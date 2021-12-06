MGID використала можливості своєї рекламної платформи для поширення офіційної інформації про вакцинацію.

Попри активну інформаційну кампанію, націлену на збільшення кількості вакцинованих, відсоток українців, повністю щеплених від коронавірусу, все ще залишається досить низьким — 28,57%. Одна з причин малої кількості щеплених в Україні — дезінформація щодо ефективності вакцини.

Щоб якомога більше українців отримали доступ до правдивої інформації, компанія MGID використала можливості своєї рекламної платформи для поширення контенту про важливість щеплення.

Це вже другий проєкт MGID, спрямований на боротьбу з дезінформацією про коронавірус. Ще на початку локдауну компанія безплатно допомогла розповсюджувати інформаційні повідомлення Товариства Червоного Хреста України. За період кампанії понад 16 млн користувачів на 3000 контентних сайтах отримали правдиві новини про COVID-19 та інформацію про те, як захистити себе.

«MGID — глобальна компанія з українськими коренями. Ми працюємо по всьому світу та маємо змогу спостерігати за впливом пандемії на життя людей. Тому ми не байдужі до ситуації, яка зараз склалася в нашій країні, й готові спрямувати всі зусилля на допомогу поширенню правдивої інформації щодо щеплення від COVID-19, — зазначає Сергій Денисенко, СЕО MGID. — Маючи такий потужний інструмент, як наша платформа, та доступ до багатомільйонної аудиторії, ми вирішили допомогти з інформаційною кампанією. Таким чином ми зможемо збільшити покриття кампанії з вакцинації, допомогти аудиторії отримати інформацію з офіційних джерел та сформувати правильне уявлення про дію вакцини»”.

Зараз рекламні оголошення зі статтями, присвяченими дії вакцини, активно показуються на понад 30 000 партнерських сайтів.

Компанія планує й надалі допомагати з поширенням офіційної інформації в комунікаційних кампаніях, присвячених вакцинації.