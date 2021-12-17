Останнім часом ми помітили ознаки того, що модель придбання підписки набула великої популярності. Користувачі радіють, бо на багатьох стрімінг платформах та сервісах немає реклами, а, отже, модель монетизації за допомогою реклами була списана як застаріла. Але чи справді це так?

Зростання доходів від підписок досягли свого піку приблизно тоді, коли почалась пандемія і змінила наше життя та фінансові звички назавжди. Однак, як виявилося згодом, не кожен бізнес може успішно інтегрувати модель підписки, як це зробили стрімінгові сервіси.

Паблішери знову опинилися в люблячих і знайомих обіймах отримання доходу від реклами. Стрімінг сервіси залишились вірними моделі монетизації за допомогою підписки, але інші зрозуміли, що майбутнє монетизації — за рекламою. Тепер усі прогнози показують зростання витрат на інтернет-рекламу у США у найближчому майбутньому.

Щоб рекламна модель продовжувала бути успішною, рекламодавці, паблішери та аудиторія повинні знайти спільну мову. Ось тут у гру вступає AdTech.

Танго для двох

Кожна попередня розмова про цифровий маркетинг зосереджувалась виключно на рекламодавцях та паблішерах. Спочатку все трималось на рекламних агенціях, бо лише їм вдавалось задовольнити потреби паблішерів та рекламодавців одночасно.

Завдяки всім досягненням у світі технологій, рекламні агентства згодом замінили рекламні мережі та біржі, які цілісно сприяли комунікації між паблішерами та рекламодавцями. З іншого боку, SSP та DSP зосереджувались або на паблішерах, або рекламодавцях, а також надавали свої послуги лише одній зі сторін.

У цьому контексті користувачі сприймались лише як дані, якими вільно торгували обидві сторони, щоб максимізувати дохід паблішерів і охоплення рекламних кампаній.

Однак, популярність моделі підписки навчила нас тому, що аудиторія теж здатна вимагати якісний контент, який відповідає всім її потребам.

Давно минули ті часи, коли користувачі терпіли спливаючі вікна та неякісний дизайн вебсайтів. Аудиторія вимагає контент, який має бути не тільки безплатний, але й доступним, не нав'язливим, без реклами та будь-яких інших перешкод.

Безплатний і вільний контент – лише початок. Окремі користувачі хочуть значно більше, якщо вони зможуть донести свої бажання та потреби паблішерам і рекламодавцям – буде корисно для всіх причетних сторін.

Ми вже мали доступ до величезної кількості даних, які сприяли торгівлі ресурсами між паблішерами та рекламодавцями. Потрібно було дізнатися трохи більше про ставлення та поведінку користувачів на сторінках, які вони відвідали. Саме тоді з’явилася AdTech і об’єднала всі три сторони за допомогою системи, яка охоплює всі відповідні інструменти аналізу та управління, характерні для реклами програматик.

AdTech представляє аудиторію

AdTech — це відповідь на дуже реальну проблему обробки надлишку даних користувачів. Ця технологія допомогла прискорити аналіз даних, мінімізувати бюджетні витрати та підвищити ефективність рекламних кампаній.

AdTech створює єдину екосистему для рекламодавців, паблішерів, SSP, DSP, бірж реклами та всіх інших гравців ринку, які беруть участь у процесі торгівлі товарами. Потім з'являється інформація про аудиторію (власна чи стороння), що дозволяє рекламодавцям доставити свій товар саме тим клієнтам, яким він потрібен.

Використовуючи дані, що описують поведінку, ставлення, цінності та характеристики користувачів, AdTech спрощує процес пошуку ідеального клієнта для кожного рекламного креативу.

Щоб знайти ідеального клієнта, потрібно відстежувати ще більше даних користувачів, зокрема час перегляду контенту, прокручування, перегляди медіа, кліків, рекомендованих сайтів, хайлайтів, пошукових запитів, демографічних показників тощо. Збирається більше даних, ніж очікують користувачі, але в межах дозволеної законом і регуляціями кількості.

Кінцевим результатом є контент, який надзвичайно релевантний для користувачів, а це значить більше доходів для паблішерів і рекламодавців.

Висновок

Незалежно від ролі в цій системі, ви можете скористатися технологією, яка задовольняє інтереси всіх трьох сторін. Рекламодавець ви, користувач чи паблішер — AdTech на вашому боці й допоможе отримати більшу цінність від кожної частинки контенту.