Наша команда у MGID постійно вдосконалює інструменти, що ми пропонуємо, щоб допомогти рекламодавцям досягти стабільної ефективності у великих масштабах. Одне з наших найпотужніших рішень, CPA Tune, знову покращується, і ми раді оголосити, що тепер воно повністю доступне для кампаній у стрічці результатів пошуку.

Завдяки цьому оновленню фахівці з партнерського і перформанс-маркетингу зможуть застосовувати автоматичне призначення ставок з допомогою ШІ не лише для кампаній нативної реклами, а й до пошукового трафіку з високим рівнем купівельного наміру. Перші результати вже показують вражаюче зростання рентабельності та стабільні показники CPA.

Короткий огляд: нагадуємо, як працює CPA Tune

Інструмент CPA Tune від MGID — це алгоритм призначення ставок на основі ШІ, який оптимізує рекламу відносно цільового показника CPA, водночас працюючи за моделлю CPC. Замість того, щоб гнатися за кліками в надії на конверсії, алгоритм:

Прогнозує ймовірність конверсії в режимі реального часу, що дозволяє купувати лише доречний трафік;

Динамічно коригує CPC на основі поведінки користувачів та конкурентного середовища;

Постійно оптимізує ставки для досягнення цільового показника CPA (або навіть кращого) з позитивною рентабельністю інвестицій.

В результаті ви отримуєте розумніший розподіл бюджету, менше ручного контролю та більше конверсій.

Оптимізація за допомогою ШІ для кампаній у результатах пошуку

Трафік зі стрічки пошуку часто характеризується високими купівельними намірами, однак у ньому зазвичай нижча маржа й потрібно більше контролю вручну. CPA Tune це змінює:

Автоматичний викуп: не потрібно розміщувати ставки вручну.

не потрібно розміщувати ставки вручну. Динамічне коригування ціни за клік: забезпечує спрямування витрат на найперспективніший трафік.

забезпечує спрямування витрат на найперспективніший трафік. Деталізована ефективність: кожна можливість залучення трафіку оцінюється індивідуально.

Перші результати вражають: рекламодавці повідомляють про зростання рентабельності інвестицій від 30% до 80%, а завдяки безпрецедентно детальній фільтрації інвентарю в кампаніях забезпечуються вищі обсяги зі стабільним коефіцієнтом конверсії. Крім того, модель повністю відповідає останнім стандартам RSoC від Google, підтримуючи всі основні типи пошукових каналів, такі як AFD та RSoC.

Найкращі практики для використання CPA Tune для результатів пошуку

Хоча CPA Tune бере важку роботу на себе, є кілька простих кроків, які допоможуть досягти максимальної продуктивності:

Не вмикайте понад 10 активних креативів одночасно.

одночасно. Регулярно оновлюйте оголошення — видаляйте неефективні, додавайте нові креативи.

— видаляйте неефективні, додавайте нові креативи. Встановіть цільову ціну за конверсію (CPA) на 15–20% нижче фактичної виплати.

нижче фактичної виплати. Запустіть кампанію з бюджетом $100+/день та дозвольте першим $200–300 працювати на рівні виходу в нуль. Це дає моделі час на навчання.

та дозвольте першим $200–300 працювати на рівні виходу в нуль. Це дає моделі час на навчання. Перевіряйте ефективність кампанії 1-2 рази на день: якщо маржа висока, збільшуйте цільовий показник CPA; якщо низька — зменшуйте.

Раніше ми розглядали базові рекомендації щодо CPA Tune у нашому Довідковому центрі. У цій статті досліджується, як працює алгоритм, які проблеми він розв'язує, а також подано практичні поради щодо налаштування ваших перших кампаній.

Що нового в CPA Tune

Окрім доступності для стрічки пошуку, ми здійснили кілька оновлень UX та моделі на основі відгуків клієнтів:

Нова версія моделі з посиленим захистом бюджету: інтегровані запобіжні заходи гарантують, що кампанії не перевитрачатимуть кошти, коли ймовірність конверсії невисока.

інтегровані запобіжні заходи гарантують, що кампанії не перевитрачатимуть кошти, коли ймовірність конверсії невисока. Покращений UX: більше немає обмежень, пов’язаних із налаштуванням відстеження або перемиканням між стратегіями призначення ставок.

більше немає обмежень, пов’язаних із налаштуванням відстеження або перемиканням між стратегіями призначення ставок. Перемикач CPC/CPA: плавно перемикайтеся між ставками на основі CPC та CPA лише за кілька кліків — гнучко тестуйте й обирайте правильну стратегію.

Готові масштабуватися з CPA Tune?

Завдяки сильнішій моделі, покращеному UX та повній підтримці кампаній у видачі результатів пошуку, CPA Tune перетворюється на ще потужніше рішення для підвищення продуктивності. Тепер рекламодавці можуть масштабувати як нативні, так і пошукові кампанії, докладаючи менше зусиль вручну та з більшою впевненістю в досягненні своїх цільових показників CPA.

Якщо ви готові спробувати користуватися CPA Tune для своїх кампаній, зверніться до акаунт-менеджера MGID та почніть тестування вже сьогодні.