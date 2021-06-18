Питання монетизації вебсайтів — часто найскладніше для блогерів. Справа не лише в тому, який метод найкращий, чи який з них пропонує найбільш стабільне джерело доходу. Насправді існують схеми монетизації, які досить згубно впливають на майбутнє вашого вебсайту.

Уникнення шкідливих і менш оптимальних стратегій монетизації вебсайтів можливе лише після їх аналізу. Далі ви дізнаєтесь все, що потрібно знати про різні методи монетизації та їх потенційні наслідки.

Погані джерела трафіку

Не кожне джерело трафіку має однаковий потенціал для збільшення доходу від реклами. Деякі відвідувачі більш чуйні, ніж інші, і вони залучають трафік, який ви зможете монетизувати. Відвідувачі, які лише дивляться на рекламу без дії, не приносять прибутку від неї.

Хоча може виникнути спокуса компенсувати втрачений дохід, купуючи додатковий трафік із підозрілих джерел, ви повинні протистояти цьому бажанню. Більший трафік не обов’язково перетворюється на якісніший та кращий заробіток. Насправді дешевший трафік — це боти, і вони не допоможуть уникнути основної проблеми, тому що часто вони навіть не переглядають рекламу, оскільки цей трафік блокується системами боротьби з шахрайством на більшості платформ.

Ви не тільки не побачите збільшення доходу, але й витратитесь на придбання трафіку, який би дешевий він не був. Краще рішення — це визначити, хто ваші відвідувачі, як вони знайшли вебсайт, а потім урізноманітнити джерела трафіку. Візьміть до уваги, що відвідувачі, які прийшли до вас з інших сайтів, найбільш чуйно реагують на рекламу, тому подумайте про те, щоб звернутися до інших паблішерів та розширити свою мережу.

Щільність реклами або коли аудиторія виходить на друге місце

Наповнення вебсторінок рекламою збільшує їх щільність, створюючи тим самим протилежний бажаному ефект щодо доходу. Пріоритетність реклами перед користувацьким досвідом дає чіткий сигнал про те, що паблішер не дбає про свою аудиторію, і люди це відчувають.

Коли відвідувачів пригнічує величезна кількість рекламних оголошень на сторінці, вони дратуються. Оскільки їх роздратування перетворюється на розчарування, вони не просто несамовито шукатимуть спосіб закрити всю рекламу (ту, яку вони можуть закрити), а й взагалі покинуть вебсайт. Ми вже навіть не говоримо про те, що швидкість завантаження сторінки також може постраждати, а з нею і рейтинг сайту.

Зберігайте помірне співвідношення контенту до реклами; щоб відповідати стандартним вимогам рекламних платформ, усі оголошення не повинні перевищувати 30% від вмісту сторінки. Натомість зосередьтеся на правильній комбінації форматів рекламних оголошень та їх розміщенні у правильному місці. Експериментуйте з комбінаціями форматів реклами, щоб досягти балансу між наявністю реклами та взаємодією з користувачем.

Нав'язливі формати оголошень

Надмірна кількість реклами може зіпсувати день вашим відвідувачам, але це можуть зробити й нав’язливі формати. Найбільш нав'язливим видом реклами, звичайно, є спливаючі вікна та реклама всередині передачі. Їх не можна пропустити, вони вимагають обов'язкової реакції з боку користувача, і це гарантує негативну реакцію вашої аудиторії. Те саме стосується автоматичного відтворення відеореклами зі звуком, розміщення надто гучної або реклами що прилипає - sticky ads.

Все, що заважає користувачам взаємодіяти з контентом, за яким вони прийшли, буде сприйматися як настирлива реклама та зменшить ефективність сайту. Надзвичайно агресивні формати реклами не полегшують втому від реклами, вони ще більше посилюють її.

Продаж посилань

Схеми посилань, які мають на меті маніпуляцію рейтингом Google — це погана ідея. Це працює досить просто — ви надаєте посилання для подальшого переходу на чужу вебсторінку та берете за це плату. Вони отримують підвищення SEO та більше освітлення, тоді як ви отримуєте досить легке джерело доходу.

Продаж посилань раніше було прибутковим бізнесом у короткостроковій перспективі. Однак Google застерігає від продажу або участі у будь-якій схемі з продажу посилань, яка спрямована на введення в оману їх алгоритму PageRank. Це включає оплату посилань, торгівлю товарами/послугами за посилання та надмірний обмін.

Це короткострокова стратегія, яку Google дійсно добре перехоплює та за яку суворо карає. Зрештою, це відверте самознищення.

Інфолінки

Інфолінки — це рекламний формат, який вже давно втратив актуальність.

Вони пропонують рекламу у формі посилань. Натиснувши на таке посилання, ви перейдете до вікна з ледь релевантною рекламою.

Головною перевагою Інфолінків є те, що це ненав’язлива текстова реклама, яке відповідає намірам користувача в режимі реального часу.

Але сьогодні це вже не вигідно. Один із застарілих методів монетизації вебсайтів, який вже мало хто використовує, із потоком доходу, який, ймовірно, навіть не покриє ваших витрат на розміщення.

Реклама RSS каналу

Говорячи про застарілі моделі монетизації вебсайтів, реклама RSS каналу також вже давно відійшла у минуле.

Раніше блогери розміщували рекламу в розділі RSS-каналу вебсайту, куди читачі приходили у пошуках нових публікацій. Ця реклама ніколи не була прибутковою, і сторінка завжди виглядала занадто завантаженою.

Зараз мало хто підтримує свої RSS-канали, і ще менше відвідувачів відвідує їх у пошуках оновлень контенту. Використання такої реклами вимагає занадто багато роботи та місця на сайті, але воно однозначно цього не варте.

Сумнівні продавці реклами

Рекламодавець несе відповідальність за просування етичного рекламного контенту, який не дратує користувачів та не спекулює на делікатних темах. Рекламні платформи повинні контролювати поведінку рекламодавців, а також нести відповідальність за те, як вони обробляють приватні дані користувачів.

На відміну від MGID, деякі постачальники реклами можуть бути не дуже прозорими у своїх діях. Продавці реклами можуть також значно уповільнити вебсайт, залишаючи у людей (і Google) неприємне враження після відвідування вашої сторінки.

У MGID ми постійно впроваджуємо нові технологічні рішення, які гарантують, що ваші користувачі отримають найкращий досвід. Наприклад, нещодавно ми застосували функцію лінивого завантаження для зображень та JavaScript у наших віджетах. З меншою кількістю запитів на сервер, ми гарантуємо вашим користувачам швидше завантаження сторінок і те, що наші віджети оптимізовані для задоволення стандартів Core Web Vitals

Висновок

Ваші вебсторінки не повинні бути заповнені голосними та настирливими оголошеннями. Тоді ви зможете їх належним чином монетизувати. У довгостроковій перспективі така реклама зашкодить прибутковості вашого вебсайту.

Піклуйтесь про своїх користувачів, розміщуючи рекламу на сайті; ставте себе на їхнє місце, визначте пріоритети, і у вас буде стабільне та надійне джерело доходу.