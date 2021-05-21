Значною мірою паблішери покладаються на пошуковий трафік, щоб рости та залучати нову аудиторію. Згідно з нашими дослідженнями паблішерів у США у 2020 році, в середньому органічний трафік становить 16% від усіх відвідувачів веб-сайтів та доходів паблішерів. Звичайними відвідувачами більшою мірою керує намір знайти відповідну інформацію та деякий час провести на веб-сайті, тому паблішери схильні віддавати перевагу цьому джерелу трафіку.
Після оновлення алгоритму Google, досвід взаємодії користувачів зі сторінками стане важливим фактором для появи веб-сайтів у результатах пошуку. У листопаді 2020 року Google публічно оголосив, що Core Web Vitals почне впливати на результати пошуку. Це, безумовно, щось нове, оскільки Google рідко заздалегідь повідомляє про зміну коефіцієнта рейтингу. На даний момент цей крок повинен дати паблішерам більше часу, щоб підготуватися до оновлення.
Давайте трохи висвітлимо нюанси цього оновлення Google, і поговоримо про те, чи впливає реклама на ці показники, а також про способи діагностики та підготовки до оновлення Core Web Vitals.
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Зміст
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Розділ 1
Велике оновлення
Google оголосив, що це оновлення почне діяти в середині червня і набуде повної чинності в серпні 2021 року. Це оновлення буде поєднувати нові сигнали, Core Web Vitals та попередні сигнали, пов'язані з UX.
Враження від роботи сторінок завжди було важливим для Google, і він постійно намагався переконатися, що користувачі досягають своїх цілей, взаємодіючи з веб-сайтом. У 2015 році Google почав звертати увагу на адаптованість веб-сайтів до мобільних пристроїв. Починаючи з 2018 Google включив швидкість сторінки в список факторів, що впливають на пошуковий рейтинг серед мобільних пристроїв.
У 2020 році компанія оголосила про нове оновлення — Core Web Vitals. Доповнення містить в собі основні інтернет показники що оцінюють досвід взаємодії більшості користувачів з веб-сайтами. Починаючи з червня 2021 року, ці показники стануть частиною алгоритму для розрахунку рейтингу сайтів у пошуку.
Ми не очікуємо, що це оновлення спричинить величезні коливання в рейтингу веб-сайтів. Інші сигнали для визначення рейтингу все ще включатимуть контекстуальну актуальність та нерозкриті гіпотетичні фактори, наприклад, зворотні посилання, наміри пошуку тощо. Вміст веб-сайту все ще залишається найважливішим рейтинговим сигналом для Google, але досвід роботи зі сторінками зараз стає вирішальним фактором, коли два або більше веб-сайтів демонструють однакову контекстну релевантність. Тому ставки можуть бути набагато вищими в конкурентних нішах.
Ми вважаємо, що ця ініціатива націлена на винагороду веб-сайтів, які забезпечують кращий користувацький досвід. Це також приносить набагато більшу прозорість діяльності з оптимізації SEO, оскільки ці показники публічно розкриваються як фактор визначення рейтингу.
Сторінки, які демонструють стабільну та швидку роботу, змушують відвідувачів довше залишатися на веб-сайті, допомагають їм досягти своїх цілей та мають більший процент конверсій. Згідно з власним дослідженням Google, відвідувачі на 24% рідше відмовляються від сторінок, які відповідають показникам Core Web Vitals.
Google також планує впровадити спеціальну систему маркувань, яка оцінить ефективність веб-сайтів з точки зору основних показників і позначить їх візуальними індикаторами в результатах пошуку. Можна очікувати, що рекламні бюджети будуть віддалятися від паблішерів із червоними смужками прогресу.
Розділ 2
Які основні показники Core Web Vitals?
Core Web Vitals - це сукупність показників, що постійно розвиваються, розроблених Google, щоб охопити найважливіші частини досвіду роботи користувачів на веб-сайті. Нині набір включає три змінні, орієнтовані на завантаження (LCP), інтерактивність (FID) та візуальну стабільність (CLS).
Простими словами, Largest Contentful Paint (LCP) оцінює, скільки часу потрібно, щоб найбільший елемент завантажився на сторінку, наприклад, це може бути велике банерне оголошення внизу сторінки. Великі елементи, що розглядаються для цього вимірювання, включають:
- img елементи
- image елементи всередині svg елементу
- video елементи
- елементи з фоновими зображеннями
- блокові елементи
В ідеалі потрібно, щоб LCP був нижче 2.5 секунди.
First Input Delay (FID) вимірює, наскільки швидко користувач може взаємодіяти з веб-сайтом. Цей показник враховує час, необхідний браузеру для початку обробки процедур у відповідь на взаємодію користувачів, наприклад кліки, натискання або використання спеціальних елементів керування на основі JavaScript. Хороший показник FID становить 100 мс або менше. З цією веб-метрикою паблішери зазвичай не мають проблем. Однак цей показник все одно може потрапити в червону область, якщо у вас багато фонової обробки, наприклад, якщо ви використовуєте багато плагінів WordPress, які працюють без зупинки. Cumulative Layout Shift (CLS) відстежує чи змінюється макет сторінки за власним бажанням, чи елементи веб-сайту несподівано переміщуються під час завантаження сторінки. Наприклад, банерна реклама нарешті завантажується, а текст статті та заголовки зміщуються, тому користувач повинен знову шукати місце, де він зупинився. Таким чином, метрика CLS оцінює суму всіх окремих вимірювань зсуву компонентів сторінки, тобто це може бути лише один масивний зсув або кілька невеликих зсувів.
Метою метрики CLS є сукупний зсув макета 0,1. Крім того, його вимірюють у відсотках, а не в пікселях, враховуючи різні розміри екрану. У квітні Google оновив спосіб відстеження оцінки CLS та зробив її більш справедливою для веб-сторінок, які тривалий час працюють (довго живуть) або використовують нескінченне прокручування.
Важливо знати, що ці показники оцінюють польові дані, а не лабораторні дані про продуктивність сторінки. Це означає, що вони збирають анонімні, реальні дані вимірювань користувачів протягом певного періоду, а не одноразові оцінки експериментів чи лабораторні оцінки. Як правило, аналітичні звіти для Core Web Vitals оцінюють 75-й процентиль від усіх фактичних завантажень сторінок. Дані лабораторних експериментів для цих показників також можуть бути використані для попередньої оцінки ефективності сторінки під час розробки.
Core Web Vitals показує поточний стан фактичної ефективності веб-сайту в недалекому минулому: вікно ретроспективного огляду Google становить 28 днів. Отже, слід врахувати, що для того, щоб оптимізація вплинула на ці показники, знадобиться час.
Розділ 3
Як перевірити свій веб-сайт
Зараз Google підтримує вимірювання основних веб-показників у декількох інструментах, зокрема Lighthouse, PageSpeed Insights та Chrome DevTools. Основні веб-показники також можна виміряти сторонніми інструментами за допомогою стандартних веб-API, тому ви можете знайти інші аналітичні системи, які враховують ці показники.
Поки що одним із найпростіших способів перевірити свій веб-сайт і дізнатись фактичні результати є перегляд інструменту звітування PageSpeed Insights, який працює на базі Lighthouse. У квітні Google також додав новий звіт про Досвід роботи на сторінках у Search Console, який відстежує всі сигнали роботи сторінки.
Інструменти звітування показуватимуть окремо оцінки для настільних ПК та мобільних пристроїв, а оцінки для мобільних пристроїв, як правило, матимуть гіршу ефективність. В ідеалі, краще щоб кожен показник був зеленим для настільних ПК та мобільних пристроїв.
Низькі показники на мобільних пристроях можна пояснити повільнішим мобільним з’єднанням, зміненим розміром зображень тощо. Ми рекомендуємо спочатку оптимізувати сторінку для мобільних пристроїв, якщо існує велика різниця між основними показниками для мобільних пристроїв та настільних комп’ютерів.
Розділ 4
Чи потрібно турбуватися про рекламу?
На жаль, елементи веб-сайту, такі як інтенсивні формати рекламних оголошень, форми лід-магнітів або реєстрація на розсилки, можуть вплинути на основні показники Core Web Vitals.
MGID вкладає значні ресурси для оптимізації інструментів розміщення реклами для покращення швидкості завантаження сторінки та ефективності роботи браузера. Однак інші рекламні платформи можуть відставати у впровадженні новітніх розробок, тому ми радимо вам тісно співпрацювати з ними та переконатись, що вони достатньо оптимізовані для того, щоб приносити вам хороші результати.
Щоб підготуватися до оновлення Core Web Vitals, ми вже запустили ряд функцій та вдосконалень у наших віджетах:
Розділ 5
Як покращити Core Web Vitals
Найпоширеніші перепони, які впливають на основні веб-показники, а саме на оцінку LCP, є зображення та файли великого розміру. Щоб розібратися з цим, можна змінити розмір зображень до потрібного розміру пікселів, перш ніж завантажувати їх на платформу CMS. Крім того, також можна подавати зображення у форматі WebP, який використовує інтелектуальне оптичне кодування для стиснення зображень. Останній варіант є кращим, оскільки він дозволяє плавно регулювати значення пікселів для різних розмірів екрану та має кращі показники стиснення порівняно з іншими форматами.
Після завантаження зображень також можна скористатись різними інструментами для стиснення. Деякі з них пропонуються у формі плагінів для WordPress, наприклад, reSmush.it, EWWW Image Optimizer, ShortPixel Image Optimizer та WP Smush. Ви також можете стиснути зображення на своєму сайті ретроспективно, щоб покращити взаємодію з користувачами на існуючих сторінках.
Щоб пришвидшити роботу веб-сайту, подумайте про видалення непотрібних скриптів або плагінів. Для цього можна скористатися Google Tag Manager та встановити тригер Window Loaded, який буде припиняти завантаження некритичних скриптів до повного завантаження основних елементів.
Деякі теми дизайну та нестабільні макети можуть уповільнити роботу вашого веб-сайту та значно погіршити оцінку CLS. Ви можете попередньо протестувати різні теми в лабораторному середовищі та вибрати ту, що має найкращі показники, як правило, це теми, що має менше фонових зображень.
Для деяких елементів із повільнішим завантаженням можна використовувати попереднє бронювання місця. Залежно від пристрою, який використовує відвідувач веб-сайту, плейсхолдер (або контейнер) має певний розмір, відомий заздалегідь, і резервує необхідний простір для того, щоби повільний елемент не потрібно було повністю завантажувати з самого початку, а також щоби уникнути зайвих зсувів макета. Ви також можете попередньо визначити розмір сторонніх контентних блоків та реклами.
Подумайте про те, щоб відключити автоматичне відтворення відео, слайд-шоу та великі зображення у мобільній версії сайту. Щоб покращити роботу сторінок на пристроях з низьким ресурсом, можна додавати відео через плейсхолдер, тобто як статичні зображення, які завантажують відео, коли користувач натискає на них.
Відкладене завантаження також може бути застосоване для будь-яких великих елементів веб-сайту, а не лише для реклами. Ця функція оптимізації використовується для відстрочки завантаження елементів, поки користувач не досягне певного порогу. Відкладене завантаження може значно покращити FID (інтерактивність) на вашому веб-сайті. Віджети MGID також працюють з цією функцією.
Ефективність хостингу та повільний час відповіді сервера - інші поширені причини низьких показників Core Web Vitals. Для невеликих веб-сайтів з проблемами із завантаженням сторінок може бути достатньо почати використовувати плагіни кешування, наприклад, WP Cache або WP Rocket. Для більших проектів з аудиторіями з різних регіонів можна порекомендувати співпрацювати з CDN провайдерами, які мають власні серверні мережі та можуть знайти копії веб-вмісту ближче до кінцевих користувачів.
Розділ 6
Висновок
Завдяки цьому новому оновленню досвід роботи сторінок стане більш важливим для паблішерів для досягнення високого рейтингу SEO та отримання більшої кількості органічного трафіку. Google чітко визначив нові рейтингові сигнали, тобто Core Web Vitals, тому відтепер паблішери будуть змушені надавати пріоритет цим показникам для оптимізації пошуку.
У більшості випадків, для оптимізації Core Web Vitals паблішери повинні знайти правильний баланс між розширеними функціями, вибором дизайну та ефективністю сторінки. Наявність великих високоякісних фонових зображень, відео, що розміщуються у верхній частині сторінки, або форм динамічної реєстрації, безумовно, може уповільнити роботу веб-сайту.
Для MGID головним пріоритетом завжди був і є користувальницький досвід, який читачі отримують від взаємодії з рекламою. Ми завжди відстежуємо останні пропозиції та популярні технології, та впроваджуємо найкращі рішення для браузерів, що покращують продуктивність HTML, JavaScript та CSS.