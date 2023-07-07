Безпека даних є серйозною проблемою для компаній і споживачів у сучасному цифровому середовищі. Уряди в усьому світі відреагували на це шляхом запровадження суворих правил безпеки, призначених для захисту конфіденційної інформації. І хоча компанії зобов’язані дотримуватися всіх відповідних законів, підприємства, які хочуть продемонструвати свою непохитну відданість безпеці даних, звертаються до сертифікації ISO 27001. Цей всесвітньо визнаний стандарт є яскравим свідченням серйозного ставлення компанії до захисту даних, що забезпечує конкурентну перевагу на ринку, де безпека стає все більш важливою.

Як провідна компанія, яка активно розробляє передові технологічні рішення для рекламодавців і паблішерів, MGID визнає надзвичайну важливість безпеки даних. Для її забезпечення і впевненості наших партнерів ми ініціювали проходження сертифікації за стандартом ISO 27001 і успішно завершили її.

У цій публікації ми розглянемо, що означає сертифікація за стандартом ISO 27001, її значення та переваги для MGID і наших клієнтів.

Що таке сертифікація за стандартом ISO 27001?

ISO, скорочення від International Organization for Standardization, є незалежною неурядовою міжнародною організацією, яка розробляє та публікує стандарти для різних галузей і секторів. ISO 27001 — це всесвітньо визнаний стандарт, орієнтований на системи управління інформаційною безпекою (СУІБ). Він забезпечує основу для створення, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення процесів інформаційної безпеки, забезпечуючи комплексний захист даних і управління ризиками. Лише компанії, які відповідають цим стандартам, можуть отримати сертифікат.

Вимоги до сертифікації ISO 27001

Отримати сертифікат ISO 27001 непросто, оскільки організації повинні відповідати суворим вимогам. Хоча конкретна реалізація залежить від розміру організації, галузі та контексту, основні елементи залишаються незмінними. Деякі з основних вимог включають:

Створення та документування СУІБ : Підприємства повинні визначити сферу застосування СУІБ, ідентифікувати активи, оцінити ризики та запровадити засоби контролю для пом’якшення цих ризиків; усе це має бути чітко задокументовано та доступно для всіх зацікавлених сторін.

: Підприємства повинні визначити сферу застосування СУІБ, ідентифікувати активи, оцінити ризики та запровадити засоби контролю для пом’якшення цих ризиків; усе це має бути чітко задокументовано та доступно для всіх зацікавлених сторін. Запровадження заходів безпеки : Мають бути встановлені надійні засоби контролю, щоб керувати доступом користувачів до конфіденційної інформації та відстежувати його, гарантуючи, що лише авторизований персонал може отримати доступ до даних і змінити їх.

: Мають бути встановлені надійні засоби контролю, щоб керувати доступом користувачів до конфіденційної інформації та відстежувати його, гарантуючи, що лише авторизований персонал може отримати доступ до даних і змінити їх. Проведення регулярної оцінки ризиків : Організації повинні регулярно ретельно оцінювати ризики інформаційної безпеки, щоб виявити нові вразливості та переконатися, що СУІБ може ефективно зменшувати ризики.

: Організації повинні регулярно ретельно оцінювати ризики інформаційної безпеки, щоб виявити нові вразливості та переконатися, що СУІБ може ефективно зменшувати ризики. Наявність плану реагування на інциденти та управління ними : Компанії повинні мати процедури та протоколи для швидкого виявлення та реагування на інциденти безпеки, а також відновлення після них.

: Компанії повинні мати процедури та протоколи для швидкого виявлення та реагування на інциденти безпеки, а також відновлення після них. Проведення інформування та навчання співробітників: Організації повинні інвестувати в програми навчання та інформування, щоб навчити працівників найкращим практикам інформаційної безпеки.

Процес сертифікації ISO 27001

Шлях до сертифікації ISO 27001 — це інтенсивний і суворий процес, який може тривати кілька місяців. Він розділений на два основні етапи – попередня оцінка СУІБ організації та повний аудит СУІБ організації, але в них є кілька кроків. Ось подивіться на процес, який проходять MGID та інші компанії:

Почати процес : Спочатку команда наших партнерів із Sekurno провела початкову оцінку, щоб виявити будь-які прогалини між нашими існуючими заходами безпеки та вимогами ISO 27001.

: Спочатку команда наших партнерів із Sekurno провела початкову оцінку, щоб виявити будь-які прогалини між нашими існуючими заходами безпеки та вимогами ISO 27001. Підготувати документацію : Ми підготували набір документів, які описують нашу СУІБ і відповідають вимогам ISO 27001.

: Ми підготували набір документів, які описують нашу СУІБ і відповідають вимогам ISO 27001. Провести внутрішній аудит : Ми провели внутрішній аудит СУІБ, щоб оцінити його відповідність стандартам, що дозволило нам визначити області, де СУІБ потребує вдосконалення, і усунути невідповідності.

: Ми провели внутрішній аудит СУІБ, щоб оцінити його відповідність стандартам, що дозволило нам визначити області, де СУІБ потребує вдосконалення, і усунути невідповідності. Пройти сертифікаційний аудит : Аудитор з органу сертифікації переглянув нашу документацію, опитав ключовий персонал та прослідкував за нашими операціями, щоб визначити, чи відповідаємо ми вимогам.

: Аудитор з органу сертифікації переглянув нашу документацію, опитав ключовий персонал та прослідкував за нашими операціями, щоб визначити, чи відповідаємо ми вимогам. Отримати сертифікату: Під час нашого аудиту було встановлено, що ми відповідаємо вимогам, і ми отримали сертифікат ISO 27001.

Переваги сертифікації ISO 27001, або Чому сертифікація ISO 27001 важлива?

Активно проходячи сертифікацію ISO, організації можуть продемонструвати відданість найкращим галузевим практикам, забезпечити конфіденційність, цілісність і доступність своїх інформаційних активів і зарекомендувати себе як лідери в галузі безпеки даних. Додаткові переваги отримання сертифікату ISO 27001 включають:

Довіра клієнтів : Сертифікація ISO є потужним показником того, що організація надає пріоритет безпеці та конфіденційності своїх даних. Це вселяє довіру до послуг і забезпечує клієнтам спокій.

: Сертифікація ISO є потужним показником того, що організація надає пріоритет безпеці та конфіденційності своїх даних. Це вселяє довіру до послуг і забезпечує клієнтам спокій. Зниження ризику витоку даних : Враховуючи, що глобальні атаки зросли на 28% у третьому кварталі 2022 року порівняно з тим самим періодом 2021 року, ми вживаємо будь-які заходи, які зміцнюють нашу позицію безпеки. Стандарт вимагає від організацій впровадження заходів безпеки, таких як контроль доступу, шифрування та реагування на інциденти, що зменшує ймовірність стати жертвою.

: Враховуючи, що глобальні атаки зросли на 28% у третьому кварталі 2022 року порівняно з тим самим періодом 2021 року, ми вживаємо будь-які заходи, які зміцнюють нашу позицію безпеки. Стандарт вимагає від організацій впровадження заходів безпеки, таких як контроль доступу, шифрування та реагування на інциденти, що зменшує ймовірність стати жертвою. Операційна ефективність і економія коштів : Стандарти ISO сприяють передовій практиці та ефективності систем управління, процесів і екологічної стійкості. Запроваджуючи ці стандарти, компанії оптимізують роботу, зменшують ризики та досягають довгострокової економії витрат.

: Стандарти ISO сприяють передовій практиці та ефективності систем управління, процесів і екологічної стійкості. Запроваджуючи ці стандарти, компанії оптимізують роботу, зменшують ризики та досягають довгострокової економії витрат. Конкурентна перевага та диференціація: Хоча кожна організація може подати заявку на сертифікацію ISO 27001, багато хто вирішує не робити додаткових кроків і не нести додаткових витрат. Коли бізнес виділяється в позитивному ключі, це зміцнює відносини з поточними клієнтами, допомагає залучати нових клієнтів і збільшує частку ринку.

Що означає сертифікація ISO 27001 для клієнтів MGID?

У MGID сертифікація ISO 27001 означає відчутні переваги для наших клієнтів. Завдяки цій сертифікації ми можемо надати такі гарантії:

Захист інформації в усіх формах: Ми прагнемо захищати інформацію в усіх її формах, включно з даними, якими обмінюються наші клієнти. Сертифікація ISO 27001 гарантує, що наші надійні заходи безпеки поширюються на всю нашу організацію.

Підвищена стійкість до кібератак: За допомогою ISO 27001 ми зміцнили наш захист від нових кіберзагроз, а наші комплексні заходи безпеки та протоколи реагування на інциденти дозволяють нам зменшити ризики та мінімізувати вплив потенційних атак.

Захист для всієї організації: Наша сертифікація охоплює технологічні рішення, політики та процедури, що регулюють діяльність працівників, забезпечуючи цілісний підхід до безпеки даних у всій нашій організації.

Реагування на нові загрози безпеці: Дотримуючись стандартів ISO, ми прагнемо постійно адаптувати наші заходи безпеки для усунення нових загроз і гарантувати, що інструменти безпеки, у які ми інвестуємо, забезпечують найвищий рівень захисту.

Щоб забезпечити нашу сертифікацію, ми запровадили або покращили спеціальні політики, які контролюють широкий спектр процесів, зокрема:

Політика прийнятного використання

Політика документообігу

Політика безпеки персоналу

Політика класифікації інформації

Політика керування доступом користувачів

Ці політики полегшують процеси контролю якості, інспекції, тестування та моніторингу, забезпечуючи постійну відповідність наших послуг визначеним вимогам. Як компанія, сертифікована ISO, ми можемо захистити наших клієнтів від потенційних проблем і продемонструвати нашу здатність задовольняти потреби клієнтів, покращувати досвід наших клієнтів і постійно вдосконалювати наші послуги.

Хоча процес сертифікації за стандартом ISO 27001 був серйозним завданням, наша команда безпеки з Sekurno активно допомагала нам підготуватися до процесу сертифікації та пройти її. Ми продовжуємо співпрацювати з ними, щоб гарантувати захист даних і загальну безпеку нашої цифрової інфраструктури.

Захист майбутнього з MGID

Успішне досягнення MGID сертифікації ISO 27001 підкреслює нашу непохитну відданість безпеці даних. На додаток до вимог, які ми вже виконали, ми постійно вдосконалюємо та зміцнюємо нашу систему управління безпекою інформації та впроваджуємо нові політики та стандарти для вдосконалення нашого управління безпекою. У світі, що стає все більш цифровим, захист цінних даних наших клієнтів завжди буде нашим головним пріоритетом.