Ми раді оголосити про запуск Версії 1 нашої функції Granular Reporting — це інструмент нового рівня, розроблений для того, щоб централізувати всі ваші потреби у звітності в одному зручному інтерфейсі, з потужними новими функціями, які роблять звітність швидшою та гнучкішою, ніж будь-коли раніше.

Ось що робить її революційною для вашого процесу звітності.

Користувацькі звіти

Тепер ви можете створювати користувацькі звіти, які ідеально відповідають вашим потребам. Вибирайте відповідні розміри, фільтри та метрики для створення звітів, що відповідають цілям ваших кампаній та надають точні аналітичні дані.

Усі інструменти звітності в одному місці

Більше не потрібно перемикатися між кількома платформами! Усі інструменти звітності та параметри експорту тепер доступні в одному зручному інтерфейсі. Завдяки Granular Reporting ви заощадите час і зусилля, маючи всі звіти в одному місці.

Звітність на рівні акаунта

На відміну від старих звітів, які фокусувалися лише на окремих кампаніях, Granular Reporting дозволяє отримувати аналітику на рівні акаунта. Це означає, що ви можете аналізувати тенденції та ефективність усіх кампаній, отримуючи ширший огляд і приймаючи більш обґрунтовані рішення.

Багатовимірний аналіз

Глибше занурюйтесь у ваші дані з можливістю застосування до трьох вимірів у кожному звіті. Це дозволяє аналізувати ефективність з різних точок зору і виявляти нові інсайти, які раніше не були очевидні.

Гнучкі фільтри та метрики

Вибирайте з широкого спектра фільтрів і метрик для налаштування звітів. Незалежно від того, чи розглядаєте ви кліки, конверсії чи покази, функція Granular Reporting дає вам повний контроль над тим, як переглядати та аналізувати дані ваших кампаній. Врахуйте, що додавання показників показів може вплинути на швидкість завантаження.

Покращена швидкість та варіанти збереження

Ми знаємо, що швидкість має значення, особливо при роботі з великими наборами даних. Granular Reporting оптимізовано для швидшого завантаження даних, щоб ви могли отримати потрібні інсайти швидше. Крім того, ви можете зберігати ваші користувацькі або модифіковані шаблони звітів для доступу пізніше з гарантією, що всі налаштування завжди будуть під рукою.

Звіти для спільного використання

Потрібно поділитися інсайтами? Версія 1 дозволяє копіювати та ділитися посиланнями на звіти у межах вашого акаунта, що полегшує співпрацю з командою та забезпечує узгодженість інформації.

Попередньо налаштовані шаблони

Для швидкого доступу до даних у Версії 1 представлені попередньо налаштовані шаблони звітів. Ці шаблони розроблені для регулярних звітів, тому ви можете обрати шаблон, внести необхідні корективи і відразу почати аналіз.

Опис доступних шаблонів звітів та приклади використання

1. Звіт кампанії за датою

Цей шаблон надає агрегований огляд усіх кампаній на основі вибраного виміру дати (наприклад, за днями). Він дозволяє користувачам відстежувати ефективність їхніх кампаній протягом усього періоду, аналізуючи тенденції, піки та спад активності кампанії.

Назва шаблону: Огляд кампанії за датою

Огляд кампанії за датою Призначення: Відстежує тенденцій ефективності протягом часу (наприклад, щодня)

Відстежує тенденцій ефективності протягом часу (наприклад, щодня) Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Найкраще підходить для розуміння щоденних тенденцій, виявлення днів із високою та низькою ефективністю

Конфігурація:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Дата (День)

Дата (День) Сортування: Дата (за спаданням)

Дата (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

2. Зведений звіт про кампанію за віджетом/джерелом

Цей шаблон агрегує всі кампанії на основі ідентифікатора віджету або джерела, надаючи користувачам уявлення про те, як різні джерела або віджети впливають на загальну продуктивність. Цей звіт є важливим для визначення найкращих джерел та прийняття рішень щодо того, куди спрямовувати ресурси.

Назва шаблону: Продуктивність кампанії за віджетом/джерелом

Продуктивність кампанії за віджетом/джерелом Призначення: Визначає найкращі джерела або віджети, що найбільше сприяють кампаніям

Визначає найкращі джерела або віджети, що найбільше сприяють кампаніям Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Ідеально підходить для оптимізації розподілу ресурсів, зосереджуючись на продуктивних джерелах

Configuration:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Ідентифікатор віджета/джерела

Ідентифікатор віджета/джерела Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

3. Погодинний зведений звіт про кампанію

Цей шаблон звіту агрегує дані кампаній по годинах, надаючи детальні інсайти щодо того, як кампанії працюють у різний час доби. Це особливо корисно для оптимізації розкладів кампаній та стратегій ставок.

Назва шаблону: Інсайти кампаній за годинами

Інсайти кампаній за годинами Призначення: Показує, як кампанії працюють у різний час доби

Показує, як кампанії працюють у різний час доби Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Ідеально підходить для оптимізації розкладів кампаній і стратегій ставок на основі годинних моделей продуктивності

Конфігурація:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Година

Година Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щогодинний

4. Зведений звіт про кампанію за країною

Цей шаблон агрегує всі кампанії за країнами, допомагаючи користувачам визначати географічні тренди в продуктивності кампаній. Він дозволяє маркетологам бачити, які країни приносять найбільшу кількість взаємодій та конверсій.

Назва шаблону: Розподіл кампанії за країнами

Розподіл кампанії за країнами Призначення: Аналізує продуктивність кампанії за країнами, щоб визначити найкращі регіони

Аналізує продуктивність кампанії за країнами, щоб визначити найкращі регіони Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Корисно для коригування географічних стратегій таргетингу у глобальних кампаніях

Конфігурація:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Країна

Країна Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

5. Зведений звіт про кампанію за креативами

Цей шаблон агрегує кампанії за креативними активами, надаючи уявлення про те, які креативи найбільше відгукуються у аудиторії. Користувачі можуть порівнювати ефективність різних креативів для вдосконалення своєї креативної стратегії.

Назва шаблону: Продуктивність за креативами

Продуктивність за креативами Призначення: Порівнює ефективність різних креативів для вдосконалення стратегії повідомлень

Порівнює ефективність різних креативів для вдосконалення стратегії повідомлень Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Ідеально підходить для оптимізації креативів, визначаючи, які повідомлення чи візуальні елементи найбільше резонують з вашою аудиторією

Configuration:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Ідентифікатор креативу

Ідентифікатор креативу Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

6. Зведений звіт про кампанію за платформою

Цей шаблон звіту агрегує всі кампанії за платформою (наприклад, мобільний або десктоп), дозволяючи користувачам бачити, які платформи є найбільш ефективними для їх кампаній. Цей звіт може допомогти в налаштуванні стратегії націлювання на конкретні пристрої.

Назва шаблону: Успішність кампаній за платформами

Успішність кампаній за платформами Призначення: Аналізує продуктивність кампаній на різних платформах (мобільний, десктоп)

Аналізує продуктивність кампаній на різних платформах (мобільний, десктоп) Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Ідеально підходить для оптимізації таргетингу на конкретні пристрої та забезпечення успішності кампаній на різних платформах

Конфігурація:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Платформа

Платформа Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

7. Зведений звіт про кампанію за платформою та ОС

Цей шаблон звіту надає глибший аналіз, агрегуючи кампанії спочатку за платформою, а потім за операційною системою (ОС). Це дозволяє користувачам зрозуміти, як конкретні ОС на платформах впливають на продуктивність, що є важливим для оптимізації кампаній у різних середовищах.

Назва шаблону: Продуктивність за платформою та ОС

Продуктивність за платформою та ОС Призначення: Оцінює продуктивність кампаній за платформою та операційною системою

Оцінює продуктивність кампаній за платформою та операційною системою Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Важливо для маркетологів додатків або кросплатформних кампаній для оптимізації націлювання на конкретні платформи та операційні системи

Конфігурація:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Платформа

Платформа Додатковий вимір: ОС

ОС Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

8. Зведений звіт про кампанію за браузером

Цей шаблон звіту агрегує кампанії за браузерами, надаючи уявлення про те, як різні браузери впливають на ефективність ваших кампаній. Цей звіт допомагає виявити будь-які проблеми чи можливості, пов'язані з конкретними браузерами.

Назва шаблону: Взаємодія з кампанією за браузерами

Взаємодія з кампанією за браузерами Призначення: Оцінює продуктивність кампаній за платформою та операційною системою

Оцінює продуктивність кампаній за платформою та операційною системою Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Корисний для усунення проблем, специфічних для браузерів, та оптимізації кампаній для найкращого користувацького досвіду в різних браузерах

Конфігурація:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Браузер

Браузер Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

9. Зведений звіт за типом кампанії

Цей шаблон звіту збирає дані за типом кампанії, надаючи користувачам уявлення про те, як різні типи кампаній (наприклад, продуктові, контентні) ефективно виконуються відносно один одного. Це цінно для оптимізації стратегій кампаній і розуміння впливу різних цілей кампаній.

Назва шаблону: Аналіз за типом кампанії

Аналіз за типом кампанії Призначення: Аналізує продуктивність різних типів кампаній для оптимізації стратегій

Аналізує продуктивність різних типів кампаній для оптимізації стратегій Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Ідеально підходить для порівняння та оцінки ефективності різних форматів кампаній, таких як продуктові та контентні кампанії

Конфігурація:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Тип кампанії

Тип кампанії Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

10. Зведений звіт за ідентифікаторами віджета та кампанії

Цей шаблон агрегує дані спочатку за ідентифікатором віджета, а потім за ідентифікатором кампанії, надаючи дуже детальний погляд на те, як конкретні віджети впливають на результати окремих кампаній. Це корисно для визначення конкретних джерел, що забезпечують успіх кампанії.

Назва шаблону: Звіт за віджетом та кампанією

Звіт за віджетом та кампанією Призначення: Надає детальну інформацію про те, як конкретні віджети сприяють успіху окремих кампаній

Надає детальну інформацію про те, як конкретні віджети сприяють успіху окремих кампаній Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Необхідний для глибокого аналізу продуктивності, коли кілька кампаній працюють на тих самих віджетах

Конфігурація:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Ідентифікатор віджета

Ідентифікатор віджета Додатковий вимір: Ідентифікатор кампанії

Ідентифікатор кампанії Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

11. Зведений звіт про віджет/джерело та ідентифікатор креативу

Цей шаблон звіту збирає дані за ідентифікатором віджета або джерела, а потім за ідентифікатором креативу, надаючи детальний погляд на те, як конкретні креативи виконуються на різних віджетах або джерелах. Ця подвійна агрегація дозволяє користувачам визначити, які комбінації віджетів/джерел і креативів забезпечують найкращі результати.

Назва шаблону: Звіт про ефективність віджетів та креативів

Звіт про ефективність віджетів та креативів Призначення: Надає детальні уявлення про те, як конкретні віджети сприяють успіху окремих кампаній

Надає детальні уявлення про те, як конкретні віджети сприяють успіху окремих кампаній Метрики на графіку: Кліки, Витрати

Приклад використання:

Необхідний для маркетологів, які прагнуть оптимізувати поєднання креативів з конкретними джерелами або віджетами, що допомагає уточнити стратегії на основі розміщення та ефективності креативів

Конфігурація:

Період: Минулий місяць

Минулий місяць Основний вимір: Ідентифікатор віджета/джерела

Ідентифікатор віджета/джерела Додатковий вимір: Ідентифікатор креативу

Ідентифікатор креативу Сортування: Кліки (за спаданням)

Кліки (за спаданням) Інтервал графіку: Щоденний

Розкрийте потенціал вашої кампанії за допомогою аналізу даних

У цифровому маркетингу розуміння продуктивності вашої кампанії є ключем до успіху. З чіткими уявленнями про те, що працює, а де потрібні поліпшення — від найефективніших джерел і креативів до найкращих часів і платформ для цільового націлення — ви можете приймати обґрунтовані рішення на основі даних, які підвищать результати вашої кампанії.

У MGID ми віримо в силу даних. Удосконалюйте свої стратегії та покращуйте свої кампанії в одному потужному інтерфейсі. Почніть зараз, щоб зробити вашу рекламу більш ефективною та впливовою! Ми з нетерпінням чекаємо, як ви використовуватимете його для оптимізації своїх кампаній і виявлення цінних тенденцій.

Слідкуйте за майбутніми оновленнями, оскільки ми продовжуємо розширювати функціонал та робити детальну звітність ще більш потужною!