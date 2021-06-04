Блеклісти та вайтлісти — це давно відомі й досить популярні інструменти оптимізації джерел трафіку. Чорний список або блекліст дозволяє заблокувати майданчик і не купувати їх трафік. Білий список або вайтліст, навпаки, повідомляє мережі, що трафік буде купуватися тільки з зазначених джерел. З’ясуємо, коли варто, а коли не треба застосовувати ці списки.

Боротьба з шахрайством

Ще кілька років тому блеклісти та вайтлісти активно використовувалися в цілях безпеки. Списки майданчиків з ботами та неефективним трафіком збиралися спільними зусиллями й кочували по форумах. Потрібен був час на пошук і їхнє застосування для кожної рекламної кампанії, та й доводилося постійно оновлювати його вручну.

MGID фільтрує бот трафік ще до його потрапляння рекламодавцям. Для забезпечення високої якості трафіку використовується стороннє антишахрайське рішення Anura у боротьбі з фродом або шахрайством, сертифіковане TAG, а також штатна команда аналітиків, що регулярно вивчає трафік вручну. MGID гарантує, що понад 96% трафіку є безпечним, і вам не потрібно витрачати час на впровадження блеклістів та вайтлістів для боротьби з шахрайством.

Безпека бренду

У деяких випадках для рекламодавця важливо, щоб реклама не з'являлася там, де це шкодить репутації бренду. У чорний список додаються майданчики з небезпечним контентом.

MGID працює тільки з перевіреними майданчиками без фейкових новин, контенту для дорослих, незаконного, сексуально-провокаційного і відразливого контенту, тому безпека бренду гарантована без створення списків блокування.

Релевантність

Списки застосовуються рекламодавцями, якщо майданчик історично не підходить під бренд. У результаті сайт блокується у всіх кампаніях рекламодавця. Однак, з часом у майданчиків може змінюватися контент або з'являється нова аудиторія.

З рішенням контекстуального AI-орієнтування MGID більше не потрібно блокувати нерелевантні сайти за допомогою списків. Контент майданчики: картинки і відео, аналізуються в реальному часі. Можна встановити таргетинг на контент і блокувати невідповідні сторінки всередині майданчика і не забороняти весь сайт.

Оптимізація таргетингу

Блеклісти та вайтлісти досі залишаються відмінним інструментом для оптимізації таргетингу всередині однієї рекламної кампанії. Можна заблокувати неефективні майданчики з низьким CTR і низькою конверсією. Найпоширеніший спосіб у роботі зі списками — самостійне виділення конвертованих майданчиків у білий список і подальша оптимізація:

Створюється кампанія A, що використовує всю мережу і всі майданчики. Створюється дублююча кампанія B, де у вайтліст додаються тільки майданчики з високою конверсією. Майданчики з високою конверсією додаються в чорний список кампанії A

Кампанія A фокусується на пошуку нових джерел трафіку з високою конвертацією, а кампанія B — на генерації лідів з перевірених каналів. CPC знижується для кампанії A і підвищується для кампанії B.

Пресет оптимізація

Ми не рекомендуємо переносити блеклісти та вайтлісти з однієї кампанії на іншу, навіть для товарів з однієї ніші. Те, що працює для фітнес-додатків, може не працювати для фітнес-пристроїв. Навіть в одному реченні на одному майданчику бувають різні зв'язки креативів і цільових сторінок, коли одні вигорають, а інші продовжують бути ефективними. При повному блокуванні платформи це не враховується.

Блеклісти та вайтлісти обмежують охоплення аудиторії нової кампанії й погіршують початковий результат. Ефективніше буде запустити кампанію з усіма джерелами трафіку, адже майданчики на MGID вже перевірені на шахрайство і гарантують безпеку бренду, а при використанні контекстуального таргетингу реклама буде показуватися тільки в релевантних місцях.

Замість зменшення охоплення методом створення білих і чорних списків вручну краще задати правила автоматичної оптимізації. Неефективні майданчики будуть додаватися в чорний список відповідно до їх ефективності та без зайвої ручної роботи. Це дозволить не займатися пошуком слабких місць всередині кампанії вручну і сконцентруватися на глобальних стратегічних цілях.

Висновок

Історично, блеклісти і вайтлісти застосовувалися для боротьби з шахрайством, нерелевантними й небезпечними для іміджу бренду майданчиками та при оптимізації таргетингу всередині кампанії.

MGID постійно покращує свої алгоритми у боротьбі з шахрайством і відразу фільтрує шахрайство і майданчики з небезпечним контентом, а контекстуальні інструменти платформи допоможуть виділити релевантні джерела трафіку. Створення списків для подолання перерахованих вище проблем втратило актуальність.

Однак, блеклісти та вайтлісти залишаються хорошим інструментом для оптимізації таргетингу всередині однієї кампанії й допомагають шукати нові джерела трафіку або ж залучити найбільш ефективні. Не варто сліпо копіювати списки з однієї кампанії в іншу, тому що ефективність майданчиків буде різнитися для подібних товарів і навіть для різних креативів і цільових сторінок. Для нової кампанії пресети блеклістів та вайтлістів обмежать охоплення аудиторії, тому краще запустити весь трафік і надалі оптимізувати таргетинг за допомогою інструментів автоматичної оптимізації.

Якщо ви все-таки хочете використовувати пресет списків у новій кампанії, краще проконсультуватися з нашим акаунт-менеджером і детально описати свою пропозицію, продукт і вартість для того, щоб визначити відповідний список для оптимізації джерел трафіку.