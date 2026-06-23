За останні кілька років маркетингова екосистема кардинально змінилася. З одного боку, реальні креатори й надалі формують культурні тренди та впливають на вподобання аудиторії. З іншого — синтетичний контент, створений за допомогою ШІ, пройшов шлях від цікавого PR-експерименту до повноцінного інструмента, який можна масштабувати та ефективно використовувати в маркетингу. Сьогодні бренди обирають уже не лише між різними соціальними платформами чи рекламними форматами — вони дедалі частіше вирішують, кому довірити комунікацію з аудиторією: реальним людям чи цифровим персонажам.

Перш ніж розбиратися, як змінюється ринок під впливом віртуальних інфлюенсерів, варто уточнити базові поняття, які досі часто викликають плутанину. Маркетологи нерідко використовують терміни «креатор» та «інфлюенсер» як синоніми, хоча між ними є важлива різниця. Інфлюенсер насамперед будує особистий бренд і довірчі відносини з аудиторією, щоб впливати на її рішення про покупку. Креатор, своєю чергою, зосереджується передусім на створенні самого контенту — якісних відео, фотографій, освітніх матеріалів чи інших творчих продуктів. Розуміння цієї різниці особливо важливе сьогодні, адже ШІ-аватари дедалі активніше намагаються поєднати обидві ролі одночасно.

Економіка віртуальних креаторів

Протягом останнього десятиліття агенції та команди, відповідальні за безпеку бренду, навчилися працювати з непередбачуваністю реальних людей. Креатори можуть вигоріти, пропустити дедлайн, необережно висловитися під час прямого ефіру або раптово опинитися в центрі репутаційного скандалу. На цьому тлі віртуальні персонажі, створені за допомогою ШІ, виглядають значно передбачуванішою альтернативою: вони практично усувають ризики, пов'язані з людським фактором.

Якщо оцінювати економічну складову, стає зрозуміло, чому великі модні бренди, автомобільні компанії та технологічні корпорації дедалі частіше інвестують у ШІ-аватарів. Віртуальних креаторів не потрібно відправляти у відрядження бізнес-класом, вони не вимагають перегляду умов співпраці після успішної кампанії та не відхиляються від затвердженого сценарію. Працюючи з реальними креаторами чи інфлюенсерами, бренди нерідко змушені поступатися частиною творчого контролю. Власний ШІ-аватар, навпаки, забезпечує повний контроль над кожною деталлю комунікації.

Ще одна ключова перевага — масштабованість. Бренд може створити цифрового амбасадора, навчити мовну модель відповідно до корпоративних стандартів і використовувати його на різних ринках одночасно. Один і той самий персонаж може провести стрим японською мовою для аудиторії в Токіо, а вже за годину — ефір португальською для користувачів у Сан-Паулу, зберігаючи незмінний стиль, зовнішній вигляд і тон комунікації. Такий підхід кардинально змінює економіку рекламних кампаній: виробничі обмеження практично зникають. Те, що раніше потребувало тижнів підготовки — бронювання студій, організації зйомок, монтажу та погодження роботи з креаторами, — тепер можна реалізувати за значно коротший час.

Не менш важливим є й питання інтелектуальної власності.

Незалежно від того, чи співпрацює бренд із незалежним креатором, інфлюенсером або світовою знаменитістю, аудиторія насамперед залишається лояльною саме до цієї людини. Коли ж компанія створює або розвиває власного ШІ-амбасадора, вона інвестує у власний цифровий актив. Не потрібно щоразу переглядати контракт, коли кількість підписників аватара зростає до мільйонів. Усі накопичені впізнаваність бренду, довіра аудиторії та маркетингова цінність залишаються у власності компанії.

Незамінна цінність людської автентичності

Попри всі переваги синтетичного контенту, ШІ-аватари мають фундаментальне обмеження — вони не можуть отримати реальний досвід. Вони не здатні відчути алергічну реакцію на новий косметичний засіб, втомитися після тривалого перельоту чи чесно розповісти, який смак має той чи інший продукт. Саме ця відсутність фізичного досвіду окреслює межі можливостей віртуальних інфлюенсерів.

Обираючи між реальними креаторами та ШІ-персонажами, маркетологам варто пам'ятати: довіра аудиторії ґрунтується на спільному людському досвіді. Люди формують емоційний зв'язок із креаторами саме тому, що ті живуть звичайним життям — припускаються помилок, стикаються з труднощами й відкрито діляться власними враженнями. Коли реальний креатор розповідає про несправний гаджет або чесно ділиться негативним досвідом перебування в готелі, така історія викликає набагато більше довіри, ніж будь-який ідеально згенерований сценарій.

Головна перевага реальних креаторів полягає в тому, що вони є частиною культури та повсякденного життя. Вони відчувають локальний контекст, природно реагують на нові тренди й здатні щиро співпереживати своїй аудиторії. Віртуальний аватар може продемонструвати нову дизайнерську куртку, але не зможе достовірно описати, як вона захищає від холодного дощу чи наскільки комфортно її носити щодня.

Саме тому на фінальних етапах воронки продажів, коли рішення про покупку значною мірою залежить від особистого досвіду та довіри, реальні креатори залишаються найціннішим активом для брендів.

Дані говорять самі за себе: залученість проти конверсій

Індустрія вже починає помічати чітку різницю в тому, як аудиторія взаємодіє з реальними та віртуальними креаторами. Аналізуючи їхні показники ефективності, можна побачити цікаву закономірність: вони по-різному впливають на поведінку користувачів і різні етапи воронки продажів.

Сьогодні ШІ-інфлюенсери найкраще працюють на верхньому рівні воронки — коли головне завдання полягає в тому, щоб привернути увагу. Вони часто збирають мільйони підписників і демонструють високі показники взаємодії. Проте значна частина цієї активності зумовлена звичайною цікавістю до самої технології. Користувачі обговорюють, наскільки реалістично виглядає аватар, дискутують про етичні аспекти використання ШІ або просто намагаються зрозуміти, де проходить межа між людиною й алгоритмом. Така взаємодія створює охоплення, але далеко не завжди свідчить про готовність щось купувати.

З реальними креаторами ситуація інша. Хоча вони можуть отримувати менше лайків чи коментарів, їхня аудиторія частіше переходить до цільових дій. Люди не запитують у креатора, чи достатньо реалістично виглядає його шкіра на відео, — їх цікавить, чи справді працює косметичний засіб, який він рекомендує. Саме тому шлях від знайомства з продуктом до покупки стає коротшим: довіра вже сформована.

Для брендів це означає, що оцінювати ефективність кампаній лише за кількістю переглядів чи рівнем залученості вже недостатньо. Набагато важливіше аналізувати окупність рекламних витрат (ROAS) та реальний внесок кампанії в продажі.

ШІ-аватари чудово справляються із завданням швидко забезпечити масштабне охоплення, фактично виконуючи роль високотехнологічних цифрових рекламних носіїв. Але коли кампанія орієнтована на прямі продажі й користувачеві потрібно ухвалити рішення про покупку, рекомендації реальних людей і надалі демонструють кращі результати. Штучний інтелект може ефектно презентувати продукт, але переконати аудиторію, що він дійсно вартий покупки, поки що найкраще вдається саме людині.

Ризики, які варто враховувати

Співпраця з будь-яким креатором пов'язана з ризиками для бренду. Проте характер цих ризиків суттєво відрізняється залежно від того, чи йдеться про реальну людину, чи про цифрового персонажа.

У випадку з реальними креаторами потенційні проблеми добре відомі: це репутаційні скандали, неоднозначні висловлювання, старі публікації, які можуть знову привернути увагу, або інші фактори, пов'язані з особистістю та суспільною реакцією.

Використання ШІ-інфлюенсерів, своєю чергою, створює нові виклики, з якими маркетингові та юридичні команди лише починають працювати.

Ефект «моторошної долини» (Uncanny Valley). Існує психологічна межа, коли цифровий персонаж виглядає майже як людина, але все ще недостатньо природно. Це може викликати у глядачів відчуття дискомфорту або недовіри. Якщо під час прямого ефіру аватар рухається неприродно, синхронізація губ із мовленням працює некоректно чи помітні інші технічні недоліки, увага аудиторії миттєво перемикається з рекламного повідомлення на саму технологію.

Існує психологічна межа, коли цифровий персонаж виглядає майже як людина, але все ще недостатньо природно. Це може викликати у глядачів відчуття дискомфорту або недовіри. Якщо під час прямого ефіру аватар рухається неприродно, синхронізація губ із мовленням працює некоректно чи помітні інші технічні недоліки, увага аудиторії миттєво перемикається з рекламного повідомлення на саму технологію. Регуляторні вимоги та контроль з боку державних органів. У багатьох країнах дедалі активніше впроваджуються правила щодо використання синтетичного контенту. Реалістично створені ШІ-персонажі часто повинні бути чітко позначені як згенеровані штучним інтелектом. Бренди вже не можуть представляти цифрового аватара як реальну людину. Таке маркування робить використання ШІ більш прозорим, але водночас може впливати на рівень довіри аудиторії.

У багатьох країнах дедалі активніше впроваджуються правила щодо використання синтетичного контенту. Реалістично створені ШІ-персонажі часто повинні бути чітко позначені як згенеровані штучним інтелектом. Бренди вже не можуть представляти цифрового аватара як реальну людину. Таке маркування робить використання ШІ більш прозорим, але водночас може впливати на рівень довіри аудиторії. Брак справжньої емпатії. Віртуальні персонажі не здатні по-справжньому реагувати на події, які викликають сильний суспільний резонанс. Якщо під час глобальної кризи реальний креатор може змінити запланований контент і звернутися до аудиторії зі щирою підтримкою, то аналогічне повідомлення від ШІ-аватара нерідко сприймається як неприродне або навіть недоречне. У таких ситуаціях бренди ризикують зіткнутися з негативною реакцією та репутаційними втратами.

Гібридна стратегія для брендів

Найуспішніші маркетингові команди вже не сприймають розвиток ШІ як гру з нульовою сумою, де має перемогти лише одна сторона. Питання більше не в тому, щоб замінити реальних креаторів цифровими аватарами. Натомість важливо використовувати кожен із цих інструментів саме там, де він приносить найбільшу віддачу. Під час планування медіаміксу маркетологам тепер недостатньо обирати лише між креаторами та інфлюенсерами. До цього вибору додалася ще одна змінна: ШІ-персонажі.

Найефективніші кампанії розподіляють ролі між ними залежно від етапу воронки продажів.

Верхній етап воронки: охоплення та локалізація (територія ШІ). Цифрові аватари особливо ефективні для програматик-реклами, масштабних кампаній із підвищення впізнаваності бренду та багатомовної комунікації. Один ШІ-амбасадор може одночасно звертатися до аудиторії десятками мов і діалектів, допомагаючи швидко нарощувати охоплення за значно менших витрат.

Цифрові аватари особливо ефективні для програматик-реклами, масштабних кампаній із підвищення впізнаваності бренду та багатомовної комунікації. Один ШІ-амбасадор може одночасно звертатися до аудиторії десятками мов і діалектів, допомагаючи швидко нарощувати охоплення за значно менших витрат. Нижній етап воронки: конверсії (територія людини). Коли потенційний клієнт уже зацікавився продуктом, вирішальним фактором стає довіра. Саме тут найкраще працюють реальні креатори. Їхні особисті враження, чесні огляди та живий досвід використання продукту створюють соціальне підтвердження, яке допомагає остаточно переконати користувача зробити покупку.

Коли потенційний клієнт уже зацікавився продуктом, вирішальним фактором стає довіра. Саме тут найкраще працюють реальні креатори. Їхні особисті враження, чесні огляди та живий досвід використання продукту створюють соціальне підтвердження, яке допомагає остаточно переконати користувача зробити покупку. Формування спільноти та утримання аудиторії. ШІ чудово справляється з автоматизацією відповідей на типові запитання, але довгострокова лояльність будується завдяки людському спілкуванню. Реальні креатори зустрічаються зі своєю аудиторією, підтримують живий діалог, реагують на локальні жарти й культурний контекст, формуючи емоційний зв'язок, який неможливо автоматизувати.

Висновок: ефективність чи результативність?

Протиставлення ШІ-аватарів і реальних креаторів зрештою зводиться до класичного маркетингового питання: що важливіше — операційна ефективність чи реальний вплив на аудиторію?

ШІ забезпечує швидкість, масштабованість, нижчі витрати та повний контроль над комунікацією. Натомість реальні креатори залишаються незамінними там, де вирішальне значення мають довіра, культурний контекст і емоційний зв'язок із людьми.

Бренди, які намагатимуться повністю замінити людську автентичність штучним інтелектом, ризикують поступово втрачати ефективність своїх кампаній. Майбутнє належить тим, хто зуміє поєднати сильні сторони обох підходів: використовувати ШІ для масштабування та розширення охоплення, а реальних креаторів — для побудови довіри, формування спільноти й стимулювання дій, які зрештою перетворюються на продажі.