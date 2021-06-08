З появою "інтернету без файлів cookie", поштовх до відключення відстеження користувачів у браузерах та додатках, у поєднанні із суворими правилами конфіденційності даних, змушує паблішерів шукати нові методи створення адресної аудиторії.

Похмура реальність… Втрата таргетингу на основі файлів cookie без життєздатних альтернатив може завдати шкоди CPM паблішерам та негативно вплинути на загальний дохід від реклами. Охопити цільову аудиторію без файлів cookie стає все важче, але завдяки цьому рекламодавці можуть вибрати "золоту клітку" із великими основними пулами даних. Згідно з дослідженням, проведеного Google, паблішери можуть втратити до 52% доходу після втрати сторонніх файлів cookie.

Хороша новина полягає в тому, що в кінці тунелю є світло. Є рішення, яке дозволить доставляти відповідний, своєчасний рекомендований контент без ризику порушення конфіденційності — контекстний таргетинг [зокрема, за допомогою відповідності сегментів, не пов’язаних із користувачем]. Контекстний таргетинг використовує власні дані паблішерів для відповідності реклами контенту на сторінці, але це не є новою концепцією. Проте вдосконалення контекстуального машинного навчання відкриває величезні перспективи по збільшенню точності та деталізації.

Команда MGID невтомно працює за лаштунками над рішенням, яке допоможе розв'язати цю проблему. Ідея полягає в тому, щоб зберегти переваги традиційного контекстного таргетингу з метою його відновлення як життєздатного рекламного рішення після зникнення файлів cookie. Кінцевий результат — Контекстний інтелект для нативної реклами, який виходить за межі контекстних сигналів.

Контекстний таргетинг, ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ!

Представляємо Контекстний Інтелект від MGID — наше власне рішення для контекстного таргетингу, яке використовує алгоритми ШІ для вилучення змістовного контенту статті, оцінки її контексту та настрою. Потім контент ідентифікується та маркується на основі власної таксономії контенту MGID, яка виходить далеко за межі стандартів сучасних рішень контекстного таргетингу.

Сучасні контекстні рішення вимагають сильного людського втручання для присвоєння категорій контенту для кожного документа. Однак цей підхід не є масштабованим (1,7 мільярда вебсайтів у всьому світі, та в середньому 575 тисяч нових сайтів створюються в Інтернеті щодня). Тому існує велика ймовірність, що кожен сайт містить сторінки, які стосуються широкого кола тем. Простіше кажучи, потрібна була б ціла армія людей, щоб точно все класифікувати.

Рішення від MGID вирішує цю дилему без використання файлів cookie за допомогою машинного навчання. Це відбувається шляхом вибору 100 URL-адрес для підготовки нашого розумного інструменту по темі, яка нас цікавить. Щоб забезпечити якість цих даних, ми використовуємо окремий набір URL-адрес (приблизне число до першого набору) як тест для перевірки точності. Після завершення цього процесу наша функція Контекстуального Інтелекту автоматично розпізнає тему на будь-якій сторінці чи документі, який ми зазначаємо. Весь список вебсайтів наших паблішерів може бути проіндексовано за темою у той самий час.

Крім того, наше рішення дає можливість визначити рейтинг кожної сторінки з точки зору її відповідності бажаній контекстній категорії. Потім ставки встановлюються пропорційно цій релевантності. У такий спосіб, контекстні кампанії MGID досягають повного масштабу та генерують вищу окупність витрат на рекламу.

Задоволення ПОТРЕБ Паблішерів!

Контекстний Інтелект від MGID має багато переваг, зокрема, для паблішерів:

Природний захист конфіденційності: завдяки прямим партнерським відносинам з нашими паблішерами, MGID покладається на їх основні контекстуальні дані, а не на особисті. Наше рішення Контекстуального Інтелекту поєднує типи контенту, теми та людей і продукцію, з аналізом настроїв інформації на сторінці, але згодом сортує аудиторію за сегментами на основі інтересів, а не особистих даних. Оцінка аудиторії паблішерів: Спираючись на контекст для ухвалення рішень щодо таргетингу, рекламодавці надають паблішерам більше повноважень. Тому вони можуть враховувати попит рекламодавців, плануючи свою редакційну стратегію. Контекстний Інтелект від MGID також відкриває двері невеликим нішевим паблішерам для отримання доходу від реклами, оскільки вони матимуть контент, який буде контекстуально відповідати дуже конкретній аудиторії.

Прямий попит від преміумрекламодавців: Нам довіряють міжнародні та місцеві рекламодавці, бо ми гарантуємо повне охоплення цільової аудиторії. Разом з тим надаємо нашим паблішерам можливість монетизувати свій контент та максимізувати рівень доходу, продаючи рекламний ресурс рекламодавцям, які мають найбільші ставки. Контекстний таргетинг широко використовується для кампаній, що будують репутацію бренду (медіа та відео), і показник eCPM таких кампаній значно вищий.

Отже, Контекстуальний Інтелект від MGID дозволяє паблішерам зберігати цінність рекламних ресурсів, збільшуючи середній показник CPM після зникнення сторонніх файлів cookie. Більше того, на цьому шляху немає втрати доходу, оскільки між паблішером, рекламодавцем та нашою платформою немає інших постачальників даних.

Підсумок

Поступове припинення використання сторонніх файлів cookie вплине на всю цифрову рекламу: від планування кампанії, таргетингу на аудиторію, до атрибуції та вимірювання ефективності реклами. Більшість користувачів у відкритому Інтернеті стане неможливо ідентифікувати.

Контекстуальний Інтелект від MGID дає просте вирішення цієї дилеми, забезпечуючи рівномірний обмін між рекламодавцем, паблішером та споживачем.