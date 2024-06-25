Вас цікавить сила партнерського маркетингу? Для багатьох партнерський маркетинг є ключем до пасивного доходу, тому що:

Посилання можуть приносити прибуток нескінченно;

Існує безліч продуктів для партнерського маркетингу, і це чудово працює для будь-якої ніші;

Є багато перевірених стратегій, які ви можете застосувати.

Можна з упевненістю стверджувати, що цей перспективний напрямок має великий потенціал, якщо ви знаєте, що робите. Які ж найкращі способи просування партнерських посилань? Саме це ми і розглянемо сьогодні. Після прочитання цієї статті ви повинні зуміти визначити, які стратегії нададуть вам найкращі шанси на отримання продажів один за одним.

Перший крок до впровадження партнерського маркетингу: основи

Партнерський маркетинг – це модель, при якій компанія залучає партнерів (це ви!) для продажу своїх продуктів та послуг. Потім ви просуваєте продукти як партнер і отримуєте комісію. Це може бути відмінним варіантом, якщо ви:

Хочете збільшити свій дохід без створення продукту;

Вірите, що знайшли найкращий спосіб маркетингу партнерських продуктів;

Готові подати заявку на участь як партнер і створювати партнерський контент.

Якщо ви новачок у партнерському маркетингу і не знаєте, з чого почати, дізнайтеся, що потрібно для початку вашого шляху в партнерському маркетингу. У цій статті ми охоплюємо все необхідне для поглиблення вашого розуміння партнерського маркетингу. Налаштуйтеся на краще усвідомлення стратегій, які ми поділимо.

Які типи стратегій партнерського маркетингу існують для початківців?

Як згадувалося в попередньому розділі, загальна схема партнерського маркетингу дуже проста і може мати безліч форм. Щоб скористатися найкращими порадами для партнерського маркетингу, вам потрібно знати, які стратегії можна спробувати. Існує три типи, які ви можете впровадити.

Незалежний партнерський маркетинг: Ви просуваєте продукти через рекламу партнерського маркетингу.

Ви просуваєте продукти через рекламу партнерського маркетингу. Залучений партнерський маркетинг: Ви безпосередньо просуваєте продукт або послугу вашим партнерам. Це тип, який ви зустрічатимете найчастіше, тому багато наших порад з партнерського маркетингу будуть застосовуватися тут.

Ви безпосередньо просуваєте продукт або послугу вашим партнерам. Це тип, який ви зустрічатимете найчастіше, тому багато наших порад з партнерського маркетингу будуть застосовуватися тут. Пов'язаний партнерський маркетинг: Ви просуваєте тільки тип продукту без згадки назв брендів.

Підвищуйте продажі протягом всього року як партнерський маркетолог з цими топ порадами та стратегіями

Що потрібно для досягнення успіху як партнерському маркетологу? Це може бути багато чого! І те, що чудово в цих порадах з партнерського маркетингу, так це те, що вони актуальні для кількох типів маркетологів. Є багато шляхів до успіху. Які з порад з партнерського маркетингу ви реалізуєте? Це залишаємо на ваш розсуд. Проте, щоб дати вам уявлення про стратегії, які працюють сьогодні, ми охопили всі можливі стратегії партнерського маркетингу, які ви можете використовувати.

Створюйте пости про продукт

Плюси Мінуси Підвищує вашу авторитетність Багато конкурентних постів про продукт Більшість людей читають пости Може також поліпшити вашу SEO, якщо опубліковано на вашому сайті

Ця перевірена часом стратегія партнерського маркетингу є популярною серед багатьох маркетологів з певної причини. Насправді, 64.48% трафіку маркетологів походить з блогів. Це демонструє силу гарного блогу для залучення читачів, що вам потрібно для досягнення кінцевої мети будь-якого плану партнерського маркетингу: генерувати продажі.

Реалізація порад з партнерського маркетингу: Nerdwallet

Nerdwallet – це компанія, відома своєю відданістю підвищенню фінансової впевненості. У цьому випадку вони використали це на свою користь у своїй стратегії партнерського маркетингу. У пості, який підсумовує найкращі карти з кешбеком, Nerdwallet демонструє, чому пости про продукти є однією з найпопулярніших порад з партнерського маркетингу сьогодні. Що посприяло успіху?

Вони відразу визначили найкращі карти разом з посиланнями.

Вказали, для чого кожна кредитна картка є найкращою.

Також надали посилання на більш детальні огляди кожної картки.

А найкращий спосіб просування партнерських посилань? Зробіть їх видимими. У статті Nerdwallet кнопки «Подати заявку зараз» були стратегічно розміщені під описами продуктів, спонукаючи користувачів діяти відразу.

Створюйте кілька відео одного і того ж продукту

Плюси Мінуси Допомагає підвищити вашу видимість Посилання можуть бути не такими видимими Відео є більш залучаючими Великий ринок, оскільки YouTube є другим за величиною пошуковим двигуном

Зробити відео здається однією з найбільш очевидних порад з партнерського маркетингу, бо, давайте зізнаємося, будь-хто може зробити відео і завантажити його на YouTube. Але чому б не підняти рівень з короткими, приємними відео? Ми впевнені в таких техніках партнерського маркетингу, бо ніхто не зацікавлений дивитися годинне відео. Однак, створюючи короткі відео, ви з більшою ймовірністю з'явитеся в пошукових запитах з конкретними ключовими словами з меншою конкуренцією. Тільки не забувайте використовувати специфічні ключові слова в заголовку!

Реалізація порад з партнерського маркетингу: Пат Флінн

Пат Флінн створив серію відео про SwitchPod, що дозволило йому представити цей новий продукт своїм підписникам. Він реалізував дві поради з партнерського маркетингу, про які ми тільки що говорили, створивши відео про використання продукту, з роз'ясненнями, як і чому продукт був створений, і не тільки. Завдяки своїй відео серії, він зміг:

Зацікавити продуктом;

Поліпшити його видимість;

Збільшити продажі після запуску продукту.

Використовуйте програмне забезпечення для партнерського маркетингу

Плюси Мінуси Централізує всі активності партнерського маркетингу, полегшуючи відстеження кампаній Можуть бути витрати на послуги Допомагає аналізувати кампанії Дозволяє автоматизувати повторювані завдання

Ймовірно, що ви не будете просувати лише один продукт. Багато партнерських промоцій ускладнює забезпечення оптимізації ваших операцій і ефективності стратегій партнерського маркетингу. Саме тут і стає корисним програмне забезпечення для партнерського маркетингу. При виборі програмного забезпечення врахуйте ці фактори:

Легкість у використанні;

Доступні функції;

Модель ціноутворення;

Репутація продукту;

Доступна підтримка;

Аналітичні можливості.

Реалізація порад з партнерського маркетингу: Skyscanner

Skyscanner – це вебсайт, який показує найвигідніші, найшвидші та найкращі рейси для будь-якого напрямку. Використовуючи Skimlinks, компанія змогла автоматично розміщувати партнерські посилання на всіх своїх сторінках. Оскільки кожна сторінка містить кілька рекомендацій і партнерських посилань, цей крок зекономив їм цінний час, залишивши Skyscanner більше часу для аналізу і впровадження інших порад та стратегій партнерського маркетингу.

Так само як SkyScanner знайшов варіанти, які звільнили час, ви можете знайти підходящий варіант, який оптимізує ваші процеси. Крім того, це дає вам можливість протестувати ефективність найкращих інструментів для партнерського маркетингу для вас.

Не обмежуйтесь однією платформою або маркетинговою моделлю

Плюси Мінуси Сприяє диверсифікації цифрових активів Може бути важко підтримувати Дозволяє охопити більше людей Дозволяє побачити, які методи просування працюють найкраще

Можливо, було б розумно почати з однієї стратегії, але не зупиняйтеся на досягнутому. Коли ви завершите налаштування одного методу, ви повинні розпочати встановлення принаймні ще одного. Вивчаючи більше шляхів, ви відкриваєте перед собою більше можливостей. Отже, як вибрати наступний метод просування? Зверніть увагу на наступне:

Чи потрібні вам навчальні ресурси для перевірки порад з партнерського маркетингу? (Зазвичай більше ресурсів для більш поширених способів маркетингу)

Який контент ви хочете створювати?

Де проводить час ваша цільова аудиторія?

Реалізація порад з партнерського маркетингу: Making Sense of Cents

Making Sense of Cents – це фінансовий блог, який значною мірою покладається на свій веб-сайт для збору потенційних клієнтів для своїх партнерів. Запровадження диверсифікації маркетингу ознаменувало розширення блогу на маркетинг електронною поштою. Це дозволило власнику сайту сегментувати список і підбирати більш відповідні партнерські пропозиції. Інші реалізовані поради з партнерського маркетингу включали наявність різноманітних партнерських мереж і охоплення фінансових тем. Незалежно від того, чи йдеться про способи генерації лідів або розширення тем, більше стратегій завжди підвищує ймовірність успіху!

Приєднуйтесь тільки до авторитетних партнерських програм

Плюси Мінуси Гарантує, що ви отримаєте оплату за свої ліди Можливо, ви пропустите відмінні нові програми Має чітку систему обробки партнерів Може надати доступ до мережі підтримки партнерів

Ми обговорили багато топових порад і стратегій партнерського маркетингу з боку афілійованих осіб, тому давайте подивимось на це з іншої перспективи: партнерських програм. Щоб оцінити репутацію програми, зверніть увагу на:

Відгуки користувачів;

Якість продукту;

Доступні ресурси (як-от поради з партнерського маркетингу або підтримка клієнтів);

Точність відстеження та звітності;

Справедливість умов.

Якщо ви думаєте, що у вас немає часу керувати ними всіма, це добре. Просто виберіть програму, до якої вас прийняли.

Реалізація порад з партнерського маркетингу: Пат Флінн (Частина друга)

Так, знову він. Пат Флінн зміг побудувати і підтримувати свою авторитетність та довіру протягом років, тому що був дуже вибірковим у тому, що просував. Яким виглядає успішний партнерський маркетолог? Він виглядає як Пат! Ось чому він співпрацював з високоповажними партнерськими мережами, такими як Amazon Associates, ShareASale і CJ Affiliate. Проте жодна з порад з партнерського маркетингу не вимагає, щоб ви також використовували ці мережі. Просто зробіть свою домашню роботу, бо жодна комісійна ставка не варта того, щоб зіпсувати репутацію, яку ви побудували.

Слідкуйте за трендами

Плюси Мінуси Користуйтеся популярністю чогось, що вже цікаве людям TЗанадто багато брендів роблять те саме Менше часу на роздуми, як зберегти інтерес Підвищення залученості та конверсії

З усіх порад з партнерського маркетингу ця є особливо важливою. Бренди повинні бути свіжими та актуальними, незалежно від ринку або ніші, в якій вони працюють. Щоб реалізувати одну з найважливіших порад з партнерського маркетингу, ви можете зробити наступне:

Тісно слідкуйте за новинами та актуальними темами;

Переглядайте різні дані для отримання інсайтів;

Перевіряйте конкурентів, щоб дізнатися, чи вони роблять щось нове.

Реалізація порад з партнерського маркетингу: Oreo

Ні, Oreo не перестав продавати печиво на Amazon. Проте урок, який можна винести, застосовується і до партнерського маркетингу. Пам'ятаєте цей твіт? «Відключення електрики? Не проблема. Ви все ще можете занурити печиво в темряві.» Це просте повідомлення дозволило Oreo збільшити залученість і, як завжди, генерувати продажі. Що робить це так ефективно, так це розуміння того, що релевантна залученість приводить до лідів, які, сподіваємося, перетворюються на продажі. Уявіть, що ваша цільова аудиторія раптом почала говорити про ваш бренд в десять разів більше. Усі поради з партнерського маркетингу, які ви реалізуєте, будуть набагато ефективнішими, оскільки частина залучених користувачів неминуче перейде на наступний рівень воронки продажів.

Використовуйте більше ніж одну стратегію партнерського маркетингу

Плюси Мінуси Може досягти синергетичних ефектів від одночасного застосування кількох дій Може бути важко оцінити індивідуальні результати Дозволяє швидше дізнатися, що працює Підвищення залученості та конверсії

Рівень зусиль, необхідний для застосування різних стратегій партнерського маркетингу, не завжди однаковий. Тому це може бути не так складно, як ви думаєте. Головне – бути реалістичним щодо того, що ви насправді можете зробити. Якщо у вас є ресурси, намагайтеся використовувати якомога більше стратегій!

Щоб уточнити, вам не потрібно обмежуватися тільки тими порадами з партнерського маркетингу, які згадані тут. Розширте свої можливості за межі того, що надає цей пост. Існує багато інших способів стратегічного планування та виконання планів, які можуть покращити ваш дохід.

Реалізація порад з партнерського маркетингу: Давайте поговоримо про вас!

Якщо ви тільки починаєте свій шлях як партнерський маркетолог, рекомендуємо залишатися простими. Наприклад, якщо ви вже створюєте кілька коротких відео на YouTube, рекомендуємо уникати порад з партнерського маркетингу, які значно збільшать ваше навантаження, як-от ведення блогу. Принаймні на даний момент, чому б не вивчити інструменти, які допоможуть вам звільнити більше часу для дослідження нових стратегій партнерського маркетингу? Як тільки ви досягнете певного рівня успіху з обраними стратегіями, ви зможете повернутися до створення блогу.

Які поради та стратегії партнерського маркетингу будуть найефективнішими для вас? Оцінка за цими критеріями може допомогти

Чудова особливість маркетингу полягає в тому, що вам не потрібно використовувати одну стратегію за раз. Повторюємо, ми навіть рекомендуємо вам із самого початку спробувати принаймні дві стратегії партнерського маркетингу. Таким чином, завдання не в тому, щоб звузити свої варіанти до одного. Проте фільтрування рішень все ще є частиною роботи, і вам слід ранжувати потенційні зусилля з партнерського маркетингу. Це дозволить вам:

Визначити рішення, що найкраще підходять для вас;

Мати альтернативи, якщо обрані варіанти не спрацюють;

Знайти закономірності в стратегіях, що вас цікавлять, щоб знайти схожі рішення.

Доступні вам ресурси

Доступні вам ресурси або обмежують, або розширюють ваші можливості. Під ресурсами ми маємо на увазі:

Гроші: Припустимо, що поради з партнерського маркетингу, які ви хочете перевірити, коштуватимуть удвічі більше вашого місячного доходу. Чи має сенс робити цей крок?

Припустимо, що поради з партнерського маркетингу, які ви хочете перевірити, коштуватимуть удвічі більше вашого місячного доходу. Чи має сенс робити цей крок? Час: Деякі з них вимагатимуть більше часу, ніж інші, тому розгляньте, скільки часу ви можете витратити на реалізацію порад з партнерського маркетингу.

Деякі з них вимагатимуть більше часу, ніж інші, тому розгляньте, скільки часу ви можете витратити на реалізацію порад з партнерського маркетингу. Підтримка: Це може бути підтримуюча мережа або колега, готовий поділитися своїм досвідом.

Після визначення ресурсів, які ви можете виділити на вивчення просування своїх партнерських програм, розгляньте можливість звузити свій вибір до цих варіантів.

Потенційний прибуток

Якщо подумати, є лише одна реальна причина, чому будь-який маркетолог звертається до порад з партнерського маркетингу: щоб генерувати більше доходу! Тому, спираючись на ваш відфільтрований список і ресурси, оцініть їх за потенційним прибутком. Для цього врахуйте наступні фактори:

Гроші, які ви повинні інвестувати у виконання різних порад з партнерського маркетингу;

Ваш час (перетворений у грошову вартість), який буде потрібен для досягнення результату;

Скільки часу знадобиться для отримання ROI.

Якщо у вас зараз немає багато ресурсів, має сенс зосередитися на порадах з партнерського маркетингу, які можуть швидше принести дохід, навіть якщо їх ROI буде нижчим.

Відповідність вашим поточним зусиллям

Тестування порад з партнерського маркетингу буде відносно легким, якщо вони відповідають вашим поточним стратегіям. Наприклад, почати подкаст не буде виглядати таким неприродним, коли у вас вже є канал на YouTube. Дотримання порад з партнерського маркетингу, які пов’язані з вашим досвідом, також може бути легшим, оскільки ви вже маєте основні навички для досягнення успіху.

Але чи означає це, що вам слід відмовитися від порад з партнерського маркетингу, які здаються занадто новаторськими? Не обов’язково! Просто майте на увазі, що вам доведеться докласти більше зусиль, адже буде більше аспектів, які потрібно буде зрозуміти.

Ваші технічні навички

Оскільки ми працюємо в цифровій сфері, має сенс, що більшість (якщо не всі) порад з партнерського маркетингу будуть включати певні технічні знання. Наприклад, якщо ви вирішите використовувати інструмент, вам потрібно буде навчитися ним користуватися. Тож, при врахуванні ваших технічних навичок при виборі порад з партнерського маркетингу, задайте собі ці питання:

Наскільки ви технічно підковані на даний момент?

Наскільки ви готові і віддані навчанню чогось нового?

Чи є технології, що вам потрібні, вже знайомими?

Чи є ресурси для допомоги у навчанні?

Чи готові ви звернутися за зовнішньою технічною допомогою?

Потреба в забезпеченні довговічності

Деякі поради з партнерського маркетингу можуть бути ефективними тільки зараз через актуальні тренди. Хоча це не погано, важливо також інвестувати в довговічність. Чому б не звільнити місце для порад з партнерського маркетингу, які закладуть основи, необхідні для того, щоб пережити зміни? Ви хочете мати можливість стабільно заробляти, незалежно від того, що відбувається в ніші, в якій ви перебуваєте. Припустимо, ви визначили поради з партнерського маркетингу, які відкривають більше можливостей у плані необхідних ресурсів і цільової аудиторії, до якої можна звернутися. Можливо, варто приділити їм ще одну увагу, навіть якщо це не ваш улюблений варіант.

Який найкращий спосіб партнерського маркетингу? Не обмежуйтеся лише одним!

Як і в будь-якому іншому виді маркетингу, вам не потрібно обмежуватися лише однією стратегією. В цій статті ми надали безліч порад та стратегій з партнерського маркетингу, і, якщо це можливо, ви можете скористатися ними всіма! Однак ваш успіх полягає не тільки в пошуку найбільш підходящих технік. Ви також повинні інвестувати в збагачення активів, які використовуватимете для реалізації своїх ідей партнерського маркетингу. Незалежно від того, чи намагаєтеся ви залучити більше трафіку на свій сайт чи просувати партнерський продукт, нативна реклама є чудовим і недооціненим варіантом. Що може зробити MGID, щоб допомогти вам виграти з найкращими продуктами для просування у партнерському маркетингу? Зареєструйтесь сьогодні щоб отримати доступ до просунутих інструментів, особистого менеджера та креативних експертів.