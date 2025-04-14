ในปัจจุบัน แทบทุกแบรนด์และธุรกิจต่างถูกคาดหวังให้สร้างเนื้อหา แต่หลาย ๆ ธุรกิจกลับประสบปัญหาในการหาเหตุผลมาสนับสนุนการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการตลาดเนื้อหาและการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ มีเพียงการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเท่านั้นที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินในทันที หากคุณมีงบประมาณที่จำกัด ทำไมคุณถึงไม่ลงทุนเพิ่มในกลยุทธ์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็วล่ะ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถปฏิเสธกลยุทธ์ทั้งสองอย่างได้ เพราะกลยุทธ์การตลาดทั้งสองอย่างมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้น หากคุณกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเพียงแค่ไม่ต้องการเสียสละผลตอบแทนในทันทีเพื่อการเติบโตในระยะยาว (หรือในทางกลับกัน) การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาก็เป็นทางเลือกที่ดี เพื่อช่วยให้คุณสามารถนำการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาไปใช้กับแบรนด์ของคุณได้ เราจะมาพูดถึงตัวชี้วัด เครื่องมือ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกัน
การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาคืออะไร
ดังที่ชื่อแนะนำ การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาเป็นการผสมผสานระหว่างการตลาดเนื้อหาและการตลาดประสิทธิภาพ โดยผสมผสานองค์ประกอบสำคัญของทั้งสองอย่างเข้าไว้ในแคมเปญหรือกลยุทธ์เดียว
ซึ่งหมายความว่าด้วยการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา เป้าหมายของคุณคือการดึงดูดความสนใจไปที่แบรนด์และสร้างการสร้างลูกค้าที่วัดผลได้ผ่านเนื้อหานั้นเอง เนื้อหาของคุณไม่ควรสร้างการรับรู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องกระตุ้นยอดขายด้วย ดังนั้น ทรัพยากรทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านเนื้อหาจึงมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่ง โดยต้องสามารถทำได้มากกว่าแค่รักษาการมีอยู่ของคุณผ่านรายการในปฏิทิน
องค์ประกอบหลักของการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ส่วนประกอบแต่ละส่วนนี้ควรมีอยู่ในแคมเปญการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ
- เนื้อหาคุณภาพสูง: คุณต้องมีสื่อที่เกี่ยวข้องซึ่งให้คุณค่ากับกลุ่มเป้าหมายของคุณและพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างลูกค้า
- แพลตฟอร์มที่ได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง: เนื้อหาของคุณจะต้องถูกวางไว้ในที่ที่กลุ่มเป้าหมายจะเห็น
- เครื่องมือสำหรับการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา: หากต้องการติดตาม KPI เพื่อประเมินผล และปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย คุณจะต้องใช้งานเครื่องมือที่เหมาะสม
ที่สำคัญที่สุด พรสวรรค์ของคุณคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างลูกค้าได้
ประสิทธิภาพของเนื้อหา: KPI และตัวชี้วัด
เนื่องจากเนื้อหาสามารถเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตลาดประสิทธิภาพ จึงมีตัวชี้วัดหลักสามประการในการกำหนดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และในแง่ของการตลาดประสิทธิภาพเนื้อหา KPI ที่คุณใช้ในการประเมินผลลัพธ์ก็จะนำไปใช้ในกรณีนี้ได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างก็คือการวัดผลความสำเร็จของการตลาดเนื้อหาไม่ได้วัดแค่จากกิจกรรมการสร้างลูกค้าเท่านั้น การวัดผลความสำเร็จของการตลาดเนื้อหายังเกี่ยวข้องกับการดูตัวเลขที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการส่งผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปตามช่องทางภายในการโต้ตอบเดียวกัน ต้องการเรียนรู้วิธีวัดประสิทธิภาพของการตลาดเนื้อหาใช่ไหม ลองดูตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม การสร้างลูกค้า และปริมาณการเข้าชม
ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม: การดู การแชร์ และความคิดเห็น
ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ใช้โต้ตอบกับงานของคุณอย่างไร การรู้วิธีวัดประสิทธิภาพของการตลาดเนื้อหาของคุณในการนำกลุ่มเป้าหมายขึ้นไปอยู่ที่ด้านบนของช่องทางนั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
- การดู: จำนวนคนที่เห็นเนื้อหา
- การแชร์: จำนวนคนที่แชร์เนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตลาดแบบปากต่อปาก
- ความคิดเห็น: จำนวนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชิ้นหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าเนื้อหาใดที่ตรงใจตลาดเป้าหมาย
โดยทั่วไปแล้ว ตัวชี้วัดเหล่านี้จะใช้กับการตลาดแบบหลังได้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการตลาดประสิทธิภาพและการตลาดด้านเนื้อหา
ตัวชี้วัดการสร้างลูกค้า: ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า การขาย และ ROI
ตัวชี้วัดการสร้างลูกค้าจะประเมินความสามารถของเนื้อหาในการขับเคลื่อนผลกำไรของธุรกิจ หากคุณอยากรู้ว่าจะวัดประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การตลาดเนื้อหาของคุณอย่างไร การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า การขาย และ ROI เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันมากมายที่คุณควรประเมิน หากต้องการทราบว่าแคมเปญของคุณทำกำไรได้แค่ไหน ให้เรียนรู้วิธีการวัดผลข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเนื่องจากเป็นตัวแทนของสิ่งที่ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า: ผู้ชมที่มีส่วนร่วมซึ่งเกิดการสร้างลูกค้าได้ง่ายกว่า ในการพิจารณาประสิทธิภาพของการตลาดประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณในการสร้างผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า คุณควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้:
- จำนวนผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า: จำนวนผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่แคมเปญสร้างขึ้น
- อัตราการสร้างลูกค้าผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า: เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน
- ต้นทุนต่อผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า: การใช้จ่ายค่าโฆษณาหารด้วยจำนวนผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
- คะแนนคุณภาพของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า: ค่าตัวเลขที่กำหนดตามความน่าจะเป็นของการสร้างลูกค้า ยิ่งสูงยิ่งดี
ควรพิจารณาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดด้านเนื้อหาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดทั้งสำหรับส่วนบนและส่วนกลางของช่องทาง
ยอดขาย
เนื่องจากการสร้างลูกค้าเป็นเรื่องของการส่งมอบผลลัพธ์ที่ทำกำไร จึงควรพิจารณาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขาย ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดบางส่วนที่คุณควรใส่ใจ:
- มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย: รายได้เฉลี่ยที่สร้างขึ้นต่อธุรกรรม
- อัตรายอดขายจากการสร้างลูกค้า: เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเป้าหมายที่ซื้อสินค้าในที่สุด
- การจัดสรรรายได้ตามประเภทเนื้อหา: การติดตามประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหาโดยอิงตามประเภทของเนื้อหา
การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อเพิ่มอัตราการสร้างลูกค้าได้
ROI
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) หมายถึงผลกำไรโดยตรง ในกรณีนี้ คุณต้องการทราบว่าการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสามารถสร้างรายได้ได้เพียงพอหรือไม่ ด้วยตัวชี้วัดเหล่านี้ คุณจะสามารถกำหนดได้ว่าต้องปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมในส่วนใดได้ด้วย:
- ROI: เปอร์เซ็นต์ของกำไรที่สร้างขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุนรวมของแคมเปญการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา: [(รายได้ - ต้นทุน) / ต้นทุน] × 100
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV): รายได้รวมที่คาดการณ์ไว้ซึ่งลูกค้าจะสร้างขึ้นตลอดความสัมพันธ์กับแบรนด์
- ต้นทุนต่อการซื้อ (CPA): ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขายทั้งหมดที่จำเป็นในการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ที่ชำระเงิน
ด้วยตัวชี้วัดการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาเหล่านี้ คุณจะสามารถดูประสิทธิภาพของความพยายามของคุณจากมุมมองต่าง ๆ ได้
การวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชม: อัตราการออกจากหน้า เวลาที่ใช้บนหน้า และพฤติกรรมของผู้ใช้
ด้วยการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา จึงมีโอกาสอย่างมากที่คุณจะใช้เว็บไซต์ของคุณเองเพื่อดึงดูดสายตาให้เข้ามาที่เนื้อหาของคุณ ดังนั้น คุณควรตรวจสอบตัวชี้วัดเหล่านี้ด้วย:
- อัตราการออกจากหน้า: เปอร์เซ็นต์ของผู้ชมที่เข้ามาที่หน้าเว็บโดยไม่ดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- เวลาที่ใช้บนหน้า: ผู้ใช้จะอยู่ต่อนานแค่ไหนหลังจากเข้ามาที่หน้าเว็บ
- พฤติกรรมของผู้ใช้: ผู้ใช้ทำอะไรในขณะที่อยู่ในไซต์ เช่น เข้าชมหน้าใดบ้าง
การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้วิเคราะห์ปริมาณการเข้าชม เพราะท้ายที่สุดแล้ว หน้าที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะมีประโยชน์อะไรหากไม่มีการสร้างลูกค้า
ยกระดับค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการตลาดด้านเนื้อหาของคุณ: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพ
หากกลุ่มเป้าหมายไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณมาก่อน เนื้อหาของคุณอาจมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในการสร้างความประทับใจ หากต้องการยกระดับความพยายามการตลาดประสิทธิภาพเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ คุณควรหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ เราอยากชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจด้านการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณต้องอาศัยข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อดูว่าการปรับแต่งสามารถส่งผลต่ออัตราการมีส่วนร่วมและการสร้างลูกค้าได้อย่างไร
การสร้างหัวเรื่องและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่น่าสนใจ
ด้วยการตลาดที่เน้นไปที่ประสิทธิภาพด้านเนื้อหา คุณไม่จำเป็นต้องทำการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทุกครั้งที่คุณต้องการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของข้อความสองเวอร์ชัน ทำไมไม่เน้นแค่สองสิ่งนี้ล่ะ
- หัวเรื่อง: หัวเรื่องเป็นสิ่งแรกที่ผู้ชมของคุณมองเห็นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเรื่องแสดงถึงเนื้อหาของข้อความได้อย่างตรงไปตรงมาและยังคงน่าสนใจ
- คำกระตุ้นการตัดสินใจ: คุณต้องการให้ผู้อ่านทำอะไรหลังจากที่อ่านเนื้อหาแล้ว ควรระบุให้ชัดเจน
การพิจารณาสองสิ่งนี้มีผลกระทบต่อการสร้างลูกค้ามากที่สุด ดังนั้น แม้ว่าจะมีองค์ประกอบอื่น ๆ มากมายที่คุณสามารถปรับแต่งได้ เราก็ขอแนะนำให้ดูแลหัวเรื่องและ CTA ก่อน
การปรับแต่งและกลยุทธ์เนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย
การปรับแต่งมีความสำคัญมากในการทำการตลาดเนื้อหา เพราะจะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับเนื้อหาของคุณได้ ต่อไปนี้คือแนวคิดบางประการสำหรับการกำหนดเป้าหมายที่คุณสามารถลองทำได้:
- แบ่งกลุ่มเป้าหมายการทำการตลาดด้านเนื้อหาตามพฤติกรรม
- ใช้ข้อมูลประชากรเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย
- ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามพฤติกรรมในอดีต
กลุ่มเป้าหมายสำหรับความพยายามในการทำการตลาดด้านเนื้อหาของคุณไม่ควรเป็นกลุ่มใหญ่เพียงกลุ่มเดียว เมื่อพิจารณาจากตัวเลือกการปรับแต่งและการกำหนดเป้าหมายที่มีอยู่ การสร้างการมีส่วนร่วมจึงค่อนข้างง่าย
การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มแบบชำระเงินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำการตลาดด้านเนื้อหา
เมื่อเราคิดถึงการทำการตลาดด้านเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย มักจะนึกถึงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องทางอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา โปรดจำไว้ว่าเรากำลังมองหาวิธีขับเคลื่อนการดำเนินการแบบโดยตรงและทันที ดังนั้น เช่นเดียวกับที่คุณใช้จ่ายเงินเพื่อลงโฆษณา คุณยังสามารถลงทุนเพื่อปรับปรุงการมองเห็นเนื้อหาการทำการตลาดด้านเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายได้อีกด้วย ซึ่งทำได้ด้วยการใช้โฆษณาแบบเนทีฟ มาสำรวจประโยชน์ที่ได้รับกัน
ภาพรวมของการโฆษณาแบบเนทีฟและเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน
ด้วยการโฆษณาแบบเนทีฟ เป้าหมายคือการรวมโฆษณาเข้ากับประสบการณ์การท่องเว็บอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา เนื่องจากในขณะที่คุณพยายามสร้างลูกค้าด้วยเนื้อหา คุณก็ต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมด้วย การผสมผสานเข้ากับประสบการณ์การท่องเว็บของผู้ใช้ การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณจึงมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกระทบได้มากขึ้น จากประสบการณ์ของเรา เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนนั้นเหมาะสมที่สุดในกรณีนี้ แบรนด์สามารถยืมไม่เพียงแค่ผู้ชมของผู้เผยแพร่โฆษณาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความน่าเชื่อถือด้วย
เพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมด้วย MGID
MGID เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาแบบเนทีฟที่ช่วยให้แบรนด์ขยายการเข้าถึงได้โดยการวางโฆษณาและเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายผู้ชมที่เหมาะสมได้ ด้วยการใช้การเผยแพร่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยทาง MGID รับรองว่าความพยายามทางการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณจะสร้างการมีส่วนร่วม การเข้าชมที่มีคุณภาพ และการสร้างลูกค้าด้วยเนื้อหาที่สูงขึ้น นี่คือวิธีที่เราทำให้เป็นไปได้:
- ทำงานร่วมกับผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีคุณภาพสูงในทุกช่องทาง
- ใช้ AI และการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมเพื่อกำหนดว่าใครมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการตลาดประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณมากที่สุด
- รองรับรูปแบบโฆษณาต่าง ๆ เพื่อใช้กับแคมเปญต่าง ๆ
ด้วยการสนับสนุนของเรา คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเนื้อหาดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากเนื้อหาของคุณ
เทคนิคและเครื่องมือในการวัดผลการตลาดประสิทธิภาพเนื้อหาและดำเนินการวิเคราะห์
แน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องลงมือทำเอง 100% เมื่อคุณดำเนินแคมเปญของคุณ สำหรับการส่งเสริมการขายออนไลน์ส่วนใหญ่ คุณจะต้องใช้เครื่องมือเพื่อทำให้งานบางอย่างของคุณเป็นอัตโนมัติ ความคาดหวังนี้ยังขยายไปถึงการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาด้วย
คำถามคือ คุณควรใช้เครื่องมือใดสำหรับการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้เพื่อบรรลุความพยายามของคุณ เราจะพูดถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดควบคู่ไปกับเทคนิคสำหรับการวัดผลที่แม่นยำในหัวข้อย่อยต่อไปนี้
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดด้านเนื้อหา
นี่คือเครื่องมือบางส่วนที่คุณควรพิจารณา:
- MGID: แพลตฟอร์มโฆษณาแบบเนทีฟที่ช่วยในการติดตามการมีส่วนร่วม การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- Google Analytics: มีประโยชน์สำหรับการระบุเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราการออกจากหน้า ปริมาณการเข้าชมจากการอ้างอิง และระยะเวลาเซสชัน
- Ahrefs: คำสำคัญครื่องมือติดตามที่ช่วยให้คุณใช้กลยุทธ์ SEO ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแบบออร์แกนิกได้
นอกจากนี้ หากความพยายามทางการตลาดด้านประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือเฉพาะแพลตฟอร์ม
เทคนิคในการนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ
คุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณกำลังใช้ความพยายามทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านเนื้อหาเวอร์ชันที่ดีที่สุด วิธีเดียวที่จะรู้ได้แน่ชัดคือการวัดผลและการวิเคราะห์ ด้านล่างนี้เป็นเทคนิคสำคัญบางประการที่คุณสามารถนำมาใช้ได้
- การทดสอบแบบแยกส่วน: เทคนิคนี้จะประเมินผลกระทบที่วัดได้ของเนื้อหาสองเวอร์ชันเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะใช้เวอร์ชันใด
- การจัดอันดับประสิทธิภาพ SEO และคำสำคัญ: ในขั้นตอนนี้ คุณจะประเมินความสามารถของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านเนื้อหาของคุณในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องด้วยวิธีธรรมชาติ
- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้: ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้แผนที่ความร้อนเพื่อดูว่าผู้ใช้โต้ตอบกับหน้าอย่างไร
เครื่องมือทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการได้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ
เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนโฆษณาที่เพิ่มสูงขึ้น คุณจึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่คุ้มต้นทุนในการขับเคลื่อนการสร้างลูกค้า นี่คือจุดที่การตลาดด้านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สื่อส่งเสริมการขายฟรีไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ความพยายามทางการตลาดด้านประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณจะประสบความสำเร็จ
รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ
แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่คุณคงแปลกใจที่ธุรกิจจำนวนมากสร้างเนื้อหาขึ้นมาเพียงเพื่อจุดประสงค์นั้น แม้ว่าทุกสิ่งที่คุณเผยแพร่จะช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณทางออนไลน์ได้ แต่มีเพียงกลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาที่วางแผนมาอย่างดีซึ่งออกแบบมาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณเท่านั้นที่จะทำให้ผู้คนสนใจสิ่งที่คุณจะพูดได้ ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะดำเนินการมากที่สุด คุณควร:
- สร้างบุคลิกที่ครอบคลุมของลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
- ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะมีส่วนร่วมและดำเนินการมากที่สุด
- ระบุและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่อาจสนใจแบรนด์และเนื้อหา
การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาจะไม่มีประสิทธิภาพหากคุณไม่แน่ใจว่ากำลังพูดคุยกับใคร เมื่อคุณสื่อสารกับกลุ่มที่เล็กกว่า คุณจะยังคงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณพูดและวิธีที่คุณพูด
อย่าลดคุณค่าของประสิทธิภาพการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา
การมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลกำไรนั้นเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าข้อความของคุณสร้างฐานที่คุณจะสร้างลูกค้าได้ ดังนั้นการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านเนื้อหาควรดึงดูดการมีส่วนร่วมด้วย การทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องหมายความว่า:
- มีโอกาสมากขึ้นในการทดลองกับการแบ่งกลุ่มลูกค้า
- สร้างโอกาสในการขายและยอดขายได้มากขึ้น โดยที่ทุกอย่างเท่าเทียมกัน
- สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ ทำให้ดึงดูดความสนใจได้ง่ายขึ้น
ดังนั้น เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านเนื้อหาโดยรวม คุณควรลงทุนในเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณจะสนใจด้วย
ใช้หลาย ๆ ช่องทางในการโปรโมทเนื้อหาเดียวกัน
ด้วยการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา คุณไม่จำเป็นต้องคิดไอเดียใหม่ ๆ สำหรับทุกแพลตฟอร์ม ในความเป็นจริง เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ เพราะคุณจะเสียโอกาสในการเน้นย้ำข้อความของคุณ การทำให้ความพยายามด้านการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสามารถสัมผัสได้ในทุกสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้ คุณจะสามารถกำหนดเป้าหมายใหม่ไปยังบุคคลที่สนใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในความเป็นจริง ด้วยแนวทางหลายแบบช่องทาง คุณจะมีโอกาสมากมายในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ
ยึดตามตารางเวลา
ในปฏิทินเนื้อหาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มุ่งมั่นกับตารางการเผยแพร่การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาเป็นประจำ กลุ่มเป้าหมายของคุณคาดหวังความสม่ำเสมอ ดังนั้น คุณควรส่งมอบสิ่งนี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
- เวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้แพลตฟอร์มการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาที่คุณเลือก
- ความถี่ในการเผยแพร่ที่ยั่งยืนและสมจริง
- ความแตกต่างของเขตเวลา หากคุณมีกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องรอจนถึงเวลาที่คุณเลือกจึงจะเผยแพร่เนื้อหาของคุณ มีเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเนื้อหาที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดเวลาทุกอย่างล่วงหน้าได้
สร้างเนื้อหาที่มีจุดประสงค์ระดับสูง
หากคุณให้บริการ SaaS จะไม่มีใครหยุดคุณจากการพูดถึงคุณสมบัติทั่วไปที่คุณเสนอ แต่การรวมสิ่งนี้ไว้ในแผนการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณจะช่วยให้คุณสร้างลูกค้าได้อย่างไร คำแนะนำสั้น ๆ: ไม่ได้!
การเน้นที่เนื้อหาที่มีจุดประสงค์ระดับสูงช่วยให้คุณดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ที่พร้อมจะดำเนินการ ตัวอย่างเช่น อย่าอธิบายว่าทำไมผู้คนถึงต้องการ CRM หรือรวมสิ่งนี้ไว้ในปฏิทินการตลาดประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ แต่ให้พูดถึงแพลตฟอร์ม CRM ที่ดีที่สุดแทน หากคุณกำลังดำเนินการเว็บไซต์การตลาดแบบพันธมิตร สิ่งนี้จะทำให้คุณมีโอกาสได้รับค่าคอมมิชชันมากขึ้น
ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของคุณ
แม้ว่าคุณจะกำลังดำเนินการแคมเปญการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาแบบออร์แกนิกทั้งหมด ก็ยังมีพื้นที่สำหรับการใช้งาน AI อยู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างรายการแนวคิดหรือสร้างแบบร่างคร่าว ๆ ของปฏิทินการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ และหากคุณกำลังใช้ตัวเลือกการเผยแพร่แบบชำระเงิน AI สามารถช่วยคุณนำการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาแบบไดนามิกมาใช้ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่ผู้ใช้เห็นตามพฤติกรรมของพวกเขาได้ แน่นอนว่าอย่าเชื่อคำแนะนำเหล่านี้แบบผิวเผิน คุณสามารถปรับแต่งหรือใช้เป็นแรงบันดาลใจได้
ความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการทำการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา
แม้ว่าการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดความสนใจและเปลี่ยนผู้ชม แต่คุณอาจเผชิญกับความท้าทายบางประการระหว่างทาง เพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามของคุณมีประสิทธิผล คุณต้องตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า คุณจะสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรคเหล่านั้นได้ดีขึ้น ให้เราช่วยคุณจำกัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาโดยการสำรวจวิธีการแก้ไข
ความท้าทาย #1: การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง
การสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมนั้นค่อนข้างง่าย สำหรับหลาย ๆ คน ปัญหาอยู่ที่การรักษาระดับคุณภาพเดียวกันไว้อย่างสม่ำเสมอ ผู้โฆษณาจำนวนมากอ้างถึงเหตุผลต่อไปนี้สำหรับคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอหรือลดลง:
- ขาดแรงบันดาลใจและแนวคิด
- ความเหนื่อยล้าจากการต้องรักษาตารางเวลา
- เทรนด์และความชอบที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นเหล่านี้อาจขัดขวางไม่ให้คุณตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของกลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ หากคุณมีพรสวรรค์ด้านการเขียน คุณอาจประสบความสำเร็จในแง่ของการเขียนข้อความ แต่บกพร่องในด้านอื่น ๆ
วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
วิธีการที่คุณจัดการกับปัญหาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่คุณประสบในการทำการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับปัญหาเฉพาะของคุณ
- ลองดูว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่: เปิดรับไอเดียของพวกเขาและนำไปใช้ให้ดีกว่า!
- ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จ: สำหรับกลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ ให้จัดสรรทรัพยากรของคุณไปยังจุดที่จะส่งผลกระทบสูงสุด
- ให้ผู้มีความสามารถคนอื่น ๆ เข้ามาช่วยสร้างเนื้อหา: วิธีนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นพลังงานของคุณไปยังจุดที่ได้ผลที่สุดและสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงสุดได้
เพื่อให้กลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณน่าสนใจ พยายามรวมเทรนด์ต่าง ๆ ไว้เมื่อเหมาะสม
ความท้าทาย #2: การเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม
ไม่ว่าคุณจะใช้เว็บไซต์ของคุณเองหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับการตลาดเพื่อประสิทธิภาพเนื้อหา คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม ส่งผลให้คุณอาจเห็น:
- การมองเห็นที่ลดลงอย่างกะทันหัน
- จำเป็นต้องปรับเทียบกลยุทธ์ของคุณบ่อยขึ้น
- ความผันผวนของปริมาณการเข้าชม
ด้วยเหตุนี้ คุณอาจพบว่าการประเมินประสิทธิภาพของความพยายามด้านการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องท้าทาย น่าเสียดายที่คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเผชิญเรื่องนี้ อัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหาจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอเพื่อให้สะท้อนถึงสิ่งที่ผู้คนกำลังมองหาได้ดีที่สุด
วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แสดงว่าคุณก้าวมาถูกทางแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณยังต้องดูแลรายละเอียดทางเทคนิค รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
- ปฏิบัติตาม EEAT เมื่อสร้างเนื้อหา
- ปรับแต่งเนื้อหาเก่าให้สอดคล้องกับอัลกอริทึมปัจจุบัน
- กระจายแพลตฟอร์มการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านเนื้อหาที่คุณเลือก
การใช้เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนก็เป็นแนวคิดที่ดีเช่นกัน หากคุณอยู่ในขั้นตอนการนำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดมาใช้กับกลยุทธ์ของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและอาจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้
ความท้าทาย #3: การแข่งขันที่สูงและเนื้อหาที่อิ่มตัว
ขณะนี้ บริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ ในทุกกลุ่มต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความโดดเด่น ตัวอย่างเช่น ใน TikTok มีการอัปโหลดวิดีโอสั้น 16,000 รายการทุกนาที ลองนึกดูว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาจำนวนมากเพียงใดในที่อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต! ผู้โฆษณาจำนวนมากพบว่าการสร้างผลงานด้วยการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหานั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการแข่งขันของพวกเขาสูงมาก เนื่องจากการโต้ตอบเกิดขึ้นทางออนไลน์ในทุกวันนี้ ธุรกิจต่าง ๆ จำนวนมากจึงมองหาวิธีเสริมสร้างการมีตัวตนทางออนไลน์ของตน คุณจำเป็นต้องยกระดับการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านเนื้อหาของคุณเพื่อสร้างความประทับใจที่ดี
วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ต่อไปนี้คือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้
- เน้นที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ: เปลี่ยนความพยายามทางการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาส่วนใหญ่ของคุณไปที่กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น และสร้างข้อความเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- ใช้รูปแบบเนื้อหาแบบโต้ตอบ: ทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมได้ง่ายโดยใช้แบบทดสอบ แบบสำรวจ และรูปแบบอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการโต้ตอบ
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย: แพลตฟอร์มอย่าง MGID ช่วยให้คุณระบุได้ง่ายขึ้นว่าความพยายามทางการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณจะส่งผลกระทบได้มากกว่าที่ใด
เพื่อรักษาอำนาจของแบรนด์ของคุณ เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงกลยุทธ์ที่ไม่น่าไว้ใจและเป็นการหลอกล่อให้คลิก
มีส่วนร่วมและสร้างลูกค้าด้วยการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหา
ใครบอกว่าคุณไม่สามารถมีสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้ การสร้างโฆษณาไม่ใช่หนทางเดียวที่จะพากลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการขาย ด้วยกลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาที่แข็งแกร่ง คุณจะสามารถเสริมสร้างแบรนด์และมีส่วนในการสร้างผลกำไรในเวลาเดียวกัน ดังที่เราได้เห็น การโฆษณาแบบเนทีฟมีคุณค่าในเรื่องนี้ เนื่องจากการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับตลาดเป้าหมาย
ด้วยการเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญ เช่น MGID คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณา และผู้จัดการส่วนตัวที่สามารถช่วยให้ความพยายามด้านการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณมีประสิทธิผล ลงทะเบียนเลยวันนี้และให้เราช่วยคุณสร้างแบรนด์และผลกำไรของคุณ