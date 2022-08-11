MGID, глобальна рекламна платформа, отримала звання "найкращої мережі цифрової реклами" на MarTech Breakthrough. Нагорода відзначає технологію контекстного інтелекту MGID та суворість, прозорість процесів, пов'язаних з безпекою бренду.

Рішення контекстного інтелекту MGID дозволяє рекламодавцям розміщувати свою рекламу на платформах преміум паблішерів у найбільш релевантному та відповідному середовищі без використання файлів cookie третіх сторін. Запатентований алгоритм ШІ дозволяє визначити контекст та настрій контенту. Аналіз партнерів-паблішерів MGID, які використовують це рішення, виявив у них 83% безпечного для брендів інвентарю, який максимізує шкалу кампанії за рахунок меншою кількісті false positive блоків на чутливі тематики.

Сергій Денисенко, генеральний директор MGID, сказав: "Отримання цієї нагороди – це величезне досягнення для нас; Це підкреслює вплив нашого рішення контекстуального інтелекту та винагороджує зусилля, які ми докладаємо до забезпечення безпеки бренду та створення етичної реклами. Наше рішення контекстуального інтелекту розроблене для того, щоб допомогти розблокувати заблокований інвентар, принести більший дохід та збільшити актуальність реклами, коли вона розміщується поруч із відповідним контентом, що додає ефективність кампаній, водночас забезпечуючи безпеку бренду для рекламодавців. Також, наша бізнес-пропозиція заснована на прозорих та безпечних для бренду процесах, і ми раді отримати винагороду за нашу роботу”.

"Останнім часом безпека бренду знаходиться у центрі уваги, і актуальним стає питання цифрової відповідальності брендів та платформ", – сказав Джеймс Джонсон, керівний директор Martech Breakthrough. “Рекламодавці повинні гарантувати, що їх реклама не працює із проблемним контентом, і тому вони вимикають певні категорії контенту або використовують списки заблокованих ключових слів. MGID розв'язує цю проблему методом поліпшення контролю прозорості та використання потенціалу рішення контекстуального інтелекту. Вітаємо з черговою винагородою MarTech Breakthrough!”.

Martech Breakthrough – це провідна організація дослідження ринку, яка визнає провідні компанії, технології та продукти у глобальній галузі маркетингу, продажів та реклами. Martech Breakthrough винагороджує інноваційність та успіх у сфері продажів, а також маркетингових і рекламних технологій. Програма цього року залучила понад 2950 номінацій з понад 18 різних країн світу.