Ви захоплюєтеся переробкою? Ідея максимізації використання стосується не лише фізичних продуктів. Завдяки синдикації контенту ви можете покращити вплив кожної статті, яку пишете. Може виникнути питання: чи не є це метою SEO? Але немає нічого поганого в подвоєнні зусиль, і синдикація контенту дає вам можливість досягти ширшої аудиторії, використовуючи той самий текст і ідеї.

Ми вже порівнювали синдикацію контенту з переробкою, але давайте скажемо, що це більше схоже на апсайклінг. Синдикація контенту дає більше переваг, ніж просто повторне використання тексту на вашому сайті. Дізнайтеся, як цей чудовий інструмент може в рази посилити вашу цифрову присутність далі в цій статті.

Розпочнемо з основ: визначення та огляд синдикації контенту

Синдикація контенту – це процес повторного публікування форми цифрового контенту на ресурсах, відмінних від вашого веб-сайту. Який контент слід синдикувати? Власники сайтів, які хочуть зайнятися маркетингом через синдикацію контенту, зазвичай використовують свій найпопулярніший контент, будь то відео, аудіо, подкаст або звичайний блог. Те, що робить цей процес дуже бажаним, – це виграш для всіх. Сайт третьої сторони, де буде опубліковано контент, отримує безкоштовний синдикований контент, а ви отримуєте більше переглядів вашої оригінальної роботи.

Які переваги синдикації контенту?

Коли ми говоримо, що це домовленість, яка вигідна для всіх, ми не жартуємо! Насправді існує безліч переваг синдикації контенту. Якщо ви ще не переконані, чи варто додавати цю стратегію до ваших існуючих зусиль, сподіваємося, ви залишитесь з нами. У наступних підрозділах ми поговоримо про те, як ви можете виграти від синдикації контенту, зосереджуючи увагу на тому, що ви можете отримати як бренд, бізнес або власник сайту, який хоче використовувати публікацію на сторонніх платформах.

Це дозволяє досягти ширшої аудиторії

Синдикація контенту дає вам можливість досягти аудиторії через сайти третьої сторони. Чому це так добре? Тому що вам фактично не потрібно докладати зусиль, оскільки ви використовуєте контент, який вже написали. Вам не потрібно займатися просуванням вашого сайту чи налаштуванням SEO-стратегії. Власник сайту третьої сторони вже зробив це за вас. Крім того, що стосується кількості переглядів статей, результати майже миттєві. Все, що вам потрібно зробити, це опублікувати та отримати переваги.

Це дає можливість монетизації

Щоб було зрозуміло, можливість монетизації за допомогою синдикації контенту не завжди доступна. Але як тільки ви створите свій бренд, ви можете отримувати за це гроші. Так, навіть більші публікаційні сайти можуть запропонувати якусь форму компенсації. І що потрібно для того, щоб скористатися цією перевагою? Зазвичай це одне з трьох:

Ви підвищили авторитет і впізнаваність бренду настільки, що можете привернути більше трафіку просто надаючи контент десь;

Тема вашого контенту є дуже цікавою для паблішера контенту;

Сайт третьої сторони платить партнерам з синдикації контенту.

Це допомагає встановити авторитет і довіру до бренду

Створюючи синдикований контент, ви допомагаєте покращити авторитет і довіру до вашого бренду, оскільки це надає стороннє підтвердження. Хоча синдикація контенту є чимось— це те, про що принаймні чули практично всі, хто працює у світі маркетингу, ваш середній користувач може і не знати. Отже, якщо вони побачать ваш бренд у багатьох куточках інтернету, вони подумають, що в ньому має бути щось особливе. Це особливо актуально, якщо вам вдалося укласти партнерство з відомим виданням. Крім того, це дає вам шанс продемонструвати свою експертизу. Якщо якість контенту, який ви представляєте через сторонні платформи, резонує з вашою аудиторією, вони, ймовірно, почнуть довіряти вам.

Це допомагає поліпшити SEO

Синдикація контенту та SEO йдуть рука об руку! Найбільший технічний внесок використання сайту третьої сторони – це зворотне посилання, яке допомагає встановити ваш сайт як авторитетне джерело. Однак синдикація контенту також може допомогти з SEO наступними способами:

Може збільшити кількість запитів на ваш бренд;

Може покращити трафік на ваш сайт;

Може підвищити вашу SEO-релевантність у певних областях, що допоможе з локальним SEO.

Магія синдикованого контенту і SEO може зрештою зробити свою роботу за вас, якщо ви переконаєтеся, що він не розглядається як дублікат. Про те, як це зробити, ми поговоримо в окремому розділі.

Це дозволяє ефективніше розподілити ваші ресурси

Припустимо, що вам потрібно день для написання, редагування та доопрацювання контенту. Синдикація контенту множить вартість цього дня в багато разів. Якщо вам вдасться отримати навіть один сайт третьої сторони для публікації вашого синдикованого контенту, ви ефективно зможете досягти наступних переваг через синдикацію контенту:

Розширення потенційної аудиторії без додаткового написання;

Збільшення видимості;

Розподіл ресурсів на інші зусилля.

Синдикація контенту є ключем, якщо ви хочете масштабуватися без витрачання додаткових ресурсів одразу. Менше використаних ресурсів загалом означає менші ризики. А з меншими ризиками стає ще легше робити ставки на себе.

Загальний посібник по процесу синдикації контенту

Вам подобаються потенційні переваги, які ви можете отримати? Чудово! Вам буде приємно дізнатися, що процес синдикації контенту досить простий. Це можна здійснити всього у три загальні кроки, які ми обговоримо в наступних підрозділах. Почнемо? Ви на крок ближче до отримання переваг від використання синдикованого контенту!

1. Визначте, який контент ви хочете синдикувати

Тут у вас є два основних варіанти для синдикації контенту.

Оригінальний, неопублікований контент: Це може бути хорошим варіантом, якщо у вас є тема, яка не зовсім підходить для вашого веб-сайту. Є також сайти, які шукають партнерів з синдикації контенту і вимагають оригінальний контент, тому це може бути підходящим варіантом.

Це може бути хорошим варіантом, якщо у вас є тема, яка не зовсім підходить для вашого веб-сайту. Є також сайти, які шукають партнерів з синдикації контенту і вимагають оригінальний контент, тому це може бути підходящим варіантом. Існуючий контент: Багато брендів вирішують використовувати свої найпопулярніші статті або відео для синдикації контенту. Для цього рекомендуємо використовувати контент, що має довготривалу актуальність, щоб він залишався релевантним довгий час після публікації.

Зі збільшенням кількості потенційних партнерів ви побачите, що це не обов’язково має бути або те, або інше. Використовуйте те, що найкраще підходить для ситуації!

2. Виберіть партнерів для синдикації контенту

Окрім вашого контенту, партнери, яких ви виберете, мають великий вплив на ваш успіх. Насправді це настільки важливо, що ми присвятили цілий розділ вибору партнерів для синдикації контенту! Ви можете перейти до цього розділу, якщо хочете дізнатися всі деталі зараз. Але ось швидкий огляд того, що слід враховувати:

-Репутація сайту;

Система синдикації контенту;

Формати контенту, які приймаються;

Ніша веб-сайту;

Можливості монетизації або витрати на публікацію.

Є інші фактори, які для вас важливі? Додайте їх до списку! Це ніяк не є остаточним списком, і ви завжди повинні враховувати результати, які хочете отримати від синдикації контенту.

3. Опублікуйте ваш контент

Іноді це так само легко, як відправити вашу роботу сторонньому паблішеру. Однак це не завжди так. Вони можуть мати певні стандарти для того, що вони опублікують через синдикацію контенту. Найпоширеніші вимоги до подачі статей включають:

Довжина статті;

Кількість посилань, які можна використовувати в тексті;

Тема тексту.

Паблішери зазвичай повідомляють про це заздалегідь, тому звертайте увагу на деталі. Якщо ви вважаєте, що дотримання їхніх вимог погіршить якість вашої роботи, розгляньте альтернативних партнерів. Їх є багато!

Які існують типи синдикації контенту?

Ми вже багато говорили про переваги та процес синдикації контенту. Але є ще один важливий аспект, який потрібно обговорити перед тим, як ви повністю впровадите синдикацію контенту, а саме – типи синдикації контенту.

Повна: Тексти публікуються в тому вигляді, в якому вони з'являються на вашому сайті.

Тексти публікуються в тому вигляді, в якому вони з'являються на вашому сайті. Часткова: Це лише короткий виклад оригінального контенту або його уривок. Це хороший варіант, якщо ви синдикуєте контент, щоб спонукати людей перейти за посиланням.

Хоча немає фіксованої або офіційної категоризації для цього, принаймні для більшості випадків ці типи мають значення.

Синдикація контенту в B2B-маркетингу: машина для захоплення лідів

Раніше в статті ви дізналися про переваги синдикації. Однак, якщо ви працюєте в B2B-ринку, синдикація контенту стає необхідною частиною ваших зусиль. Це чудово підходить для генерації лідів, надаючи ще один надійний джерело лідів. Як це працює?

Читач читає синдикований контент на сторонньому веб-сайті. Читач клацає на посилання, що веде на ваш сайт. Ви ведете їх до нижньої частини воронки (як це зробити – ваш вибір!).

Синдикація контенту все ще підвищує вашу авторитетність у цій сфері, навіть якщо ви не натискаєте нічого на сторонньому сайті. І коли пост буде там, ви зможете отримувати переваги від нього постійно.

Проблема з дубльованим контентом: як працює SEO-синдикація контенту?

Коли ми обговорювали переваги синдикації контенту, ми згадали її вплив на SEO. Однак ми знаємо, як сильно Google та інші великі пошукові системи не люблять дубльований контент. Як ви можете запобігти тому, щоб пошукові системи оцінювали ваш синдикований контент як дубльований?

Використовуйте канонічні теги на версіях синдикованого контенту. Таким чином, ви вказуєте, що щось не є оригінальним. Однак це буде враховано при визначенні загальної SEO-цінності оригіналу.

Таким чином, ви вказуєте, що щось не є оригінальним. Однак це буде враховано при визначенні загальної SEO-цінності оригіналу. Використовуйте теги noindex. Як альтернатива, ви можете заборонити пошуковим системам індексувати неоригінальний контент.

Як альтернатива, ви можете заборонити пошуковим системам індексувати неоригінальний контент. Використовуйте тег rel=alternate. За допомогою цього Google побачить його як альтернативу оригіналу.

Фактори, які слід враховувати при пошуку партнерів для синдикації контенту

Процес пошуку партнера є простим. Просто знайдіть веб-сайти онлайн. Вони або:

Уже мають систему для прийому постів на синдикацію контенту, або

Регулярно створюють власний матеріал.

Так, навіть якщо власник сайту ніколи не чув про синдикацію, він все ще може бути потенційним партнером. Складніше – звузити список веб-сайтів до найбільш підходящих. Тож запитайте себе: що для вас є синдикація контенту? Ваша відповідь визначить, як ви пріоритетизуєте партнерів на основі факторів, які ми обговоримо нижче.

Репутація сайту

Синдикація є чудовою стратегією для використання вже існуючої аудиторії, коли ваша ще розвивається. Але це не означає, що ви повинні вибирати будь-якого потенційного партнера, який прийме вашу публікацію. Ваша репутація неминуче переплітається з їхньою через синдикацію контенту. І хоча ми не очікуємо, що ви одразу будете партнером з New York Times або іншими великими публікаціями, вам потрібно встановити певні стандарти щодо того, де ви маєте публікувати. Ось кілька речей, яких слід уникати в потенційному партнері з синдикації вмісту:

Занадто мала аудиторія;

Забагато реклами на сайті;

Низька якість і/або плагіат контенту;

Авторитет домену (це можна перевірити безкоштовно!).

Існуюча система синдикації контенту

Пам'ятаєте, як ми говорили про те, що сайт може мати систему для прийому постів або взагалі не мати такої? Це важливо у вашому пошуку, тому що це може вплинути на:

чи отримаєте ви відповідь взагалі;

весь процес переговорів щодо угоди;

ймовірність того, що вони схвалять ваш контент.

Для сайтів-партнерів із синдикації еонтенту ви можете очікувати, що процес буде набагато простішим, оскільки вони вже все продумали. Вони вже знають, що шукають, і оскільки їм потрібен сторонній контент, ваші шанси отримати схвалення вищі. Якщо це ваша перша спроба синдикації контенту, ми рекомендуємо йти цим шляхом, щоб швидше поширити ваш матеріал на різних сайтах.

Формат і контент, які вони приймають

Основне, що вам слід знати – це які формати контенту вони приймають. Ви можете легко це з'ясувати навіть з їхньої головної сторінки. Якщо ви бачите текстові пости, то це, ймовірно, те, що їм потрібно. За можливості, перегляньте кожен приклад синдикації контенту, який вони публікували до цього часу. Це дасть вам уявлення про те, що саме вони шукають, крім тих рекомендацій, які можуть бути опубліковані. Ось кілька запитань, які варто задати, щоб зрозуміти, чи це підходящий варіант для вас:

Чи публікують вони формат синдикації контенту, який вас цікавить?

Чи шукають вони певний стиль у своїх матеріалах?

Чи узгоджується існуючий контент сайту з тим, що ви плануєте?

Ніші, які вони обслуговують

Аудиторія ваших партнерів із синдикації контенту повинна підходити вашому бренду, продуктам і/або послугам. Уявіть, що вас опублікували в великому журналі про догляд за шкірою. Скільки читачів, на вашу думку, зацікавиться вами, якщо ви продаєте автомобілі? Синдикація контенту може дати можливість розширити вашу аудиторію, але саме ви повинні визначити напрямок цього розширення. Сьогодні існує багато сайтів, які публікують контент у різних нішах. У такому випадку варто запитати про відповідну статистику, пов'язану саме з тією нішею, яка вас цікавить.

Монетизація і вартість

Синдикація контенту може здійснюватися за кількома моделями монетизації. Вам можуть платити фіксовану ставку або частину доходів, отриманих від статті. Однак, якщо деякі сайти пропонують вам оплату за публікацію на їхній платформі, це не означає, що ви завжди повинні очікувати оплату. В інших випадках вам може знадобитися заплатити за публікацію. Однак, ви також зможете знайти варіанти синдикації контенту, які дозволять вам це робити безкоштовно. Фактично, у вас є три варіанти:

платити;

отримувати оплату;

робити це безкоштовно.

Розгляньте переваги. Немає нічого поганого в тому, щоб заплатити за публікацію, якщо це дозволить значно розширити вашу аудиторію.

Найкращі практики синдикації контенту, які значно підвищують її ефективність

На даному етапі ви вже знаєте всі основи. У вас є досить міцний план дій, який можна використовувати, щоб зробити синдикацію контенту успішною. Але знати щось у теорії зовсім не те саме, що зробити це самостійно. Дозвольте нам допомогти вам і показати, що можна зробити, окрім дотримання кроків з попередніх розділів статті. Ви намагаєтесь реалізувати стратегію синдикації контенту для B2B або для невеликого сайту? У будь-якому випадку, ви можете застосувати ці практичні поради, щоб отримати більше від своїх зусиль.

Просувайте синдикований контент на власних платформах

Суть синдикації контенту полягає у співпраці двох сторін, які отримають значні вигоди від угоди. Однак ця співпраця не повинна закінчуватись після того, як ви надіслали текст для синдикації. Ви можете просувати цей контент через власні цифрові ресурси, такі як сторінки у соціальних мережах або навіть через email-розсилки. Чому варто приділяти цьому увагу?

Чим більший трафік на сторонній сайт, тим більше потенційних глядачів побачать ваш контент. Це дає вам матеріал для просування на власних соціальних сторінках.

Це не вимагає багато зусиль, оскільки основний контент вже створено, але це може мати значний вплив на ефективність кампанії.

Виходьте за межі тексту

Синдикація тексту – це найпопулярніший формат, який використовують люди. Але ви втрачаєте багато можливостей, якщо зосереджуєтесь лише на статтях. Коли ми говоримо про синдикацію контенту, слід пам’ятати, що це охоплює буквально всі типи контенту. Отже, як це може працювати? Ви можете:

використовувати існуючий пост як основу для подкасту;

перетворити популярний блог у відео;

зробити пост доступним у форматі аудіо.

Перевага в тому, що більша частина роботи вже виконана. Вам просто потрібно відформатувати контент для конкретного медіа або платформи, і все готово!

Все зафіксуйте письмово

Наприкінці дня синдикація контенту чи статей – це все ж угода, і її слід трактувати відповідно. Перш ніж надіслати будь-що, переконайтеся, що умови чітко визначені. Ось кілька питань, на які має відповісти угода про синдикацію контенту:

Чи повинна одна зі сторін платити іншій в рамках угоди?

Чи повинен контент відповідати певному формату, як-от кількість слів і зображень?

Скільки зворотних посилань вам дозволено розмістити в тексті?

Хто має права на опублікований контент?

Чи є у вас або у паблішера інші зобов’язання одне перед одним?

Більш усталені сайти вже мають власні умови, і вам доведеться погодитися з ними, щоб опублікувати там свій контент.

Що означає синдикація контенту для SEO вашого бренду? Багато чудових можливостей!

Це може бути стандартом для ринку B2B, але кожен може отримати вигоду від розповсюдження синдикованого контенту, наприклад, збільшивши аудиторію та підвищивши трафік на свій сайт. Ми вже обговорили все – від визначення синдикації контенту до того, як найкраще її реалізувати для вашого бренду чи бізнесу. Хочете, щоб ваш контент побачили люди, які найбільш зацікавлені і залучені? Синдикація контенту та нативна реклама разом із MGID – це ідеальне поєднання! Зареєструйтеся на платформі MGID, щоб отримати доступ до передових інструментів, творчих матеріалів та особистого менеджера. Що вам дасть синдикований контент? Дозвольте нам стати частиною вашого шляху та успіху. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити, чого ви зможете досягти!