Меми та смішні зображення вже давно потрапили у рекламу MGID, а разом з цим захопили серця користувачів у всьому світі. Рекламні кампанії, які наважилися проявити творчість, гумор та показати сучасні тренди, досягли неймовірного успіху, бо вони були орієнтовані на більш молодіжну аудиторію. У нас виникла думка — яка ж буде наступна крута ідея? Відповідь цілком очевидна — це анімовані GIF-файли.

MGID з радістю представляє новий тип рекламного дизайну, який піднімає маркетингові кампанії на абсолютно новий рівень — анімована реклама. Останній тренд, який допомагає залучити більше користувачів, а зараз ми пояснимо вам, чому.

Що таке анімована реклама від MGID?

Якщо проводите багато часу в Інтернеті, знаєте, що GIF-файли домінують майже в кожному медіа-каналі, але це й цілком зрозуміло чому. Нові модернізовані версії зображень, до яких ми вже звикли, бо вони додають суттєву цінність будь-якій рекламній кампанії.

Анімована реклама MGID — наш власний метод використання циклічних зображень для створення ілюзії руху. Вони забезпечують кращу ефективність і вищі показники конверсії, ніж нерухомі зображення. Додавання анімованої реклами до вашої рекламної кампанії може стати дуже вигідним рішенням.

Звичайно, є певні правила та методи, яких варто дотримуватися, якщо хочете, щоб ваша анімована реклама була ефективною. Ось основні характеристики, які згодяться, щоб запустити її на нашій платформі:

Мінімальні розміри: 600 x 400 пікселів

Співвідношення сторін: 16:9, 3:2 або 1:1

Тривалість відео: 15 с

Розмір файлу GIF не може перевищувати: 5 Мб

Роздільна здатність пікселів: 1020x680 або вище

Формат: GIF.

Створення анімованої реклами

Все, що вам потрібно для створення власної анімованої реклами — це відповідна програма, наприклад, Photoshop або Canva, і необхідні знання. Після декількох спроб ви легко можете створити анімовану рекламу, яка буде захоплювати користувачів і призводити до конверсії.

Звісно, не у всіх є час, щоб освоїти нові інструменти та самостійно створювати це. Для цього існують професіонали, яких можна найняти, щоб отримати якісну рекламу.

MGID має власну творчу команду перевірених експертів з анімованої реклами, які можуть надати вам всю необхідну допомогу. Ми пропонуємо індивідуальні дизайни рекламних оголошень, які допоможуть у досягненні рекламних цілей.

Крім того, ви можете придбати готову анімовану рекламу, яка відповідає цілям вашої кампанії, використовувати її у своїх інтересах. Існує величезна кількість фотобанків із широким асортиментом анімованих дизайнів на будь-який вибір, якщо вам це цікаво. Також можете скористатись послугами дизайнерів фрилансерів, які з радістю створять для вас анімовану рекламу.

Правила відповідності

Як і у разі з нерухомими зображеннями, контент, який ви використовуєте для створення спеціальної анімованої реклами, має відповідати законам про авторські права та нашим внутрішнім правилам, які застосовуємо до всієї анімованої реклами. Команда з дотримання вимог MGID залишає за собою право відхилити контент, який, на нашу думку, не відповідає правилам або порушує політику.

По-перше, заборонено використовувати зображення, які містять уривки з телепередач, фільмів або музичних відео. Те саме стосується зображень знаменитостей, брендів або будь-якого типу контенту, який може вважатись незаконним.

Реклама сексуального характеру також суворо заборонена. Зробіть анімовану рекламу скромною, а разом з цим у вас не виникне проблем.

Тут треба згадати ще кілька умов: заборонені GIF-файли, які містять оптичні ілюзії, дратівливі елементи або занадто мерехтливі елементи. Це просто роздратує користувачів і не принесе вашій кампанії успіху.

Як завжди, анімована реклама має бути зрозумілою і легко читатись. Занадто неохайна реклама, яку важко помітити на сторінці, навряд чи може бути привабливою.

Циклічність і повторення

Дотримуючись простих правил і практичних порад, які ми створили для вас, ви зможете підвищити зацікавленість користувачів і ефективність своєї реклами.

GIF файли — лише початок. У наступних ітераціях анімованої реклами ми додамо такі формати: MOV і MP4, до платформи MGID.

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