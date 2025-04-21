Керування рекламними кампаніями — це завжди баланс, особливо коли йдеться про обмежені бюджети та чіткі дедлайни. Для брендів і агентств, що запускають кампанії з конкретними цілями, важливі не лише результати: головне — щоб кожна витрачена гривня працювала ефективно.

Цей тонкий баланс між ефективністю та бюджетом став поштовхом до створення останньої інновації MGID — індикаторів доставки. Це проста, але потужна функція, яка допоможе тримати темп кампаній під контролем.

Що таке індикатори доставки?

Індикатори доставки — це нова колонка в рекламному дашборді MGID, яка показує статус темпу кампанії в режимі реального часу. Вона порівнює використання бюджету з прогресом у часі, тож ви одразу бачите, чи все йде за планом, чи варто втрутитись.

Подумайте про це як про «check-up» для вашої кампанії. Кольорові індикатори підкажуть, чи все в нормі, чи є затримка або перевитрати:

🟢 У нормі

🟡 Невелика затримка / перевитрати

🟠 Потрібна увага

🔴 Суттєве відставання

Переваги індикаторів доставки

Ця функція напряму допомагає рекламодавцям:

Ефективніше використовувати бюджет

Агентства та бренди часто працюють із фіксованими бюджетами та чіткими очікуваннями щодо охоплення. Індикатори доставки вказують, коли кампанія ризикує недоотримати покази або витратити надто багато, щоб ви могли вчасно внести зміни: перерозподілити бюджет, оптимізувати ставки або підкоригувати налаштування темпу.

Економити час на ручних перевірках

Більше не потрібно створювати окремі звіти по бюджету та часу. Уся необхідна інформація — в одному місці, автоматично обрахована та зручно представлена.

Стандартизувати моніторинг кампаній

Коли ви керуєте кількома кампаніями одночасно (регіонально чи продуктовими), послідовність у звітності — ключова. Індикатори доставки застосовують єдину логіку до всіх кампаній, спрощуючи моніторинг та зменшуючи простір для помилок.

Покращити результати кампаній

Раннє виявлення проблем із темпом дозволяє уникати поспіху в останні дні або недовиконання. У результаті більше кампаній досягають цілей, і менше бюджету залишається невикористаним.

Як це працює

Щоб оцінити темп кампанії, ми порівнюємо, скільки часу пройшло, із тим, скільки бюджету вже витрачено. Різниця між цими показниками вказує на статус.

Різниця = Прогрес у часі – Прогрес у витратах

Статус Різниця (%) ** Що це означає** 🟢 У нормі ≤ 2% Кампанія йде за графіком 🟡 Невелика затримка 2%–5% Невелике відставання, варто перевіритт 🟠 Потрібна увага 5%–10% Відставання значне 🔴 Суттєве відставання > 10% Критичне відставання, потрібне втручання 🟡 Аванс по бюджету ≤ -2% Бюджет витрачається швидше, ніж потрібно

Де знайти індикатори доставки і як ними користуватись

Індикатори доставки доступні у вигляді нової колонки в дашборді кампаній MGID.

Наведіть курсор на індикатор, щоб побачити підказку з:

часткою витраченого бюджету;

кількістю часу, що минув;

поясненням статусу.

Після цього ви зможете:

відкоригувати темп бюджету;

змінити ставки;

оптимізувати ефективність джерел;

або переналаштувати кампанію для розширення охоплення.

Корисні поради

Якщо кампанія відстає, радимо:

Переглянути оптимізацію джерел для виявлення слабких місць;;

для виявлення слабких місць;; Перевірити Reach Meter , щоб упевнитись, що є достатньо трафіку;

, щоб упевнитись, що є достатньо трафіку; Оцінити чорні/білі списки , які можуть обмежувати охоплення;

, які можуть обмежувати охоплення; Звернутись до вашого акаунт-менеджера за персоналізованими порадами.

На завершення

З індикаторами доставки рекламодавці отримують повну прозорість темпу кампаній — ніяких сліпих зон, ніяких припущень.

Для агентств і брендів, які працюють з багатьма кампаніями та стикаються з жорсткими бюджетними строками, це означає:

швидші рішення,

розумніші оптимізації,

і кампанії, що справді дають результат.

Хочете побачити все в дії? Увійдіть до свого дашборду MGID та перегляньте нову колонку Delivery Indicators. Ваш бюджет скаже «дякую».