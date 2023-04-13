Ви рекламодавець, який шукає нові, ефективніші способи створити привабливі візуальні ефекти, не витрачаючи всі гроші і час? Ви у потрібному місціі! Інтеграція MGID з OpenAI DALL·E 2 дозволяє створювати зображення з текстових підказок.

Усе за лічені секунди! До того ж, це безкоштовно.

Зображення, створені штучним інтелектом, кардинально змінюють правила для брендів, які хочуть покращити свій візуальний контент. Ці зображення мають на 20% вищий рейтинг кліків (CTR), ніж стокові зображення. Вони також захищають вас від порушень авторських прав, оскільки вам не доведеться турбуватися про випадкове використання чиєїсь роботи без дозволу. Створення зображень за допомогою штучного інтелекту — це, безумовно, вихід для рекламодавців у пошуках ефективних креативів, які покращують залучення клієнтів та захищають цілісність бренду.

Наш інструмент для перетворення тексту в зображення може втілити концепції в життя способами, які перевершують людські можливості. Фактично, створені ШІ зображення можуть втілювати багатоваріантні деталі, бачення і навіть всесвіти в одному кадрі. Це означає, що бренди отримують можливість використовувати нашу функцію для створення креативів, які є на 100% унікальними та оригінальними, виділятися серед конкурентів і справляти незабутнє враження на свою аудиторію.

Ми впевнені, що, після ознайомлення з цими перевагами, ви тепер захочете дізнатися більше про доступ до цього ресурсу та використання його можливостей.

Що ж, після того, як наша творча команда ретельно проаналізувала цю функцію під час етапу бета-тестування, ми раді зробити цей революційний інструмент доступним для наших клієнтів на їхніх інформаційних панелях без додаткової плати. Щоб якнайкраще використовувати цю функцію, ми зібрали всі поради від наших творчих екпертів.

Ці відомості допоможуть вам краще зрозуміти мову бота. І, якщо ви скористаєтеся лише однією порадою із цієї статті, ми сподіваємося, що це буде наступна: зображення, створене штучним інтелектом, настільки ж добре, наскільки підказка до нього.

Давайте розбиратися, як розкрити нескінченний потенціал цієї функції.

Зважуйте свої слова. Надавайте чіткі та лаконічні підказки. Чим конкретнішим є ваш опис, тим більша ймовірність, що штучний інтелект відтворить образ, який ви бачите у своїй уяві. Визначте атмосферу. Створюючи підказку, обов’язково опишіть, який стиль зображення ви хочете. Вам потрібно щось реалістичне, абстрактно чи щось середнє? Ось деякі ключові слова, які слід запам’ятати під час створення креативу: реальне життя, портрет, огляд під кутом 45 градусів, риб’яче око, сюрреалістичний, сучасний, старовинний, ретро, фанк-арт, поп-арт, імпресіонізм і мінімалізм. Ці команди допоможуть вам уникнути створення нудних зображень, схожих на стокові, які не отримають багато кліків. Якщо ви не вкажете стиль, ШІ буде брати за основу фотореалізм. Хочете особливих вражень? Спробуйте додати «футуристичний стиль» до своїх підказок. Ви будете здивовані тим, наскільки чудові результати можна отримати! Виберіть правильну палітру кольорів. Кольори є невід’ємною частиною композиції зображення, тому обов’язково вказуйте бажані відтінки для свого креативу. Вкажіть особливості генерації обличчя. Нема сенсу кривити душею, створювати людські обличчя —справа не з простих. Ваша, здавалося б, вичерпна підказка може в кінцевому підсумку призвести до вельми дивних і викривлених результатів. Але не хвилюйтеся, ось інсайдерська хитрість — вказуйте конкретні риси обличчя. Наприклад, використовуйте такі терміни, як симетричне положення очей або рівна білосніжна посмішка. Додайте деталей до своїх страв. Коли справа доходить до візуалізації харчових продуктів, ви можете уникнути пласкості шляхом додавання нюансів. Наприклад, замість того, щоб просто прописати підказку створити яблуко, надайте боту деталі: яблуко з краплями води, яблуко на столі або яблуко у воді. Ці прості деталі гарантують більш цікаві результати. Використовуйте фільтри. Покращуйте свої зображення за допомогою таких фільтрів, як сепія, монохромний, боке, відтінки сірого, ломо та ретро. Експериментуйте з різними образами, щоб знайти той, який найкраще вам підходить. Пограйте з неструктурними описами. Хоча підказки, які описують конкретні об’єкти, можуть бути ефективними, не соромтеся також експериментувати з неструктурними директивами. Наприклад, використовуйте такі підказки, як відчуття ностальгії чи народження часу, і ви будете в захваті від отриманих результатів. Вкажіть бажану якість зображення. Обов’язково вкажіть потрібну якість зображення. У підказках ми часто використовуємо високу роздільну здатність або 4K.

Бонусна порада! Хочете досягти більшого з цією функцією? Створюйте та зберігайте послідовність схожих зображень ШІ та створюйте з них GIF-файли. Потім ці анімації можна використовувати як візуальні елементи рухомої реклами. Немає меж тому, чого ви можете досягти за допомогою цього інструменту!

Дотримуючись цих порад, ви зможете отримати максимальну користь із нашої функції генерації зображень за допомогою ШІ та створювати ефективні креативи. Нам не терпиться побачити, що ви придумаєте — можливості справді захоплюючі. Не згайте нагоди вивести свої рекламні кампанії на новий рівень. Настав час попрощатися зі звичайними стоковими фото і привітати креативи, адаптовані до ваших потреб. Спробуйте цю функцію сьогодні та переконайтеся самі. Ви не будете розчаровані!