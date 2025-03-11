Втома від реклами — поширена проблема в галузі цифрової реклами. Оскільки користувачі регулярно бачать ті самі рекламні матеріали, інтерес падає, клікабельність (CTR) знижується, а гроші на рекламу витрачаються марно. У середньому CTR знижується на 15% протягом першого тижня кампанії. Традиційні рішення, як-от A/B-тестування, вимагають ручного контролю, що сповільнює час реагування та знижує ефективність кампанії.

Щоб впоратися з цією проблемою, MGID розробили CTR Guard, функцію на основі штучного інтелекту, призначену для боротьби з втомою від реклами за допомогою моніторингу результативності кампанії й автоматичного генерування нових креативів для підтримки ефективності.

У CTR Guard використовується генеративний штучний інтелект (GenAI), щоб не лише виявляти падіння ефективності, але й активно оптимізувати кампанії в реальному часі.

Як працює CTR Guard

CTR Guard автоматично активується, коли ваші оголошення починають показувати гірші результати. Ось як це працює: коли реклама позначається як «втомлена» — це означає, що видимий CTR (vCTR) знижується на 15% або більше протягом трьох днів підряд), в роботу вступає наш ШІ.

Що відбувається далі:

1. Алгоритми на основі ШІ аналізують дані про ефективність кампанії, щоб виявити ранні ознаки втоми від реклами.

2. Рекламодавці отримують сповіщення електронною поштою та на дешборді, коли CTR починає знижуватися.

3. CTR Guard автоматично створює до трьох свіжих креативів для заміни кожного неефективного оголошення.

4. Згенеровані штучним інтелектом оголошення доступні для перегляду, а запустити їх можна вручну або за допомогою автоматичних налаштувань, щоб забезпечити ефективну роботу кампаній.

Зауважте, що функція CTR Guard доступна тільки для продуктових кампаній і кампаній у пошуковій видачі. Крім того, кожне оголошення, створене штучним інтелектом, переглядається та модерується, перш ніж воно потрапляє на ваш дешборд, і чітко позначається як оголошення, створене штучним інтелектом.

Більше контролю плюс налаштування автозапуску

Ми розуміємо, що деяким рекламодавцям подобається мати повний контроль, а інші надають перевагу автоматизації. Тепер ви можете скористатися обома варіантами.

Залишайте налаштування CPC та CTA ідентичними до вихідного оголошення.

Переглядайте та редагуйте створені штучним інтелектом оголошення (Примітка: відредаговані оголошення перед публікацією мають пройти модерацію).

Оберіть, запускати рекомендовані ШІ креативи вручну чи активувати автозапуск ШІ-креативів, щоб повністю автоматизувати цю роботу.

Встановіть бюджет і обмеження на кліки для створених ШІ оголошень, щоб контролювати витрати.

Пауза для генерування креативів ШІ: раціональні пропозиції без спаму

Щоб уникнути зайвої реклами, створеної ШІ, CTR Guard включає функцію автоматичного призупинення.

Якщо створені штучним інтелектом оголошення не запускаються, система припиняє подальше створення.

Коли рекомендації ШІ буде призупинено, ви отримаєте сповіщення електронною поштою.

Ви можете повністю вимкнути сповіщення про рекомендації згенерованої ШІ реклами через Налаштування → Сповіщення → Створення реклами призупинено (Settings → Notifications → Paused Ad Generation).

Чому ці оновлення будуть для вас корисними

CTR Guard означає продуктивність, ефективність і контроль. Ось як ця функція допоможе рекламодавцям:

Швидша активація кампанії — скоротіть час простою та швидко публікуйте нові оголошення, покращуючи залучення та загальні результати кампанії.

— скоротіть час простою та швидко публікуйте нові оголошення, покращуючи залучення та загальні результати кампанії. Менше ручних зусиль — заощаджуйте час, делегувавши штучному інтелекту генерацію креативів та оптимізацію, поки ви зосереджуєтесь на стратегії.

— заощаджуйте час, делегувавши штучному інтелекту генерацію креативів та оптимізацію, поки ви зосереджуєтесь на стратегії. Максимальна ефективність витрат на рекламу — мінімізуйте зайві витрати бюджету, забезпечивши заміну неефективних оголошень альтернативами, оптимізованими ШІ.

— мінімізуйте зайві витрати бюджету, забезпечивши заміну неефективних оголошень альтернативами, оптимізованими ШІ. Вища доречність реклами — зацікавлюйте користувачів новими оголошеннями та запобігайте зниженню CTR через втому від реклами.

— зацікавлюйте користувачів новими оголошеннями та запобігайте зниженню CTR через втому від реклами. Рішення на основі даних — за допомогою ШІ переконайтеся, що оптимізація ґрунтується на даних про продуктивність у реальному часі, а не лише на припущеннях.

Реальні результати: покращена продуктивність за допомогою ШІ

Щоб продемонструвати ефективність CTR Guard, ми проаналізували покращення vCTR у різних галузях. Ось як креативи, згенеровані ШІ, підвищили залучення.

Ці результати показують, як CTR Guard підтримує інтерес до оголошень, максимізуючи конверсії та рентабельність витрат на рекламу.

Висновок

CTR Guard від MGID — це не просто інструмент автоматизації, а стратегічний оптимізатор продуктивності на основі ШІ. Завдяки інтеграції машинного навчання, прогнозної аналітики та генеративного штучного інтелекту CTR Guard допомагає рекламодавцям:

Зменшити ручні зусилля та оптимізувати робочі процеси;

Мінімізувати час простою кампанії та максимально збільшити ефективність;

Долати втому від реклами за допомогою проактивних оновлень у креативах.

Готові дозволити ШІ покращити ваші кампанії? Увімкніть автозапуск ШІ-креативів (Auto-Launch AI Creatives) і побачите, як автоматизація може працювати на вас!