шахрайство

Lunio автоматизує безпеку за допомогою своїх функцій. З їх допомогою ваші рекламні витрати будуть спрямовані на клієнтів, а не на ботів. Якщо ви наважитеся на покупку, її налаштування займе не більше 5 хвилин.

SHIELD

Ціна: Не розкривається

Основні особливості:

Запобігання шахрайству в реальному часі завжди зберігає ваші рекламні гроші в безпеці

завжди зберігає ваші рекламні гроші в безпеці Вичерпна статистика та аналітика допомагають перевірити якість трафіку, який ви отримуєте з різних каналів

допомагають перевірити якість трафіку, який ви отримуєте з різних каналів Настроювані порогові значення ризику дають вам змогу контролювати те, що буде вважатися шахрайством

Оптимізуйте ефективність своїх рекламних оголошень на основі реальних даних реальних людей, щоб збільшити свої прибутки за допомогою SHIELD. Крім того, що роботи даремно не витрачають ваші рекламні гроші, вони також надають чітку інформацію, щоб ви могли зробити усвідомлений вибір для свого партнерського бізнесу.

Поширені запитання про маркетингові інструменти партнерської програми

Навіщо мені інструменти партнерського маркетингу?

Усі доступні ресурси та інструменти допоможуть вам стати кращим партнерським маркетологом. За допомогою цих інструментів ви можете оптимізувати свою систему, щоб мінімізувати часові та грошові втрати, одночасно максимізуючи потенційні прибутки, які ви отримуєте від маркетингової кампанії.

Чи можу я використовувати декілька інструментів партнерського маркетингу одночасно?

Безумовно! Кожен інструмент має власну мету, і ви можете посилити свій успіх, використовуючи додаткові інструменти у своїй кампанії.

Які інструменти потрібні сьогодні для партнерського маркетингу?

Це залежить від вашого бюджету та чого ви прагнете досягти. Ось наш короткий посібник, який допоможе вам у цьому питанні:

Визначте прогалини у вашому бізнесі. Дізнайтеся, які інструменти заповнять ці прогалини. Оберіть інструмент із найбільшим позитивним ефектом для вашого бізнесу.

Які інструменти партнерського маркетингу є найкращими для блогерів?

Блогери точно отримають користь від допоміжних засобів для створення текстів, таких як Grammarly, Hemingway App і JasperAI. Тим часом такі інструменти SEO, як Frase та Yoast SEO, можуть допомогти підвищити рейтинг сайту та збільшити трафік.

Який тип підтримки клієнтів доступний для інструментів партнерського маркетингу? Це повністю залежатиме від компанії. Багато доступних інструментів матимуть принаймні контактну форму. Інші також можуть запропонувати довідковий центр, де ви зможете спробувати вирішити проблему самостійно.

Які інструменти партнерського маркетингу є найкращими для початківців?

Критерій номер один, на який вам слід звернути увагу, — це простота використання, щоб ви могли негайно інтегрувати інструмент у свою систему. Якщо ви тільки починаєте, безкоштовні або недорогі інструменти підійдуть найкраще. Просто відфільтруйте варіанти за цими критеріями, щоб знайти найкращі інструменти для себе.

Чи можна використовувати безкоштовні інструменти?

Безперечно! Вони дають вам відмінну відправну точку: ви не працюєте в мінус, а оновити підписку можна в будь-який момент.

Висновок: інструменти та ресурси партнерського маркетингу – ваша зброя успіху

Ваше завдання полягає в тому, щоб переконатися, що обрана вами зброя добре підходить для ваших перешкод. Так ви збільшуєте ваші шанси на успіх. Для кожної сфери партнерського маркетингу є ідеальний інструмент. Наступним кроком буде початок реалізації вашої воронки. Досвідчені партнерські маркетологи знають, що широка мережа не обов’язково є найкращим способом збільшення продажів. Головне – донести ваше повідомлення до потрібної аудиторії.

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