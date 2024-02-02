У сфері реклами годі переоцінити привабливість відеоконтенту. Завдяки своїй динамічній природі відеореклама часто привертає увагу краще за статичні аналоги.

Але якщо ваша поточна маркетингова стратегія вже дає бажані результати, навіщо пробувати нативну відеорекламу? Zipdo досить переконливо відповідає на це запитання:

Нативна відеореклама становить 56% витрат на відеорекламу;

У нативної реклами на 52% більше переглядів;

54% мілленіалів натискають на нативну рекламу.

Перш ніж перевірити на собі ефективність нативної відеореклами, пропонуємо дізнатися про неї більше з нашого вичерпного довідника, де ми поділимося найважливішою інформацією про все, що стосується нативної відеореклами.

Нативна відеореклама. Як створювати привабливі оголошення для нативної реклами

Зливатися, щоб виділитися — один з найбазовіших принципів нативної реклами. Це відрізняє її від банерної реклами, на яку споживачі не звертають уваги саме тому, що вона занадто сильно намагається бути помітною. Саме цьому намагається протистояти нативна відеореклама. У наступних двох розділах ви дізнаєтеся більше про те, що таке нативна відеореклама та з яких її типів можна обирати. Ми знаємо, що вам цікаво перейти до прикладів нативної відеореклами, щоб надихнутися і створити власні, але цю частину теж не пропускайте! Базові знання, наведені тут, допоможуть вам з максимальною користю застосувати бюджет на нативну рекламу.

Що таке нативна відеореклама?

Це форма нативної реклами, де основний формат медіа — відео. Незалежно від цілей, відео завжди ефективніше за інші форми контенту, бо воно спрощує для аудиторії споживання інформації. Саме тому нативна відеореклама поєднує два потужні компоненти маркетингового успіху. Сама нативна реклама забезпечує захист від банерної сліпоти. Водночас відео ще більше привертає увагу глядача, а отже, генерує ще більше кліків, показів та інтересу.

Якщо вам важко уявити, який вигляд може мати нативна відеореклама, подивіться приклад відеореклами від MGID. Працюючи з нашою відеорекламою, ви можете обирати, відеореклама відтворюється перед контентом на ваш вибір, після нього чи під час.

Типи оголошень, які можна використовувати для нативної відеореклами

Майже само собою зрозуміло, що місце для нативної відеореклами знайдеться майже будь-де в інтернеті! Зважаючи на популярність відеоплатформ, таких як TikTok, люди більше звикли бачити мультимедійні ролики, особливо в онлайн-рекламі.

То як можна реалізувати нативну відеорекламу? Офіційного переліку категорій як такого немає, оскільки межі між різними видами можуть бути нечіткі, або вони й узагалі можуть перетинатися. Однак, щоб у вас склалося точніше уявлення про те, які є можливості, пропонуємо ознайомитися з інформацією далі.

Відеореклама у стрічці

Стрічка — це підбірка свіжого контенту всього, на що ви підписані на платформі. На деяких платформах у ній також відображається потенційно цікавий контент на основі ваших дій. Саме цей формат нативної відеореклами ви можете спостерігати, коли гортаєте стрічку. На платформах для обміну відео вона також може відображатися як:

Одне з відео серед пошукових результатів;

Наступне відео, що відтворюється.

Якщо хочете спробувати такий формат нативної відеореклами, він чудово працює, коли глядач ще не зацікавлений у конкретному бренді чи продукті.

Вбудована відеореклама

Вбудована реклама (instream) — найпоширеніша форма нативної відеореклами, яку найчастіше знаходять у відеоконтенті онлайн, зокрема на стрімінгових платформах і сайтах для обміну відео. Іншими словами, така реклама вставляється безпосередньо у відеоконтент, який переглядають користувачі. Вона може з'являтися перед програванням основного відео (прерол), під час програвання (мідрол) чи після завершення (построл). Ці оголошення може бути можливо чи неможливо пропустити. У першому випадку користувачі можуть пропустити відеорекламу за кілька секунд, а у другому — користувачі змушені переглянути рекламне відео повністю, перш ніж отримають доступ до основного контенту.

Зовнішня відеореклама (outstream)

Бувало, що ви десь скролите сторінку, і між абзацами починає автоматично відтворюватися відео? А може, ви бачили, як воно з'являється у форматі попап? Це і є приклади зовнішньої (outstream) відеореклами. У такому форматі нативної відеореклами самі відео розміщуються на платформах, які не публікують відео. Вони відображаються поруч з заголовком, щоб надати певний контекст тому, що в них показується. І зауважимо, що така реклама доступна тільки на мобільних пристроях. Тому якщо ваша ЦА переважно заходить онлайн з телефона, додати такий формат у свій арсенал нативної відеореклами може бути надзвичайно корисно.

Відеореклама в банері

Такий формат означає відео, вбудовані в банерну рекламу. Подібно до традиційних банерів, там також можуть бути різні елементи, такі як текст і зображення. Пам'ятаєте, як ми згадували про банерну сліпоту? Так ось, оскільки цей тип нативної відеореклами відрізняється від статичного формату, він допомагає подолати банерну сліпоту й підвищити рівень взаємодії з оголошенням. І хоча це необов'язково, ми радимо використовувати субтитри, коли це доречно. Вони допоможуть додати у ваше повідомлення більше контексту.

Реклама в іграх

Коли ви граєте в ігри в мобільному застосунку, ви також можете побачити приклади нативної відеореклами. Як і у випадку outstream-відеореклами, реклама в іграх з'являється тільки на мобільних пристроях. Тобто якщо та сама гра доступна у десктопній версії, там цього оголошення не буде. Коли ви побачите там нативну відеорекламу? Ми виділили два варіанти.

Мимовільний перегляд. Відеореклама з'являється автоматично, коли ви досягаєте певного етапу в грі.

Відеореклама з'являється автоматично, коли ви досягаєте певного етапу в грі. Добровільний перегляд. Якщо ви хочете отримати винагороду, таку як валюту чи потрібні для гри предмети, застосунок запропонує вам переглянути відеорекламу, щоб отримати бажаний бонус.

Оскільки користувач вже грає в цю гру, в рекламі зазвичай з'являється реклама інших ігор. Подумайте над таким варіантом, якщо хочете більше встановлень застосунку з іграми.

Відеореклама в соцмережах

Нативна відеореклама також активно використовується в соціальних мережах. Вона загалом схожа на те, що ми бачимо у випадку відео у стрічці. Однак, оскільки це відбувається у соцмережі, є більше можливостей взаємодії. Зазвичай таку рекламу можна прокоментувати, поставити реакцію чи навіть поділитися нею. Якщо треба покращити охоплення, ви можете цьому посприяти користуючись з витрат на нативну відеорекламу. Обов'язково додайте цікавий підпис. Крім того, якщо в користувача вимкнене автоматичне програвання відео, вам треба буде зацікавити його достатньо, щоб він подивився рекламу.

Переваги нативної відеореклами

Використання нативної реклами — не лише данина моді. Саме вона допомогла численним рекламодавцям налагодити зв'язок з цільовою аудиторією й досягти бажаних результатів. Також нативна відеореклама дуже гнучка, а отже, її можна використовувати на всіх найбільших платформах. Якою б не була ваша ЦА, може бути корисно виділити частину маркетингового бюджету на нативну відеорекламу. Якщо ви ще не впевнені, можливо, наступні переваги вас переконають.

У нативної відеореклами більше переглядів і взаємодії

Якщо просто подивитися на цифри, нативна реклама завжди перемагає. Ось деякі результати використання нативної відеореклами на платформі MGID.

Надзвичайна видимість: нативна відеореклама на MGID досягла вражаючого показника видимості у 83%, що гарантує, що більшість глядачів мали можливість ефективно взаємодіяти з рекламним контентом.

нативна відеореклама на MGID досягла вражаючого показника видимості у 83%, що гарантує, що більшість глядачів мали можливість ефективно взаємодіяти з рекламним контентом. Підвищена впізнаваність бренду: завдяки нативній відеорекламі на MGID значно зросла впізнаваність брендів — середнє збільшення запам’ятовуваності бренду серед глядачів зросло на 75%.

завдяки нативній відеорекламі на MGID значно зросла впізнаваність брендів — середнє збільшення запам’ятовуваності бренду серед глядачів зросло на 75%. Підвищений рівень взаємодії з аудиторією: нативна відеореклама на MGID перевершила традиційну дисплейну рекламу, показавши неймовірне зростання показників взаємодії з користувачами, таких як клікабельність і час за переглядом рекламного контенту, на 60% — неймовірний результат.

нативна відеореклама на MGID перевершила традиційну дисплейну рекламу, показавши неймовірне зростання показників взаємодії з користувачами, таких як клікабельність і час за переглядом рекламного контенту, на 60% — неймовірний результат. Збільшення коефіцієнтів конверсії: бренди, які використовують нативну відеорекламу на MGID, спостерігали значне зростання коефіцієнтів конверсії — в середньому на 50% порівняно з іншими форматами оголошень.

бренди, які використовують нативну відеорекламу на MGID, спостерігали значне зростання коефіцієнтів конверсії — в середньому на 50% порівняно з іншими форматами оголошень. Позитивне сприйняття аудиторії: нативна відеореклама на MGID допомогла у формуванні позитивного сприйняття брендів аудиторією: 8 із 10 глядачів висловили схвальне ставлення до рекламованих продуктів або послуг.

нативна відеореклама на MGID допомогла у формуванні позитивного сприйняття брендів аудиторією: 8 із 10 глядачів висловили схвальне ставлення до рекламованих продуктів або послуг. Підвищення наміру придбати продукт: нативна відеореклама на MGID посприяла зростанню наміру придбати продукт серед глядачів на 55%, що показує, наскільки переконливо відеоконтент впливає на поведінку споживачів.

нативна відеореклама на MGID посприяла зростанню наміру придбати продукт серед глядачів на 55%, що показує, наскільки переконливо відеоконтент впливає на поведінку споживачів. **Високий відсоток повного перегляду: ** з 78% повного перегляду реклами, нативна відеореклама на MGID тримає увагу аудиторію до самого кінця відео, максимізуючи видимість і запам'ятовування ідеї оголошення.

Ця статистика ще більше демонструє ефективність нативної відеореклами на платформі MGID, зокрема її здатність сприяти взаємодії з аудиторією, впливати на купівельну поведінку і вражати користувачів.

Нативна відеореклама зручна для мобільних пристроїв

Покоління Z швидко росте, як і його купівельна спроможність. Настав час налагодити стосунки і з молоддю — і починати треба вже зараз. За допомогою нативної реклами це буде значно простіше. З усіх методів користування інтернетом покоління Z зазвичай надає перевагу телефонам, а не комп'ютерам чи ноутбукам. Зважаючи, що на мобільних пристроях доступно більше форматів нативної відеореклами, у вас буде більше можливостей налагодити зв'язок з цією аудиторією. Відеореклама outstream і реклама в мобільних іграх — чудові варіанти, які доступні лише на мобільних пристроях.

З нативною відеорекламою розповідати історії дуже просто

Загалом така ефективність нативної реклами пов'язана не тільки з тим, що люди втомилися від банерів. Користувачам хочеться справжньої взаємодії, яку й уможливлює нативна відеореклама. Вона ідеально підходить для створення різноманітних інструкцій, оглядів та іншого контенту, куди можна непомітно включити певний бренд чи продукт. Нативна відеореклама дозволяє з легкістю донести велику кількість інформації за короткий час. Таким чином, ви зможете більше донести користувачу, перш ніж його чи її увага переключиться на щось інше.

Ключові показники для відстеження ефективності нативної відеореклами

Щоб виміряти успіх будь-якого виду реклами, у вас має бути чітка мета. Зрозумівши мету, ви можете відстежувати потрібні метрики кампанії нативної відеореклами, наприклад:

Залучення: вимірюється кількістю поширень, коментарів та реакцій;

вимірюється кількістю поширень, коментарів та реакцій; Клікабельність: відсоток користувачів, які натиснули оголошення;

відсоток користувачів, які натиснули оголошення; Покази: кількість переглядів вашої реклами;

кількість переглядів вашої реклами; Охоплення: кількість унікальних глядачів, які переглянули вашу рекламу принаймні один раз;

кількість унікальних глядачів, які переглянули вашу рекламу принаймні один раз; Показник відмов: відсоток користувачів, які закрили лендінгову сторінку, не виконавши жодних дій.

Помилки, яких варто уникати в нативній відеорекламі

Нативна реклама, як і будь-який інший формат, буде ефективною, якщо її правильно реалізувати. На жаль, ми не раз спостерігали, як рекламодавці припускаються тих самих помилок у використанні нативної відеореклами. Ось кілька моментів, які без їхнього відома шкодили їхнім кампаніям.

Використання зайвої анімації: це може заплутати вашу аудиторію.

це може заплутати вашу аудиторію. Увага до неправильних KPI: якщо ви хочете підвищити впізнаваність бренду за допомогою нативної відеореклами, клікабельність не така вже й важлива.

якщо ви хочете підвищити впізнаваність бренду за допомогою нативної відеореклами, клікабельність не така вже й важлива. Сприйняття цієї реклами як традиційної: мета традиційної реклами — просунути продукт за допомогою жорсткого продажу. Натомість нативна відеореклама насамперед підвищує цінність, щоб покращити показники.

Як зробити нативну відеорекламу привабливою та доречною

Щоб досягти бажаних результатів, уникати помилок недостатньо. Як і в будь-якій іншій галузі маркетингу, перш ніж запускати кампанію нативної відеореклами, потрібно ретельно дослідити питання. Це важливо, щоб оголошення дійсно відгукнулися цільовій аудиторії.

Але це тільки перший крок. Тож ось кілька підказок, як створити успішну кампанію нативної відеореклами. До речі, чимало з цих порад доречні і для інших форматів реклами!

Створюйте відеоконтент із чітким наміром

Ми знаємо, що нативна відеореклама чудово привертає увагу аудиторії. Проблема полягає в тому, що про це знають і ваші конкуренти. Конкуренція жорстка, тому на рахунку кожна секунда. Контент вашої нативної відеореклами повинен відповідати меті, а кожен елемент відео має допомагати її досягти. Усе, що не несе цінності, треба видалити, щоб ніяким чином не відволікати користувача. І перш ніж запускати рекламу, запитайте себе: «Чи виконує цей контент призначену йому ціль?»

Додайте підпис

Залежно від платформи, на якій ви використовуєте рекламу, підпис може бути у форматі заголовка чи опису.

Заголовок. У заголовку обмежене місце, тому кожне слово повинне мати значення! Він має створювати інтригу, не вводячи глядача в оману.

У заголовку обмежене місце, тому кожне слово повинне мати значення! Він має створювати інтригу, не вводячи глядача в оману. Опис. Опис більш типовий для нативної відеореклами у соцмережах. Місце для опису можна використати, щоб додати більше контексту чи інформації про оголошення. Тільки не перестарайтеся, щоб у відео залишалася інтрига.

Подумайте, чи не додати субтитри

У нативній відеорекламі можна додати простий текст — і це вже допоможе краще донести ідею відео. Однак для складніших форм нативної відеореклами кількох слів може бути недостатньо. Субтитри допоможуть глядачам зрозуміти, що відбувається, навіть коли відео відтворюється без звуку. А враховуючи, що 75% людей дивляться мобільні відео з вимкненим звуком, субтитри стають необхідними.

Зверніться до професіоналів

Якщо формат нативної відеореклами вас лякає чи зовсім незнайомий, може бути дуже корисно звернутися до фахівців. MGID знає про всі нюанси нативної відеореклами, і ми успішно створюємо привабливі та ефективні кампанії. Наша команда прагне допомагати клієнтам орієнтуватися в цьому динамічному форматі, щоб їхня відеореклама знаходила відгук в аудиторії й досягала результатів. Дозвольте нам провести вас через весь процес, від задуму до реалізації, і підняти вашу стратегію відеореклами на новий рівень успіху.

Приклади нативної відеореклами: подивіться, як на практиці працюють три ефективні оголошення

Яким має бути успішне нативне відео? У цьому розділі ми обрали три приклади, які розглянемо детально, і в кожному випадку обговоримо:

Цілі. Чого намагається досягти нативне відео?

Чого намагається досягти нативне відео? Контент. Завдяки чому контент так якісно передав ідею й досягнув цілей?

Завдяки чому контент так якісно передав ідею й досягнув цілей? Супровідний опис. Як опис покращує зацікавленість аудиторії й розуміння нею контенту відеореклами?

Ці великі бренди справді знають, що роблять! Але не хвилюйтеся — створювати якісну нативну відеорекламу можна незалежно від розміру бізнесу.

Adobe Photoshop

Показати, на що здатний ваш продукт, — це чудове використання нативної відеореклами, і саме це показано в цьому ролику. У цій рекламі Adobe Photoshop вам показують прекрасне зображення гір, яке трохи псує літак 747. Переглядаючи рекламу, ви дізнаєтеся, що його можна легко видалити за допомогою одного з інструментів Photoshop. Якого саме інструменту? Точковий пензель відновлення! Цю інформацію можна отримати з опису, який допомагає додатково покращити ваше розуміння відео.

Starbucks

Основний контент нативної відеореклами тут дає чітко зрозуміти, про що йдеться: про безкоштовну каву! В оголошенні багато тексту й мало анімації, але воно успішно пояснює, в чому полягає акція та які продукти в ній можна отримати. В описі відео тим часом детальніше розповідається, як отримати винагороду. Просто й ефективно! Реклама спонукає вас встановити застосунок Starbucks, де доступна ця акція, а розміщення кнопки з закликом до дії — чудовий фінальний штрих, який забезпечує ефективність реклами.

Coca-Cola

«Кока-Кола» хотіла скористатися нативною відеорекламою, щоб розповісти аудиторії, що вони переходять на використання продуктів на рослинній основі. Для цього вони використали серію анімацій, де спершу вітром розвіває листя, за яким ми бачимо інформацію про повний перехід на продукти рослинного походження. В рекламі навіть показують нову пляшку на рослинній основі. На відміну від перших двох прикладів, опис тут досить розлогий. Інтонація цієї реклами, схожа на пресреліз, показує, наскільки серйозно компанія ставиться до цього кроку. Це чудовий приклад того, як візуальні елементи та текст можуть доповнювати одне одного.

Поширені запитання про нативну відеорекламу

Що таке нативна відеореклама і як вона відрізняється від традиційної?

Традиційна відеореклама вважається більш нав’язливою, оскільки в ній не враховується платформа, на якій відтворюється відео. У нативній відеорекламі оголошення повністю підлаштовується під платформу та не заважає взаємодії користувача з нею.

Які ключові переваги включення нативної відеореклами в стратегію цифрового маркетингу?

Нативні відео варто включити в маркетингову стратегію, оскільки:

Вони допомагають покращити кількість показів та рівень залучення аудиторії;

На мобільних пристроях доступно більше опцій нативної відеореклами;

Вони дешевші за традиційні рекламні аналоги;

Їх можна використовувати на більшості (якщо не на всіх) платформах, де проводить час ваша ЦА.

Як нативні відео у стрічці сприяють якісному процесу використання платформи соцмереж користувачем?

Ці відео за виглядом нагадують інший контент, який публікується у соцмережах. Таким чином, користувач може з легкістю на них натиснути та взаємодіяти з ними, як і у випадку звичайного користувацького контенту.

Що таке зовнішня (outstream) нативна відеореклама і де її зазвичай можна побачити?

Нативна відеореклама outstream — це формат нативної відеореклами, яка демонструється за межами іншого відеоконтенту. На відміну від вбудованої (in-stream) реклами, яка відтворюється в межах іншого відеоконтенту, оголошення outstream з'являються у статтях, стрічках новин у соцмережах чи серед іншого контенту, який не належить до відеоформату.

Які платформи підтримують нативну відеорекламу?

Нативну відеорекламу підтримують різні платформи, зокрема соцмережі, такі як Facebook, Instagram та Х, а також платформи нативної реклами — наприклад, MGID. На цих платформах у рекламодавців є можливість взаємодіяти з дуже точно налаштованою цільовою аудиторією.

Як рекламодавцям ефективно використати нативну відеорекламу, щоб краще взаємодіяти з цільовою аудиторією?

Рекламодавці можуть використовувати інтерактивність відеореклами, щоб:

Продемонструвати різні продукти бренду;

Сформувати в користувача уявлення про продукт чи послугу;

Показати можливі трансформації, які стають можливими за допомогою бренду.

На які показники варто зважати рекламодавцям, щоб виміряти успіх кампаній нативної відеореклами?

Рекламодавцям варто контролювати різні показники, щоб оцінити успіх своїх кампаній нативної відеореклами, зокрема перегляди відео, показники залучення, клікабельність, коефіцієнти конверсії та рентабельність інвестицій (ROI). Аналізуючи ці показники, ви зможете оптимізувати свої кампанії й покращити загальний результат.

Нативна відеореклама: неодмінний компонент маркетингової стратегії

Відео — дуже приваблива форма медіа, бо з його допомогою аудиторія може споживати контент, докладаючи мінімум зусиль. Щоб привернути увагу вашої ЦА, годі й обійтися без нативної відеореклами. Сама по собі нативна реклама покликана створити бездоганний перехід від споживання нерекламного контенту до рекламного. Тільки не забувайте включити в рекламу потужний заклик до дії, щоб користувачі знали, що їм робити далі.

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