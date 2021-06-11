Протягом багатьох років маркетингові експерти зосереджувались на розміщенні мобільних оголошень на наших вебсайтах, зручних для мобільних пристроїв. Однак, виходячи з того, що 63% усіх органічних пошукових запитів у Google у 2019 році відбувалися на мобільних пристроях, можливо, настав час припинити розглядати мобільний телефон як якийсь вторинний ринок, до якого ми пристосовуємо стратегії, створені для ПК. Час будувати свої маркетингові кампанії з думкою про мобільні пристрої, бо це включає перенесення надзвичайно успішної нативної реклами на мобільний телефон.

Переосмислення нативної реклами для мобільних пристроїв

Нативна реклама — це цифровий формат реклами, до якого ми давно рухаємось, незалежно від того, чи це усвідомлюємо. Це кульмінація невдоволення користувачів нав'язливою рекламою, банерної сліпоти та несумісності поточних моделей реклами. Отже, якщо нативна реклама — це результат еволюції реклами, чому її інтеграція у мобільні пристрої така повільна та неефективна?

Причини різні, але, здається, все зводиться до питань стандартизації. Індустрія застрягла в руслі обслуговування однакових типів рекламних блоків знову і знову, оскільки їх креативні елементи легко передбачити. Ми говоримо про нативну рекламу на вебсайтах для ПК, де дизайн та інтерфейс здебільшого однаковий, що робить стандартизацію дуже легкою.

Нативна реклама на вебсайтах для ПК повинна відповідати лише редакційному стилю та тону вмісту, нативна реклама для мобільних пристроїв також повинна містити функції медіа. Іншими словами, креативні активи повинні мати в собі конкретне середовищу, в якому вони перебувають, виконуючи подібну функцію.

Поточна стандартизація не враховує творчі елементи: ігри всередині ігор, рекламу, яка подібна до сповіщень у програмах обміну повідомленнями. Коли ми почнемо ставити мобільні пристрої на перше місце, зможемо створити справжню нативну рекламу для мобільних пристроїв.

Реклама для мобільних пристроїв

Створюючи рекламні креативи спеціально для мобільних пристроїв, ви зможете легко інтегрувати нативну рекламу.

Для початку почніть із скорочення надлишку тексту у своїх копіях. Як відомо, вони вже спочатку досить короткі та стислі, а коли ми повільно переходимо до мобільних стратегій, настав час зробити копії ще меншими.

Рекламні креативи, що створюються для певного пристрою, на якому зараз перебуває користувач, — чудовий спосіб вказати, що реклама створена для того, хто її переглядає. Однак це не єдиний спосіб включити користувачів до свого креативу. Створіть рекламу, яка відображатиме всі можливі шляхи використання телефонів, застосовуючи різні кути, одну руку чи обидві, декорації телефону.

За допомогою фону також можна створити цікаві рекламні оголошення. Використовуйте фон, де людина використовує свій пристрій. Креативи, які демонструють застосування пристроїв у спальні, парку чи громадському транспорті, добре працюють для встановлення зв’язку між користувачем та рекламним креативом.

Творче редагування — одна з найуспішніших стратегій нативної реклами для мобільних пристроїв. Ваші можливості практично безмежні, що дозволяє створювати справді чудові рекламні оголошення, які унікальними способами інтегруються в екосистеми мобільних пристроїв. Наприклад, обрізання об’єктів, що привертають увагу, та їх приховування за нативною рекламою, яку можна свайпати, змусить користувачів більше взаємодіяти з вашими рекламними оголошеннями.

Використання Photoshop може допомогти вам створити справді неперевершені креативи, які користувачі оцінять і з якими захочеться взаємодіяти. Можете експериментувати з фотошопом скільки завгодно, бо вашу працю помітять.

І останнє, але не менш важливе: не бійтеся розважитися з користувачами. Врешті-решт, це Інтернет, тому створення рекламного креативу з цікавими зображеннями котиків та мотиваційними цитатами ніколи не буде зайвим.

Переконайтеся, що фокус креативів чіткий, бо забагато об’єктів або символів (або повідомлень) може лише заплутати користувача. Яскраві кольори та форми можуть підкреслити фокус оголошення та відобразити його намір.

Рекомендації щодо цільових сторінок

Цільовим сторінкам з нативною рекламою не потрібно нав'язливо продавати товар чи послугу. Вони роблять це природним, інформативним та надзвичайно цінним для користувача способом. Специфічні для мобільних пристроїв стратегії для цільових сторінок, які конвертують, повинні бути природними та інтерактивними, а також пристосованими до тої версії сайту, яка підходить для даного пристрою.

Інтерактивність є однією з основ успішних мобільних цільових сторінок. Користувачі очікують такої поведінки на мобільних пристроях і можуть бути розчаровані її відсутністю. Врешті-решт, статичні сторінки зовсім не притаманні для мобільних пристроїв, тому вам потрібно створити цільові, що забезпечують таку функціональність, яку очікують користувачі. Інтерактивність чудово розважає — а це є основним принципом мобільних пристроїв.

Оскільки для більшості людей розваги є головним атрибутом мобільних пристроїв, варто врахувати, як користувачі зазвичай розважаються, і застосувати це під час створення цільових сторінок. Соціальні мережі в основному доступні на мобільних пристроях, імітуючи стиль і функції платформ соціальних мереж. Ваші цільові сторінки здадуться користувачам більш знайомими і привернуть їх увагу.

Користувальницький досвід на сьогодні — найважливіший аспект успішних цільових сторінок. Коли користувачам потрібно докласти максимум зусиль, їх досвід від цільової сторінки стає менш позитивним. Зробіть кожну деталь своєї сторінки зручною — використовуйте заспокійливі кольори та відтінки, великі читабельні шрифти та кнопки, що легко натискаються. Отже, почніть розмову із цільовою аудиторією. Заяложений маркетинговий жаргон вже давно застарів, як банерна реклама, і успішно виконує лише одну функцію — відлякує потенційних клієнтів.

Заключна думка

Нативна реклама для мобільних пристроїв — це нескінченний творчий простір, який ще не був відкритий. Щоб по-справжньому завоювати його для мобільних пристроїв, вам потрібно змінити уявлення про мобільну рекламу. Час зробити мобільні пристрої головним пріоритетом.