Під час налаштування посадкових сторінок, вибору певних методів копірайтингу та елементів дизайну для збільшення конверсій, рекламодавці повинні пам’ятати про політику контенту MGID, якщо хочуть, щоб їхні кампанії швидко пройшли модерацію.

По суті, політика MGID спрямована на те, щоб кінцеві користувачі отримали всю інформацію, необхідну для остаточного вирішення, і щоб не було зловживання їхніми персональними даними. Під час налаштування лендінгу часто ігноруються важливі речі, такі як умови та політика конфіденційності, контактна інформацію та розкриття інформації.

У цій статті ми підготували контрольний список обов’язкових елементів посадкових сторінок, що відповідають всім вимогам, а також деякі власні рекомендації та приклади створення відповідних сторінок.

Адверторіал та рекламні оголошення

Усі відповідні сторінки повинні бути позначені "Реклама" або "Адверторіал" (Адверторіал - замовна редакційна стаття). Ці ярлики повинні підтримувати чіткий формат і легко впізнаватись користувачами.

Розкриття інформації

Ваші сторінки повинні мати чітку бізнес-мету та розкривати те, що ви робите для клієнтів. Як правило, розкриття вашої цілі потрібно писати в заголовку, щоб читач міг легко його помітити.

Умови обслуговування та політика конфіденційності

На своїх посадкових сторінках ви повинні надати користувачам прозорі умови обслуговування та деталі щодо того, як ви обробляєте їхні персональні дані. Переконайтеся, що політика конфіденційності на вашій посадковій сторінці охоплює питання використання файлів cookie та ретаргетингу.

Як правило, умови використання та політику конфіденційності можна знайти у нижньому колонтитулі, щоб вони не привертали багато уваги, але їх було досить легко знайти при бажанні.

Структура вебсайту та навігація

Меню навігації має бути чітким і розміщеним у очікуваному місці. Залежно від налаштування сторінки, його можна додати у верхній, нижній колонтитул або на бічну панель.

Зрозуміло, що всі вебформи та кнопки повинні працювати належним чином і перенаправляти у відповідні місця на вебсайті. Підроблені кнопки заклику до дії (СТА) чи соціальних мереж, перенаправлення після натискання кнопки "Назад" та інші обманні методи суворо заборонені нашою політикою. На додаток, ми настійно рекомендуємо вам вимкнути спливаючі вікна та уникати використання повертаючих користувачів методів, таких як «Ви вже йдете?», що з’являються після закриття вебсторінки.

Автентичний та реалістичний контент

Зрештою, ви хочете викликати довіру та бажання користувачів використовувати ваш продукт. Тому намагайтеся уникати заявляти про неіснуючі властивості товару або такі, які неможливо перевірити, а натомість зверніть увагу на справжні переваги і характеристики. Наприклад, надайте клієнтам повний перелік натуральних інгредієнтів та ефект від них.

Незаконне заступництво або схвалення - ще одна поширена причина відхилення кампанії нашими модераторами. Намагайтеся уникати схвалення харчових добавок лікарями, фармацевтами або дієтологами без законного дозволу. Натомість, ми рекомендуємо використовувати більш реальні концепції розповіді та ділитися реальним досвідом.

Уникайте оманливих тверджень

У MGID ми не терпимо жодних сміливих нереалістичних тверджень або виразів, які можуть ввести користувачів в оману, таких як "товар пройшов клінічні випробування" або "клінічні випробування показують, що..."; натомість, ми рекомендуємо вам вибрати більш м'які привертаючі увагу прийоми та заголовки. Наприклад, ви можете ставити користувачам питання, зосереджені на їхніх проблемах, наприклад, "Чи страждаєте ви від якогось із цих видів болю?"

Заключна думка

Висновок такий, потрібно надавати надійну та прозору інформацію на своїй посадковій сторінці, залучати цільову аудиторію та направляти їх прогрес через етапи покупця.

Для забезпечення чіткого меседжу та правильного використання особистих даних, посадкова сторінка повинна містити усі вищезазначені елементи, такі як розкриття інформації, умови та політика конфіденційності, функціональні кнопки навігації тощо. Якщо у вас є якісь додаткові запитання щодо цього, не соромтеся проконсультуватися з нашою командою модераторів.