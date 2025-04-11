ความแตกต่างระหว่างการเติบโตกับประสิทธิภาพคืออะไร คุณอาจเคยเห็นคำศัพท์เกี่ยวกับการตลาดเหล่านี้ และอาจดูเหมือนว่าเป็นสิ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราขอสัญญาว่าไม่เหมือนกัน! การตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันแต่ก็เกี่ยวข้องกันเมื่อกล่าวถึงแคมเปญ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดอ่านต่อไป
เมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการตลาดแบบการเติบโตและประสิทธิภาพ ที่สำคัญกว่านั้น คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจว่าเมื่อไหร่ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใด และเตรียมพร้อมที่จะรับมือและเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ในระหว่างทาง
การตลาดแบบการเติบโตเทียบกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ: ทำความเข้าใจการตลาดแบบการเติบโต
การตลาดแบบการเติบโตเป็นแนวทางแบบครอบคลุมทุกช่องทางที่เน้นที่ (คุณเดาถูกแล้ว!) การเติบโต ในขณะที่การตลาดแบบประสิทธิภาพมักเกี่ยวข้องกับการสร้างลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ แต่การตลาดแบบเติบโตยังมีมากกว่านั้นมาก เราขอเชิญคุณถอยหลังกลับมาหนึ่งก้าวเพื่อดูภาพรวมของแบรนด์ของคุณ ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงยอดขายโดยตรงเท่านั้น
ในขณะที่การตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพต่างมุ่งหวังที่จะบรรลุความสำเร็จที่วัดผลได้ มีเพียงการตลาดแบบการเติบโตเท่านั้นที่มักจะพิจารณาถึงกิจกรรมหลังการขาย เช่น การรักษาลูกค้าและการบอกต่อ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูด้านล่าง
หลักการและวัตถุประสงค์หลัก
การตลาดแบบการเติบโตใช้แนวทางที่กว้างกว่ามากซึ่งรวมถึง:
- ทำให้ลูกค้าปัจจุบันของคุณมีส่วนร่วมและมีความภักดีต่อแบรนด์
- ทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างเนื้อหาที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ชมทุกกลุ่ม
- สร้างการสนับสนุนจากลูกค้าด้วยการส่งเสริมการอ้างอิง
การตลาดแบบการเติบโตไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างลูกค้าเท่านั้น เนื่องจากจุดเน้นอยู่ที่การเติบโตในระยะยาว คุณจึงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเพิ่มมูลค่าจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ (คำใบ้: ลูกค้า)
ตัวชี้วัดที่สำคัญและ KPI
ตัวชี้วัดที่พบมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบการเติบโตมีดังต่อไปนี้:
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (LTV) ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกถึงรายได้รวมที่สร้างได้จากลูกค้า
- อัตราการเลิกใช้บริการ ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อซ้ำหรือหยุดใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- อัตราการรักษาลูกค้า ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไป
- คะแนนผู้สนับสนุนสุทธิ (NPS) ซึ่งวัดความพึงพอใจของลูกค้าและแนวโน้มที่จะแนะนำบริษัทให้กับผู้อื่น
- ต้นทุนการจัดหาลูกค้า (CAC) ซึ่งบอกคุณว่าคุณต้องจ่ายเงินเท่าใดเพื่อให้ได้ลูกค้ามา
- อัตราการสร้างลูกค้า ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดำเนินการตามที่ต้องการให้เสร็จสิ้น เช่น การสมัครสมาชิกหรือการซื้อสินค้า
ตัวชี้วัดเหล่านี้ใช้ได้กับทั้งการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สำหรับแบบประสิทธิภาพ ผลกระทบจะไม่มีขอบเขตกว้างมากนัก เนื่องจากคุณจะมุ่งเน้นที่การสร้างลูกค้าเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างการตลาดแบบการเติบโตในโลกแห่งความเป็นจริง
การตลาดแบบการเติบโตสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น:
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ของ Airbnb: Airbnb สนับสนุนให้ผู้ใช้แชร์ภาพถ่ายและรีวิวของตนเอง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท
- เพลย์ลิสต์ส่วนบุคคลของ Spotify: เพลย์ลิสต์จะถูกสร้างขึ้นตามประวัติการฟังของคุณ สร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง วิธีนี้จะช่วยลดอัตราการเปลี่ยนที่ฟัง เพราะคุณสามารถเลือกเพลงที่ถูกใจได้เสมอ
อย่างที่คุณเห็น นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการรักษาความสนใจในบริษัทและข้อเสนอของบริษัทด้วย
การตลาดแบบการเติบโตเทียบกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ: ทำความเข้าใจการตลาดแบบประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปแล้ว การตลาดแบบประสิทธิภาพจะเป็นการตลาดระยะสั้นที่เน้นการสร้างลูกค้าเพื่อยอดขาย อย่างไรก็ตาม อาจนำไปใช้ในกลยุทธ์การตลาดแบบการเติบโตในวงกว้างได้** หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจสงสัยว่าทำไมเราจึงยังคงเปรียบเทียบการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพ บ่อยครั้งที่ทั้งสองคำนี้ถูกใช้แทนกันและเราคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว!
การตลาดแบบประสิทธิภาพได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ในระยะสั้น การตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพมีสิ่งที่เหมือนกัน แต่เราหวังว่าความแตกต่างต่อไปนี้จะช่วยชี้แจงความแตกต่างระหว่างทั้งสองแบบได้
หลักการและวัตถุประสงค์หลัก
เมื่อเปรียบเทียบการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพ การตลาดแบบหลังจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการที่วัดผลได้ในทันที เช่น การคลิก ลูกค้าเป้าหมาย และการขาย ด้วยการตลาดแบบประสิทธิภาพ คุณกำลังมองหาผลตอบแทนทันทีจากการใช้จ่ายค่าโฆษณาของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องการได้รับผลลัพธ์สูงสุด (เช่น จำนวนคลิก ยอดขาย หรือผลลัพธ์ที่วัดได้อื่น ๆ ที่คุณต้องการ) จากงบประมาณของคุณ
แน่นอนว่าทั้งการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพต่างก็เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผลผลิตจากทรัพยากรที่ใช้ แต่ในกรณีนี้ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนั้นควรจะวัดได้ทันที และควรเชื่อมโยงกับความพยายามของคุณได้อย่างง่ายดาย
ตัวชี้วัดสำคัญและ KPI
ด้านล่างนี้เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ทั่วไปในการประเมินความสำเร็จในการดำเนินการด้านการตลาด:
- อัตราการคลิกผ่าน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่คลิกโฆษณาหลังจากเห็นโฆษณา
- ค่าใช้จ่ายต่อคลิก ซึ่งบอกคุณว่าคุณมีค่าใช้จ่ายต่อคลิกเท่าไหร
- อัตราการสร้างลูกค้า และ ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า ยังมีความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินการทางการตลาดอีกด้วย
ตามที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ ตัวชี้วัดบางตัวสามารถใช้ได้กับทั้งการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น CAC มีความสำคัญทั้งต่อการสร้างลูกค้าทันทีและการเติบโตในระยะยาว
ตัวอย่างจริงของการตลาดแบบประสิทธิภาพในการดำเนินการ
เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์ต่าง ๆ มากมายทั้งในด้านการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้คือกรณีศึกษาที่เราชื่นชอบซึ่งเน้นถึงความสำเร็จของเราในกรณีหลัง
- Betnacional: เราสร้างโฆษณาแบบสื่อสมบูรณ์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสำหรับ Betnacional และสามารถบรรลุ CTR ที่ 0.50% ได้
- FCA: เราเสนอโบนัสแบบมีระยะเวลาจำกัดให้กับผู้ที่ไปที่ตัวแทนจำหน่าย FCA ซึ่งทำให้เราสามารถบรรลุ CPC เฉลี่ยที่ 0.14 ดอลลาร์
- HSBC: เพื่อให้เกิดโอกาสในการใช้บัตรเครดิตของ HSBC เราจึงเชื่อมโยงความปรารถนาในการสร้างอนาคตที่สะดวกสบายเข้ากับข้อเสนอนี้ จากความพยายามของเรา เราบรรลุ CPC ที่ 0.06 เหรียญสหรัฐ และอัตราการสร้างลูกค้าที่ 1.5%
เรามีทั้งองค์ประกอบของการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพให้ดูได้ที่นี่ ไปที่หน้ากรณีศึกษา ของเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราสามารถสร้างผลลัพธ์สำหรับคุณโดยทันทีได้อย่างไร
การตลาดแบบการเติบโตเทียบกับการตลาดแบบประสิทธิภาพคืออะไร การประเมินความแตกต่างที่สำคัญ
ตอนนี้เราได้พูดคุยถึงทั้งสองแบบนี้แยกจากกันแล้ว คุณคงจะสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันหลายประการ ประการแรก ทั้งคู่มุ่งไปที่ลักษณะที่สามารถวัดผลได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแบบยังแตกต่างกันในหลายแง่มุมด้วย เพื่อให้สามารถแยกแยะการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพได้ดีขึ้น เราจะเน้นไปที่จุดที่แตกต่างกันของทั้งสองแบบนี้ให้คุณเห็น
ขอบเขต
การตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพมีการผสานรวมกันอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะทั้งสองอย่างมีส่วนช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของบริษัทได้ แม้ว่าความพยายามแบบหลังจะหยุดลงในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กลายเป็นลูกค้า แต่แบบแรกจะครอบคลุมขอบเขตที่กว้างขึ้นโดยคำนึงถึงการรักษาลูกค้าและการบอกต่อ
การตลาดแบบการเติบโตนั้นไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการดึงดูดลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ลูกค้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมดอีกด้วย
แนวทางทั่วไป
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งระหว่างการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพคือแนวทางในการบรรลุผลลัพธ์ จากที่เราสังเกต ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดมีดังนี้
- การตลาดแบบการเติบโตขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ด้วยการรวมกลยุทธ์แบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินเข้าด้วยกัน เช่น การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การจัดการรายชื่ออีเมล หรือการปรับปรุง SEO บนหน้า
- การตลาดเชิงประสิทธิภาพจะกำหนดเป้าหมายผู้ชมเฉพาะกลุ่มพร้อมผลลัพธ์ที่วัดผลได้ เพื่อให้เกิดการสร้างลูกค้าทันที (โดยพื้นฐานแล้ว คุณจ่ายเงินค่าโฆษณาเพื่อให้ได้รับการเข้าชม และโดยหลักการแล้วก็คือ การดำเนินการทันที)
แม้ทั้งสองกลยุทธ์จะก่อให้เกิดรายได้ การตลาดแบบประสิทธิภาพจะเกี่ยวข้องกับการสร้างลูกค้าเพื่อให้เกิดยอดขายโดยตรง ในขณะที่การตลาดแบบการเติบโตจะช่วยส่งเสริมมูลค่าในระยะยาวและความภักดีของลูกค้า
ตัวชี้วัดที่ใช้
ตัวชี้วัดที่ใช้อาจแตกต่างกันได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่คาดไว้ เนื่องจากเราได้กำหนดขอบเขตไว้แล้ว ทั้งการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพต่างใช้การวัดผลเชิงปริมาณเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่คุณใช้สำหรับการตลาดแบบการเติบโตจะให้ความสำคัญกับข้อมูลในระยะยาว คุณสามารถดูวงจรชีวิตทั้งหมดตั้งแต่การมีส่วนร่วมครั้งแรกไปจนถึงการซื้อและการอ้างอิง
ในขณะเดียวกัน การตลาดแบบประสิทธิภาพมักจะเจาะจงกับแคมเปญใดแคมเปญหนึ่ง ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าในระยะยาว
กลยุทธ์การผสานรวม: การทำให้การตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพทำงานร่วมกัน
แม้ว่าการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพจะทำงานในระยะเวลาที่แตกต่างกัน แต่การผสานรวมทั้งสองอย่างเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียวก็ยังคงมีประโยชน์อยู่ ลองคิดดูในลักษณะนี้: ประสิทธิภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่การเติบโต การรวมทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าความพยายามทุกอย่างจะส่งผลให้คุณบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น คุณสามารถจำกัดการใช้งบประมาณค่าโฆษณาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วคุณจะผสานรวมการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพลงในกลยุทธ์แคมเปญของคุณได้อย่างไร
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
หากคุณใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของคุณ คุณอาจมีการผสานรวมการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพอยู่แล้ว วิธีการมีดังนี้:
การตลาดแบบการเติบโตจะพิจารณาข้อมูลในระยะยาวเพื่อกำหนดว่าควรเน้นการตลาดแบบประสิทธิภาพที่ใด
- เปิดตัวแคมเปญการตลาดแบบประสิทธิภาพแล้วสร้างข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลที่ได้จากการตลาดแบบการเติบโตจะถูกใช้เพื่อสำรวจข้อมูลเชิงลึกและพิจารณาถึงประสิทธิภาพทั้งในอดีตและปัจจุบัน
นี่คือวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ ที่นี่แคมเปญทั้งสองประเภทสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลที่เข้ามา
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
การมุ่งเน้นแต่การตลาดแบบการเติบโตหรือการตลาดแบบประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวอาจเป็นเรื่องยาก เมื่อพิจารณาถึงความรวดเร็วของโลกออนไลน์ หากต้องการปรับปรุงการผสานรวมของคุณ แล้วทำไมไม่สร้างขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติที่เน้นไปที่การเติบโตล่ะ คุณสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการแบ่งกลุ่มผู้ชมและการส่งข้อความส่วนตัวได้
เมื่อคุณนำผู้ชมมาสู่ขั้นตอนการรับรู้แล้ว คุณก็สามารถใช้แคมเปญการตลาดแบบประสิทธิภาพของคุณได้ เนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับแบรนด์อยู่แล้ว คุณจึงสามารถย้ายพวกเขาจากด้านบนมาตรงกลางช่องทางได้ง่ายขึ้น
ใช้กลยุทธ์ข้ามแพลตฟอร์ม
ความพยายามโดยรวมของคุณสำหรับใช้การตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพควรสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม หากคุณสามารถทำได้ ต่อไปนี้คือกลยุทธ์ข้ามแพลตฟอร์มบางอย่างที่คุณอาจอยากพิจารณาใช้งาน
- การสร้างโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อเสนอตัวอย่างฟรีให้กับผู้ใช้ วิธีนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้การขายมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความประทับใจต่อแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย
- **การพัฒนาโพสต์ที่ไม่ตกยุคซึ่งแนะนำผลิตภัณฑ์/บริการเป็นโซลูชัน: ** การผสานการตลาดแบบการเติบโตและประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้ จะช่วยเพิ่มอำนาจของแบรนด์ และอาจผลักดันให้ผู้ใช้ทดลองใช้หรือซื้อได้ด้วย
- การกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีอยู่ใหม่: หากคุณมีข้อเสนอใหม่ คุณสามารถเพิ่มมูลค่าตลอดอายุลูกค้าได้โดยการกำหนดเป้าหมายลูกค้าใหม่เพื่อให้พวกเขาซื้ออีกครั้ง
เครื่องมือและเทคนิคในการวัดผลความสำเร็จของการตลาดแบบประสิทธิภาพเทียบกับการตลาดแบบการเติบโต
ในฐานะผู้โฆษณาในโลกดิจิทัล คุณคงทราบดีว่าการจะประสบความสำเร็จในการสร้าง จัดการ และปรับปรุงแคมเปญต่าง ๆ จำเป็นต้องมีมากกว่าความเชี่ยวชาญเท่านั้น สำหรับการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพ คุณจะต้องมีเครื่องมือ
เครื่องมือทางการตลาดจะช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานประจำวันซ้ำ ๆ ทำให้คุณสามารถประมวลผลข้อมูลขาเข้าได้เร็วขึ้น และให้คุณมีเวลามุ่งเน้นไปที่งานที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า มาพูดคุยกันถึงเครื่องมือวัดผลที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพกันดีกว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือเหล่านี้ให้สูงที่สุด เรามาสำรวจเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการวัดผลการตลาดทั้งสองแบบกัน
เครื่องมือสำหรับการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ
คุณใช้แพลตฟอร์มใดสำหรับความพยายามทางการตลาดของคุณ เพียงแค่นั้นก็จะช่วยจำกัดเครื่องมือวัดผลที่คุณสามารถใช้ได้ลงแล้ว จากสิ่งที่เราได้เห็น นี่คือเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ:
- Google Analytics: เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เช่น การดูหน้า การดูหน้าของผู้ใช้ และการสร้างลูกค้า
- Hotjar: สำหรับบันทึกแผนที่ความร้อนและเซสชันผู้ใช้เพื่อให้เข้าใจประสบการณ์ของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น
- Ahrefs: เพื่อติดตามอันดับคำสำคัญและการเข้าชมแบบออร์แกนิก (ส่วนใหญ่ใช้ได้กับการตลาดแบบการเติบโต)
- เครื่องมือติดตามแพลตฟอร์มโซเชียล เช่น Meta Business Suite และ TikTok Creator Analytics
สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมีบทบาททั้งในการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพ เพียงเลือกแพลตฟอร์มที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับจุดประสงค์ของคุณ
เทคนิคการวัดผลความสำเร็จการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ
เนื่องจากคุณกำลังดูไทม์ไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมาก การใช้เทคนิคการวัดผลแบบเดียวกันสำหรับความพยายามด้านการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพอาจไม่ใช่ความคิดที่ดี ดังนั้นมาพูดถึงมาตรการที่สามารถใช้ได้กับการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพแยกกัน เราจะอธิบายให้คุณเข้าใจดีขึ้นว่าควรนำสิ่งเหล่านี้ไปรวมไว้ในแคมเปญของคุณอย่างไร อย่างไรก็ตาม เพียงใช้สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ มีหลายวิธีที่จะวัดผลความพยายามทางการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพของคุณได้
การตลาดแบบการเติบโต
ด้วยการตลาดแบบการเติบโต คุณจะต้องให้ความสำคัญกับมุมมองโดยรวม ต่อไปนี้เป็นเทคนิคการวัดผลบางประการที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์
- การวิเคราะห์ช่องทางการขาย: ดูว่าผู้ใช้หลุดออกจากช่องทางการขายตรงจุดใด เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพตรงไหน
- การวิเคราะห์เส้นโค้งการรักษาลูกค้า ตรวจสอบว่าลูกค้าที่เปลี่ยนใจแล้วยังคงมีส่วนร่วมหรือเลิกใช้บริการอย่างรวดเร็วหรือไม่
- การวิเคราะห์กลุ่มประชากร: ติดตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตามการปฏิสัมพันธ์ พฤติกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไป
ในแง่ของการตลาดแบบเติบโต เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณระบุปัญหาหรือจุดอ่อนที่คุณสามารถปรับให้เหมาะสมได้
การตลาดแบบประสิทธิภาพ
เนื่องจากคุณกำลังมองในระยะสั้น การวัดผลที่คุณทำสำหรับความพยายามทางการตลาดแบบประสิทธิภาพของคุณควรจะใช้กับข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- **ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) **: เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินกับการใช้จ่ายโฆษณาสำหรับแคมเปญหรือแพลตฟอร์ม
- อัตราการสร้างลูกค้า: นี่คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมที่ดำเนินการบางอย่าง
- อัตราการมีส่วนร่วม: นี่คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วม (ในรูปแบบของการกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น เป็นต้น) มากกว่าผู้ที่เห็นโฆษณา
ระหว่างการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะต้องให้คุณดำเนินการประมวลผลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ตามที่เป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมใด ๆ
การตลาดแบบเติบโตเทียบกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ: ความท้าทายและข้อควรพิจารณา
กลยุทธ์การตลาดทั้งสองแบบเป็นวิธีอันทรงพลังสำหรับคุณในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในระยะสั้นและระยะยาวให้กับแบรนด์และธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การตลาดเหล่านี้ยังคงมีความท้าทายอยู่บ้าง ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการทางการตลาดแบบกาารเติบโตหรือการตลาดแบบประสิทธิภาพ คุณควรตระหนักถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับแคมเปญของคุณได้ชาญฉลาดมากขึ้น และอย่ากังวล! ในหัวข้อถัดไป เราจะแบ่งปันว่าคุณสามารถนำทางและรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ในกลยุทธ์การตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพของคุณได้อย่างไร
จำเป็นต้องลงทุนสำหรับการโปรโมทสูง
ยอมรับเถอะว่าค่าโฆษณามันแพงเกินไปแล้ว! การแข่งขันกำลังเพิ่มมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งหมายความว่ามีคนที่เสนอราคาสำหรับพื้นที่โฆษณาเดียวกันมากขึ้น แล้วสิ่งนั้นหมายถึงอะไรสำหรับแคมเปญการตลาดแบบการเติบโตและประสิทธิภาพของคุณ
- คุณอาจต้องใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ
- ผลตอบแทนทางการเงินจะไม่สูงมากนักเนื่องจากถูกใช้ไปกับงบโฆษณา
- คุณอาจจำเป็นต้องตัดแคมเปญให้สั้นลงหากคุณมีงบประมาณจำกัด (ซึ่งโดยปกติแล้วจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตลาดมากกว่า)
ปัญหาเกี่ยวกับการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพอาจเกิดขึ้นบ่อยเป็นพิเศษในแพลตฟอร์มที่มีความต้องการสูง เช่น Meta และ Google
ผลตอบแทนที่ลดน้อยลงจากความพยายามของคุณ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะมีเงินมากมายทั้งโลก ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะดีต่อการเติบโตและแคมเปญการตลาดแบบประสิทธิภาพของคุณ คุณอาจเผชิญกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลงในรูปแบบของ:
- ความเบื่อโฆษณา: ผู้ชมของคุณเบื่อที่จะเห็นเนื้อหาเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- ความอิ่มตัวของผู้ชม: คุณเข้าถึงทุกคนที่เป็นไปได้แล้ว
- **อัตราการมีส่วนร่วมที่ลดลง: ** แม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย คุณอาจเห็นการเติบโตทางการตลาดและอัตราการมีส่วนร่วมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพลดลง
ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้สรุปลงเป็นกฎแห่งผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ลดน้อยลง โดยพื้นฐานแล้ว หมายความว่า สำหรับทุกการลงทุนเพิ่มเติมที่คุณจ่ายเพิ่ม คุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาน้อยลง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้กลยุทธ์เดียวกันมากเกินไปโดยไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพ คุณสามารถป้องกันได้โดยใช้การทดสอบ A/B การปรับปรุงการออกแบบโฆษณาของคุณ และพัฒนากลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายใหม่ ๆ
การพึ่งพาสื่อเฉพาะ
ความพยายามในการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพมักจะเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในตลาด อย่างไรก็ตาม หากคุณพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียวเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณอาจจะต้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้ในแคมเปญการตลาดแบบการเติบโตและประสิทธิภาพ:
- การเข้าถึงของคุณได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม
- จำเป็นต้องติดตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปของแพลตฟอร์มที่คุณกำลังใช้งาน การที่จะตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวของการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับบริการใดบริการหนึ่งเป็นหลัก
ลองนึกถึงแหล่งที่มาหลักของลูกค้าเป้าหมายและยอดขายของบริษัทของคุณ ลองจินตนาการว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปในวันพรุ่งนี้ แคมเปญการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างไร หากจำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ให้ถือว่านี่เป็นสัญญาณในการใช้แนวทางหลายช่องทางสำหรับการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพ เพื่อลดการพึ่งพาแพลตฟอร์ม
ข้อบังคับและข้อจำกัดในการจัดการข้อมูล
อินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่สถานที่ทางกายภาพ แต่แคมเปญการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพของคุณที่นั่นยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศต่าง ๆ และอย่างที่เราเห็นกัน ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตระหนักถึงผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สามมากขึ้น
หากคุณพึ่งพาคุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อทำการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าอาจทำให้คุณไม่สามารถดำเนินแคมเปญของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรปมีกฎหมาย GDPR ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพลเมืองของสหภาพยุโรป และไม่ใช่แค่กฎหมายเท่านั้นที่สามารถส่งผลกระทบต่อการตลาดเชิงการเติบโตและการตลาดเชิงประสิทธิภาพ แม้แต่เบราว์เซอร์ Safari ของ Apple (https://www.verdict.co.uk/apple-halts-third-party-cookies/) ก็ยังบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามได้อย่างสมบูรณ์ ทางเลือกที่สำคัญที่นี่คือการรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่หนึ่ง (รายชื่ออีเมล การกำหนดเป้าหมายตาม CRM การโต้ตอบโดยตรงกับลูกค้า ฯลฯ)
ประเด็นเรื่องความโปร่งใส
ตอนนี้ เราไม่ได้บอกว่าคุณจะหมดหนทางอย่างสิ้นเชิงเมื่อคุณดำเนินแคมเปญการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณเห็นในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ เช่น CTR และ CPC นั้นเป็นเพียงผลลัพธ์เท่านั้น คุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างนั้น
สำหรับแคมเปญการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ คุณจะไม่ทราบว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่ลงโฆษณาของคุณ คุณจะไม่สามารถทราบบริบททั้งหมดเสมอไปว่าโฆษณาของคุณปรากฏที่ใดหรือผู้ใช้มีส่วนร่วมกับโฆษณาอย่างไรก่อนที่จะคลิก หากไม่มีข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพ คุณอาจไม่สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแคมเปญของคุณได้ คุณสามารถใช้โซลูชันต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสในการติดตามโฆษณาได้ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ การสร้างแบบจำลองการกำหนดคุณค่า การวิเคราะห์หลังคลิก และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เคล็ดลับดี ๆ ในการสร้างความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพ
ถ้าถามเรา ความท้าทายเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเกมเท่านั้น! อย่างที่คุณได้เห็นในหัวข้อก่อนหน้านี้ มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องระวัง เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพต่อการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมรับความสูญเสียจากการพิจารณาเหล่านั้นเพียงอย่างเดียว ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปที่สุดและได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากความพยายามของคุณ
มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การลงทุนต่ำเช่นกัน
ทั้งการตลาดแบบเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพส่วนใหญ่มักจะต้องมีการลงทุนทางการเงินบางรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ระหว่างสองสิ่งนี้ สิ่งแรกมักจะถูกกว่า แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ต้องชำระเงิน แต่จะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่เป็นธรรมชาติและคุ้มต้นทุนมากกว่า
แล้วทำไมนี่ถึงเป็นความคิดที่ดีล่ะ กลยุทธ์การเติบโตแบบออร์แกนิกสามารถให้ผลในระยะยาวได้โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ด้วยงบประมาณที่จำกัด คุณสามารถลองใช้วิธีการต่าง ๆ มากมายเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณได้ เพียงจำไว้ว่ามันเป็นเรื่องของการค้นหาสมดุลระหว่างการเติบโตและการตลาดเชิงประสิทธิภาพ
เปลี่ยนมันขึ้นมา
โดยหลักการทั่วไปแล้ว ลูกค้าที่มีศักยภาพจะต้องพบกับแบรนด์อย่างน้อยเจ็ดครั้งก่อนที่จะซื้ออะไรก็ตาม (ถึงแม้จะไม่ใช่กฎสากลก็ตาม) อย่างไรก็ตาม โปรดพิจารณาถึงมุมมองของลูกค้า การเห็นสิ่งเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจเป็นเรื่องน่ารำคาญ ดังนั้น ให้รักษาเนื้อหาการตลาดด้านการเติบโตและประสิทธิภาพของคุณให้สดใหม่ไว้! โดยการทำเช่นนี้ คุณสามารถ:
- จำกัดโอกาสการเกิดความเบื่อหน่ายต่อโฆษณา
- ดำเนินการทดสอบแบบแยกส่วน
- รองรับความต้องการของลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ที่ MGID วิธีหนึ่งที่เราใช้นำสิ่งนี้ไปใช้ในการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพคือผ่านโฆษณาแบบไดนามิก ที่นี่องค์ประกอบต่าง ๆ ของโฆษณาจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งและประวัติเข้าชมเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์
กระจายความพยายามของคุณ
คุณเคยได้ยินสำนวนที่ว่า “อย่าเอาไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว” ไหม สิ่งนี้ใช้ได้กับการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความพยายามทางการตลาดของคุณมีความหลากหลาย สิ่งนี้หมายถึงอะไร
- ใช้แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันเพื่อการโฆษณา
- ทดลองใช้รูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย
- พิจารณาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
การกระจายความสามารถและงบประมาณของคุณไปยังความพยายามทางการตลาดด้านการเติบโตและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน จะทำให้เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่ส่งผลกระทบต่อคุณมากนัก ตัวอย่างเช่น หากโฆษณาทำงานได้ไม่ดีนักบนแพลตฟอร์มหนึ่ง ก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณสามารถไว้วางใจได้
ลงทุนในข้อมูลของบุคคลที่หนึ่ง
สิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เครื่องมือที่คุณใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาอย่างยาวนานอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในอนาคต แบรนด์ต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนไปใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งเนื่องจากกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนด เช่น GDPR และการเลิกใช้คุกกี้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีข้อมูลของตัวเองเพื่อการเติบโตและประสิทธิภาพในการทำการตลาดจึงมีค่าในฐานะผู้โฆษณา คุณสามารถลองทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- ส่งเสริมให้ผู้ชมสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าวและทรัพยากรฟรี
- การสร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบแบบโต้ตอบ
- ติดตามรูปแบบการซื้อ
- การสร้างโปรแกรมความภักดี
- การใช้ความคิดเห็นจากลูกค้า
เมื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการเติบโตและการตลาดเชิงประสิทธิภาพ โปรดจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในคราวเดียว คุณสามารถขอข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างการโต้ตอบกับผู้ชมของคุณได้
ร่วมมือกับแพลตฟอร์มโฆษณาที่มีชื่อเสียง
คุณแน่ใจได้แค่ไหนว่าเงินทั้งหมดที่คุณทุ่มไปกับการตลาดแบบการเติบโตกับการตลาดแบบประสิทธิภาพจะไปสู่จุดที่มันควรจะเป็น แม้ว่าคุณอาจไม่สามารถลงรายละเอียดได้ แต่คุณก็อยากมั่นใจว่าแพลตฟอร์มโฆษณานั้นส่งมอบสิ่งที่คุณต้องการ มองหาแพลตฟอร์มที่มีรายงานที่โปร่งใส มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และมีตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายขั้นสูง
สำหรับการโฆษณาแบบเนทีฟ การมี MGID คอยช่วยเหลือคุณในการทำการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพจะช่วยให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณจะแสดงเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและดำเนินการเท่านั้น เราทำงานกับเว็บไซต์มากกว่า 32,000 แห่ง ดังนั้นเราจึงสามารถค้นหาเว็บไซต์ที่เหมาะกับเนื้อหาของคุณได้เสมอ
ควรใช้การตลาดแบบการเติบโตหรือการตลาดแบบประสิทธิภาพ ทั้งสองแบบจำเป็นต่อความสำเร็จที่วัดผลได้และยั่งยืน
เป็นการดีกว่าที่จะแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ ที่สามารถบรรลุได้ง่ายกว่า นั่นเป็นความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการตลาดแบบการเติบโตและแบบประสิทธิภาพ ในขณะที่การเติบโตเป็นสิ่งจำเป็นในการกำหนดทิศทางว่าคุณต้องการให้ธุรกิจเป็นอย่างไร การตลาดแบบประสิทธิภาพก็ให้วิธีการทางการเงินที่จะช่วยให้ไปถึงจุดนั้นได้
การโฆษณาแบบเนทีฟสามารถให้ประสิทธิผลสำหรับทั้งการตลาดแบบการเติบโตและการตลาดแบบประสิทธิภาพได้อย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่คุณได้รับจากงบประมาณค่าโฆษณาของคุณได้ เพียงสมัครใช้งาน MGID เพื่อเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรชั้นนำ (รวมถึงผู้จัดการส่วนตัว!) เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่ใดก็ตาม มาทำให้มันเกิดขึ้นกันเถอะ!