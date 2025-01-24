А ви знаєте, що майже половина представників покоління Z святкують День Валентина з друзями чи навіть наодинці? Так-так, це свято вже стосується не тільки пар. З роками День закоханих вийшов за межі традиційного формату з трояндами, цукерками та вечерями у світлі свічок. Тепер у цей день святкують любов у всіх її проявах — дружбу, любов до себе та родинні зв'язки.

Покоління Z сприймає цей день як присвячений інклюзивності, індивідуальності і навіть екологічності. Вони переосмислюють сприйняття любові та як її висловлюють, відходячи від кліше, щоб зосередитися на значенні.

Тож як це впливає на бренди? У цій статті ми розглянемо, як покоління Z святкує День Валентина і що рекламодавцям варто знати, щоб привернути їхню увагу.

Унікальний погляд покоління Z на День святого Валентина

Погляньмо правді в очі: покоління Z вміє все переосмислювати на свій лад, і День Валентина — не виключення. Хоча багато з них все ще його святкують, вони підходять до цього свята з новою перспективою, яка менше зав'язана на традиціях і створює більше простору для творчості, змістовності й інклюзивності.

Для покоління Z День закоханих стосується не лише любові до інших, а й самовираження. У цього покоління чільне місце займає індивідуальність, а тому вони надають перевагу не шаблонним жестам, а персоналізованим враженням. Забудьте про типові подарунки — якщо продукт не видається унікальним чи автентичним, вони не марнуватимуть на нього час.

Ви колись чули про Galentine's Day, День подруг? Це чудовий приклад того, як покоління Z переосмислило День Валентина. На це свято, що відзначають 13 лютого, заведено відзначати жіночу дружбу — ходити разом на бранчі, дивитися кіно чи просто проводити час із подругами. А для тих, кому приємніше побути наодинці, цей день може стати нагодою проявити любов і до себе. Покоління Z вміє себе побалувати, хай то буде день у спа чи шопінг-терапія.

Ось що варто зрозуміти брендам: не варто зосереджуватися тільки на романтичному коханні. Покоління Z цінує любов у всіх її проявах, роматичних чи ні. Хай про яку любов ідеться — любов до себе, дружню, сімейну — вони прагнуть приділяти увагу зв'язкам, які мають найбільше значення.

Що мотивує це покоління у День закоханих?

Екологічність. Велика частина покоління Z вже не цікавиться яскравими одноразовими подарунками. Натомість вони обирають вживані, екологічні чи унікальні речі. Значущі моменти. Щире повідомлення, унікальний плейлист або щось, зроблене власноруч, часто означає більше, ніж дорогі прикраси. Без зайвого тиску. День закоханих не має бути величезною подією. Чимало людей більше цікавлять затишні вечори з Netflix, піцою та гарною музикою — просто приємний настрій без надмірного стресу.

Брендам, які хочуть привернути увагу покоління Z, треба вийти за межі традиційних романтичних шаблонів. Зосередьтеся на індивідуальності, прийміть різноманітність і — що найважливіше — будьте чесними. Так ви заслужите їхню любов — як і увагу.

Тенденції, які відгукуються поколінню Z

Покоління Z не просто переосмислює День святого Валентина — воно створює нові тенденції, які відображають їхні цінності та спосіб життя. Щоб налаштувати зв'язок з цим поколінням, брендам варто зрозуміти, що має для них найбільше значення, і відповідно адаптувати зміст своєї комунікації. Розгляньмо тенденції, які впливають на те, як покоління Z відзначає любов у 2025 році.

1. В центрі уваги — любов до себе

Для покоління Z любов до себе — це стиль життя. Вони сприймають День закоханих як чудовий привід поставити себе на перше місце. Для них це нагода побалувати себе, чи то у формі догляду за шкірою, чи улюблених снеків. Тому найбільше успіху досягнуть бренди, які у своїй комунікації підкреслюють любов до себе чи пропонують товари, пов'язані з турботою про себе чи приємними відчуттями.

Приклад для бренду засобів догляду за шкірою. Складіть набір товарів для турботи про себе під назвою на зразок «Люби себе» чи «Сяй для себе». Створіть тьюторіали про те, яку послідовність б'юті-процедур можна з ними виконати у затишний вечір вдома. В рекламі використовуйте повідомлення на зразок «У цей День Валентина твоя улюблена людина — ти сама».

2. Все екологічно чисте

Для покоління Z екологічність — це обов'язково. Вони відмовляються від предметів масового виробництва і натомість надають перевагу екологічним рішенням, таким як вживані скарби, предмети ручної роботи чи враження, які не залишають по собі вуглецевого сліду. Якщо ваш бренд позиціює себе як екологічний, на День Валентина доречно буде підкреслити цей факт.

Приклад для екологічного модного бренду. Просувайте вживані чи перероблені о́брази на День закоханих. Користуйтеся формулюваннями на зразок «Екологічний стиль — любов до планети» та пропонуйте знижки на товари у вінтажному дусі. Публікуйте контент, створений користувачами (UGC), де вони демонструють креативні й екологічні подарунки на День Валентина.

3. Дружба важливіша за романтику

Для багатьох представників покоління Z дружба — в серці Дня Валентина. Все більшої популярності набувають День подруг і затишні зустрічі з друзями. Бренди можуть цим скористатися, рекламуючи дозвілля для компаній або спільні подарунки та зважаючи на платонічну любов у своїх кампаніях.

Приклад для мережі закладів швидкого харчування. Запропонуйте тимчасову акцію для дівочих компаній на День подруг. Зберіть найпопулярніші продукти в набори для компанії зі слоганом «Відзначаємо любов, картоплю і дружбу». Поєднайте акцію з кампанією в соцмережах, де друзі можуть позначати одне одного, щоб взяти участь у розіграші безкоштовних страв.

4. Гумор і щирість у спілкуванні

Покоління Z любить гумор і автентичність. Забудьте про відшліфовані, ідеальні кампанії — їм цікавіше бачити кумедний, нефільтрований контент, який їм по-справжньому відгукнеться. Найбільше їх приваблює реклама, в якій з гумором висміюють романтичні кліше на День закоханих або показують справжні історії кохання.

Приклад для стримінгового сервісу. Створіть кампанію з «антиромантичними» плейлистами чи марафонами кумедних фільмів про закінчення стосунків. Використовуйте в оголошеннях гумор з заголовками на зразок «Нащо взагалі пара, коли в тебе є піца, пледик і всі ці фільми?»

5. Різноманітні приклади любові

Інклюзивність — неодмінна. День Валентина зараз святкують не лише пари — він стосується усіх видів любові. Бренди, які у своїх кампаніях показують різноманітні стосунки, ідентичності й досвіди, показують, що в них з поколінням Z спільні цінності.

Приклад для бренду ювелірних виробів. Запустіть кампанію під назвою «Любов у всіх проявах», де будуть не лише партнери, а й друзі та миті любові до себе. Демонструйте товари, які підкреслюють індивідуальність і включають додаткові опції, як-от гравіювання особистих повідомлень чи ініціалів.

6. Доступні та практичні подарунки

Покоління Z цінує подарунки, які мають велике значення — але не ціну. Практичні речі, персоналізовані сувеніри чи ідеї саморобних предметів для них часто приємніші за дорогі товари. Демонструйте в кампаніях бюджетні варіанти й унікальні ідеї, щоб привернути їхню увагу.

Приклад для книгарні чи бренду канцтоварів. Запропонуйте продумані набори на День Валентина зі щоденниками, ручками й мотиваційними книжками. Просувайте їх як подарунки для самоаналізу, або ж якими можна поділитися з друзями. Використовуйте повідомлення на зразок «Продумані подарунки для кожної історії кохання».

Практичні поради від фахівців MGID. Як розробити кампанію на День Валентина, яка «зайде» поколінню Z?

Тепер пропонуємо вивчити експертні поради від креативного відділу MGID. Наші фахівці підібрали практичні поради, які допоможуть брендам розробити кампанії на День Валентина, що відгукнуться поколінню Z — і не тільки. Ось як створювати рекламу, яка захоплює й надихає:

1. Короткі повідомлення, з якими легко себе співвіднести

Покоління Z цінує стислість і емоційну щирість. Пишіть лаконічно й чесно, щоб створити щирий текст, який відгукнеться аудиторії — все, що занадто відшліфоване чи вимушене, пройде повз.

Для романтичного кохання:

Ваша історія заслуговує на щось справжнє. Відсвяткуйте її по-своєму

Бо в коханні важливий зв'язок, а не досконалість

Для дружби:

Приділіть час людям, з якими життя солодше

День Валентина — для любові в усіх проявах. Проведіть його зі своїми людьми

Для любові до себе:

Ти заслуговуєш на всю любов — особливо від себе самої

У цей день Валентина стань для себе найкращою парою

💡 Підказка: Додайте гумор чи культуру мемів, щоб ваші тексти відгукнулись аудиторії — наприклад: «Що ви перед собою бачите? Це скарб! Адже справжній скарб — це наша піца».

2. Естетичний дизайн — свіжий, сміливий, інклюзивний

Покоління Z орієнтоване на візуальні аспекти, і їм подобаються сміливі, сучасні дизайни, які відображають різноманіття. У традиційних сердечках і трояндах нічого поганого немає, але їх варто поєднати з несподіваними, свіжими елементами, щоб осучаснити цю ідею.

Кольорова палітра:

Сміливий неон. Дизайни з неоновими рожевими й блакитними кольорами привертають увагу й мають сучасний вигляд.

Дизайни з неоновими рожевими й блакитними кольорами привертають увагу й мають сучасний вигляд. Градієнти. Плавні переходи між кольорами — від червоного до фіолетового, від кольору морської хвилі до коралового — створюють вайб цифрової епохи.

Плавні переходи між кольорами — від червоного до фіолетового, від кольору морської хвилі до коралового — створюють вайб цифрової епохи. Нейтральні кольори з яскравими акцентами. Створюйте чистий дизайн з відтінками коричневого й бежу з яскравими малюнками чи написами.

Візуальні елементи:

Естетика ретро та Y2K. Пограйтеся з ностальгійним дизайном, який нагадує про часи популярності Tumblr або естетику початку 2000-х.

Пограйтеся з ностальгійним дизайном, який нагадує про часи популярності Tumblr або естетику початку 2000-х. Інклюзивні зображення. Показуйте різноманітні пари, друзів і людей з різним походженням й ідентичністю.

Показуйте різноманітні пари, друзів і людей з різним походженням й ідентичністю. Грайливі символи. Використовуйте емодзі, незвичайні значки або замальовки, які в покоління Z асоціюються з цифровим спілкуванням.

💡 Підказка: Поміркуйте над ідеями інтерактивного дизайну — інстаграм-фільтри чи гіфки — щоб привабити технічно підковану молодь.

3. Відзначайте різноманітні стосунки та досвіди

Покоління Z цінує інклюзивність і представлення різних досвідів. У кампаніях до Дня Валентина варто зважати на всі форми любові, не лише на романтичні шаблони — показуйте любов до себе, дружбу та різноманітні стосунки.

Ключові теми:

Репрезентація ЛГБТК+. Показуйте пари та окремих людей з ЛГБТК+ спільноти в автентичних ситуаціях, які відгукнуться глядачам.

Показуйте пари та окремих людей з ЛГБТК+ спільноти в автентичних ситуаціях, які відгукнуться глядачам. Платонічна любов. Зосередьтеся на друзях, які святкують разом, чи невеликих жестах турботи.

Зосередьтеся на друзях, які святкують разом, чи невеликих жестах турботи. Культурне розмаїття. Використовуйте візуальні матеріали та розповіді, в яких показано різні традиції та стилі святкування.

💡 Підказка: Включайте у свої кампанії контент, згенерований користувачами (UGC) — наприклад, попросіть підписників поділитися унікальним досвідом святкування Дня Валентина.

4. Динаміка та тенденції дизайну

Статичні зображення вже погано привертають увагу покоління Z. Щоб створити візуально захопливу рекламу, додавайте анімації й динамічні елементи дизайну.

Рухомі ефекти:

Анімовані замальовки, летючі емодзі або блискітки.

Швидкі, сміливі переходи між веселими, яскравими зображеннями.

Короткі цікаві відео про невигадані історії кохання.

Персоналізація:

Додавайте динамічні функції, як-от персоналізовані привітання («З Днем святого Валентина, [Ім’я]!»).

Пропонуйте інтерактивні опції — як-от створити власну святкову листівку чи підбірку музики.

💡 Підказка: Використовуйте платформи на зразок TikTok, щоб показувати «залаштунки» своєї роботи чи кумедні цікаві моменти — автентичний контент цінується.

5. Інтерактивна реклама для двосторонньої взаємодії

Покоління Z не просто споживає контент — воно з ним взаємодіє. Реклама Rich Media, що заохочує до взаємодії, ідеально підходить для цієї аудиторії.

Інтерактивні елементи:

Функції типу «свайпніть, щоб відкрити. Створіть контент, який можна свайпнути, щоб побачити персоналізоване повідомлення чи ідеї подарунків.

Створіть контент, який можна свайпнути, щоб побачити персоналізоване повідомлення чи ідеї подарунків. Веселі тести. «Яка ваша мова любові?» або «Який подарунок до Дня Валентина підходить під твій вайб?»

«Яка ваша мова любові?» або «Який подарунок до Дня Валентина підходить під твій вайб?» Доповнена реальність (AR). Дозвольте користувачам віртуально спробувати такі товари, як аксесуари чи макіяж.

💡 Підказка: Заохочуйте аудиторію поділитися результатами тесту чи враженнями від AR на соцмережах з використанням хештегів бренду.

6. Заклики до дії (CTA) мовою покоління Z

Покоління Z краще реагує на невимушені, грайливі заклики до дії, які здаються особистими та привабливими. Уникайте надто корпоративної чи абстрактної мови.

Приклади:

Скажи «так» любові до себе — мерщій за покупками!

Який вайб нашого ідеального Валентина? Дізнайся тут

Ніхто не любить тебе так, як ти — побалуй себе

💡 Підказка: Використовуйте заклики до дії, що відповідають платформі, як-от «Натисніть посилання в біо» в Інстаграмі чи «Натисніть нижче, щоб до нас приєднатися» в TikTok.

7. Демонструйте екологічність

Покоління Z зважає на екологію та цінує бренди, які поділяють ці погляди. Продемонструйте в кампаніях екологічні ініціативи й ідеї подарунків.

Як це зробити:

Рекламуйте вживані, перероблені або саморобні подарунки.

Наголошуйте на всіх заходах, які ваш бренд вживає, щоб знизити свій вуглецевий слід.

Використовуйте фрази на зразок «Ділися коханням, люби планету».

💡 Підказка: Діліться реальними історіями про те, що ваш бренд робить для екології, і підтверджуйте це фотодоказами чи статистикою.

Любов по-новому: погляд покоління Z

На День Валентина аудиторія вже не дотримується правил, а переписує їх. Покоління Z перетворило його на свято кохання у всіх його проявах: сміливе, унікальне та безкомпромісно справжнє. Це нагадування, що любов варто плекати в собі, у дружбі й у світі довкола.

Тож хай про що йдеться — турботу про себе, екологічні подарунки чи веселу вечірку з піцою разом з близькими — це покоління доводить, що любов така, якою її робимо ми. Світ адаптується до їхньої нової точки зору, і ми вже розуміємо: майбутнє Дня закоханих настільки ж розмаїте й динамічне, як і люди, які його святкують.

Тож відзначаймо любов — на ваших умовах, у ваш спосіб і з тих причин, які близькі особисто вам.