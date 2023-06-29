Також ви маєте розуміти, що сайт — основа вашої онлайн-присутності. Це не лише платформа для демонстрації вашого контенту, але й важливий інструмент для залучення цільової аудиторії до перегляду та взаємодії. Щоб ваш сайт був оптимізований в контексті швидкості, взаємодії з користувачем і видимості в пошукових сервісів, необхідно проводити регулярні технічні перевірки.

Щоб покращити швидкість роботи сайту, радимо скористатися контрольним списком нижче. Крім того, ми надамо рекомендації, як виправити ключові проблеми, пов'язані з кожним з цих аспектів.

# Технічний пункт 1 Технічні дублікати сторінок 2 Аналіз швидкості завантаження сторінки 3 Генерування Alt і Title для зображень на сайті 4 Розбивка на сторінки 5 Оптимізація заголовків H1-H6 6 Micro Markup Open Graph

1. Технічні дублікати сторінок

Технічні дублікати – це сторінки з однаковим вмістом, але різними URL-адресами. Наявність таких сторінок захаращує результати пошуку та заважає Google показувати користувачам доречні сторінки, які спрямовують трафік на ваш сайт.

1.1. Сервер дозволяє генерувати дублікати сторінок за допомогою index.html або index.php. Ось приклади таких дублікатів:

https://example.com/ — оригінальна сторінка https://example.com/index.html — дублікат або https://example.com/article1/ — оригінальна сторінка https://example.com/index.php/article1/ — дублікат

Рекомендація: Радимо вам налаштувати редирект 301 зі сторінок з index.html або index.php на сторінки без index.html або index.php.

Наприклад, має бути створено редирект 301 зі сторінки https://example.com/tag/covid/index.html на https://example.com/tag/covid/.

До відома: Редирект 301 — це постійне перенаправлення, яке сповіщає пошукові системи та браузери про те, що сторінка назавжди переміщена на нове розміщення. Використавши редирект 301, ви забезпечите, що коли хтось перейде на сторінку з «index.html» або «index.php» у посиланні, така людина автоматично перенаправиться на відповідно сторінку без цих елементів.

1.2. В індексі має бути лише одна версія сайту. Якщо у вас є дзеркала з http чи www (або без www), радимо вам налаштувати редирект 301 з усіх дзеркал на канонічну версію домену.

Наприклад, має бути створено редирект 301 з доменних імен https://www.example.com/ та http://example.com/ на доменне ім'я https://example.com/. Таким чином, такі сторінки, як http://www.example.com/tag/covid, будуть переспрямовуватися на канонічну версію https://example.com/tag/covid.

До відома: Канонічною версією домену вважається бажана чи офіційна версія URL сайту. Використання такої версії допомагає запобігти проблемам із повторюваним контентом, які можуть виникнути через те, що кілька версій однієї вебсторінки доступні через різні URL-адреси, і вказує, які URL-адреси слід індексувати пошуковим системам.

1.3. Вебсторінки, які відображають результати пошуку на вебсайті, не повинні індексуватися пошуковими системами. Такі сторінки зазвичай включають динамічний контент, згенерований на основі запитів користувачів, і не вважаються цінним чи релевантним контентом для користувачів пошукових систем.

Приклади таких сторінок: https://example.com/search/?keyword=test&sortfield=pubdate https://example.com?s=test

Рекомендація: налаштуйте метатег meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ на сторінках результатів пошуку.

1.4. Повинна бути лише одна канонічна версія URL-адрес. Якщо ваші канонічні сторінки працюють без скісної риски (/) в кінці URL-адреси, тоді адреси зі скісною рискою мають переспрямовуватися на канонічну версію.

Серверу не можна дозволяти одночасно генерувати сторінки зі скісною рискою та без неї в кінці URL-адреси (те саме стосується сторінок із кількома скісними рисками).

Наприклад: https://example.com/tag/covid/page/2 — оригінальна сторінка https://example.com/tag/covid/page/2/ — дублікат або https://example.com/blog/article1 — оригінальна сторінка https://example.com/blog/article1/////// — дублікат https://example.com/blog/////article1/////// — дублікат

Рекомендація: Налаштуйте редирект 301 з повторюваних сторінок із кількома скісними рисками в URL-адресі на подібні сторінки без таких рисок. Однак, якщо ваші канонічні сторінки містять скісну риску (/) в кінці URL-адреси, потрібно зробити навпаки — тобто налаштувати генерацію редиректу 301 зі сторінок-дублікатів без скісної риски на канонічні сторінки, які містять скісну риску в кінці URL-адреси.

1.5. Сервер не повинен генерувати сторінки з великими літерами.

Приклади таких сторінок: https://example.com/tag/covid/ — оригінальна сторінка https://example.com/tag/Covid/ — дублікат https://example.com/tag/COVID/ — дублікат

Рекомендація: налаштуйте редирект 301 зі сторінок-дублікатів, де принаймні один символ в URL-адресі написаний ВЕРХНІМ регістром, на ті самі сторінки сайту, де всі символи в URL-адресі написані в нижньому регістрі. На всіх сторінках сайту замініть URL-адреси посилань з ВЕЛИКИМИ літерами на ті самі сторінки з маленькими літерами.

Важливо: це правило не поширюється на посилання з тегами UTM. Рекомендовано використовувати цей плагін.

1.6. На сторінках із розбивкою на посторінковий перегляд, посилання на першу сторінку не повинно генерувати технічний дублікат.

Рекомендація: замініть усі сторінки з розбивкою з посиланням на «/page/1/» на схожі сторінки без «/page/1/» в URL-адресі. Крім того, необхідно налаштувати редирект 301 зі сторінок з «/page/1/» на такі самі без «/page/1/».

Наприклад, коли на сторінці https://example.com/tag/pd/page/2/ користувач натискає стрілку назад або цифру «1» (переходить на першу сторінку), потрібно, щоб сайт переходив на https://example.com/tag/pd/. Крім того, потрібно налаштувати редирект 301 з https://example.com/tag/pd/page/1/ на https://example.com/tag/pd/. Це допомагає консолідувати індексування та ранжування контенту в рамках канонічної адреси та уникнути потенційних проблем з дублюванням контенту.

1.7. Усі фільтри мають бути закриті для індексації.

Наприклад: https://www.example.com/moda/?filter_by=popular https://www.example.com/moda/?filter_by=featured https://www.example.com/moda/?filter_by=popular7 https://www.example.com/moda/?filter_by=review_high https://www.example.com/moda/?filter_by=random_posts

Рекомендація: налаштуйте метатег meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ на всіх сторінках з фільтром.

1.8. Сторінки з UTM-тегами повинні бути закриті для індексації.

Приклади таких сторінок: https://www.example.com/article/1539124?utm_source=1539124&utm_medium=conte&utm_campaign=main

Рекомендація: налаштуйте метатег meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ на сторінках, які використовують URL-маску «utm_source=». Також рекомендується замінити всі посилання з тегами UTM на сайті URL-адресами без тегів UTM, якщо для цього немає особливої причини.

2. Аналіз швидкості завантаження сторінки

Швидкість завантаження сторінки — важливий чинник ранжування, оскільки вона безпосередньо впливає на зручність користування сайтом. Повільне завантаження сторінок може роздратувати відвідувачів і спонукати їх частіше закрити сторінку ще до завантаження. Крім того, пошукові системи, такі як Google, сприймають швидкість завантаження як один з факторів ранжування. Вебсайти, які завантажуються швидше, мають вищі шанси відображатися вище в результатах пошуку.

Щоб збільшити швидкість завантаження веб-сайту, ми радимо застосувати всі рекомендації, зазначені в цьому звіті. Введіть будь-яку URL-адресу статті та перегляньте рекомендації щодо покращення швидкості завантаження сторінки.

3. Генерування Alt і Title для зображень на сайті

Пошукові системи не можуть інтерпретувати безпосередньо самі зображення. Надавши описовий альтернативний текст, ви допомагаєте пошуковим системам зрозуміти зміст і контекст зображень на вашому сайті. Це може покращити видимість вашого сайту та посприяти пошуковій оптимізації загалом.

Крім того, пошукові системи можуть використовувати альтернативний текст для індексування та класифікації зображень, дозволяючи їм відображатися в релевантних результатах пошуку зображень. Це дасть вашому сайту змогу отримати додатковий трафік з Google Image Search.

Потрібно зробити Alt/Title зображень на вашому сайті унікальними відносно інших сайтів.

Рекомендація: налаштуйте створення Alt/Title за допомогою наступного шаблону.

Якщо в адміністративній панелі (CMS) є опис заголовка для зображення:

Зображення № 1

Alt: опис поточного зображення | Назва вебсайту або домену

Title: опис поточного зображення | Назва вебсайту або домену

Якщо в адміністративній панелі (CMS) НЕМАЄ опису заголовка для зображення:

Зображення № 1

Alt: назва статті | Назва вебсайту або домену

Title: назва статті | Назва вебсайту або домену

Зображення № 2

Alt: назва статті № 2 | Назва вебсайту або домену

Title: назва статті № 2 | Назва вебсайту або домену

4. Розбивка на сторінки

З точки зору технічної оптимізації сайту, розбивка на сторінки — це практика ділити контент чи велику кількість елементів на окремі сторінки. Розбивка на сторінки зазвичай використовується для блогів, переліків товарів, результатів пошуку та інших видів контенту, які було б важко представити на одній сторінці.

Приклади розбивки на сторінки: https://example.com/tag/covid/page/2/ https://example.com/article1?page=2

Розбивка на сторінки потрібна для кращого перегляду сайту та для підвищення ваги посилань.

Рекомендація: додайте посилання на розбивку на сторінки на головній сторінці та на сторінках категорій/тегів між останньою статтею та футером.

Також рекомендується налаштувати метатег meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ для розбивки. Таким чином ви вказуєте роботам пошукових систем, що потрібно переходити на посилання на сторінки, але не індексувати кожну окрему сторінку в серії сторінок з розбивкою.

Використовуючи цей метатег, ви не даєте пошуковим сервісам марнувати ресурси, індексуючи численні подібні сторінки, але при цьому все одно дозволяєте їм шукати потрібний контент на сайті.

5. Оптимізація заголовків H1-H6

Заголовки H1-H6 допомагають пошуковим системам зрозуміти, про що йдеться на сторінці. Рекомендується використовувати заголовки в ієрархічній, логічній послідовності та перевіряти, щоб заголовки кожного рівня належним чином містилися в заголовках вищого рівня. Це допомагає як пошуковим системам, так і користувачам краще орієнтуватися та сприймати контент.

До відома: Заголовки H1-H6 — це елементи HTML, які використовуються для структурування та організації контенту на вебсторінках. Буква «H» означає заголовок, а цифри від 1 до 6 представляють різні рівні заголовків, де H1 — це найвищий і найважливіший рівень заголовка, а H6 — найнижчий і найменш важливий рівень заголовка.

Для технічної оптимізації сайту зверніть увагу на такі практики:

5.1. На головній сторінці видаліть усі теги H1-H6 (змініть на простий текст з категорій і назв статей, крім одного H1 — назви сайту. Якщо для назви веб-сайту немає H1, його потрібно додати.

5.2. На сторінках категорій/тегів видаліть усі теги H2-H6 (змініть на звичайний текст без візуальних змін). Залиште лише один тег H1 із назвою категорії/тегу.

5.3. На сторінках контенту/статей/новин видаліть усі теги H2-H6 (змініть на простий текст без візуальних змін), за винятком заголовків і підзаголовків у тексті публікації.

6. Micro Markup Open Graph

Micro Markup Open Graph — це реалізація структурованих даних за допомогою протоколу Open Graph для надання додаткового контексту та інформації про вебсторінки. Протокол Open Graph — це набір тегів, які власники сайтів можуть додати до свого HTML-коду, щоб контролювати, як показується їхній контент, коли ним діляться на платформах соціальних мереж та інших вебсайтах.

Як правило, коли посилання публікується в соціальних мережах, платформа намагається створити попередній перегляд контенту, яким поділилися, витягуючи інформацію з вебсторінки — таку як заголовок, опис і зображення. Однак без конкретних інструкцій згенероване прев'ю може некоректно відображати зміст сайту, що веде до менш привабливого та менш інформативного попереднього перегляду.

Використовуючи теги Micro Markup Open Graph, власники вебсайтів можуть надавати чіткі інструкції платформам соцмереж щодо того, як їхній контент має відображатися під час спільного використання. Це забезпечує більш візуально привабливий і цікавий попередній перегляд із правильно відформатованим заголовком, лаконічним описом і доречним зображенням.

Під час впровадження Micro Markup Open Graph рекомендується включити логотип вебсайту в мікродані для головної сторінки та категорій. Логотип, який додається до мікроданих, повинен мати мінімальну роздільну здатність 1200x630 пікселів.

Наприклад: