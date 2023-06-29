У мінливому цифровому середовищі паблішерам, які прагнуть збільшити свою онлайн-присутність і охопити ширшу аудиторію, просто необхідний добре оптимізований сайт. Окрім традиційних практик пошукової оптимізації (SEO), важливо звертати увагу на нові платформи, такі як Google Discover.
Google Discover став цінним джерелом трафіку для багатьох сайтів. Цей сервіс надає користувачам рекомендації контенту на основі їхніх інтересів та історії пошуку. Щоб скористатися цією платформою на повну, паблішери мають перевірити, щоб їхній сайт відповідав технічним вимогам і найкращим практикам Google.
У цій статті ми подамо вичерпний контрольний список, який допоможе паблішерам покращити технічну сторону свого сайту й оптимізувати його для Google Discover. Дотримуючись цих вказівок, паблішери зможуть покращити шанси з'явитися на Google Discover і залучити великі обсяги органічного трафіку на свій сайт. Отже, розгляньмо, як розкрити потенціал вашого сайту.
Готові? Прокрутіть донизу, щоб почати читати!
Зміст
Клацніть на будь-який розділ, щоб перейти до нього.
Розділ 1
Що таке технічна сторона сайту?
Коли ми говоримо про технічну сторону вебсайту, тут мається на увазі інфраструктура, архітектура і функціонал в основі сайту, завдяки яким він безперебійно й ефективно працює. Це охоплює різні аспекти, такі як швидкість сайту, швидкість реагування на команди на мобільних пристроях, структура сайту, код, конфігурація сервера тощо. Як паблішеру вам необхідно зважати на технічну сторону своїх сайтів, оскільки це безпосередньо впливає на процес користування сайтом, видимість у пошукових сервісах і загальну результативність сайту.
Розділ 2
Універсальний технічний чеклист для паблішерів
Також ви маєте розуміти, що сайт — основа вашої онлайн-присутності. Це не лише платформа для демонстрації вашого контенту, але й важливий інструмент для залучення цільової аудиторії до перегляду та взаємодії. Щоб ваш сайт був оптимізований в контексті швидкості, взаємодії з користувачем і видимості в пошукових сервісів, необхідно проводити регулярні технічні перевірки.
Щоб покращити швидкість роботи сайту, радимо скористатися контрольним списком нижче. Крім того, ми надамо рекомендації, як виправити ключові проблеми, пов'язані з кожним з цих аспектів.
|#
|Технічний пункт
|1
|Технічні дублікати сторінок
|2
|Аналіз швидкості завантаження сторінки
|3
|Генерування Alt і Title для зображень на сайті
|4
|Розбивка на сторінки
|5
|Оптимізація заголовків H1-H6
|6
|Micro Markup Open Graph
1. Технічні дублікати сторінок
Технічні дублікати – це сторінки з однаковим вмістом, але різними URL-адресами. Наявність таких сторінок захаращує результати пошуку та заважає Google показувати користувачам доречні сторінки, які спрямовують трафік на ваш сайт.
1.1. Сервер дозволяє генерувати дублікати сторінок за допомогою index.html або index.php. Ось приклади таких дублікатів:
https://example.com/ — оригінальна сторінка https://example.com/index.html — дублікат або https://example.com/article1/ — оригінальна сторінка https://example.com/index.php/article1/ — дублікат
Рекомендація: Радимо вам налаштувати редирект 301 зі сторінок з index.html або index.php на сторінки без index.html або index.php.
Наприклад, має бути створено редирект 301 зі сторінки https://example.com/tag/covid/index.html на https://example.com/tag/covid/.
До відома: Редирект 301 — це постійне перенаправлення, яке сповіщає пошукові системи та браузери про те, що сторінка назавжди переміщена на нове розміщення. Використавши редирект 301, ви забезпечите, що коли хтось перейде на сторінку з «index.html» або «index.php» у посиланні, така людина автоматично перенаправиться на відповідно сторінку без цих елементів.
1.2. В індексі має бути лише одна версія сайту. Якщо у вас є дзеркала з http чи www (або без www), радимо вам налаштувати редирект 301 з усіх дзеркал на канонічну версію домену.
Наприклад, має бути створено редирект 301 з доменних імен https://www.example.com/ та http://example.com/ на доменне ім'я https://example.com/. Таким чином, такі сторінки, як http://www.example.com/tag/covid, будуть переспрямовуватися на канонічну версію https://example.com/tag/covid.
До відома: Канонічною версією домену вважається бажана чи офіційна версія URL сайту. Використання такої версії допомагає запобігти проблемам із повторюваним контентом, які можуть виникнути через те, що кілька версій однієї вебсторінки доступні через різні URL-адреси, і вказує, які URL-адреси слід індексувати пошуковим системам.
1.3. Вебсторінки, які відображають результати пошуку на вебсайті, не повинні індексуватися пошуковими системами. Такі сторінки зазвичай включають динамічний контент, згенерований на основі запитів користувачів, і не вважаються цінним чи релевантним контентом для користувачів пошукових систем.
Приклади таких сторінок: https://example.com/search/?keyword=test&sortfield=pubdate https://example.com?s=test
Рекомендація: налаштуйте метатег
meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ на сторінках результатів пошуку.
1.4. Повинна бути лише одна канонічна версія URL-адрес. Якщо ваші канонічні сторінки працюють без скісної риски (/) в кінці URL-адреси, тоді адреси зі скісною рискою мають переспрямовуватися на канонічну версію.
Серверу не можна дозволяти одночасно генерувати сторінки зі скісною рискою та без неї в кінці URL-адреси (те саме стосується сторінок із кількома скісними рисками).
Наприклад: https://example.com/tag/covid/page/2 — оригінальна сторінка https://example.com/tag/covid/page/2/ — дублікат або https://example.com/blog/article1 — оригінальна сторінка https://example.com/blog/article1/////// — дублікат https://example.com/blog/////article1/////// — дублікат
Рекомендація: Налаштуйте редирект 301 з повторюваних сторінок із кількома скісними рисками в URL-адресі на подібні сторінки без таких рисок. Однак, якщо ваші канонічні сторінки містять скісну риску (/) в кінці URL-адреси, потрібно зробити навпаки — тобто налаштувати генерацію редиректу 301 зі сторінок-дублікатів без скісної риски на канонічні сторінки, які містять скісну риску в кінці URL-адреси.
1.5. Сервер не повинен генерувати сторінки з великими літерами.
Приклади таких сторінок: https://example.com/tag/covid/ — оригінальна сторінка https://example.com/tag/Covid/ — дублікат https://example.com/tag/COVID/ — дублікат
Рекомендація: налаштуйте редирект 301 зі сторінок-дублікатів, де принаймні один символ в URL-адресі написаний ВЕРХНІМ регістром, на ті самі сторінки сайту, де всі символи в URL-адресі написані в нижньому регістрі. На всіх сторінках сайту замініть URL-адреси посилань з ВЕЛИКИМИ літерами на ті самі сторінки з маленькими літерами.
Важливо: це правило не поширюється на посилання з тегами UTM. Рекомендовано використовувати цей плагін.
1.6. На сторінках із розбивкою на посторінковий перегляд, посилання на першу сторінку не повинно генерувати технічний дублікат.
Рекомендація: замініть усі сторінки з розбивкою з посиланням на «/page/1/» на схожі сторінки без «/page/1/» в URL-адресі. Крім того, необхідно налаштувати редирект 301 зі сторінок з «/page/1/» на такі самі без «/page/1/».
Наприклад, коли на сторінці https://example.com/tag/pd/page/2/ користувач натискає стрілку назад або цифру «1» (переходить на першу сторінку), потрібно, щоб сайт переходив на https://example.com/tag/pd/. Крім того, потрібно налаштувати редирект 301 з https://example.com/tag/pd/page/1/ на https://example.com/tag/pd/. Це допомагає консолідувати індексування та ранжування контенту в рамках канонічної адреси та уникнути потенційних проблем з дублюванням контенту.
1.7. Усі фільтри мають бути закриті для індексації.
Наприклад: https://www.example.com/moda/?filter_by=popular https://www.example.com/moda/?filter_by=featured https://www.example.com/moda/?filter_by=popular7 https://www.example.com/moda/?filter_by=review_high https://www.example.com/moda/?filter_by=random_posts
Рекомендація: налаштуйте метатег
meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ на всіх сторінках з фільтром.
1.8. Сторінки з UTM-тегами повинні бути закриті для індексації.
Приклади таких сторінок: https://www.example.com/article/1539124?utm_source=1539124&utm_medium=conte&utm_campaign=main
Рекомендація: налаштуйте метатег
meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ на сторінках, які використовують URL-маску «utm_source=». Також рекомендується замінити всі посилання з тегами UTM на сайті URL-адресами без тегів UTM, якщо для цього немає особливої причини.
2. Аналіз швидкості завантаження сторінки
Швидкість завантаження сторінки — важливий чинник ранжування, оскільки вона безпосередньо впливає на зручність користування сайтом. Повільне завантаження сторінок може роздратувати відвідувачів і спонукати їх частіше закрити сторінку ще до завантаження. Крім того, пошукові системи, такі як Google, сприймають швидкість завантаження як один з факторів ранжування. Вебсайти, які завантажуються швидше, мають вищі шанси відображатися вище в результатах пошуку.
Щоб збільшити швидкість завантаження веб-сайту, ми радимо застосувати всі рекомендації, зазначені в цьому звіті. Введіть будь-яку URL-адресу статті та перегляньте рекомендації щодо покращення швидкості завантаження сторінки.
3. Генерування Alt і Title для зображень на сайті
Пошукові системи не можуть інтерпретувати безпосередньо самі зображення. Надавши описовий альтернативний текст, ви допомагаєте пошуковим системам зрозуміти зміст і контекст зображень на вашому сайті. Це може покращити видимість вашого сайту та посприяти пошуковій оптимізації загалом.
Крім того, пошукові системи можуть використовувати альтернативний текст для індексування та класифікації зображень, дозволяючи їм відображатися в релевантних результатах пошуку зображень. Це дасть вашому сайту змогу отримати додатковий трафік з Google Image Search.
Потрібно зробити Alt/Title зображень на вашому сайті унікальними відносно інших сайтів.
Рекомендація: налаштуйте створення Alt/Title за допомогою наступного шаблону.
Якщо в адміністративній панелі (CMS) є опис заголовка для зображення:
Зображення № 1
Alt: опис поточного зображення | Назва вебсайту або домену
Title: опис поточного зображення | Назва вебсайту або домену
Якщо в адміністративній панелі (CMS) НЕМАЄ опису заголовка для зображення:
Зображення № 1
Alt: назва статті | Назва вебсайту або домену
Title: назва статті | Назва вебсайту або домену
Зображення № 2
Alt: назва статті № 2 | Назва вебсайту або домену
Title: назва статті № 2 | Назва вебсайту або домену
4. Розбивка на сторінки
З точки зору технічної оптимізації сайту, розбивка на сторінки — це практика ділити контент чи велику кількість елементів на окремі сторінки. Розбивка на сторінки зазвичай використовується для блогів, переліків товарів, результатів пошуку та інших видів контенту, які було б важко представити на одній сторінці.
Приклади розбивки на сторінки: https://example.com/tag/covid/page/2/ https://example.com/article1?page=2
Розбивка на сторінки потрібна для кращого перегляду сайту та для підвищення ваги посилань.
Рекомендація: додайте посилання на розбивку на сторінки на головній сторінці та на сторінках категорій/тегів між останньою статтею та футером.
Також рекомендується налаштувати метатег
meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ для розбивки. Таким чином ви вказуєте роботам пошукових систем, що потрібно переходити на посилання на сторінки, але не індексувати кожну окрему сторінку в серії сторінок з розбивкою.
Використовуючи цей метатег, ви не даєте пошуковим сервісам марнувати ресурси, індексуючи численні подібні сторінки, але при цьому все одно дозволяєте їм шукати потрібний контент на сайті.
5. Оптимізація заголовків H1-H6
Заголовки H1-H6 допомагають пошуковим системам зрозуміти, про що йдеться на сторінці. Рекомендується використовувати заголовки в ієрархічній, логічній послідовності та перевіряти, щоб заголовки кожного рівня належним чином містилися в заголовках вищого рівня. Це допомагає як пошуковим системам, так і користувачам краще орієнтуватися та сприймати контент.
До відома: Заголовки H1-H6 — це елементи HTML, які використовуються для структурування та організації контенту на вебсторінках. Буква «H» означає заголовок, а цифри від 1 до 6 представляють різні рівні заголовків, де H1 — це найвищий і найважливіший рівень заголовка, а H6 — найнижчий і найменш важливий рівень заголовка.
Для технічної оптимізації сайту зверніть увагу на такі практики:
5.1. На головній сторінці видаліть усі теги H1-H6 (змініть на простий текст
з категорій і назв статей, крім одного H1 — назви сайту. Якщо для назви веб-сайту немає H1, його потрібно додати.
5.2. На сторінках категорій/тегів видаліть усі теги H2-H6 (змініть на звичайний текст
без візуальних змін). Залиште лише один тег H1 із назвою категорії/тегу.
5.3. На сторінках контенту/статей/новин видаліть усі теги H2-H6 (змініть на простий текст
без візуальних змін), за винятком заголовків і підзаголовків у тексті публікації.
6. Micro Markup Open Graph
Micro Markup Open Graph — це реалізація структурованих даних за допомогою протоколу Open Graph для надання додаткового контексту та інформації про вебсторінки. Протокол Open Graph — це набір тегів, які власники сайтів можуть додати до свого HTML-коду, щоб контролювати, як показується їхній контент, коли ним діляться на платформах соціальних мереж та інших вебсайтах.
Як правило, коли посилання публікується в соціальних мережах, платформа намагається створити попередній перегляд контенту, яким поділилися, витягуючи інформацію з вебсторінки — таку як заголовок, опис і зображення. Однак без конкретних інструкцій згенероване прев'ю може некоректно відображати зміст сайту, що веде до менш привабливого та менш інформативного попереднього перегляду.
Використовуючи теги Micro Markup Open Graph, власники вебсайтів можуть надавати чіткі інструкції платформам соцмереж щодо того, як їхній контент має відображатися під час спільного використання. Це забезпечує більш візуально привабливий і цікавий попередній перегляд із правильно відформатованим заголовком, лаконічним описом і доречним зображенням.
Під час впровадження Micro Markup Open Graph рекомендується включити логотип вебсайту в мікродані для головної сторінки та категорій. Логотип, який додається до мікроданих, повинен мати мінімальну роздільну здатність 1200x630 пікселів.
Наприклад:
Розділ 3
Що таке Google Discover?
Google Discover — це персоналізована платформа пошуку контенту від Google. У ній користувачі отримують налаштовану стрічку статей, новин, відео та іншого онлайн-контенту на основі їхніх зацікавлень і вподобань. Вона доступна через додаток Google на мобільних пристроях і на домашній сторінці Google для комп'ютерів.
Одна з ключових особливостей Google Discover — здатність платформи адаптуватися та вчитися на взаємодії з користувачами. Вона враховує відгуки користувачів про наданий, дозволяючи їм налаштовувати свої вподобання та вказувати, вони хочуть більше чи менше бачити певні теми.
Розділ 4
Google Discover: практичні поради для паблішерів
Як і соціальні мережі (особливо Facebook) і SEO, Google Discover стає все більш важливим джерелом трафіку для паблішерів.
Так само як це відбувається у соцмережах і пошукових сервісах, алгоритм адаптується під інтереси й побажання користувача, як для нього самого (щоб спонукати до частішого використання сервісу), так і для зацікавлених у рекламі сторін (щоб стимулювати монетизацію).
Для паблішерів і власників сайтів розміщення контенту на Google Discover може стати цінною можливістю охопити ширшу аудиторію та залучити на свій сайт додатковий трафік. Оптимізуючи свій контент з дотриманням вказівок від Google, паблішери можуть підвищити видимість матеріалів та підвищити шанси на те, що вони потраплять у персоналізовану стрічку від Google Discover.
|#
|Технічний пункт
|1
|Історія додатків і вебпошуку
|2
|Швидкий дизайн, зручний для мобільних пристроїв
|3
|Оптимізовані зображення
|4
|Захопливі заголовки
|5
|E-A-T
|6
|Групування авторів за сферою експертизи
|7
|Метадані Open Graph
|8
|Контент для Discover в окремій теці в URL
1. Історія додатків і вебпошуку
Google використовує неявну та явну інформацію з пристроїв та інших продуктів Google — від налаштувань інтересів, до історії пошуку, інформації в інтернеті та додатках, контактної інформації, особистих результатів, історії місцезнаходжень і налаштувань. Це все входить у категорію «Історія додатків і вебпошуку» в Google.
Неявна інформація стосується даних, які Google збирає на основі дій, поведінки та вподобань користувача на різних платформах і сервісах. Сюди належать такі дані як історія пошуку, поведінка під час вебперегляду, взаємодія з продуктами Google (пошуком Google, Google-картами, YouTube тощо) та інші неявні сигнали про вподобання та зацікавлення користувача.
Явна інформація стосується даних, які користувачі надають безпосередньо Google, як-от їхні безпосередні інтереси, вподобання та налаштування. До неї можуть належати вибрані користувачем теми чи категорії інтересів, мовні вподобання, налаштування локації та інша інформація від користувача, яка допомагає Google зрозуміти його чи її вподобання.
Google Discover також враховує інформацію з пристрою користувача, таку як тип пристрою, операційна система, налаштування мови та інші необхідні дані пристрою. Ця інформація допомагає Google адаптувати рекомендації контенту до можливостей пристрою користувача.
За допомогою Discover користувачі отримують персоналізовані оновлення щодо своїх інтересів (наприклад, про улюблену спортивну команду чи з сайту новин, який вони читають) через серію точок дотику (додаток, пристрій Android, браузер, домашня сторінка пошуку, екран -1 тощо).
2. Швидкий дизайн, зручний для мобільних пристроїв
Гугл надає перевагу швидким сайтам, дизайн яких підходить для мобільного перегляду.
Хороший спосіб збільшити швидкість завантаження — створити версії AMP для всіх ваших статей. Для цього вам потрібно буде створити окремі HTML-сторінки, які відповідають специфікаціям і вказівкам, встановленим фреймворком AMP. Ці сторінки зазвичай мають спрощену структуру, обмежені стилі CSS, а на перше місце в них ставиться обмежене використання ресурсів. Крім того, використовуючи AMP, ви гарантуєте, що ваш контент оптимізовано для мобільних пристроїв, оскільки тут враховуються такі фактори, як адаптивний дизайн, зручні для мобільних пристроїв макети та ефективне використання мережевих ресурсів.
Якщо ви не хочете використовувати на своєму сайті AMP (через нижчу монетизацію), можете перевірити будь-яку URL-адресу вашого сайту на сервісі Google PageSpeed, щоб подивитися, як саме ви можете підвищити швидкість завантаження сторінки. Радимо особливо звернути увагу на Core Web Vitals.
До відома: AMP (Accelerated Mobile Pages) — це платформа з відкритим вихідним кодом, розроблена Google для створення спрощеного та легкого формату для мобільних вебсторінок. У фокусі цих сторінок — швидша та зручніша взаємодія з користувачем коштом зменшення часу завантаження сторінки та оптимізації її роботи.
3. Оптимізовані зображення
Основне зображення вашого контенту — один з найперших моментів, які привернуть увагу користувача, коли він чи вона скролить у пошуках цікавого контенту.
Google рекомендує використовувати більші зображення з мінімальною шириною 1200 пікселів і ввімкнути «великий» попередній перегляд зображень за допомогою метатегу max-image-preview — або ж розглянути варіант використання на вашому сайті AMP. За можливості використовуйте оригінальні зображення, яких ніде більше нема, крім вашого сайту. Пропишіть для зображень описові заголовки з ключовими словами, а також альтернативний текст.
До відома: Max-image-preview — це метатег robots, який можна включити в HTML-код своїх вебсторінок. Налаштувавши значення «великий» («large»), ви даєте пошуковим системам, зокрема й Google, знати, що вони можуть показувати більші зображення в попередньому перегляді вашого контенту. Це потенційно може підвищити видимість і привабливість вашого контенту в результатах пошуку та на таких платформах, як Google Discover.
Ваше зображення має виділятися, але все ж бути доречним. Використовуйте якісні зображення, що привертають увагу. Пам'ятайте, що хоча зображення можуть посприяти видимості та цікавості вашого контенту в Google Discover, вони мають використовуватися так, щоб відповідати процесу користування сайту загалом і контексту матеріалу, в яких вони використовуються. Не використовуйте зображення суто для краси або ж такі, що плутають користувача та не відповідають змісту матеріалу.
Звичайно, це стосується і відео.
4. Захопливі заголовки
Заголовок — перший елемент, який бачать користувачі, коли переглядають контент у стрічці Google Discover. Це ключовий фактор, щоб привернути їхню увагу та спонукати їх до подальшої взаємодії з контентом. Привабливий та інформативний заголовок збільшує ймовірність того, що користувачі перейдуть до вашого матеріалу, що забезпечує трафік на ваш сайт.
Крім того, Google Discover використовує алгоритми для персоналізації рекомендацій контенту на основі вподобань та інтересів користувачів. Заголовки виконують важливу роль, демонструючи актуальність і тему контенту і користувачам, і пошуковим системам. За допомогою зрозумілих описових заголовків, які точно відповідають контенту матеріалу, ви підвищуєте шанси, що вашу публікацію побачать під час пошуку, і що вона з'явиться в Google Discover.
Ось кілька ключових порад від нас, які допоможуть створити ефективні заголовки.
- Списки: використовуйте формулювання на зразок: «15 причин, чому…», «10 речей, які варто купити…», «10 автомобілів, які…», «Ці 5 речей…»;
- Інтрига: Використовуйте трохи загадкові заголовки, відповідь на які міститься в матеріалі: «Цей сумний момент, коли...», «Фани не змогли це витримати», «І ось чому»;
- Емоційно заряджений контент: Використовуйте контент, заряджений на емоції, як-от шлюби, розлучення та міжособистісні драми;
- Запитання: Ставте в заголовках актуальні запитання, що заінтригують користувача (і дайте відповідь у публікації);
- Своєчасність: Виділяйте актуальні новини чи термінову інформацію.
Також пам’ятайте, що Google Discover зазвичай відображає коротші заголовки, тому важливо, щоб ваші були чіткими й лаконічними. Спробуйте вписатися в 40-60 символів, щоб заголовки точно було повністю видно і вони могли якнайкраще зіграти свою роль.
5. E-A-T
E-A-T означає Експертиза, авторитетність, надійність (Expertise, Authotaritiveness, Trustworthiness).
E-A-T — це одна з багатьох інструкцій, які використовує Google, щоб визначити, чи є контент цінним для читачів і чи варто надавати йому високий рейтинг.
Під час оцінки якості система Google звертає увагу на:
- Експертизу автора контенту.
- Авторитетність автора контенту, самого контенту та сайту, на якому це розміщено.
- Надійність автора контенту, самого контенту та сайту, на якому це розміщено.
Чому важливо дотримуватися цих вказівок? Якщо вебсайт їх дотримується, він показує, що прагне надавати точну, надійну та цінну інформацію. Це зміцнює довіру з боку користувачів, оскільки якщо сайт послідовно забезпечує якісний, надійний контент, вони з більшою ймовірністю будуть з ним взаємодіяти та повторно на нього заходити. А оскільки пошукові системи, такі як Google, ставлять на перше місце задоволеність користувачів і прагнуть показувати в результатах пошуку найбільш доречний і надійний контент, вони значно частіше сприймають сайти, що відповідають критеріям E-A-T, як надійні джерела інформації та покращують їхнє місце у видачі результатів пошуку та видимість.
6. Групування авторів за сферою експертизи
Якщо журналіст чи автор публікує статті про автомобілі і раптом починає писати про здорове харчування, у такої статті менше шансів потрапити в Google Discover. Оцінювання якості Google сприйматиме, що цей автор не має експертизи й авторитетності з теми здорового харчування.
Видаліть у коді посилання на всіх інших авторів, щоб не ввести Google в оману, і обов’язково позначайте авторів тегом Open Graph. Використовуючи теги Open Graph для позначення авторів, ви надаєте Google Discover чітку інформацію про осіб, відповідальних за створення контенту. Це допомагає встановити авторство та віддає належне експертам.
Коли автори класифікуються на основі конкретних сфер експертизи, це показує рівень спеціалізації й авторитетність у цих темах. Це допоможе показувати ваш контент користувачам, які в ньому дійсно зацікавлені, і підвищить його шанси з'явитися у стрічці Discover.
7. Метадані Open Graph
Метадані Open Graph, також відомі як теги Open Graph або теги OG, — це набір елементів розмітки, які дозволяють вебмайстрам контролювати, як їхній контент відображається, коли ним діляться в соцмережах. Однак не всі знають, що окрім соціальних мереж метадані Open Graph також відіграють важливу роль в оптимізації вмісту для Google Discover.
В контексті Google Discover добре оптимізовані метадані Open Graph можуть впливати на те, як ваш контент буде представлено у стрічці Discover. Google може показати частину контенту за допомогою тегів og:title, og:image і og:description для картки попереднього перегляду, а також використовувати цю інформацію для визначення актуальності контенту й того, наскільки він підходить для рекомендацій того чи іншого користувача.
Додавши метадані Open Graph до HTML-коду свого сайту, ви надаєте Google Discover структуровані дані, які допомагають зрозуміти контекст і візуальне відображення вашого контенту. Це допоможе підвищити видимість матеріалів у Google Discover і підвищить ймовірність, що ваш контент порекомендують користувачам, яким він може бути цікавий.
8. Контент для Discover в окремій теці в URL
Є кілька причин, чому рекомендується зберігати контент для Google Discover в окремій теці в URL-структурі вашого сайту.
- Організаційна структура: відокремлюючи контент для Discover в окрему теку, наприклад «/discover» або «/recommendations», ви створюєте зрозумілий, чіткий розділ для цього контенту. Це допомагає організувати контент і полегшує користування сайтом і розуміння його структури як для користувачів, так і для пошукових систем.
- Цільова оптимізація: наявність окремої теки дозволяє спеціально оптимізувати контент у ній для Google Discover. Можна зосередитися на включенні актуальних ключових слів, створенні привабливих заголовків та описів, а також використанні правильних метаданих, щоб підвищити видимість і привабливість вашого контенту у стрічці Discover.
- Технічний контроль: винесення контенту Discover у спеціальну теку дає вам більше можливостей керувати цим контентом і його технічними аспектами. Ви можете застосувати спеціальні правила кешування, різні заходи безпеки або унікальну оптимізацію швидкості, адаптовану спеціально до контенту, призначеного для Google Discover. Це також дозволяє вам окремо відстежувати та аналізувати результативність вашого контенту Discover, щоб краще відстежувати та оцінювати його вплив на результати сайту загалом.
- Відстеження та аналітика: зберігаючи контент для Discover в окремій теці, ви можете легко відстежувати його ефективність і аналізувати його вплив на загальний трафік і залучення користувачів до взаємодії. Ви можете налаштувати спеціальні параметри відстеження або аналітичні теги, щоб спостерігати, як користувачі взаємодіють із вашим контентом для Discover, і вимірювати, наскільки ефективно він стимулює взаємодію користувачів з сайтом і конверсії.
Наприклад: якщо Google може визначити, що всі попередні статті з теки «https://example.com/latest/…» прийнятні для відображення в Discover, він може позначити цю теку як надійну та показувати кожну нову статтю миттєво.
Розділ 5
Висновок
Застосовуючи ці рекомендовані практики, ви зможете покращити не лише технічний бік роботи свого сайту, але і його видимість у Google Discover, що зрештою допоможе вам охопити ширшу аудиторію та залучити більше трафіку на свій сайт.