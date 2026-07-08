Щоліта, приблизно в липні, чати медіабаєрів буквально вибухають однаковими повідомленнями. Трафік став надто дорогим. Конверсії різко впали. CTR майже зник. І перша реакція? Звинуватити алгоритми рекламної платформи або взагалі призупинити кампанії.

Насправді трафік нікуди не зник — змінилася лише поведінка людей.

Улітку люди вже не сидять у темному офісі перед великим монітором чи двома екранами. Вони проводять час надворі: на пляжі, в черзі на контроль в аеропорту або на галасливій літній терасі. Концентрація уваги майже нульова, а мобільний інтернет працює нестабільно.

Хоча нативна реклама ефективна протягом усього року, влітку є низка помилок, яких краще уникати, якщо ви не хочете, щоб ваша маржа танула на очах. Тож коли влітку дашборд раптом «червоніє», не поспішайте звинувачувати рекламну платформу. Цілком можливо, що причина — у кількох типових сезонних помилках.

Помилка №1. Дизайн для темних офісів (проблема відблисків)

Уявіть медіабаєра, який сидить у добре затіненому офісі з кондиціонером. Він погоджує стильний креатив із темною, майже кінематографічною картинкою на дорогому професійному моніторі. Запускає кампанію і дивується, чому ніхто не клікає.

А тепер згадайте, як користувачі гортають стрічку в липні. Яскраве сонце світить просто в екран телефона, вкритий відбитками пальців. Підсвічування дисплея просто не може конкурувати із сонячним світлом.

Якщо в розпал літа ви використовуєте темне тло або тонкі шрифти, користувачі часто бачать лише темний прямокутник. Вони не ігнорують вашу рекламу навмисно — вони просто її не бачать. Щоб креативи працювали навіть під час літнього скролінгу, їм потрібен максимально високий контраст.

Додайте більше кольору. Використовуйте яскраві, насичені кольори, щоб реклама залишалася помітною навіть за яскравого сонця й невисокої яскравості екрана.

Використовуйте яскраві, насичені кольори, щоб реклама залишалася помітною навіть за яскравого сонця й невисокої яскравості екрана. Виділіть головні елементи. Використовуйте чіткі контури навколо ключових об'єктів, щоб вони не зливалися з фоном.

Використовуйте чіткі контури навколо ключових об'єктів, щоб вони не зливалися з фоном. Використовуйте жирний текст. Відкладіть тонкі витончені шрифти. Натомість обирайте масивну типографіку та додавайте виразні тіні для кращої читабельності.

Якщо не хочете платити за покази, які ніхто не побачить, проведіть простий тест перед запуском кампанії. Вийдіть на вулицю о другій годині дня, зменште яскравість екрана телефона до 50% і відкрийте свій креатив. Ви можете миттєво прочитати текст? Якщо ні — це сигнал, що дизайн варто переробити.

Помилка №2. Використання зимових воронок (пастка зайвої складності)

Узимку користувачі більш терплячі. Коли надворі холодно, люди охочіше проводять час на дивані, читають рекламні статті на 2 000 слів і навіть заповнюють багатосторінкові форми для генерації лідів. Улітку все працює зовсім інакше.

Люди постійно кудись поспішають. Вони гортають стрічку дорогою до автомобіля або поки чекають на своє замовлення в кафе чи барі. Якщо після кліку на вашу нативну рекламу вони потрапляють на важкий прелендинг, який довго завантажується й містить величезні масиви тексту, вони, найімовірніше, одразу закриють сторінку. Одна з найпоширеніших помилок медіабаєрів — залишати складні «зимові» воронки без змін у розпал літа.

Улітку шлях користувача до конверсії має бути максимально простим.

Скоротіть текст щонайменше вдвічі. Якщо ваш лендинг завантажується довше ніж дві секунди через мобільне 3G-з'єднання на переповненому фестивалі, ви просто втрачаєте гроші. Замість довгих експертних матеріалів використовуйте короткі, практичні формати. Наприклад, «3 швидкі поради» замість «Повного посібника».

Використовуйте великі й чіткі кнопки із закликом до дії, на які легко натиснути одним пальцем. Скоротіть форму до мінімуму — достатньо імені та електронної пошти. Решту інформації можна отримати пізніше. Ваше головне завдання — отримати конверсію до того, як користувач покладе телефон назад у кишеню.

Помилка №3. Ставки, орієнтовані на десктоп (зміна поведінки користувачів)

Багато медіабаєрів налаштовують ставки ще в першому кварталі, знаходять оптимальний рівень для десктопного трафіку й залишають кампанії без змін на весь рік. Це серйозна помилка.

Достатньо поглянути на календар. У липні офіси порожніють уже в п'ятницю після обіду. Люди їдуть у відпустки. У сонячні вихідні майже ніхто не сидить за ноутбуком, переглядаючи новинні сайти. У літні місяці обсяг десктопного трафіку різко скорочується, тоді як мобільний, навпаки, стрімко зростає.

Якщо ви об'єднуєте десктопний і мобільний трафік в одній кампанії та використовуєте однакові ставки для всіх пристроїв, алгоритму стає складніше ефективно розподіляти бюджет. У результаті ви або переплачуєте за нечисленні кліки з десктопів, або програєте аукціон на мобільних пристроях, тому що не скоригували ставки.

Саме тому влітку варто розділити кампанії за типами пристроїв.

Проаналізуйте статистику за останні два тижні. У вихідні та вечірні години сміливо знижуйте ставки для десктопного трафіку. Зекономлений бюджет краще перенаправити на мобільні розміщення. Купуйте трафік там, де зараз перебуває ваша аудиторія, а не там, де вона була ще навесні.

Також не забувайте про якість інтернет-з'єднання. Улітку мобільні користувачі часто користуються нестабільним 4G-зв'язком. Якщо ваш лендинг містить відео, варто підвищити ставки для користувачів, підключених до Wi-Fi. Інакше ви ризикуєте платити за кліки тих, хто залишить сторінку ще до того, як відео встигне завантажитися.

Помилка №4. «Сліпі» розміщення в рекламній мережі (ігнорування контексту)

Улітку користувачі взаємодіють із контентом зовсім інакше. Вони перевіряють прогноз погоди, читають місцеві новини про події, шукають поради для подорожей або стежать за спортивними результатами. Навряд чи в цей момент вони занурюються в дослідження B2B-рішень чи читають довгі фінансові звіти.

Якщо ви запускаєте кампанії без урахування контексту й дозволяєте алгоритму показувати рекламу на будь-яких доступних сторінках, бюджет почне танути. Реклама фінансового продукту поруч зі статтею «10 найкращих рецептів для літнього барбекю» створює когнітивний дисонанс. Користувач просто не клікне.

Така реклама виглядає природним продовженням контенту й органічно вписується в досвід користувача, а не перериває його.

У липні недостатньо просто купувати покази — потрібно купувати контекст. Алгоритми MGID аналізують зміст сторінки паблішера й підбирають рекламу відповідно до тематики матеріалу. Наприклад, якщо ви просуваєте туристичну кредитну картку, MGID покаже вашу нативну рекламу під статтею про бюджетні авіаперельоти до Європи.

Тож перестаньте купувати покази навмання. Використовуйте фільтрацію майданчиків, контекстний таргетинг і показуйте рекламу там, де вона відповідає тому, що користувач читає, відпочиваючи біля басейну чи на пляжі. Якщо реклама сприймається як нав'язливе втручання — її проігнорують. Якщо ж вона виглядає як доречна рекомендація — вона отримає клік.

Помилка №5. Паніка та повна зупинка кампаній (коли алгоритм залишається без даних)

Усім знайома ця ситуація. Середина липня, вівторок. Ви відкриваєте рекламний кабінет і бачите, що ROI вже три дні поспіль у мінусі, а CPA удвічі вищий, ніж був у травні. Перша реакція — запанікувати, виділити всі активні кампанії й натиснути велику червону кнопку Pause до самого вересня.

Це одна з найгірших речей, яку можна зробити.

Сучасна нативна реклама працює на основі алгоритмів машинного навчання. Їм потрібен постійний потік даних, щоб розуміти, хто саме клікає по рекламі та здійснює конверсії. Якщо кампанія зупиняється на кілька тижнів, піксель перестає накопичувати нові сигнали, а алгоритм поступово втрачає результати попереднього навчання.

А тепер уявіть, що наприкінці серпня ви знову запускаєте кампанії. Ви не продовжуєте роботу з того місця, де зупинилися. Для рекламної мережі кампанія майже починається заново, і вона знову проходить дорогий етап навчання. У результаті ви витрачаєте бюджет лише для того, щоб навчити систему тому, що вона вже знала ще в червні.

Замість повністю вимикати кампанії, краще контролювати темпи витрат.

Зменште денний бюджет. Якщо кампанія працює неефективно, скоротіть денний ліміт на 50–70%. Нехай вона продовжує працювати хоча б із мінімальними витратами — цього достатньо, щоб алгоритм продовжував навчатися.

Якщо кампанія працює неефективно, скоротіть денний ліміт на 50–70%. Нехай вона продовжує працювати хоча б із мінімальними витратами — цього достатньо, щоб алгоритм продовжував навчатися. Поступово знижуйте ставки. Повільно зменшуйте CPC. Так, ви отримаєте менший обсяг трафіку, але залишитеся в аукціоні.

Повільно зменшуйте CPC. Так, ви отримаєте менший обсяг трафіку, але залишитеся в аукціоні. Оновлюйте креативи. Замість того щоб зупиняти всю групу оголошень, протестуйте кілька нових яскравих креативів із високим контрастом.

Навіть невеликий потік даних кращий, ніж повна його відсутність. Ті медіабаєри, які успішно проходять літній спад, не вимикають кампанії повністю — вони лише грамотно зменшують масштаб.

Висновок: адаптуйтеся або втрачайте бюджет

Літо не вбиває нативну рекламу. Воно лише виявляє недоліки неадаптованих стратегій медіабаїнгу.

Якщо в липні ви використовуєте ті самі складні воронки, темні креативи для десктопів і «сліпі» розміщення, які чудово працювали в лютому, бюджет почне швидко зникати. Трафік нікуди не подівся. Люди й надалі купують товари, встановлюють застосунки та реєструються в сервісах — просто роблять це інакше.

Тому варто враховувати умови, у яких користувач взаємодіє з рекламою. Робіть креативи достатньо яскравими, щоб вони залишалися помітними навіть під сонцем. Спрощуйте шлях до конверсії, щоб сторінки швидко завантажувалися навіть за нестабільного мобільного інтернету. Перерозподіляйте ставки на користь мобільного трафіку. І найголовніше — використовуйте контекстні рекламні мережі, такі як MGID, щоб ваша реклама органічно доповнювала контент, а не сприймалася як нав'язливе переривання.

Не боріться з літніми змінами в поведінці користувачів. Адаптуйте воронки, підтримуйте алгоритм достатньою кількістю даних — і саме ви зможете ефективно купувати мобільний трафік, поки конкуренти панікують і ставлять свої кампанії на паузу.