уДля ширшого охоплення, рекламодавці мають зробити більше ніж просто перевести свої рекламні оголошення. Які існують основні передумови успішного перетворення контенту під інші локальні ринки?

Адаптуючи ваш контент до нового регіону, ви хочете викликати певну реакцію і поведінку у вашої цільової аудиторії. Водночас, умовні вирази, асоціації та символи мають локальні нюанси, які викликають різне сприйняття, розуміння і, у кінцевому підсумку, реакції користувачів на вашу рекламу.

У цій статті ми зосередимося на тактиках локалізації, які ви можете використовувати, щоб адаптувати контент до цільової аудиторії і збільшити кількість очікуваних кліків і конверсій на нових ринках.

Передивіться тональність і адаптуйте всі цифрові активи

Поширена помилка при запуску рекламної кампанії в новому географічному регіоні полягає в тому, що багато хто думає, що досить просто перевести текстову інформацію. Незалежно від того, чи прагнули ви вашому первісному креативі звернутися до глибинних переживань клієнтів, зацікавити їх або спровокувати, буквальний переклад матиме руйнівний вплив на сприйняття вашого контенту.

Меседж бренду і рекламні оголошення не можна просто перекладати дослівно. Замість цього вам варто почати зі складання портрета цільової аудиторії і вивчення її особливостей. Яка інтонація їм сподобається? Орієнтуйтеся на повсякденну мову ваших клієнтів і прагніть досягти бажаного емоційного відгуку. Якщо аудиторія двомовна, вам доведеться працювати над адаптацією контенту для обох мов.

Крім того, весь контент і елементи дизайну вебсайту повинні бути локалізовані для цільових ринків. Залежно від цільової культури і регіону, можуть існувати важливі відмінності в графіці і зображеннях. Наприклад, на азіатських вебсайтах часто використовуються іконки у певному стилі.

Вивчіть культурні елементи і пам'ятайте про регіональні особливості

Одна мова це далеко не все, що потрібно для досягнення ваших комунікативних цілей. Ви повинні взяти до уваги метафоричні вислови, культурні аналогії і політичні аспекти цільових ринків. Наприклад, згадка успішного кейса для клієнта з Саудівської Аравії може бути недоречною для жителів Кувейту через військовий конфлікт між цими двома країнами.

Ненавмисна багатозначність - це те, чого варто уникати, якщо ви хочете, щоб комунікація була абсолютно чіткою і зрозумілою. У приклад можна привести випадок, коли гігант мобільної мережі Orange намагався продавати свій бренд у Північній Ірландії, проте не була врахована очевидна конотація їх слогану з протестантським Орденом оранжистів. В результаті, деякі рекламні оголошення були заборонені в Північній Ірландії і Шотландії.

Також важливо стежити за обраними візуальними ефектами і кольорами. Обираючи певну колірну гамму, тон або відтінок, маркетологи повинні думати не тільки про власне візуальне сприйняття. Білий колір символізує мир і чистоту в західній культурі, але в Азії здебільшого колір трауру. Червоний часто символізує пристрасть, але в Індії це колір чистоти.

Працюйте з місцевими жителями, щоб уникнути стереотипів

Ще одна поширена помилка - вважати, що ви вже все знаєте про спосіб життя інших людей. Незважаючи на стереотип, який міг у вас розвинутися завдяки популярній культурі, британці не всі поголовно носять капелюхи: принаймні, починаючи десь з 1960-х років вони носять їх не більше, ніж будь-яка інша нація. З іншого боку, Бразильський карнавал як і раніше є культурним епіцентром і одним з найбільш очікуваних подій року.

Важливо проводити місцеві фокус-групи, якщо ви хочете перевірити свої перші припущення, побачити рекламований продукт очима потенційних клієнтів і зрозуміти фактори, що впливають на їх рішення. У MGID ми завжди співпрацюємо з місцевими копірайтерами і креаторами і намагаємося знати, а не припускати, як місцеві користувачі реагують на різні меседжі.

Висновок

У кінцевому результаті необхідно, щоб готові матеріали читалися так, ніби вони були створені на рідній мові користувачів їх співгромадянами. Це означає, що ви повинні адаптувати або перетворити вихідні меседжі, беручи до уваги бачення користувачів і їх "культурні окуляри". Крім того, не забудьте перевірити всі елементи вашого рекламного тексту, такі як елементи дизайну вебсайту, символи, шрифти, колірні схеми тощо.

Якщо ви зіткнетеся з якими-небудь труднощами на шляху до адаптації маркетингової воронки для конкретних регіонів, наші копірайтери можуть допомогти і направити вас у цьому процесі.