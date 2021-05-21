Google оголосив, що це оновлення почне діяти в середині червня і набуде повної чинності в серпні 2021 року. Це оновлення буде поєднувати нові сигнали, Core Web Vitals та попередні сигнали, пов'язані з UX.

Враження від роботи сторінок завжди було важливим для Google, і він постійно намагався переконатися, що користувачі досягають своїх цілей, взаємодіючи з веб-сайтом. У 2015 році Google почав звертати увагу на адаптованість веб-сайтів до мобільних пристроїв. Починаючи з 2018 Google включив швидкість сторінки в список факторів, що впливають на пошуковий рейтинг серед мобільних пристроїв.

У 2020 році компанія оголосила про нове оновлення — Core Web Vitals. Доповнення містить в собі основні інтернет показники що оцінюють досвід взаємодії більшості користувачів з веб-сайтами. Починаючи з червня 2021 року, ці показники стануть частиною алгоритму для розрахунку рейтингу сайтів у пошуку.

Ми не очікуємо, що це оновлення спричинить величезні коливання в рейтингу веб-сайтів. Інші сигнали для визначення рейтингу все ще включатимуть контекстуальну актуальність та нерозкриті гіпотетичні фактори, наприклад, зворотні посилання, наміри пошуку тощо. Вміст веб-сайту все ще залишається найважливішим рейтинговим сигналом для Google, але досвід роботи зі сторінками зараз стає вирішальним фактором, коли два або більше веб-сайтів демонструють однакову контекстну релевантність. Тому ставки можуть бути набагато вищими в конкурентних нішах.

Ми вважаємо, що ця ініціатива націлена на винагороду веб-сайтів, які забезпечують кращий користувацький досвід. Це також приносить набагато більшу прозорість діяльності з оптимізації SEO, оскільки ці показники публічно розкриваються як фактор визначення рейтингу.

Сторінки, які демонструють стабільну та швидку роботу, змушують відвідувачів довше залишатися на веб-сайті, допомагають їм досягти своїх цілей та мають більший процент конверсій. Згідно з власним дослідженням Google, відвідувачі на 24% рідше відмовляються від сторінок, які відповідають показникам Core Web Vitals.

Google також планує впровадити спеціальну систему маркувань, яка оцінить ефективність веб-сайтів з точки зору основних показників і позначить їх візуальними індикаторами в результатах пошуку. Можна очікувати, що рекламні бюджети будуть віддалятися від паблішерів із червоними смужками прогресу.