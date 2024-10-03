MGID радий вам представити наш новий метод відстеження, покликаний збільшити точність управління кампаніями й посприяти вам в оптимізації реклами. У наступних розділах ми докладніше пояснимо, що як нативна інтеграція мож бути корисною для вас і вашої стратегії.

Що таке нативна інтеграція?

Нативна інтеграція — інтуїтивно зрозумілий і простий спосіб налаштувати відстеження конверсій безпосередньо на дешборді MGID Ads. Використовуючи цей метод, ви можете під'єднувати свої кампанії до популярних сторонніх платформ кількома кліками — і вже не буде потрібно вручну налаштовувати відстеження чи користуватися складними кодами або зовнішніми інструментами. Ми прагнемо зробити ваше користування платформою приємнішим і ефективнішим.

Отже, чому це важливо? Нативна інтеграція надає безліч переваг, які покращують ситуацію для рекламодавців:

Ефективність: спрощення процесу відстеження скорочує час, витрачений на налаштування, і мінімізує ризик помилок. Ви можете зосередитися на оптимізації своїх кампаній, а не на керуванні технічними деталями.

спрощення процесу відстеження скорочує час, витрачений на налаштування, і мінімізує ризик помилок. Ви можете зосередитися на оптимізації своїх кампаній, а не на керуванні технічними деталями. Простота: процес інтеграції розроблено таким чином, щоб бути зручним для користувача й усуває потребу в складному кодуванні чи додаткових інструментах. Все необхідне вже зібрано на дешборді MGID Ads.

процес інтеграції розроблено таким чином, щоб бути зручним для користувача й усуває потребу в складному кодуванні чи додаткових інструментах. Все необхідне вже зібрано на дешборді MGID Ads. Підвищена точність: усуваючи потребу в ручному відстеженні, нативна інтеграція зменшує ймовірність розбіжностей у відстеженні, забезпечуючи надійність і точність ваших даних.

усуваючи потребу в ручному відстеженні, нативна інтеграція зменшує ймовірність розбіжностей у відстеженні, забезпечуючи надійність і точність ваших даних. Безперебійне підключення: за кілька кліків ви вже можете підключити свої кампанії до сторонніх платформ, розширюючи можливості для моніторингу й оптимізації ефективності.

Нативна інтеграція з Voluum

Ми також раді повідомити, що перша доступна інтеграція в рамках Native Integration — це Voluum, провідна платформа відстеження. За допомогою цієї інтеграції ви зможете з легкістю під'єднати свої кампанії MGID до Voluum для точного відстеження та оптимальної синхронізації даних про конверсії — і це все з мінімумом налаштувань.

Ключові переваги:

Налаштування на дешборді: легко під'єднайте MGID до Voluum безпосередньо на дешборді MGID Ads.

легко під'єднайте MGID до Voluum безпосередньо на дешборді MGID Ads. Точне відстеження: забезпечте точні та надійні дані про конверсії — а це важливо для оптимізації ваших кампаній.

забезпечте точні та надійні дані про конверсії — а це важливо для оптимізації ваших кампаній. Спрощений процес: заощаджуйте зусилля на ручне налаштування й зосереджуйтеся на роботі над вашими рекламними стратегіями.

Щоб активувати функцію Native Integration, зайдіть у розділ «Відстеження конверсій» («Conversion Tracking») на вашому дешборді MGID Ads і оберіть метод відстеження Native Integration. За допомогою інтуїтивно зрозумілого процесу налаштування ви зможете під'єднати свої облікові записи.

Покрокове налаштування інтеграції Voluum:

1. Створіть ключ API у Voluum: цей ключ вам знадобиться під час першого ввімкнення інтеграції Voluum. Після збереження він залишатиметься доступним для подальшого використання.

2. Додати інтеграцію у MGID: під час створення або редагування кампанії перейдіть до «Відстеження» > «Нативна інтеграція» > «Додати інтеграцію» та виберіть Voluum.

3. Введіть облікові дані API: введіть облікові дані API з Voluum, щоб налаштувати інтеграцію.

4. Виберіть кампанію Voluum: виберіть кампанію Voluum, до якої ви хочете під'єднати свою кампанію MGID.

5. Налаштуйте цілі конверсії: ви можете вибрати та синхронізувати до трьох конкретних цілей конверсії з кампанії Voluum до кампанії MGID.

6. Збережіть кампанію: коли все буде налаштовано, збережіть свою кампанію — і все, інтеграцію виконано!

Примітка. Перші три кроки потрібні лише під час першого підключення сторонньої платформи до вашої кампанії MGID. Після того, як ви вперше це налаштуєте, у майбутньому налаштовувати інтеграцію буде ще простіше, бо ви зможете пропустити ці кроки.

Ця інтеграція розроблена, щоб зробити ваш процес відстеження максимально зручним. Поєднавши можливості MGID із розширеним відстеженням Voluum, ви матимете в доступі потужний набір інструментів. Ми хочемо, щоб вам було зручно працювати з рекламою, тож очікуйте на подальші інтеграції та функції, які спростять і оптимізують для вас управління кампаніями.

Ми завжди відкриті до співпраці зі сторонніми інструментами для створення якнайбільш індивідуальних рішень. Незалежно від того, чи є ви платформою, чи клієнтом, звертайтеся до свого акаунт-менеджера з запитами на нативну інтеграцію. Наша команда прагне налаштувати якомога ефективніші партнерства і постійно покращувати нашу співпрацю.