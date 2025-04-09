การโฆษณาออนไลน์ควรเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ แบรนด์ต่าง ๆ ได้รับการมองเห็น ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างรายได้ และผู้ใช้สามารถค้นพบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่ในปี 2025 ความเป็นจริงดูแตกต่างออกไปเล็กน้อย มัลแวร์โฆษณากำลังเพิ่มขึ้น และผู้เผยแพร่โฆษณาก็กำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าว
มัลแวร์โฆษณาหรือโฆษณาหลอกลวงไม่ได้แค่หลอกผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังทำลายชื่อเสียงของผู้เผยแพร่โฆษณาและอาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก โฆษณาเหล่านี้กระทำการหลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด และฉ้อโกงอย่างสิ้นเชิง ทำลายความไว้วางใจในระบบนิเวศโฆษณาทั้งหมด และปัญหาดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย ตามรายงานของ GeoEdge ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของตัวเลขทั้งหมดในบทความนี้ (ยกเว้นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของ MGID):
- ระดับมัลแวร์โฆษณาพุ่งสูงขึ้น 10% ในปี 2024 โดยการเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติคิดเป็น 45% ของการโจมตีทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 25% จากปีที่แล้ว
- โฆษณาที่เป็นอันตราย 56% กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ใช้มือถือ ซึ่งหลายรายนำไปสู่การหลอกลวงด้านการสนับสนุนทางเทคนิคและหน้าฟิชชิ่งปลอม
- ผู้เผยแพร่โฆษณามักไม่ทราบถึงการหลอกลวงเหล่านี้จนกว่าจะสายเกินไป ทำให้พวกเขาต้องจัดการกับผู้ใช้ที่หงุดหงิดและคะแนนคุณภาพโฆษณาที่ลดลง
คำถามใหญ่คือ: ผู้เผยแพร่โฆษณาจะปกป้องผู้ชมและรายได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของโฆษณาได้อย่างไร
ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า MGID ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาต่อสู้กับโฆษณาหลอกลวงได้อย่างไร โดยรับประกันความปลอดภัยของแบรนด์ คุณภาพโฆษณา และประสบการณ์ผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ โดยไม่กระทบต่อการสร้างรายได้
กลวิธีโฆษณาหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นการรับรองโฆษณาปลอมจากคนดัง ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักปลอม หรือการหลอกลวงด้วยบัตรของขวัญแบบฟิชชิ่ง โฆษณาหลอกลวงทางออนไลน์กำลังกลายเป็นสิ่งที่หลอกลวงมากขึ้น มีความก้าวหน้ามากขึ้น และน่าเสียดายที่พบเห็นได้บ่อยขึ้น เหล่านักต้มตุ๋นกำลังใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วย AI เทคนิคการปกปิด และการเปลี่ยนเส้นทางที่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบโฆษณา ต่อไปนี้คือรายละเอียดของภัยคุกคามโฆษณาหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องเผชิญในปัจจุบัน
1. การเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติ: ภัยคุกคามจากมัลแวร์ที่ใหญ่ที่สุด
การเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติเป็นวิธีการอันดับ 1 ที่นักต้มตุ๋นใช้ โดยบังคับให้ผู้ใช้ออกจากไซต์ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เชื่อถือได้ไปยังหน้าที่เป็นอันตราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวงแบบฟิชชิ่งหรือของสมนาคุณปลอม สถิติเหล่านี้จากปี 2024 แสดงให้เห็นด้วยตัวเอง:
- 81% ของโฆษณาที่เป็นอันตรายทั้งหมดในเดือนตุลาคม 2024 เป็นการเปลี่ยนเส้นทาง — ระดับสูงสุดเท่าที่มีการบันทึกไว้
- ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่ง 55% ของโฆษณาที่เป็นอันตรายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติ
- ภูมิภาคสหภาพยุโรปและเอเชียแปซิฟิกพบการเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติในระดับที่ต่ำกว่า (~30%) แต่ยังคงเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น
การโจมตีเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังทำลายความไว้วางใจอีกด้วย ผู้ชมที่คลิกบทความข่าวแล้วถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังการแจ้งเตือนไวรัสปลอมหรือข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงอาจไม่มีวันกลับมาดูอีก
2. การรับรองปลอมจากคนดังและข้อเสนอผลิตภัณฑ์ปลอม
เหล่ามิจฉาชีพล้วนมีความเชี่ยวชาญในการทำให้โฆษณาปลอมดูเหมือนของจริง โดยใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วย AI รูปภาพที่ได้รับการปรับแต่ง และแบรนด์ที่ขโมยมา พวกเขาสร้างบทความข่าวปลอมและคำรับรองที่มีคนดัง ผู้มีอิทธิพล และแม้แต่นักการเมือง
ยกตัวอย่างการหลอกลวงจำพวกผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก โฆษณาหลอกลวงอ้างว่านักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงลดน้ำหนักโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมหัศจรรย์ โฆษณาเหล่านี้นำไปสู่เว็บไซต์ข่าวปลอมหรือหน้าแลนดิ้งเพจที่หลอกลวง หลอกล่อให้ผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ปลอม
การหลอกลวงดังกล่าวมักเกิดขึ้นในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ต่อต้านวัย) ซึ่งองค์ประกอบความน่าเชื่อถือปลอมจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างลูกค้า
3. การหลอกลวงด้วยบัตรของขวัญ: ดีเกินจริงไปมาก
ข้อเสนอบัตรของขวัญ Amazon, Walmart และ Visa ล่อใจผู้ใช้ด้วยคำสัญญาว่าจะให้รางวัลฟรี แต่แทนที่จะเป็นบัตรของขวัญฟรี รายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ หรือแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กลับถูกขโมยไป การหลอกลวงเหล่านี้เลียนแบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่มีการสร้างแบรนด์และการออกแบบที่แทบจะสมบูรณ์แบบ ผู้ใช้จะถูกขอให้ "ตรวจสอบสิทธิ์" ของตนโดยการป้อนรายละเอียดการชำระเงิน ซึ่งจากนั้นผู้หลอกลวงก็จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้
เนื่องจากบัตรของขวัญสามารถแลกรับได้ทันทีและติดตามได้ยาก ผู้หลอกลวงจึงชอบใช้บัตรเหล่านี้ในการฉ้อโกงทางการเงิน
การหลอกลวงทางการเงินแบบหลอกให้คลิก: ความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค
แม้ว่าการหลอกลวงทางการเงินจะไม่แพร่หลายไปทั่วโลก แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในบางภูมิภาค
- ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: เหตุการณ์โฆษณาแฝงที่เป็นอันตราย 23% เป็นการฉ้อโกงทางการเงิน (โอกาสในการลงทุนปลอม การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล และโครงการแลกเปลี่ยนแบบแชร์ลูกโซ่)
- สหรัฐอเมริกา: การโฆษณาแฝงที่เป็นอันตรายเพียง 4% เท่านั้นที่เป็นกลลวงทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและการตระหนักรู้ของผู้บริโภคที่ดีขึ้น
กลยุทธ์การโจมตีบนมือถือเทียบกับเดสก์ท็อป: ผู้ใช้มีความเสี่ยงสูงสุดที่ใด
โฆษณาหลอกลวงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ โดยผู้ใช้มือถือเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการโจมตีแบบเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติ ในขณะที่ผู้ใช้เดสก์ท็อปพบการฉ้อโกงแบบหลอกให้คลิกมากกว่า
- 56% ของโฆษณาที่เป็นอันตรายกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ใช้มือถือ โดย 68% พึ่งพาการเปลี่ยนเส้นทาง (เช่น คำเตือนไวรัสปลอมหรือการติดตั้งแอปแบบบังคับ)
- 79% ของโฆษณาหลอกลวงบนเดสก์ท็อปเป็นแบบหลอกให้คลิก โดยใช้หัวเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อล่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์หลอกลวง
เนื่องจากกลวิธีการฉ้อโกงมีการพัฒนามากขึ้น เหล่านักต้มตุ๋นจึงทำการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่สามารถตามทันได้
ข้อมูลเชิงลึกจาก MGID: หมวดหมู่โฆษณาหลอกลวงยอดนิยมในปี 2024
แพลตฟอร์มของเราตรวจสอบและตรวจจับแคมเปญหลอกลวงมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2024 เราสังเกตเห็นหมวดหมู่การฉ้อโกงหลักสามหมวดหมู่ที่ครอบงำภูมิทัศน์ของการโฆษณา
- เว็บไซต์หลอกลวง (ตรวจจับได้ 728,719 ครั้ง – 63.95%): โฆษณาหลอกลวงจำนวนมากในตอนแรกดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ต่อมานักต้มตุ๋นได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยแทรกการรับรองปลอมจากคนดัง นักการเมือง หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อหลอกลวงผู้ใช้
- การเปลี่ยนหน้าแลนดิ้งเพจ (ตรวจจับได้ 141,928 ครั้ง – 13.17%): นักต้มตุ๋นใช้เทคนิคการปกปิด โดยเปลี่ยนหน้าแลนดิ้งเพจที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้วยองค์ประกอบหลอกลวงหลังจากที่โฆษณาได้รับการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักรวมถึงการโปรโมทโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวและการกล่าวอ้างเกี่ยวกับสุขภาพที่ทำให้เข้าใจผิด
- URL ที่เป็นอันตรายหลังจากที่คลิก (ตรวจจับได้ 122,637 ครั้ง – 11.38%): การหลอกลวงเหล่านี้เป็นความพยายามในการฟิชชิ่ง การแจ้งเตือนไวรัสปลอม การแจ้งเตือนแบบพุชแบบบังคับ และการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้ข้อมูลและความปลอดภัยของผู้ใช้ตกอยู่ในอันตรายได้
เมื่อตรวจพบ ระบบของเราจะบล็อกแคมเปญหลอกลวงเหล่านี้ทันที เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เราจะอธิบายเพิ่มเติมว่าเราทำได้อย่างไร
ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว กิจกรรมโฆษณาหลอกลวงแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยบางประเทศเผชิญกับปริมาณการหลอกลวงที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด
- สหรัฐอเมริกาและแคนาดา – ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ประเทศในอเมริกาเหนือเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของปริมาณการเข้าชมโฆษณาหลอกลวง โดยมีการหลอกลวงแบบเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติในปริมาณสูง
- ยุโรป (อิตาลี เยอรมนี สหราชอาณาจักร) – ปัจจุบัน สหภาพยุโรปกำลังประสบกับเหตุการณ์ฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับแผนการทางการเงินปลอมและข้อเสนออีคอมเมิร์ซที่ทำให้เข้าใจผิดเพิ่มขึ้น โดยในอิตาลีเพียงประเทศเดียวมีการแจ้งเตือนไซต์หลอกลวงมากกว่า 220,000 รายการในปี 2024
- เอเชียแปซิฟิก (เวียดนาม อินเดีย ออสเตรเลีย) – การหลอกลวงทางการเงินแพร่หลายโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยโฆษณาหลอกลวง 23% เชื่อมโยงกับโอกาสการลงทุนปลอม
- ละตินอเมริกาและตลาดขนาดเล็ก – ประเทศต่าง ๆ เช่น อาร์เจนตินา อาร์เมเนีย และแอลเบเนีย กำลังเผชิญกับโฆษณาหลอกลวงที่เพิ่มขึ้น โดยมักปลอมตัวมาในรูปแบบของการหลอกลวงด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือของแจกฟรี
MGID ปรับอัลกอริทึมการตรวจจับและการบังคับใช้ตามนโยบายอย่างจริงจังเพื่อบล็อกโฆษณาที่เป็นอันตรายก่อนที่โฆษณาเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้เผยแพร่โฆษณา โดยทำการวิเคราะห์รูปแบบการหลอกลวงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
MGID ตรวจจับและบล็อกโฆษณาหลอกลวงได้อย่างไร
การหยุดโฆษณาหลอกลวงไม่ได้หมายความถึงการตอบสนองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการก้าวข้ามการฉ้อโกงของเหล่านักต้มตุ๋นอีกด้วย ที่ MGID เราใช้แนวทางหลายแบบชั้นที่ผสมผสานระหว่างการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสแกนแบบเรียลไทม์ และการดูแลโดยมนุษย์รวมกัน เพื่อให้แน่ใจว่ามีเฉพาะโฆษณาคุณภาพสูงและเชื่อถือได้เท่านั้นที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้เผยแพร่โฆษณา
นี่คือวิธีที่เราทำ
1. การกลั่นกรองโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI: การตรวจจับการฉ้อโกงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การเรียนรู้ของเครื่องจักรมีบทบาทสำคัญในการระบุโฆษณาที่หลอกลวงก่อนที่จะได้รับการเผยแพร่ ระบบการกลั่นกรองที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา:
- สแกนเนื้อหาโฆษณาแบบเรียลไทม์ ตรวจจับรูปแบบการฉ้อโกง การกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด และความพยายามปกปิด
- เรียนรู้จากความพยายามฉ้อโกงในอดีต อัปเดตโมเดลการตรวจจับอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับกลวิธีหลอกลวงใหม่ ๆ
- ป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหลุดรอดเข้ามาได้ โดยวิเคราะห์ทั้งโฆษณาที่สร้างสรรค์และหน้าหน้าแลนดิ้งเพจ
ด้วยการนำ AI ใช้เราจึงสามารถตรวจจับกลวิธีหลอกลวงได้เร็วกว่าที่ผู้ฉ้อโกงจะพัฒนาได้
2. การผสานรวม GeoEdge: การป้องกันแบบเรียลไทม์
MGID ได้ร่วมมือกับ GeoEdge ซึ่งเป็นผู้ให้บริการความปลอดภัยด้านโฆษณาชั้นนำมาอย่างยาวนาน เพื่อเสริมสร้างไม่เพียงแค่คุณภาพโฆษณาแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อีกด้วย ด้วยชุดฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย การผสานรวมของเรากับ GeoEdge ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันแบบเรียลไทม์
- การสแกนโฆษณาแบบเรียลไทม์: GeoEdge วิเคราะห์โฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติ ความพยายามฟิชชิ่ง และการปกปิดโฆษณาก่อนที่จะเข้าถึงผู้ใช้
- การตรวจจับการฉ้อโกงขั้นสูง: โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบุกลวิธีการโฆษณาที่ถูกห้ามไว้ล่วงหน้า โดยบล็อกแคมเปญหลอกลวงในขั้นตอนการสร้างเนื้อหา
- การยืนยันและการปฏิบัติตามกฎของผู้โฆษณา: ลูกค้า MGID ทุกคนต้องผ่านการยืนยัน Know Your Customer (KYC) และ Know Your Business (KYB) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โฆษณาที่ต้องการหลอกลวงเข้าสู่ระบบ
- ไม่ยอมให้มีมัลแวร์และเนื้อหาที่เป็นอันตราย: หากพบมัลแวร์ ฟิชชิ่ง หรือกิจกรรมฉ้อโกง จะถูกบล็อกหรือทำเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมทันที ก่อนที่จะเข้าสู่เครือข่ายของ MGID
3. การกลั่นกรองโดยมนุษย์: การตรวจสอบขั้นสุดท้าย
แม้จะมี AI และระบบอัตโนมัติ แต่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ก็ยังคงมีความสำคัญในการต่อสู้กับการฉ้อโกง ด้วยแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะของ MGID เราจึงสามารถให้การป้องกันการฉ้อโกงได้อย่างครอบคลุมผ่านมาตรการต่อไปนี้:
- การตรวจสอบโฆษณาที่ถูกทำเครื่องหมายด้วยตนเอง ซึ่งรับรองว่าไม่มีเนื้อหาหลอกลวงหลุดรอดไปได้
- การอัปเดตนโยบายโฆษณาเป็นประจำเพื่อนำหน้ากลวิธีการหลอกลวงใหม่ ๆ
- การดำเนินการที่เด็ดขาดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนการฉ้อโกง โดยบล็อกแคมเปญที่ไม่ดีก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
รูปแบบไฮบริดนี้ช่วยรับประกันความปลอดภัยสูงสุดของแบรนด์ ปกป้องทั้งผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ชมจากโฆษณาหลอกลวง
วิวัฒนาการของโฆษณาหลอกลวง: นำหน้าภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ผู้เผยแพร่โฆษณาและแพลตฟอร์มโฆษณาได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบตรวจจับ เหล่านักต้มตุ๋นก็ค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกัน กลวิธีเหล่านี้ทำให้โฆษณาหลอกลวงยากต่อการจดจำและยากต่อการบล็อกยิ่งขึ้น
นักต้มตุ๋นไม่เพียงแต่ใช้การอ้างสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเท็จอีกต่อไป แต่ยังผสมผสานข้อมูลจริงเข้ากับเรื่องราวที่ทำให้เข้าใจผิด ทำให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจที่เป็นเท็จ ต่อไปนี้คือแนวโน้มการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดบางส่วนที่เราพบในปี 2025
การปกปิดและวงจรการเปลี่ยนเส้นทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นักต้มตุ๋นจะจัดการหน้ายืนยัน ทำให้ดูเหมือนว่าโฆษณาเป็นไปตามข้อกำหนด เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว พวกเขาจะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าหลอกลวงที่มีการ Deepfake ใบหน้าของอินฟลูเอนเซอร์ แผนการลงทุนปลอม และข้อเสนอหลอกลวง
องค์ประกอบความน่าเชื่อถือปลอมและการแอบอ้างแบรนด์
นักต้มตุ๋นคัดลอกโลโก้ สี และรูปแบบโฆษณาของแบรนด์จริงเพื่อทำให้แคมเปญหลอกลวงของตนถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขาใช้รีวิวปลอม ป้าย “ตามที่เห็นบน” ปลอม และตราประทับความน่าเชื่อถือที่ตัดต่อมาเพื่อหลอกล่อให้ผู้ใช้คลิก
กลวิธีการหลอกลวงตามภูมิศาสตร์และเบราว์เซอร์
นักต้มตุ๋นบางรายใช้กลวิธีแบบปรับเปลี่ยนได้ โดยเนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งของผู้ใช้ อุปกรณ์ หรือประเภทของเบราว์เซอร์ ซึ่งทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้น เนื่องจากทีมงานด้านความปลอดภัยจะเห็นโฆษณาในเวอร์ชันที่แตกต่างจากผู้ใช้จริง
การหลอกลวงด้วยอินฟลูเอนเซอร์และการรับรองที่ผิดกฎหมาย
โดยใช้เสียงและวิดีโอที่ปลอมที่สร้างขึ้นโดย AI เหล่านักต้มตุ๋นได้สร้างแคมเปญการรับรองโดยบุคคลสาธารณะปลอมที่ดูเหมือนจะรับรองการหลอกลวงที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
MGID จัดการกับภัยคุกคามลักษณะนี้อย่างไร
เทคนิคการหลอกลวงเหล่านี้จำนวนมากได้รับการออกแบบมาให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำซ้ำได้ ทำให้วิธีการตรวจจับแบบดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหล่านี้ MGID จึงปรับปรุงกลยุทธ์ป้องกันการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง
- นโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและการอัปเดตการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ทีมงานของเราแก้ไขแนวทางโฆษณาเป็นประจำเพื่อบล็อกกลวิธีหลอกลวงใหม่ ๆ ก่อนที่จะถูกเผยแพร่
- การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบขยายวงกว้างและการจับคู่ผู้ที่ละเมิด: เราใช้การติดตามพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจจับรูปแบบการฉ้อโกง แม้ว่าเหล่านักต้มตุ๋นจะเปลี่ยนกลวิธีของพวกเขาก็ตาม การตรวจสอบแบบไฮบริด: ด้วยการรวมการตรวจจับอัตโนมัติเข้ากับการกลั่ยกรองโดยมนุษย์ เราจึงมั่นใจได้ว่าแม้แต่การหลอกลวงที่ซับซ้อนที่สุดก็ไม่สามารถหลุดรอดไปได้
นักต้มตุ๋นอาจยังคงพัฒนาต่อไป แต่ที่ MGID เราอยู่เหนือคู่แข่งเสมอ โดยให้การปกป้องผู้เผยแพร่โฆษณา คุณภาพโฆษณาสูง และรักษาความไว้วางใจของผู้ใช้เอาไว้
บทสรุป
เราไม่สามารถมองข้ามปัญหาของโฆษณาหลอกลวงได้ เพราะโฆษณาเหล่านี้ทำลายความไว้วางใจของผู้ใช้ ทำลายชื่อเสียงของผู้เผยแพร่โฆษณา และคุกคามรายได้ในระยะยาว ในขณะที่นักต้มตุ๋นพัฒนากลวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้น ผู้เผยแพร่โฆษณาจึงต้องใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับแพลตฟอร์มของตน
ที่ MGID เราเข้าใจดีว่าคุณไม่ควรต้องแลกคุณภาพกับรายได้จากโฆษณา นั่นคือเหตุผลที่เราได้สร้างระบบป้องกันการฉ้อโกงหลายชั้นที่ผสมผสานการกลั่นกรองที่ขับเคลื่อนด้วย AI การตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ และการกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือความปลอดภัยขั้นสูงของ GeoEdge นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด และการวิเคราะห์พฤติกรรม เราจึงมั่นใจได้ว่าจะมีเฉพาะโฆษณาคุณภาพสูงและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะปรากฏบนแพลตฟอร์มของผู้เผยแพร่โฆษณา
ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เป็นพันธมิตรกับ MGID จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงมาตรการความปลอดภัยโฆษณาชั้นยอด ปกป้องผู้ชมและแบรนด์ของตนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาให้สูงที่สุด พร้อมที่จะปกป้องแพลตฟอร์มของคุณและเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับโฆษณาหลอกลวงหรือยัง ติดต่อ MGID วันนี้เพื่อเรียนรู้ว่าเราจะช่วยคุณสร้างประสบการณ์การโฆษณาที่ปลอดภัยและปราศจากการฉ้อโกงได้อย่างไร