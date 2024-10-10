Ми раді поділитися важливим оновленням до нашого інтерфейсу вибіркового призначення ставок (на новому дешборді MGID Ads це вкладка Оптимізація віджетів). Оскільки MGID постійно прагне підвищувати прозорість, щоб ви могли максимально контролювати свої рекламні кампанії, ми переходимо від показу ідентифікаторів віджета до джерел трафіку. Ця зміна стосується доменів, назв програм та інших ідентифікаторів трафіку. Завдяки цій зміні вам буде простіше розуміти, звідки надходить ваш трафік, а отже, у вас буде більше інформації, щоб налаштувати свої коефіцієнти CPC або ввімкнути / вимкнути конкретні джерела трафіку.

Що змінюється?

Раніше джерела трафіку в нашому інтерфейсі відображалися за допомогою UID віджетів — числових ідентифікаторів, наприклад 14971149. Хоча ці ідентифікатори корисні для технічного контролю, вони часто видаються відокремленими від середовища, де власне демонструється ваша реклама — на сайті, в мобільному застосунку чи на іншій платформі. Зараз ми будемо натомість показувати джерела трафіку, тобто доменне ім'я чи назву застосунку.

Завдяки такій зміні ви не лише здобудете чіткіше уявлення про розміщення вашої реклами, а й краще зрозумієте свою аудиторію. Побачивши джерела трафіку прозоро, ви виявите, хто взаємодіє з вашою рекламою, а отже, зможете відповідним чином скоригувати стратегію. Тепер ви зможете не просто реагувати на цифри та ідентифікатори, а працювати над своїми кампаніями з поглибленим розумінням аудиторії, що стоїть за цими джерелами трафіку.

Чому це важливо

Перехід від UID віджетів до джерел трафіку — це значне покращення прозорості та чіткості ваших рекламних заходів. Вам більше не доведеться керувати ставками (коефіцієнтами CPC) відповідно до анонімних, абстрактних ідентифікаторів. Натомість ви працюватимете з впізнаваними джерелами трафіку, що полегшить відстеження, оцінку та оптимізацію.

Ще важливіше, що це нововведення дозволяє вам зосередитись на аудиторії, яку представляє кожне з джерел трафіку. Ви не просто зможете оптимізувати кампанію на основі назв сайтів та ідентифікаторів застосунків — ця прозорість дозволить вам краще зрозуміти, хто бачить вашу рекламу. Ці дані допоможуть ухвалювати зваженіші рішення, підлаштовувати свої ставки (коефіцієнти CPC) та контент до поведінки, інтересів і моделей залучення аудиторії, яка взаємодіє з вашими кампаніями.

Як користуватися

Навігація в оновленому інтерфейсі залишається інтуїтивно зрозумілою з одним суттєвим покращенням: замість перегляду UID віджетів ви тепер бачитимете джерела трафіку безпосередньо в інтерфейсі. Це означає, що всі ваші дії — перегляд статистики, коригування коефіцієнтів CPC, увімкнення та вимкнення джерел трафіку — тепер безпосередньо стосуються відповідних джерел трафіку, що робить весь процес зручнішим і прозорішим.

Щоб нововведення було ще легше використовувати, ми представляємо новий розділ у вашій кампанії під назвою Оптимізація джерел. Саме тут доступні всі необхідні інструменти, щоб керувати джерелами трафіку, маючи важливу інформацію. У цьому розділі ви можете:

Переглядати детальну статистику за кожним джерелом трафіку (доменом, назвою застосунку тощо), що допомагає вам відстежувати ефективність;

за кожним джерелом трафіку (доменом, назвою застосунку тощо), що допомагає вам відстежувати ефективність; Налаштовувати коефіцієнти CPC за ефективністю того чи іншого джерела трафіку, що уможливлює більше контролю над тим, де з'являється ваша реклама і яку ставку ви готові зробити на трафік з того чи іншого джерела;

за ефективністю того чи іншого джерела трафіку, що уможливлює більше контролю над тим, де з'являється ваша реклама і яку ставку ви готові зробити на трафік з того чи іншого джерела; Вмикати чи вимикати конкретні джерела трафіку — тобто ви здобуваєте повний контроль над тим, на яких ресурсах показують вашу рекламу.

Початок роботи з новим інтерфейсом

Новий інтерфейс Sources Optimization доступний виключно у MGID Ads і не підтримується на старій інформаційній панелі. Коли ви переходите до будь-якої наявної активної кампанії, ви за замовчуванням побачите і традиційний інтерфейс «Оптимізація віджетів» (відомий як «інтерфейс вибіркового призначення ставок» у колишній версії дешборду), і новий інтерфейс «Оптимізація джерел».

Для поточних рекламних кампаній:

Перший сценарій: За замовчуванням для поточних рекламних кампаній активний інтерфейс «Оптимізація віджетів» — це означає, що ви зможете оптимізувати рекламні кампанії, встановивши коефіцієнти на основі ідентифікаторів віджетів. Новий інтерфейс «Оптимізація джерел» доступний лише у режимі для читання — тобто ви зможете побачити ефективність різних доменів, але не зможете коригувати ставки.

За замовчуванням для поточних рекламних кампаній активний інтерфейс «Оптимізація віджетів» — це означає, що ви зможете оптимізувати рекламні кампанії, встановивши коефіцієнти на основі ідентифікаторів віджетів. Новий інтерфейс «Оптимізація джерел» доступний лише у режимі для читання — тобто ви зможете побачити ефективність різних доменів, але не зможете коригувати ставки. Другий сценарій: щоб використовувати «Оптимізацію джерел», вам потрібно буде розпочати перехід до цього інтерфейсу. Це можна зробити безпосередньо на дешборді. Перехід займає лише дві хвилини, і після цього ви зможете користуватися всіма функціями в «Оптимізації джерел», а вкладка «Оптимізація віджетів» зникне.

Для нових рекламних кампаній:

Перший сценарій: для нових кампаній під час процесу налаштування у MGID Ads ви побачите опцію в першому блоці під назвою Оптимізація джерел . Вона активна за замовчуванням, і якщо ви вирішите так і продовжити, інтерфейс «Оптимізація джерел» буде повністю активним, що дозволить вам переглядати джерела трафіку та керувати ними. Традиційний інтерфейс «Оптимізація віджетів» з UID віджетів не відображатиметься; ви працюватимете виключно з новим інтерфейсом.

для нових кампаній під час процесу налаштування у MGID Ads ви побачите опцію в першому блоці під назвою . Вона активна за замовчуванням, і якщо ви вирішите так і продовжити, інтерфейс «Оптимізація джерел» буде повністю активним, що дозволить вам переглядати джерела трафіку та керувати ними. Традиційний інтерфейс «Оптимізація віджетів» з UID віджетів не відображатиметься; ви працюватимете виключно з новим інтерфейсом. Другий сценарій: якщо ви вирішите не вмикати Оптимізацію джерел для нової кампанії, інтерфейс за замовчуванням відображатиме традиційну вкладку оптимізації віджетів, де ви зможете активно коригувати коефіцієнти на основі UID віджетів. Інтерфейс «Оптимізація джерел» буде доступним у режимі для читання. Такий варіант дає вам можливість обирати, як керувати своїми кампаніями — у знайомому інтерфейсі з ідентифікаторами віджетів чи в новому, прозорішому варіанті «Оптимізація джерел», який дозволяє вам ретельніше контролювати джерела трафіку. У вас буде можливість перейти до нового інтерфейсу «Оптимізація джерел» будь-якої миті.

Висновок. Візьміть свої кампанії під контроль

Перехід від ідентифікаторів віджетів до джерел трафіку — вагоме покращення в управлінні рекламними кампаніями. Завдяки більшій прозорості, покращеному контролю та глибшому аналізу трафіку тепер ви можете оптимізувати максимально точно й ухвалювати зваженіші рішення на основі даних. Незалежно від того, чи ви налаштовуєте ставки, чи прагнете досягти конкретної аудиторії — це оновлення дає вам змогу досягти більшої ефективності й отримати якнайбільшу окупність реклами.

Не чекайте — почніть використовувати новий інтерфейс «Оптимізація джерел» вже сьогодні та розкрийте весь потенціал своїх кампаній. Зайдіть у MGID Ads, розпочніть процес переходу — і ви побачите різницю на власні очі!