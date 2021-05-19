Продукт Contextual Intelligence дозволяє таргетувати рекламу без використання 3rd-party coockies

Платформа нативної реклами MGID представила рішення для контекстуального таргетингу — Contextual Intelligence. Воно дозволить маркетологам зберегти ефективність та релевантність рекламних кампаній без використання 3rd-party cookies.

Contextual Intelligence вже працює на платформі MGID. Технологія використовує власні алгоритми штучного інтелекту для зчитування змісту матеріалу, а також оцінки контексту і настрою статті. Контент ідентифікується і маркується за стандартами «Контентної таксономії 2.2» від IAB Tech Lab.

Contextual Intelligence оцінює настрій статей в реальному часі. Система орієнтується на контент сторінки, а не історію минулих відвідувань. В компанії кажуть, що це дозволить органічно таргетувати рекламне оголошення, і користувач з більшою ймовірністю буде з ним взаємодіяти.

«Після скасування cookie рекламодавцям знадобиться альтернативне рішення, що дозволяє показати цільовій аудиторії релевантну рекламу. Це наштовхнуло нас на ідею створити Contextual Intelligence», — розповідає Vice President of Product в MGID Олексій Борисов.

Він додає, що Contextual Intelligence допоможе рекламодавцям збільшити рентабельність витрат на рекламу. При цьому видавці не втратять цінність свого інвентарю.