Статті з тегами
Партнерства
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MGID сертифікувала трекери NexInsight для використання на пл...
MGID – міжнародна рекламна платформа та світовий лідер на ринку нативної реклами – сертифікува...
31 лип. 2024 р. • 2 хв читання
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MGID починає співпрацю з Memorable, щоб уможливити аналіз еф...
Глобальна рекламна платформа MGID запустила інноваційне рішення для попередньої оцінки кампані...
26 черв. 2024 р. • 2 хв читання
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MGID починає співпрацю з Pixalate, щоб запобігти рекламному ...
Глобальна рекламна платформа MGID сьогодні оголосила про стратегічну співпрацю з Pixalate, про...
27 вер. 2023 р. • 2 хв читання
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MGID i Playmaker починають співпрацю, щоб показувати доречн...
Глобальна рекламна платформа MGID оголосила про партнерство з Playmaker — цифровою медіакомпан...
24 трав. 2023 р. • 2 хв читання
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MGID розширює партнерство з GeoEdge, щоб підсилити боротьбу ...
Глобальна рекламна платформа MGID розширює партнерство з GeoEdge, провідним сервісом рішень дл...
19 січ. 2023 р. • 2 хв читання
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MGID почала співпрацю з Getty Images
Нещодавнє партнерство MGID і остання інтеграція – це Getty Images. Цей провідний світовий виро...
13 вер. 2022 р. • 4 хв читання
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MGID посприяла інформаційній кампанії на підтримку вакцинаці...
MGID використала можливості своєї рекламної платформи для поширення офіційної інформації про в...
6 груд. 2021 р. • 2 хв читання