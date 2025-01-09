Що за рік був, чи не так, колеги паблішери? Постійні зміни Google щодо cookie, бум контенту зі штучним інтелектом, алгоритми та трафік, які постійно змінюються, — ви були в самому центрі всього цього. Якщо хтось і розуміє, наскільки складно залишатися попереду, то це ви.

І ось, ми зустрічаємо 2025 рік, а виклики не зменшуються. Але перш ніж розпочати новий рік, давайте зробимо паузу і перегрупуємося. Готуючись до прийдешнього року, ми створили довідник з виживання для паблішерів — він розглядає 5 найбільших викликів індустрії та пропонує способи їх подолання.

Виклик 1. Постійне зниження трафіку на сайті

Пам’ятаєте часи, коли користувачі переглядали кілька сторінок, занурювалися у довгі статті та витрачали багато часу на дослідження вашого сайту? Ці дні поступово відходять у минуле. Тепер користувачі хочуть короткий, порційний контент — короткі відео, чіткі огляди, швидкі відповіді. З урахуванням того, що мобільні пристрої домінують у цій сфері (70% трафіку наприкінці 2023 року, за даними Contentsquare), сеанси перегляду стають коротшими, часто на 60% менше, ніж на десктопах.

Для паблішерів це зміна не лише викликає головний біль — це проблема з доходами. Менше трафіку означає менше переглядів сторінок, менше рекламних показів і, зрештою, скорочення рекламних доходів. Це серйозний виклик, особливо для тих, хто значною мірою покладається на традиційні рекламні моделі.

Рішення. Покращення досвіду користувачів через персоналізацію

Якщо трафік знижується, настав час переосмислити, як відвідувачі взаємодіють із вашим сайтом. Персоналізація може стати ключем до змін на краще. Коли користувачі бачать індивідуально підібраний контент, рекомендації та пропозиції, вони з більшою ймовірністю залишаються довше, глибше взаємодіють і повертаються знову.

Статистика говорить сама за себе:

91% споживачів стверджують, що з більшою ймовірністю купуватимуть у брендів, які надають релевантні пропозиції та рекомендації.

56% онлайн-покупців частіше повертаються на сайт, який рекомендує продукти.

42% споживачів відчувають розчарування, коли контент не персоналізований.

Персоналізація не лише покращує трафік — вона формує лояльність. Коли користувачі відчувають себе цінними та зрозумілими, вони значно частіше залишаються й повертаються, надаючи вашому сайту необхідний імпульс у конкурентному середовищі.

Персоналізація в дії

Візьмемо, наприклад, VOH, провідного в’єтнамського паблішера. Стикнувшись зі зниженням трафіку через те, що користувачі перейшли на платформи, як-от TikTok та YouTube, VOH співпрацював із MGID для впровадження стратегій персоналізації. Використовуючи технології Internal Recirculation і Contextual Targeting від MGID, вони адаптували контент і рекламу до інтересів користувачів.

Результат? Збільшення трафіку на 143% та покращення залученості, адже персоналізовані рекомендації утримували користувачів на сайті довше. Це демонструє, наскільки ефективною може бути персоналізація для трансформації користувацького досвіду та зростання.

Інструменти для посилення персоналізації

Як можна впровадити персоналізацію? Ось три ключові кроки:

Використовуйте аналітичні дані. Застосовуйте інструменти, як-от Google Analytics та MGID’s Contextual Intelligence, щоб зрозуміти вподобання користувачів і відповідно налаштувати рекомендації. Аналітика на основі штучного інтелекту допоможе узгодити контент із поведінкою користувачів.

Застосовуйте інструменти, як-от Google Analytics та MGID’s Contextual Intelligence, щоб зрозуміти вподобання користувачів і відповідно налаштувати рекомендації. Аналітика на основі штучного інтелекту допоможе узгодити контент із поведінкою користувачів. Оптимізуйте мобільний досвід. З огляду на те, що 60% трафіку припадає на мобільні пристрої, важливо забезпечити бездоганний досвід перегляду. Адаптивний дизайн, швидке завантаження сторінок та lazy loading можуть покращити персоналізацію на мобільних пристроях.

З огляду на те, що 60% трафіку припадає на мобільні пристрої, важливо забезпечити бездоганний досвід перегляду. Адаптивний дизайн, швидке завантаження сторінок та lazy loading можуть покращити персоналізацію на мобільних пристроях. Розширте канали розповсюдження контенту. Персоналізація не повинна обмежуватися вашим сайтом. Використовуйте розсилки, синдикацію та рішення MGID для обміну контентом, щоб охоплювати користувачів на різних платформах, підтримуючи їх залученість і повернення.

Виклик 2. Монополізація монетизації

Ринок цифрової реклами все більше контролюється гігантами: Google, Meta, Amazon і YouTube, які разом утримують понад 50% світової частки ринку. Їхній розмір і контроль створюють складні умови для менших паблішерів, обмежуючи їхню здатність домовлятися і звужуючи можливості.

Ця монополізація створює небезпечну ситуацію для паблішерів. Рішення цих техногігантів — наприклад, зміни політик чи оновлення алгоритмів — можуть суттєво впливати на джерела доходу. Наприклад, нещодавня політика Google щодо сайтів із купонами як «зловживання репутацією сайту» вже призвела до значного падіння трафіку для деяких паблішерів у ключових регіонах, як-от США та Велика Британія.

Загалом, Google і Meta у 2023 році згенерували понад $440 мільярдів рекламного доходу ($307.4 мільярда для Google і $131.95 мільярда для Meta), створюючи для паблішерів крутий підйом у конкуренції або боротьбі за незалежність від цих платформ.

Новинні паблішери особливо страждають у цій монополізованій екосистемі через велику залежність від програматик-реклами та потребу забезпечувати своєчасний, високоякісний контент.

Залежність від рекламних доходів. Багато редакцій значною мірою покладаються на медійні оголошення, які розміщуються через платформи, як-от Google та Meta. Зміни політик чи алгоритмів можуть спричинити різке падіння трафіку й доходів, змушуючи паблішерів шукати шляхи для відновлення.

Багато редакцій значною мірою покладаються на медійні оголошення, які розміщуються через платформи, як-от Google та Meta. Зміни політик чи алгоритмів можуть спричинити різке падіння трафіку й доходів, змушуючи паблішерів шукати шляхи для відновлення. Алгоритмічна маргіналізація. Алгоритми все більше віддають перевагу контенту, створеному користувачами чи ШІ, через що традиційним новинним паблішерам важче зберігати видимість навіть для перевірених, високоякісних матеріалів.

Алгоритми все більше віддають перевагу контенту, створеному користувачами чи ШІ, через що традиційним новинним паблішерам важче зберігати видимість навіть для перевірених, високоякісних матеріалів. Фрагментація аудиторії. З огляду на те, що читачі споживають новини через різні канали — соціальні мережі, агрегатори та додатки — стає складніше централізувати аудиторію та ефективно її монетизувати.

Ці виклики чітко вказують на необхідність адаптації: дослідження альтернативних джерел доходу та зменшення залежності від монополізованих рекламних мереж є критично важливими для виживання в умовах змінюваного цифрового ландшафту.

Рішення. Диверсифікація через нішеві джерела доходу

Щоб звільнитися від надмірної залежності від рекламних гігантів, паблішери можуть звернутися до нішевих джерел доходу, які забезпечують стабільність і потенціал для зростання.

1. Преміум-підписки та членство

Багато користувачів готові платити за ексклюзивний, високоякісний контент. Запуск моделі підписки — для преміум-статей, відеоконтенту чи розсилок — може створити стабільне джерело доходу та сформувати лояльну аудиторію.

Найкращі практики:

Пропонуйте безкоштовні пробні періоди для залучення нових користувачів.

Надавайте ексклюзивні переваги, як-от перегляд без реклами, спеціальні звіти чи контент «за лаштунками».

Використовуйте персоналізовані повідомлення для перетворення зацікавлених читачів на платних підписників.

2. Партнерства з брендами для спонсорованого контенту

Співпрацюйте з брендами для створення спонсорованих статей, відео чи подкастів. На відміну від програматик-реклами, спонсорований контент дозволяє паблішерам будувати міцніші відносини з рекламодавцями, одночасно пропонуючи читачам цінний і захопливий матеріал.

Цікаво, що спонсорований контент забезпечує вищу впізнаваність бренду ніж медійні оголошення, і 70% споживачів віддають перевагу навчанню про продукти через контент, а не рекламу.

Приклад: Енергетична компанія може спонсорувати серію статей про тенденції у сфері відновлюваної енергії, поєднану з нативними оголошеннями та інтерактивним контентом для глибшої взаємодії.

3. Прямі продажі реклами

Для новинних паблішерів прямий продаж реклами відкриває шлях до відновлення контролю над доходами та створення більш вигідних можливостей.

Як реалізувати:

Розробіть преміум-пакети реклами

Поєднуйте спонсорований контент, розсилки та розміщення на головній сторінці разом із медійними оголошеннями.

Пропонуйте сезонні пакети, орієнтовані на великі новини, наприклад вибори, спортивні чемпіонати чи свята.

Підкресліть якість і довіру аудиторії

Використовуйте дані першої сторони для демонстрації залученості аудиторії та демографії, підкреслюючи цінні сегменти, як-от професіонали чи лояльні читачі.

Позиціонуйте свою платформу як надійне джерело новин, привабливе для брендів, які прагнуть довіри та високоякісних асоціацій.

Застосовуйте контекстний таргетинг

Пропонуйте рекламодавцям розміщення на релевантних статтях (наприклад, реклама здоров’я на сторінках про здоров’я чи фінансова реклама на економічних новинах).

Використовуйте MGID’s Contextual Intelligence, щоб підкреслити рекламні можливості, які відповідають темам контенту, підвищуючи рівень залученості та конверсії.

Співпрацюйте над створенням контенту

Працюйте з рекламодавцями над спільним створенням спонсорованих кампаній, які узгоджуються з їхніми цілями, зберігаючи редакційну незалежність.

4. Монетизація нішевих секцій

Спеціалізовані тематичні розділи, як-от здоров’я, освіта чи фінанси, надають унікальні можливості для залучення нішевих рекламодавців.

Стратегії:

Розробляйте індивідуальні рекламні пакети для індустрій, пов’язаних із конкретними розділами. Наприклад, рекламодавці у сфері здоров’я для секції про здоровий спосіб життя.

Співпрацюйте з місцевими бізнесами для монетизації регіональних новин, підкреслюючи взаємодію з громадою.

5. Мікро-монетизація

Невеликі джерела доходу можуть накопичуватись. Розгляньте платний доступ до статей, цифрові «чайові» чи мікропожертви, які дозволять читачам підтримувати контент, який вони цінують.

6. Експерименти з новими каналами

Досліджуйте можливості в таких напрямках, як:

Аудіореклама. Оскільки подкасти та голосові помічники набирають оборотів, аудіореклама стає все більш цікавою можливістю.

Оскільки подкасти та голосові помічники набирають оборотів, аудіореклама стає все більш цікавою можливістю. Віртуальні події. Продаж квитків, спонсорство чи ексклюзивний пост-івент-контент.

Продаж квитків, спонсорство чи ексклюзивний пост-івент-контент. Нішевий e-commerce. Співпраця з брендами для продажу продуктів, релевантних вашій аудиторії.

6. MGID+ як преміум-рішення для паблішерів

MGID+ — це універсальна платформа, яка надає паблішерам усі необхідні інструменти для того, щоб звільнитися від впливу монополістичних гігантів. Вона об’єднує інструменти монетизації, залучення аудиторії та підвищення взаємодії в одному комплексному рішенні, забезпечуючи більш стійку альтернативу залежності від домінування Google та Facebook у сфері реклами.

Як MGID+ допомагає паблішерам конкурувати?

Різноманітні джерела монетизації. Інтегруйте нативну рекламу, програматик-рекламу, відеооголошення та попит від Google, щоб максимізувати доходи з різних каналів.

Інтегруйте нативну рекламу, програматик-рекламу, відеооголошення та попит від Google, щоб максимізувати доходи з різних каналів. Повний контроль над даними. Зберігайте ексклюзивність даних своєї аудиторії завдяки таргетингу без cookie та без передачі даних третім сторонам.

Зберігайте ексклюзивність даних своєї аудиторії завдяки таргетингу без cookie та без передачі даних третім сторонам. Зростання аудиторії.* Розширюйте охоплення через синдикацію контенту та зовнішній обмін аудиторією, одночасно покращуючи SEO та оптимізуючи Core Web Vitals.

Краща взаємодія. Пропонуйте персоналізовані рекомендації контенту та push-сповіщення, щоб збільшити час перебування користувачів на сайті та їхні повторні відвідування.

Пропонуйте персоналізовані рекомендації контенту та push-сповіщення, щоб збільшити час перебування користувачів на сайті та їхні повторні відвідування. Аналітика на основі даних. Використовуйте Analytics Hub для відстеження продуктивності та прийняття розумних рішень у реальному часі для оптимізації контенту та рекламних стратегій.

Виклик 3. Гармонізація задоволеності користувачів та генерації доходу

Паблішери стикаються зі складним завданням: як забезпечити приємний досвід користувачів, одночасно генеруючи дохід за рахунок реклами. Занадто велика кількість оголошень уповільнює завантаження сторінок і призводить до високого рівня відмов. Наприклад:

Мобільні сайти, які завантажуються за 5 секунд, генерують у 2 рази більше доходу від реклами та мають на 25% вищу видимість реклами.

від реклами та мають на 25% вищу видимість реклами. 53% мобільних користувачів залишають сайт, якщо його завантаження займає понад 3 секунди.

залишають сайт, якщо його завантаження займає понад 3 секунди. 71% користувачів погоджуються, що дратівливі чи нав’язливі рекламні формати роблять їх менш схильними купувати у цього бренду в майбутньому.

Але якщо оголошень буде занадто мало? Доходи зменшуються. Це складний баланс, який часто змушує паблішерів боротися за узгодження досвіду користувачів із прибутковістю. Щоб забезпечити хороший користувацький досвід, важливими є три ключові фактори:

Плавна робота: швидкодія сайту без багів.

швидкодія сайту без багів. Чіткість: зручний для читання дизайн і навігація.

зручний для читання дизайн і навігація. Надійність: високоякісний, достовірний контент.

Ігнорування будь-якого з цих аспектів може знизити як залученість, так і дохід.

Рішення. Пріоритет користувацького досвіду у монетизації реклами

Щоб успішно поєднувати позитивний досвід користувачів із ефективною монетизацією, паблішери мають зробити конкретні кроки для інтеграції реклами так, щоб вона покращувала, а не заважала перегляду. Інтеграція Core Web Vitals (CWV) та оптимізація SEO у стратегії реклами тепер є необхідністю для забезпечення як задоволеності користувачів, так і зростання доходів.

1. Впровадження швидкозавантажуваних форматів реклами

Обирайте легкі, швидкозавантажувані формати реклами, як-от нативні оголошення, які гармонійно вписуються в контент. Ці оголошення завантажуються швидше, ніж традиційні дисплейні оголошення, і не порушують досвід користувача, підтримуючи високу залученість та монетизацію.

2. Оптимізація розміщення оголошень

Переконайтеся, що оголошення розташовані в місцях, де вони не заважають контенту або ускладнюють навігацію. Наприклад, sticky-реклама внизу сторінки або реклама у статті, яка з’являється між блоками контенту, може ефективно монетизувати, не перевантажуючи користувача.

3. Використання таргетингу для релевантності

Застосовуйте поведінковий і контекстний таргетинг, щоб забезпечити релевантність реклами інтересам користувачів. Це мінімізує дратівливість і підвищує ймовірність залучення. Використовуйте інструменти, які можуть відстежувати уподобання користувачів і адаптувати покази оголошень у реальному часі.

Релевантна таргетована реклама збільшує час перебування на сайті та знижує показники відмов, що сприяє покращенню позицій у пошукових системах.

4. Управління завантаженням реклами

Замість того, щоб переповнювати сторінку кількома форматами оголошень, обмежуйте кількість реклами, щоб уникнути уповільнення часу завантаження. Зосередьтеся на оптимізації оголошень, які генерують найбільший дохід на користувача, будь то нативна реклама, спонсорований контент чи програматик-оголошення.

5. Інтеграція інструментів контролю якості реклами

Використовуйте інструменти перевірки реклами, щоб переконатися, що оголошення відповідають вашій аудиторії. Низькоякісна реклама може негативно вплинути на досвід користувачів і репутацію вашого сайту, тому важливо підтримувати високі стандарти для показаних оголошень.

MGID+: Комплексна підтримка для користувацького досвіду та монетизації

Ми вже дійшли висновку, що зі зростаючими очікуваннями бездоганного досвіду перегляду та суворішими показниками ефективності, як-от Core Web Vitals, паблішерам необхідно переосмислити, як реклама інтегрується на їхніх сайтах.

Саме тут на допомогу приходить MGID+. Він пропонує паблішерам повний набір інструментів для встановлення пріоритетів взаємодії з користувачем, забезпечуючи ефективну монетизацію. Поєднуючи вдосконалену підтримку SEO, індивідуальні рекламні стратегії та надійну гарантію якості, MGID+ допомагає паблішерам подолати ці виклики та підтримувати баланс, який приносить користь як користувачам, так і джерелам доходу. Давайте дослідимо, як MGID+ може змінити вашу стратегію монетизації реклами.

1. Розширена SEO-підтримка

MGID+ пропонує поглиблений аналіз SEO та звіти, щоб допомогти паблішерам зрозуміти, як розміщення оголошень впливає на продуктивність у пошукових системах.. Поєднуючи рекламні стратегії з найкращими методами оптимізації пошукових систем, паблішери можуть підтримувати високий рейтинг у результатах пошуку, одночасно оптимізуючи дохід.

Інсайти та рекомендації. Детальні звіти вказують на області, які можна покращити — час завантаження сторінок, розміщення реклами та загальну продуктивність сайту.

Детальні звіти вказують на області, які можна покращити — час завантаження сторінок, розміщення реклами та загальну продуктивність сайту. Оптимізація індексації. MGID+ забезпечує, що реклама не порушує індексацію критичного контенту, захищаючи органічний трафік.

2. Оптимізація Core Web Vitals

З огляду на те, що Core Web Vitals стають все важливішими для ранжування в пошукових системах, MGID+ допомагає паблішерам покращувати ці показники.

Швидше завантаження. MGID+ використовує асинхронне завантаження, lazy loading і Content Delivery Networks (CDNs), щоб мінімізувати затримки у рендерингу як реклами, так і основного контенту.

MGID+ використовує асинхронне завантаження, lazy loading і Content Delivery Networks (CDNs), щоб мінімізувати затримки у рендерингу як реклами, так і основного контенту. Покращена інтерактивність. Оптимізовані скрипти реклами знижують First Input Delay (FID), забезпечуючи безперервну та швидку взаємодію з сайтом.

Оптимізовані скрипти реклами знижують First Input Delay (FID), забезпечуючи безперервну та швидку взаємодію з сайтом. Стабільні макети. Адаптивне розміщення реклами запобігає зміщенням макету сторінки, покращуючи показники Cumulative Layout Shift (CLS) та зберігаючи плавний досвід перегляду.

3. Індивідуальні рекламні стратегії

MGID+ співпрацює з паблішерами, щоб розробити індивідуальні рекламні стратегії, адаптовані до їхньої унікальної аудиторії та бізнес-цілей.

Адаптивні формати. Реклама підбирається та оптимізується відповідно до дизайну сайту паблішера та уподобань аудиторії.

Реклама підбирається та оптимізується відповідно до дизайну сайту паблішера та уподобань аудиторії. Динамічне тестування. Інструменти тестування в реальному часі оцінюють ефективність реклами, гарантуючи максимальний дохід без шкоди для задоволеності користувачів.

4. Контроль якості рекламного контенту

MGID+ використовує надійні інструменти контролю якості реклами, щоб забезпечити показ лише високоякісних, релевантних реклам. Це захищає довіру до сайту та зменшує ризик відштовхування користувачів.

Перевірка реклами. Фільтрує невідповідну чи низькоякісну рекламу, підтримуючи високий стандарт для користувачів.

Фільтрує невідповідну чи низькоякісну рекламу, підтримуючи високий стандарт для користувачів. Релевантність контенту. Забезпечує відповідність реклами інтересам користувачів, а також підвищує зацікавленість і задоволення за допомогою поведінкового та контекстного таргетингу.

5. Оптимізація доходів із мінімальними незручностями для користувачів

MGID+ допомагає знайти ідеальний баланс між генерацією доходу та користувацьким досвідом.

Розумне управління завантаженням реклами. Обмежує кількість оголошень на сторінці, оптимізуючи продуктивність без перевантаження користувачів.

Обмежує кількість оголошень на сторінці, оптимізуючи продуктивність без перевантаження користувачів. Високоефективні формати реклами. Рекомендує нативну рекламу, спонсорований контент або програматик-формати, які генерують найбільший дохід із мінімальним впливом на продуктивність сторінки.

Висновок: MGID+ — це не просто рекламна платформа, це ваш партнер у створенні бездоганного користувацького досвіду, потужної SEO-продуктивності та стійкої монетизації. Інтегруючи MGID+ у свої стратегії, паблішери можуть впевнено вирішувати виклики 2025 року.

Виклик 4. Важка боротьба з контентом, створеним штучним інтелектом

Зростання кількості контенту, створеного штучним інтелектом, заполонило цифровий простір. Багато паблішерів спокушаються швидкістю та обсягом, які може забезпечити ШІ, але це часто призводить до появи неправдивої інформації, низькоякісних статей і масової дезінформації. Деякі менш добросовісні гравці навмисно поширюють сенсаційні або оманливі новини, жертвуючи довірою заради кліків.

Цей наплив неякісного контенту має два важливих наслідки:

Втрата довіри. Користувачі стають все більш скептичними щодо автентичності контенту, багато хто ставить під сумнів точність матеріалів, створених ШІ.

Користувачі стають все більш скептичними щодо автентичності контенту, багато хто ставить під сумнів точність матеріалів, створених ШІ. Перенасичення інформацією. Аудиторія перевантажена великим обсягом недостовірного контенту, що ускладнює виділення цінного та надійного матеріалу.

Однак є і позитивний момент. У той час як ШІ-генерований неякісний контент домінує, високоякісний, добре досліджений матеріал знову отримує визнання. Пошукові системи, такі як Google, починають віддавати перевагу надійним сторінкам, що демонструють досвід, експертність, авторитетність і надійність (E-E-A-T). Це створює можливості для паблішерів, які роблять акцент на цінності та достовірності, щоб виділитися серед хаосу.

Безвідповідальне використання ШІ для створення контенту може забезпечити короткостроковий приріст кліків, але воно несе ризик довгострокового збитку репутації паблішера. Виклик полягає не в конкуренції з ШІ, а в його відповідальному використанні при збереженні людського підходу, якому довіряють читачі.

Рішення. Зосередження на високоякісному контенті в епоху ШІ

Здається, порада проста й очевидна. Але саме тут і полягає складність. Сприймаючи якість як належне, ми часто втрачаємо її з поля зору.

Думайте про свій контент як про голос вашого бренду. Саме людський підхід — проникливість, сторітелінг і нюанси — надає вашому контенту душу. Сьогодні аудиторія прагне цінності, а цінність походить із достовірних, добре досліджених і захопливих статей, які відповідають на їхні запитання або вирішують проблеми.

Однак немає потреби йти в іншу крайність — повністю відмовлятися від використання ШІ. Наприклад, The New York Times. Це видання застосовує ШІ для підвищення операційної ефективності, наприклад, для тегування статей чи створення заголовків, але гарантує, що кожен матеріал відповідає суворим редакційним стандартам. Вони поєднують технології з процесом людської перевірки, зберігаючи свою репутацію як надійного джерела новин, одночасно використовуючи переваги ШІ.

Замість страху перед ШІ паблішери повинні ставитися до нього як до партнера. Ось як це зробити:

Автоматизуйте рутинні завдання. Використовуйте ШІ для повторюваних завдань, як-от генерування тем чи аналіз трендів. Це звільняє час для людей, щоб зосередитися на глибині та креативності.

Використовуйте ШІ для повторюваних завдань, як-от генерування тем чи аналіз трендів. Це звільняє час для людей, щоб зосередитися на глибині та креативності. Підтримуйте людську креативність. ШІ може надавати аналітичні дані або створювати початкові нариси, але фінальні штрихи — тон, емпатія та експертність — завжди повинні залишатися за людьми.

ШІ може надавати аналітичні дані або створювати початкові нариси, але фінальні штрихи — тон, емпатія та експертність — завжди повинні залишатися за людьми. Зберігайте прозорість. Дайте читачам знати, коли ШІ відіграв роль у створенні вашого контенту. Прозорість формує довіру.

Наприклад, компанії на кшталт BuzzFeed використовують ШІ для персоналізації вікторин і рекомендацій контенту, але все одно покладаються на людей для створення захопливих наративів і гумору, які резонують з їхньою аудиторією.

Повертаючись до E-E-A-T (Досвід, Експертність, Авторитетність, Надійність), варто пам’ятати, що Google зараз досить добре розпізнає контент, створений ШІ, і може легко виключити вас із результатів пошуку, якщо ви зловживаєте його використанням. Щоб уникнути цього й водночас виділятися, паблішерам потрібно зосередитися на таких аспектах:

Гіперрелевантність. Адаптуйте свій контент до потреб аудиторії за допомогою точного таргетингу.

Адаптуйте свій контент до потреб аудиторії за допомогою точного таргетингу. Послідовна точність. Ретельно перевіряйте факти, щоб ваш контент залишався вартим довіри.

Ретельно перевіряйте факти, щоб ваш контент залишався вартим довіри. Захопливі формати. Експериментуйте з інтерактивним контентом, відео та візуалізаціями, щоб покращити досвід користувачів.

Чек-лист: як виділитися в епоху ШІ

Регулярно проводьте аудит контенту. Визначайте прогалини, де можна покращити якість або залученість.

Визначайте прогалини, де можна покращити якість або залученість. Поєднуйте ШІ з людською перевіркою. Використовуйте ШІ для ефективності, але ніколи не публікуйте без людської перевірки.

Використовуйте ШІ для ефективності, але ніколи не публікуйте без людської перевірки. Інвестуйте в принципи E-E-A-T. Зосередьтеся на досвіді, експертності, авторитетності та надійності в кожному матеріалі.

Зосередьтеся на досвіді, експертності, авторитетності та надійності в кожному матеріалі. Використовуйте аналітичні інструменти. Зрозумійте, що резонує з вашою аудиторією, і відповідно вдосконалюйте свою стратегію.

Зрозумійте, що резонує з вашою аудиторією, і відповідно вдосконалюйте свою стратегію. Зберігайте прозорість. Чітко вказуйте, коли використовується ШІ, формуючи довіру аудиторії.

Чітко вказуйте, коли використовується ШІ, формуючи довіру аудиторії. Постійно підвищуйте кваліфікацію. Навчайте свою команду ефективно працювати з інструментами ШІ, не втрачаючи людського підходу.

Виклик 5. Безкінечна дискусія щодо конфіденційності користувачів

Перехід до більшої конфіденційності користувачів кардинально змінив ландшафт цифрової реклами. Регулювання, як-от GDPR та CCPA, що посилюють правила збору даних, змусило паблішерів і рекламодавців переосмислити свої стратегії. У центрі цих змін знаходиться невизначене майбутнє сторонніх файлів cookie, які довгий час були основою цифрової реклами.

Протягом багатьох років індустрія готувалася до світу без cookie, адже основні браузери, такі як Google Chrome, планували поступово відмовитися від них до 2024 року. Однак нещодавнє оголошення Google про те, що користувачі Chrome отримають більше контролю над своїми даними замість повного видалення cookie, стало несподіванкою для багатьох.

Хоча це зміна відкладає неминуче, тенденція очевидна: дні сторонніх файлів cookie полічені. Тепер паблішери стикаються з подвійним викликом: дотриманням суворих правил конфіденційності та пошуком ефективних альтернатив для відстеження даних і таргетингу користувачів. Ця трансформація вимагає інновацій, прозорості та готовності впроваджувати нові інструменти та методи.

Чому це важливо для паблішерів:

Обмеження збору даних. Регулювання обмежують обсяг збору та обміну даними, що зменшує здатність рекламодавців точно таргетувати користувачів.

Регулювання обмежують обсяг збору та обміну даними, що зменшує здатність рекламодавців точно таргетувати користувачів. Скорочення доходів. Вимкнення сторонніх файлів cookie може скоротити рекламні доходи паблішерів у середньому на 52%.

Вимкнення сторонніх файлів cookie може скоротити рекламні доходи паблішерів у середньому на 52%. Зростання очікувань користувачів. 79% американців стурбовані тим, як компанії використовують їхні дані, що створює все більший тиск для демонстрації надійності та прозорості.

Рішення. Прийняття епохи конфіденційності

З поступовим зникненням сторонніх файлів cookie паблішерам необхідно перейти до стратегій використання даних першої сторони. Це вимагає переосмислення того, як збирається, зберігається та використовується інформація про користувачів. Сильна стратегія роботи з даними першої сторони може не лише замінити сторонні файли cookie, але й підняти ваш бізнес на новий рівень. Компанії, які ставлять на перше місце довіру користувачів і прозорість даних, формують лояльність та збільшують залученість, що забезпечує вищу довгострокову цінність і конкурентну перевагу.

Ось як ефективно здійснити перехід:

Крок 1. Побудова довіри через прозорість

Конфіденційність починається з відкритого спілкування. Користувачі частіше діляться своїми даними, якщо розуміють, навіщо їх збирають і яку вигоду це приносить їм.

Як це зробити:

Чітко пояснюйте політики збору даних і їхнє використання.

Пропонуйте прості опції згоди та відмови.

Використовуйте короткі, дружні запити на згоду замість перевантаження юридичними термінами.

Крок 2. Заохочення добровільного обміну даними

Створіть стимули для користувачів, щоб вони охоче ділилися інформацією. Збір даних першої сторони залежить від довіри та взаємності.

Методи можуть включати:

Пропонуйте персоналізовані рекомендації чи преміум-контент в обмін на дані.

Запроваджуйте програми лояльності, де користувачі отримують вигоди від персоналізованих знижок чи бонусів.

Проводьте інтерактивні опитування чи анкети, які залучають користувачів і водночас збирають цінні інсайти.

Крок 3. Розвиток міцних прямих відносин із користувачами

Використовуйте платформи, як-от email-розсилки, внутрішні повідомлення в додатках і моделі підписок, щоб будувати глибші зв’язки зі своєю аудиторією. Чому це працює? Ці методи створюють можливості для постійної взаємодії, надаючи користувачам причини повертатися. Крім того, користувачі, які добровільно діляться своїми даними в обмін на персоналізовані послуги, частіше залишаються лояльними.

Крок 4. Інвестиції в організацію та аналіз даних

Дані першої сторони мають цінність лише тоді, коли ви можете ефективно їх використовувати. Інвестуйте в системи, які організовують, аналізують та створюють дієві інсайти на основі взаємодій користувачів.

Використовуйте Customer Data Platforms (CDPs), щоб об'єднати дані користувачів в одному джерелі.

Застосовуйте аналітичні інструменти для сегментації користувачів і адаптації досвіду до їхніх потреб.

Регулярно оновлюйте та очищуйте дані, щоб зберігати їхню точність.

Крок 5. Посилення заходів безпеки та конфіденційності

Зі збільшенням збору даних першої сторони зростає потреба в надійному захисті. Користувачі довірятимуть вашій платформі лише тоді, коли їхні дані будуть захищені.

Найкращі практики забезпечення безпеки:

Шифруйте дані як під час передачі, так і при зберіганні.

Обмежте доступ до конфіденційних даних лише необхідним працівникам.

Дотримуйтеся глобальних нормативів, як-от GDPR та CCPA.

Крок 6: Покращення користувацького досвіду за допомогою персоналізації

Справжня сила даних першої сторони полягає в їхньому використанні для покращення досвіду користувачів. Використовуйте інсайти, щоб пропонувати релевантний контент, продукти чи послуги, які відповідають уподобанням користувачів.

Приклади:

Рекомендуйте продукти на основі попередніх покупок чи історії переглядів.

Персоналізуйте головну сторінку залежно від місцезнаходження чи інтересів користувача.

Налаштовуйте email-кампанії з динамічним контентом, що відображає вподобання користувачів.

Чому MGID робить виклики конфіденційності минулим

Навігація в епоху конфіденційності може бути складною. Але з MGID вам не доведеться справлятися з цими викликами самотужки.

Ми створили потужний набір рішень, які відповідають вимогам конфіденційності, щоб ви могли зосередитися на найважливішому: створенні контенту та зростанні вашої аудиторії.

Оптимізація даних першої сторони. MGID допомагає збирати й використовувати дані, отримані зі згоди користувачів, для надання персоналізованих і релевантних рекламних вражень.

MGID допомагає збирати й використовувати дані, отримані зі згоди користувачів, для надання персоналізованих і релевантних рекламних вражень. Розширений контекстний таргетинг. Наше рішення на основі ШІ забезпечує точний таргетинг без використання cookie, захищаючи конфіденційність користувачів і продуктивність реклами.

Наше рішення на основі ШІ забезпечує точний таргетинг без використання cookie, захищаючи конфіденційність користувачів і продуктивність реклами. Сегментація аудиторії з акцентом на конфіденційність. Інструменти MGID, як-от Seller Defined Audiences (SDA), дозволяють паблішерам монетизувати свої дані в повністю відповідний до нормативів спосіб.

Інструменти MGID, як-от Seller Defined Audiences (SDA), дозволяють паблішерам монетизувати свої дані в повністю відповідний до нормативів спосіб. Інтеграція для майбутнього. Завдяки партнерствам, як-от з LiveRamp, і підтримці ідентифікаторів, орієнтованих на конфіденційність, ми забезпечуємо безшовний таргетинг без компромісів щодо довіри.

Майбутнє яскраве — і ви до нього готові!

Ось і все — основні виклики, з якими стикнуться паблішери у 2025 році. Дорога попереду може здатися складною: від перепонів ШІ-контенту до підготовки до світу, орієнтованого на конфіденційність. Але, якщо чесно, паблішери завжди були надзвичайно адаптивними.

Завдяки стратегіям, викладеним у цьому посібнику виживання, ви вже на крок попереду. І найприємніше те, що вам не потрібно долати ці виклики самотужки.

Коли ви співпрацюєте з MGID, ви маєте все, що вам потрібно, щоб зустріти завтрашні зміни вже сьогодні. Наші інструменти розроблені, щоб спростити ваш шлях і зберегти вашу аудиторію залученою, незалежно від того, як змінюються правила гри.

Отже, глибоко вдихніть, скористайтеся доступними вам інструментами й інсайтами та прийміть можливості, які чекають попереду. З правильним підходом — і MGID поруч — ви зможете впоратися з усім!