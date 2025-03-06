MGID продовжує розширювати можливості безшовної реклами, представивши Native Integration. Після успішної інтеграції з Voluum ми робимо ще один крок уперед — запускаємо пряму інтеграцію з Shopify, що значно спрощує налаштування кампаній і відстеження результатів для власників магазинів на цій платформі.

Що це означає для рекламодавців? Швидше налаштування, пряме відстеження без сторонніх інструментів і краща аналітика ефективності — усе це доступне лише за кілька кліків. Читайте далі, щоб дізнатися, як легко впровадити Shopify Native Integration!

Що таке Shopify Native Integration?

Shopify — одна з провідних e-commerce платформ у світі, яка підтримує бізнеси будь-якого масштабу. Shopify Native Integration від MGID — це спрощена функція відстеження конверсій у межах Native Integration. Замість складного й ненадійного ручного налаштування трекінгу інтеграція пропонує рекламодавцям рішення в один клік.

Достатньо активувати інтеграцію в MGID Ads і один раз додати наш спеціальний скрипт у Shopify — і система автоматично передаватиме дані між платформами для найбільш популярних подій. Це забезпечує точніше відстеження конверсій, кращу оптимізацію кампаній і спрощений робочий процес, дозволяючи рекламодавцям зосередитись на масштабуванні бізнесу без технічних бар’єрів.

Які проблеми вирішує Shopify Native Integration?

1. Складне та тривале налаштування

Проблема: Раніше користувачам Shopify доводилось налаштовувати відстеження через Google Tag Manager, пікселі або вручну прописані скрипти. Це вимагало технічних знань і часто призводило до неповних даних.

Рішення: Native Integration від MGID усуває потребу в сторонніх інструментах — активуйте трекінг конверсій просто з дашборду MGID Ads у кілька кліків.

2. Обмеження трекінгу в Shopify

Проблема: Shopify може видаляти UTM-мітки з URL або блокувати використання сторонніх пікселів, що унеможливлює точне відстеження конверсій.

Рішення: Інтеграція MGID оминає ці обмеження завдяки прямому з’єднанню між Shopify та MGID через API, забезпечуючи автоматичну та точну передачу даних.

3. Відсутність надійного трекінгу

Проблема: Деякі рекламодавці не могли відстежувати конверсії взагалі, що погіршувало оптимізацію кампаній і спричиняло неефективне використання бюджету.

Рішення: Завдяки нативній інтеграції MGID забезпечує коректне, схвалене платформою відстеження для всіх Shopify-рекламодавців, дозволяючи ухвалювати рішення на основі точних даних.

Як працює Shopify Native Integration

Shopify Native Integration використовує спеціальний код, розроблений для безпечного середовища Shopify (sandbox) і побудований на Shopify API для безшовного відстеження подій. Таким чином MGID може фіксувати ключові дії користувачів безпосередньо в Shopify та передавати ці дані у MGID Ads для покращення аналітики й результатів кампаній.

Події, що підтримуються

Інтеграція дозволяє відстежувати низку дій користувачів, зокрема:

Перегляд сторінки

Перегляд товару

Перегляд колекції

Додавання в кошик

Перегляд кошика

Початок оформлення замовлення

Покупка

Як це працює

Індивідуальний MGID-код – користувач отримує трекінг-код для Shopify з інтерфейсу MGID Ads, розроблений для роботи через API. Вибір подій – рекламодавець обирає події для трекінгу (наприклад, покупка, додавання в кошик) і задає їх як цілі конверсій у MGID Ads. Передача даних – користувач вставляє код у налаштування Shopify. Після цього MGID автоматично фіксує задані події та передає дані до MGID Ads для відстеження й оптимізації.

Покрокове налаштування Shopify Native Integration

1. Оберіть Native Integration у MGID Ads: Увійдіть до MGID Ads та створіть або відредагуйте кампанію, для якої бажаєте відстежувати конверсії. На етапі налаштування трекінгу виберіть Native Integration як метод відстеження.

*2. Додайте інтеграцію з Shopify: Натисніть Add Integration, щоб відкрити галерею інтеграцій, і оберіть Shopify. Якщо у вас уже є інша інтеграція, натисніть Manage Integrations і додайте Shopify.

3. Встановіть MGID Pixel у Shopify

3.1. Скопіюйте код MGID Pixel: Скопіюйте індивідуальний код MGID Pixel з інтерфейсу MGID Ads.

3.2. Відкрийте панель адміністратора Shopify → Customer Events: Перейдіть у Settings → Customer Events.

Натисніть Add Custom Pixel і дайте назву MGID.

3.3. Вставте код MGID Pixel: Вставте скопійований код у поле Custom Pixel у Shopify.

Натисніть Save, а потім Connect.

3.4. Перевірте, що піксель активний: Після підключення піксель буде активний. Для перевірки скористайтеся Shopify Pixel Helper через Actions → Test.

4. Налаштуйте цілі конверсій у MGID Ads: У MGID Ads ви можете створити до трьох цілей конверсій, обравши події для трекінгу, наприклад: перегляд товару, додавання в кошик або покупка.

5. Встановіть додаткові налаштування: За потреби ви можете змінити розширені налаштування або додати трекінг-мітки для кращої аналітики.

Важливо: Вам потрібно створити власний піксель у Shopify лише один раз — після цього інтеграція в MGID Ads дійсно працює в один клік для решти кампаній.

Висновок

Shopify Native Integration від MGID значно спрощує процес відстеження конверсій, усуваючи складні налаштування й потребу у сторонніх інструментах. Завдяки прямому зв’язку між Shopify та MGID Ads, рекламодавці отримують точні дані, кращу оптимізацію та глибшу аналітику ефективності.

Швидка інтеграція й автоматичне відстеження подій дозволяють бізнесам на Shopify максимізувати ефективність реклами без зайвих клопотів. Активуйте Shopify Native Integration вже сьогодні й підніміть свої кампанії в MGID на новий рівень!