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Статті з тегами

Партнерства

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2 хв читання
Преса
MGID сертифікувала трекери NexInsight для використання на пл...

MGID – міжнародна рекламна платформа та світовий лідер на ринку нативної реклами – сертифікува...

31 лип. 2024 р. • 2 хв читання
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2 хв читання
Преса
MGID починає співпрацю з Memorable, щоб уможливити аналіз еф...

Глобальна рекламна платформа MGID запустила інноваційне рішення для попередньої оцінки кампані...

26 черв. 2024 р. • 2 хв читання
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2 хв читання
Преса
MGID починає співпрацю з Pixalate, щоб запобігти рекламному ...

Глобальна рекламна платформа MGID сьогодні оголосила про стратегічну співпрацю з Pixalate, про...

27 вер. 2023 р. • 2 хв читання
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2 хв читання
Преса
MGID i Playmaker починають співпрацю, щоб показувати доречн...

Глобальна рекламна платформа MGID оголосила про партнерство з Playmaker — цифровою медіакомпан...

24 трав. 2023 р. • 2 хв читання
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2 хв читання
Преса
MGID розширює партнерство з GeoEdge, щоб підсилити боротьбу ...

Глобальна рекламна платформа MGID розширює партнерство з GeoEdge, провідним сервісом рішень дл...

19 січ. 2023 р. • 2 хв читання
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Новини продуктів
MGID почала співпрацю з Getty Images

Нещодавнє партнерство MGID і остання інтеграція – це Getty Images. Цей провідний світовий виро...

13 вер. 2022 р. • 4 хв читання
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2 хв читання
Преса
MGID посприяла інформаційній кампанії на підтримку вакцинаці...

MGID використала можливості своєї рекламної платформи для поширення офіційної інформації про в...

6 груд. 2021 р. • 2 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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